Si su producto está afectado, es importante que deje de utilizar el vigilabebés.

Le solicitamos se ponga en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente, llamando al 91 349 65 80 (Lunes a Viernes de 8 a 20h y sábados de 9 a 18h).

Asegúrese de tener a mano el vigilabebé para poder facilitar el número de serie cuando nos contacte.

Si su producto no está afectado, no es necesario que realice ninguna otra acción. Le aseguramos que su producto no está afecta por la retirada.

Le agradecemos su colaboración y le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que hayamos podido ocasionarle.