Asistencia de Philips Se pierde la conexión entre la unidad del bebé y la aplicación con frecuencia

Si la conexión entre la unidad del bebé y la aplicación Philips Avent Baby Monitor+ no es satisfactoria, siga los pasos que se indican a continuación para mejorar la conexión.

Compruebe si la señal Wi-Fi es buena y estable. Compruebe la intensidad de la señal Wi-Fi en la página de ajustes de la aplicación. Funciona mejor cuando la señal es buena o excelente. Utilice un repetidor Wi-Fi para obtener una señal más intensa.

Asegúrese de que utiliza la versión más reciente de la aplicación Philips Avent Baby Monitor+. Si no es así, actualice la aplicación en su smartphone.

Reinicie la aplicación Philips Avent Baby Monitor+ en el smartphone.

Reinicie el módem o el router.

Reinicie la unidad del bebé pulsando el botón de encendido/apagado.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCD971/26 , SCD973/26 , SCD974/26 .