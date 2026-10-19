ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 45 días

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

El café de mi cafetera espresso Philips Barista Brew no está lo suficientemente caliente

Para mejorar la temperatura del café de la cafetera espresso Philips Barista Brew, vea el vídeo y lea nuestro artículo a continuación.
 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: PSA3218/10, PSA3228/01, PSA3228/41.

Preguntas frecuentes

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia