Impulsando la innovación en la atención médica a través de asociaciones estratégicas

El documento técnico "Above and Beyond: Reshaping Healthcare After COVID-19" ("Mucho más allá: Reformando la atención sanitaria tras la COVID-19") es un recurso valioso y oportuno para los líderes de la atención sanitaria de todo el mundo. El objetivo del documento es convertir las lecciones aprendidas durante la pandemia en información práctica y modelos operativos pragmáticos para guiar a los líderes de la atención sanitaria a reimaginar, rediseñar y reconstruir sus sistemas sanitarios. Al reconocer que los numerosos retos asociados a la pandemia podrían actuar como catalizador de la transformación de la atención sanitaria, Philips y VPS Healthcare, uno de los mayores grupos sanitarios de los Emiratos Árabes Unidos, están articulando una visión conjunta convincente y completa sobre el futuro de la atención sanitaria. En el documento, Philips y VPS Healthcare exploran posibles oportunidades en el nuevo panorama, identifican soluciones y las nuevas capacidades necesarias, y sugieren una estrategia de modelo de negocio de alto nivel para guiar el camino hacia el futuro. En concreto, el informe técnico se centra en cómo este escenario de futuro digitalizado y sin fronteras proporciona un telón de fondo perfecto para un modelo de atención sanitaria como servicio (HAAS), lo que permite a varias partes (como Philips, VPS y otras) desarrollar conjuntamente soluciones y servicios integrales que aportan un valor real a los pacientes, los profesionales sanitarios y las aseguradoras. Basándose en el profundo conocimiento de Philips y VPS Healthcare de las tendencias emergentes y las áreas de experiencia principales, el documento identifica seis soluciones sanitarias que se prestarían bien a un modelo HaaS. Entre ellas se incluyen: la monitorización remota de pacientes; el centro de control que impulsa la atención colaborativa; la atención de telesalud; la telerradiología; la atención sanitaria al por menor y la financiación de la atención sanitaria. El concepto de asistencia sanitaria como servicio es relevante no solo en los Emiratos Árabes Unidos, donde VPS Healthcare tiene su sede central, sino también en todo el mundo. En última instancia, Philips y VPS Healthcare tienen como objetivo proporcionar un marco empresarial que ayude a los ejecutivos de los altos cargos de atención sanitaria de todo el mundo a dirigir sus organizaciones hacia un futuro más brillante y sostenible. Un futuro en el que los pacientes reciban la atención que necesitan cuando la necesiten. Los proveedores prestan atención sin problemas a través de las fronteras. Las instalaciones funcionan perfectamente sin paredes físicas. Los servicios de valor añadido están incentivados por modelos de reembolso. Las cadenas de suministro están completamente optimizadas para ofrecer resistencia y velocidad. Un futuro en el que la atención sanitaria es un ecosistema desde el hospital hasta el hogar y que responde fácilmente a los cambios repentinos con una interrupción mínima de los servicios. Un futuro que facilite una mejor atención sanitaria para todos.