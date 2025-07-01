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Asistencia de Philips

La conexión se pierde a menudo entre la unidad del bebé y la unidad de padres

Si tiene problemas de conexión entre la unidad del bebé y la unidad de padres del vigilabebés Philips Avent, a continuación encontrará una guía que le ayudará a mejorar la conexión.

En primer lugar, asegúrese de que conoce el modelo del producto. Si no está seguro, consulte esta guía para encontrar el número de modelo del producto.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCD971/26, SCD973/26, SCD974/26. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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