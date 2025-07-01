Asistencia de Philips
Se pierde la conexión entre la unidad del bebé y la unidad de padres con frecuencia
Si se pierde la conexión entre la unidad del bebé y la unidad de padres de vez en cuando, o si se producen interrupciones en el sonido, siga los pasos que se indican a continuación para resolver el problema.
- Pruebe una ubicación diferente. Es posible que la unidad del bebé y la unidad de padres estén fuera de los límites del alcance de funcionamiento o que haya interferencias de otros dispositivos inalámbricos de 2,4 GHz.
- Reduzca la distancia entre la unidad del bebé y la unidad de padres o apague el resto de dispositivos inalámbricos de 2,4 GHz (portátiles, teléfonos móviles, microondas, etc.). Pueden transcurrir hasta 15 segundos hasta que se restablezca la conexión entre las unidades.
- Reinicie la unidad del bebé y la unidad de padres.
- Compruebe la intensidad de la señal del router Wi-Fi de la unidad del bebé en la aplicación Baby Monitor+. Funciona mejor cuando la señal es buena o excelente. Si la señal es débil, acerque el router Wi-Fi a la unidad del bebé o utilice un repetidor Wi-Fi para garantizar una conexión buena y estable y un rendimiento óptimo.
- Reinicie el router y el módem. Desenchúfelos, espere unos 10 segundos y vuelva a enchufarlos.
Para garantizar una conexión estable, especialmente durante la noche, asegúrese de que la unidad del bebé esté conectada a la toma de corriente con un adaptador de corriente adecuado. Para obtener un rendimiento de carga óptimo, utiliza siempre el adaptador suministrado.
- Si está utilizando el modo directo, pruebe el modo automático o viceversa. Pruebe qué modo se adapta mejor a sus necesidades.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCD971/26 , SCD973/26 , SCD974/26 .