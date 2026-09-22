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Asistencia de Philips

Mi aspiradora sin cable Philips serie 7000 tiene poca potencia de succión

Si la potencia de succión de la aspiradora sin cable Philips serie 7000 no es la esperada, puede deberse a varias razones. Busque el nombre de modelo de su aspirador en el tubo y descubra cómo solucionarlo usted mismo en las siguientes secciones.

Modelos de la serie 7000

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: FC6826/01R1 , XC7042/01R1 , FC6823/01R1 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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