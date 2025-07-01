Asistencia de Philips Se pierde la conexión entre la unidad del bebé y la unidad de padres con frecuencia

Si se pierde la conexión entre la unidad del bebé y la unidad de padres de vez en cuando, o si se producen interrupciones en el sonido, siga los pasos que se indican a continuación para resolver el problema.

Pruebe una ubicación diferente. Es posible que la unidad del bebé y la unidad de padres estén fuera de los límites del alcance de funcionamiento o que haya interferencias de otros dispositivos inalámbricos de 2,4 GHz.

Reduzca la distancia entre la unidad del bebé y la unidad de padres o apague el resto de dispositivos inalámbricos de 2,4 GHz (portátiles, teléfonos móviles, microondas, etc.). Pueden transcurrir hasta 15 segundos hasta que se restablezca la conexión entre las unidades.

Reinicie la unidad del bebé y la unidad de padres.

Compruebe la intensidad de la señal del router Wi-Fi de la unidad del bebé en la aplicación Baby Monitor+. Funciona mejor cuando la señal es buena o excelente. Si la señal es débil, acerque el router Wi-Fi a la unidad del bebé o utilice un repetidor Wi-Fi para garantizar una conexión buena y estable y un rendimiento óptimo.

Reinicie el router y el módem. Desenchúfelos, espere unos 10 segundos y vuelva a enchufarlos.

Para garantizar una conexión estable, especialmente durante la noche, asegúrese de que la unidad del bebé esté conectada a la toma de corriente con un adaptador de corriente adecuado. Para obtener un rendimiento de carga óptimo, utiliza siempre el adaptador suministrado.

Para garantizar una conexión estable, especialmente durante la noche, asegúrese de que la unidad del bebé esté conectada a la toma de corriente con un adaptador de corriente adecuado. Para obtener un rendimiento de carga óptimo, utiliza siempre el adaptador suministrado. Si está utilizando el modo directo, pruebe el modo automático o viceversa. Pruebe qué modo se adapta mejor a sus necesidades.