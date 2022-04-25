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Deja volar tu imaginación aún más
Sin límites. La serie L-Line 7000 de Philips es una solución de señalización LED que ofrece infinitas posibilidades de forma y tamaño. La vinculación perfecta y las diferentes opciones de tamaño permiten visualizaciones únicas en cualquier dimensión con resultados inmejorables.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Pantalla LED
total
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Los exclusivos soportes de montaje permiten que la instalación sea aún más rápida y sencilla. Estos elementos opcionales están disponibles para la instalación de LED planos, curvas convexas (177,5, 175 o 172,5 grados) y esquinas en forma de L de 90 grados.
El revestimiento conformado resistente al polvo, la suciedad, los hongos y la humedad protege este producto y facilita su mantenimiento. Cuenta con la clasificación IP30, que protege al dispositivo de cortocircuitos debido al polvo y la corrosión.
Combina paneles LED L-Line 7000 de Philips de distintos tamaños para formar una única pantalla con las medidas y dimensiones que quieras. Las patillas de alineación flexibles y dinámicas garantizan un ajuste perfecto en todo momento, lo que proporciona una superficie de visualización uniforme y sin fisuras. Para mayor comodidad y eficiencia, cada panel LED cuenta con aberturas laterales que permiten conectar de forma versátil los cables de los paneles LED a cualquier conector de entrada externo. Las aberturas de la parte superior e inferior del panel LED también se pueden abrir en caso de que solo se pueda acceder a dichas partes.
Los monitores LED profesionales de Philips utilizan LED de alto rendimiento y bajo consumo que se han probado de forma exhaustiva y son rentables. Además, gracias a su tecnología mejorada, la pantalla es capaz de ahorrar energía de manera dinámica.
Todos los paneles LED L-Line de Philips se calibran en nuestra fábrica a la perfección. Esto significa que no es necesario realizar calibraciones posteriores, lo que se traduce en instalaciones más rápidas. Los archivos de calibración y configuración están disponibles para garantizar un mantenimiento rápido.
El diseño ignífugo ralentiza la propagación de llamas en caso de incendio y ayuda a proteger la integridad estructural del panel LED en caso de incendio. Ha sido probado y certificado con certificaciones de seguridad contra incendios.
Los paneles LED de la serie L-Line 7000 de Philips poseen una altura de 25 cm y están disponibles en anchuras de 50 cm, 75 cm y 100 cm. Estas pantallas se pueden instalar en cualquier formato horizontal sin limitaciones de tamaño. También están disponible con esquinas biseladas para lograr diseños curvados en formatos convexos y cóncavos.
Visualiza todo tipo de contenidos en cualquier entorno. Causa un gran impacto con mensajes nítidos y claros en lugares luminosos, como escaparates o lugares expuestos a la luz solar directa. Este panel LED con alto nivel de brillo es perfecto para atraer la atención en áreas grandes y concurridas que están expuestas a una luz ambiental intensa.
Crea pantallas sin bisel de cualquier forma, tamaño o resolución. El diseño modular de los paneles LED profesionales de Philips te permite adaptarte a cualquier espacio. Monta instalaciones amplias y envolventes o combina patrones intrigantes. Crea fácilmente pantallas que ofrezcan una mayor movilidad y dinamismo. Gracias a la nueva serie 7000 de Philips, resulta muy fácil crear pantallas curvadas uniformes.
Alcanza la perfección de forma precisa. El control activo de la salud hace que el mantenimiento sea rápido, sencillo y previsible al indicar cuál es el problema y dónde se ha producido. El uso de este software, que funciona en tiempo real conectado o no a la red, permite que la sustitución de la pieza en cuestión pueda realizarse de forma eficiente, un aspecto indispensable para los propietarios de pantallas en todo el mundo.
Tu pantalla LED profesional de Philips cuenta con cubiertas de cables integradas para organizar los cables de alimentación y datos. Además, los paneles de visualización se pueden conectar entre sí para compartir alimentación y datos. Así podrás disfrutar de un mayor nivel de organización y agilizar la instalación.
Imagen/Pantalla
Comodidad
Potencia
Condiciones de funcionamiento
Carcasa
Módulo
Accesorios
Varios
Datos del embalaje
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