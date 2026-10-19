Mi aspiradora sin cable Philips serie 8000 muestra un código de error

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Para saber qué significan los códigos de error de la aspiradora sin cable Philips serie 8000, consulte las siguientes secciones.
Error E1
Un código de error E1 significa que el aparato no funciona correctamente. Extraiga la batería (ver imagen), espere 10 segundos y vuelva a colocarla. Si esto no funciona, lleve el aparato a un centro de servicio Philips o contáctenos para obtener más ayuda a través de www.philips.com/support.
Error E2
Un código de error E2 significa que el aparato está funcionando por debajo de la temperatura de funcionamiento. Lleve el aparato a una habitación más cálida. No guarde, cargue ni utilice el aparato a una temperatura inferior a 5 °C o superior a 40 °C.
Error E3
Un código de error E3 significa que el aparato está funcionando por encima de la temperatura de funcionamiento. Lleve el aparato a una habitación más fría. No guarde, cargue ni utilice el aparato a una temperatura inferior a 5 °C o superior a 40 °C.
Error E5
Un código de error E5 significa que la batería está dañada. Lleve el aparato a un centro de servicio de Philips o póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda a través de http://www.philips.com/support.
Error E9
Un código de error E9 significa que la boquilla opera por encima de la temperatura de funcionamiento. Apague el aparato y espere 15 minutos. A continuación, compruebe si el compartimento superior de la boquilla sigue caliente. Si la boquilla sigue caliente, espere más tiempo a que se enfríe. Una vez que la boquilla se haya enfriado, intente volver a encender el aparato.
Error i4
Un código de error i4 significa que la boquilla está obstruida. Asegúrese de que el aparato está apagado. Limpie la boquilla siguiendo los pasos del manual de usuario. A continuación, compruebe el tubo extrayéndolo del aparato principal. Retire el objeto de la boquilla o el tubo y vuelva a encender el aparato.
Error i5
Un código de error i5 significa que hay un objeto externo atascado en el conducto de flujo de aire. Asegúrese de que el aparato está apagado. Limpie la boquilla siguiendo los pasos del manual de usuario y compruebe el tubo retirándolo del aparato principal. Retire el objeto de la boquilla o el tubo y reinicie el aparato.
Error i6
Un código de error i6 significa que el adaptador no se ha retirado. Quite el adaptador antes de utilizar el aparato.
Error i7
Un código de error i7 significa que se está utilizando un adaptador incorrecto. Utilice únicamente el adaptador original para cargar el aparato.
Error i8
Si recibe un código de error i8 en el dispositivo, el filtro está contaminado. Para resolver este problema, limpie el filtro siguiendo las instrucciones del manual de usuario (imágenes 9 a 16) o el vídeo a continuación
Si sigue recibiendo el código i8 incluso después de limpiar el filtro, le recomendamos que lo sustituya. Se recomienda sustituir el filtro cada seis meses para garantizar un rendimiento óptimo.
Si sigue recibiendo el código i8 después de limpiar el filtro, pruebe las siguientes soluciones:
Error E1 (o 13)
Un código de error E1 (puede parecer un 13 si se mira la pantalla al revés) indica que la aspiradora sin cable SpeedPro Max de Philipsse ha utilizado, almacenado o cargado a una temperatura inferior a 5 °C o superior a 40 °C. Desconecte el aspirador del cargador y llévelo a una habitación con temperaturas entre 5 °C y 40 °C (41 - 104 °F). Espere unos minutos hasta que el aparato alcance la temperatura de la habitación y pruebe a utilizarlo de nuevo. Si el código de error persiste, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda a través de http://www.philips.com/support.
Error E4 (o H3)
Un error E4 (puede parecer H3 si se mira a pantalla al revés) significa que el cepillo giratorio de la aspiradora sin cable SpeedPro Max de Philips está bloqueado.
Para resolver el problema, apague el aparato, compruebe el cepillo giratorio y elimine cualquier elemento que lo obstruya como pelo, pelusas, suciedad o polvo. Para ello, siga estos pasos:
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: XC8347/01R1, XC8149/01R1, XC8055/01. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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