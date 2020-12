Plus

El respirador Philips V60 Plus* incorpora nuestras funciones de ventilación no invasiva (VNI) de referencia, con dos opciones de terapia en un solo dispositivo: la VNI y la oxigenoterapia de alto flujo (OAF). V60 Plus mejora la eficiencia del flujo de trabajo y de la atención al paciente, ya que permite a los profesionales sanitarios ajustar los tratamientos de forma fácil e inmediata según cambie el estado del paciente sin tener que cambiar de dispositivo.