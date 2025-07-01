Asistencia de Philips La conexión se pierde a menudo entre la unidad del bebé y la unidad de padres

Si tiene problemas de conexión entre la unidad del bebé y la unidad de padres del vigilabebés Philips Avent, a continuación encontrará una guía que le ayudará a mejorar la conexión.

En primer lugar, asegúrese de que conoce el modelo del producto. Si no está seguro, consulte esta guía para encontrar el número de modelo del producto.

Vigilabebés conectado Philips Avent (SCD92X, SCD95X) y conectado Premium (SCD92X, SCD97X) Si se pierde la conexión entre la unidad del bebé y la unidad de padres de vez en cuando, o si se producen interrupciones en el sonido, siga los pasos que se indican a continuación para resolver el problema. Pruebe una ubicación diferente. Es posible que la unidad del bebé y la unidad de padres estén fuera de los límites del alcance de funcionamiento o que haya interferencias de otros dispositivos inalámbricos de 2,4 GHz.

Reduzca la distancia entre la unidad del bebé y la unidad de padres o apague el resto de dispositivos inalámbricos de 2,4 GHz (portátiles, teléfonos móviles, microondas, etc.). Pueden transcurrir hasta 15 segundos hasta que se restablezca la conexión entre las unidades.

Reinicie la unidad del bebé y la unidad de padres.

Compruebe la intensidad de la señal del router Wi-Fi de la unidad del bebé en la aplicación Baby Monitor+. Funciona mejor cuando la señal es buena o excelente. Si la señal Wi-Fi es débil, acerque el router a la unidad del bebé o utilice un repetidor Wi-Fi para garantizar una conexión potente y estable y un rendimiento óptimo.

Reinicie el router y el módem. Desenchúfelos, espere unos 10 segundos y vuelva a enchufarlos.

Para garantizar una conexión estable, especialmente durante la noche, asegúrese de que la unidad del bebé esté conectada a una toma de corriente con un adaptador de corriente adecuado. Para obtener un rendimiento de carga óptimo, utiliza siempre el adaptador suministrado.

Si está utilizando el modo directo, pruebe el modo automático o el Directo+WLAN, o viceversa. Pruebe qué modo se adapta mejor a sus necesidades. Vigilabebés con vídeo Philips Avent (SCD86X, SCD87X) Si la conexión entre la unidad del bebé y la unidad de padres se pierde con frecuencia, puede que la distancia entre las unidades u otros obstáculos de su hogar estén afectando a la señal. Pruebe lo siguiente: Compruebe que la unidad del bebé está conectada a la corriente. La unidad del bebé debe permanecer conectada a una fuente de alimentación mientras se utiliza. Acerque la unidad del bebé y la unidad de padres. El vigilabebés tiene un alcance de funcionamiento de hasta 50 metros (165 pies) en interiores, pero el alcance real depende del entorno. Compruebe si hay obstáculos entre las unidades. Las paredes y materiales como el hormigón armado o el metal pueden reducir significativamente el alcance de funcionamiento. Asegúrese de que la antena esté en posición vertical. La unidad de padres dispone de una antena plegable para conectarse de forma inalámbrica a la unidad del bebé. Reinicie los dispositivos. Esto puede ayudar a resolver un problema de conexión. Para reiniciar la unidad del bebé: Pulse el botón de encendido durante 1 s para apagarla. Espere unos minutos. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender el aparato.

Para reiniciar la unidad de padres: mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para apagarlo. Espere unos minutos. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para volver a encenderla.

Restablezca los dispositivos. Si el problema de conexión persiste, un reajuste del sistema puede ayudar. Para reajustar el sistema de la unidad del bebé: Desenchúfela de la fuente de alimentación. Espere unos segundos. Vuelva a enchufarla a la fuente de alimentación para volver a encenderla.

Para reajustar la unidad de padres: desconecte el cable USB-C. La unidad de padres no se reajustará si está conectada a la corriente. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 10 segundos. La unidad de padres comenzará a reajustarse y, a continuación, se volverá a encender automáticamente.

Si ha seguido estos pasos y sigue teniendo problemas, podemos ayudarle. Contáctenos para obtener asistencia personalizada de uno de nuestros expertos. ¿No ha podido resolver el problema? Lamentamos que estas soluciones no hayan resuelto el problema, pero aún podemos ayudarle. Contáctenos para obtener asistencia personalizada de uno de nuestros expertos.