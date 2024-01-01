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Destaca
Informa y sorprende con una pantalla Ultra HD profesional Philips Q-Line. Puedes empezar a utilizar esta fiable solución tan pronto como la necesites.
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Pantalla Q-Line
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Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.
Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones no habrá una sola pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla profesional Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y la secundaria para que se siga reproduciendo el contenido aunque la entrada principal falle. Solo tienes que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que el negocio nunca se detenga.
Convierte tu USB en un dispositivo de señalización digital realmente rentable. Solo tienes que guardar los contenidos (vídeos, audio e imágenes) en un USB y reproducirlos en la pantalla. Crea una lista de reproducción y programa el contenido a través del menú de la pantalla. Podrás disfrutar de tus propias listas en cualquier momento y lugar.
Programa fácilmente contenidos para su reproducción desde un dispositivo USB. Tu pantalla profesional Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido y luego volver al modo de espera cuando termine.
Imagen/Pantalla
Conectividad
Comodidad
Sonido
Potencia
Resolución de pantalla compatible
Dimensiones
Condiciones de funcionamiento
Aplicaciones multimedia
Accesorios
Varios
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