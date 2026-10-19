Asistencia de Philips El café de mi cafetera espresso Philips Barista Brew no está lo suficientemente caliente

Para mejorar la temperatura del café de la cafetera espresso Philips Barista Brew, vea el vídeo y lea nuestro artículo a continuación.



Ajuste la temperatura Ajustar la temperatura a un nivel más alto puede mejorar la temperatura del café. Puede encontrar instrucciones paso a paso en nuestro artículo "¿Cómo ajustar la configuración de mi cafetera espresso Philips Barista Brew?" y en el manual del usuario.

Precaliente la cafetera y la taza de café Al preparar un espreso doble sin utilizar café en polvo, puede precalentar la cafetera y la taza.

Añadir leche al café La temperatura del café siempre se reducirá al añadir leche fría o espuma de leche al vapor.

Debe eliminar los depósitos de cal del aparato Otra razón que puede hacer que la temperatura del café disminuya es si se han acumulado depósitos de cal en la cafetera. Puede encontrar instrucciones detalladas sobre cómo eliminar los depósitos de cal de la cafetera espresso Philips Barista Brew en nuestro artículo “¿Cómo puedo descalcificar mi cafetera espresso Philips Barista Brew?” y en el manual del usuario.



Si estas soluciones no le han ayudado a resolver el problema, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.

