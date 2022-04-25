Conexión de panel dinámico

Combina paneles LED L-Line 7000 de Philips de distintos tamaños para formar una única pantalla con las medidas y dimensiones que quieras. Las patillas de alineación flexibles y dinámicas garantizan un ajuste perfecto en todo momento, lo que proporciona una superficie de visualización uniforme y sin fisuras. Para mayor comodidad y eficiencia, cada panel LED cuenta con aberturas laterales que permiten conectar de forma versátil los cables de los paneles LED a cualquier conector de entrada externo. Las aberturas de la parte superior e inferior del panel LED también se pueden abrir en caso de que solo se pueda acceder a dichas partes.