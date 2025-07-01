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Asistencia de Philips

Se pierde la conexión entre la unidad del bebé y la aplicación con frecuencia

Si la conexión entre la unidad del bebé y la aplicación Philips Avent Baby Monitor+ no es satisfactoria, siga los pasos que se indican a continuación para mejorar la conexión.

  • Compruebe si la señal Wi-Fi es buena y estable. Compruebe la intensidad de la señal Wi-Fi en la página de ajustes de la aplicación. Funciona mejor cuando la señal es buena o excelente. Utilice un repetidor Wi-Fi para obtener una señal más intensa.
  • Asegúrese de que utiliza la versión más reciente de la aplicación Philips Avent Baby Monitor+. Si no es así, actualice la aplicación en su smartphone.
  • Reinicie la aplicación Philips Avent Baby Monitor+ en el smartphone.
  • Reinicie el módem o el router.
  • Reinicie la unidad del bebé pulsando el botón de encendido/apagado.

¿Sigue teniendo problemas de conexión? Si ninguno de estos consejos ayuda, contáctenos .

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCD971/26 , SCD973/26 , SCD974/26 .

Preguntas frecuentes

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