Mi aspiradora sin cable Philips serie 8000 muestra un código de error

Error E1

Un código de error E1 significa que el aparato no funciona correctamente. Extraiga la batería (ver imagen), espere 10 segundos y vuelva a colocarla. Si esto no funciona, lleve el aparato a un centro de servicio Philips o contáctenos para obtener más ayuda a través de www.philips.com/support.



Error E2

Un código de error E2 significa que el aparato está funcionando por debajo de la temperatura de funcionamiento. Lleve el aparato a una habitación más cálida. No guarde, cargue ni utilice el aparato a una temperatura inferior a 5 °C o superior a 40 °C.



Error E3

Un código de error E3 significa que el aparato está funcionando por encima de la temperatura de funcionamiento. Lleve el aparato a una habitación más fría. No guarde, cargue ni utilice el aparato a una temperatura inferior a 5 °C o superior a 40 °C.



Error E5

Un código de error E5 significa que la batería está dañada. Lleve el aparato a un centro de servicio de Philips o póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda a través de http://www.philips.com/support.



Error E9

Un código de error E9 significa que la boquilla opera por encima de la temperatura de funcionamiento. Apague el aparato y espere 15 minutos. A continuación, compruebe si el compartimento superior de la boquilla sigue caliente. Si la boquilla sigue caliente, espere más tiempo a que se enfríe. Una vez que la boquilla se haya enfriado, intente volver a encender el aparato.



Error i4

Un código de error i4 significa que la boquilla está obstruida. Asegúrese de que el aparato está apagado. Limpie la boquilla siguiendo los pasos del manual de usuario. A continuación, compruebe el tubo extrayéndolo del aparato principal. Retire el objeto de la boquilla o el tubo y vuelva a encender el aparato.



Error i5

Un código de error i5 significa que hay un objeto externo atascado en el conducto de flujo de aire. Asegúrese de que el aparato está apagado. Limpie la boquilla siguiendo los pasos del manual de usuario y compruebe el tubo retirándolo del aparato principal. Retire el objeto de la boquilla o el tubo y reinicie el aparato.



Error i6

Un código de error i6 significa que el adaptador no se ha retirado. Quite el adaptador antes de utilizar el aparato.



Error i7

Un código de error i7 significa que se está utilizando un adaptador incorrecto. Utilice únicamente el adaptador original para cargar el aparato.



Error i8

Si recibe un código de error i8 en el dispositivo, el filtro está contaminado. Para resolver este problema, limpie el filtro siguiendo las instrucciones del manual de usuario (imágenes 9 a 16) o el vídeo a continuación

Si sigue recibiendo el código i8 incluso después de limpiar el filtro, le recomendamos que lo sustituya. Se recomienda sustituir el filtro cada seis meses para garantizar un rendimiento óptimo.

Si sigue recibiendo el código i8 después de limpiar el filtro, pruebe las siguientes soluciones:

Limpie con especial atención la carcasa del filtro; conviene golpearla firmemente sobre un cubo de basura hasta que deje de soltar polvo.

Si dispone de un filtro limpio de repuesto, sustituya el filtro antiguo y aspire el separador de espuma antiguo y la carcasa del filtro con el aspirador de mano.

Si tiene otro aspirador o miniaspirador, úselo para aspirar fácilmente el separador de espuma y la carcasa del filtro.

Si las instrucciones anteriores no solucionan el problema y sigue recibiendo el código i8, es probable que deba sustituir el filtro. Puede comprar filtros nuevos (XV1681/01) en la Tienda Online Philips (www.philips.com/support) o a través de su distribuidor de Philips.

Nota: La recomendación de sustitución cada seis meses es orientativa, ya que el nivel de contaminación del filtro depende en gran medida de su uso.

Error i10