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    Signage Solutions Pantalla Q-Line

    65BDL3511Q/02

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    Informa y sorprende con una pantalla Ultra HD profesional Philips Q-Line. Puedes empezar a utilizar esta fiable solución tan pronto como la necesites.

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    Pantalla Q-Line

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    Destaca

    Pantalla 18/7 fácil de configurar.

    • 65"
    • Retroiluminación LED directa
    • Ultra HD
    Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control

    Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control

    Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

    FailOver garantiza que el contenido se esté reproduciendo siempre

    FailOver garantiza que el contenido se esté reproduciendo siempre

    Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones no habrá una sola pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla profesional Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y la secundaria para que se siga reproduciendo el contenido aunque la entrada principal falle. Solo tienes que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que el negocio nunca se detenga.

    Programa lo que quieras y cuando quieras con SmartPlayer

    Programa lo que quieras y cuando quieras con SmartPlayer

    Convierte tu USB en un dispositivo de señalización digital realmente rentable. Solo tienes que guardar los contenidos (vídeos, audio e imágenes) en un USB y reproducirlos en la pantalla. Crea una lista de reproducción y programa el contenido a través del menú de la pantalla. Podrás disfrutar de tus propias listas en cualquier momento y lugar.

    Reproductor multimedia integrado. Programa contenidos de USB fácilmente

    Programa fácilmente contenidos para su reproducción desde un dispositivo USB. Tu pantalla profesional Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido y luego volver al modo de espera cuando termine.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/Pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      163.9  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      64.5  pulgada
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      3840 x 2160
      Punto de píxel
      0,372 x 0,372 mm
      Resolución óptima
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brillo
      400  cd/m²
      Colores de pantalla
      1070 millones de colores
      Relación de contraste (típica)
      1200:1
      Relación de contraste dinámico
      500,000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      8  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Tecnología del panel
      IPS
      Imagen clínica
      Ajuste predefinido de imagen D (compatible con dicom parte 14)
      Antirreflejo
      25 %

    • Conectividad

      Salida de audio
      Toma de 3,5 mm
      Entrada de vídeo
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2,0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      Entrada de audio
      Toma de 3,5 mm
      Control externo
      • Toma de infrarrojos (entrada/salida) de 3,5 mm
      • RJ45
      • Toma RS232C (entrada/salida) de 2,5 mm

    • Comodidad

      Ubicación
      • Horizontal (18/7)
      • Vertical (18/7)
      Matriz de mosaico
      Hasta 10 x 15
      Control de teclado
      • Oculto
      • Se puede bloquear
      Señal del mando a distancia
      Se puede bloquear
      Señal de bucle intermedio
      • RS232
      • Bucle intermedio IR
      Instalación simplificada
      Fácil inserción
      Funciones de bajo consumo
      Apagado/encendido inteligente
      Con control de red
      • RS232
      • RJ45
      Inicio
      • Retardo de encendido
      • Estado de encendido
      • Inicio en fuente
      Ventana de inicio
      activar/desactivar logotipo de Philips

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 10 W RMS

    • Potencia

      Red eléctrica
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Consumo (típico)
      165  W
      Consumo (máx.)
      220 W
      Consumo en modo de espera
      <0,5 W
      Funciones de ahorro de energía
      Apagado/encendido inteligente
      Clase de etiqueta energética
      G

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos informáticos
      • 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1024 x 768 a 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Formatos de vídeo
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Dimensiones

      Anchura del dispositivo
      1462,3  mm
      Peso del producto
      27,80  kg
      Altura del dispositivo
      837,3  mm
      Profundidad del dispositivo
      68,9mm (profundidad en montaje en pared)/89,9mm (profundidad con asa)  mm
      Anchura del dispositivo (pulgadas)
      57,57  pulgada
      Altura del dispositivo (pulgadas)
      32.96  pulgada
      Sistema de montaje en pared
      400 x 400 mm, M8
      Profundidad del dispositivo (pulgadas)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  pulgada
      Anchura del bisel
      14,9 mm (bisel uniforme)
      Peso del producto (lb)
      61,29  libras

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Rango de temperatura (funcionamiento)
      0 ~ 40   °C
      MTBF
      50,000  hora(s)
      Rango de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60   °C
      Intervalo de humedad (en funcionamiento) [HR]
      20 ~ 80 % de humedad relativa (sin condensación)
      Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR]
      5 ~ 95 % de humedad relativa (sin condensación)

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de vídeos a través de USB
      • H.264
      • JPEG
      • MPEG
      • WMV3
      Reproducción de imágenes a través de USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Reproducción de audio a través de USB
      • AAC
      • WMA
      • MPEG
      • HEAAC

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Cable con sensor de IR (1,8 m) (x1)
      • Logotipo de Philips (x1)
      • cable de alimentación de CA
      • Cubierta del interruptor de CA
      • Guía de inicio rápido (x1)
      • Mando a distancia y pilas AAA
      • Cable de sistema en cadena RS232 (x1)
      • Tapa de USB y tornillo x1
      • Fijación de cables (x3)

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Árabe
      • Inglés
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
      • Japonés
      • Polaco
      • Ruso
      • Español
      • Chino simplificado
      • Turco
      • Chino tradicional
      Garantía
      3 años de garantía
      Aprobación de regulaciones
      • CE
      • FCC, Clase A
      • CB
      • BSMI
      • VCCI
      • CU
      • ETL
      • EMF
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