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      Signage Solutions Pantalla Q-Line

      65BDL3650Q/75

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Destaca entre la multitud

      Informa y sorprende con la pantalla digital 4K Ultra HD Q-Line de Philips. Esta solución de señalización con Android, fiable y fácil de instalar, es compatible con Wave para la gestión remota, lo que te ofrece control total en cualquier momento y lugar.

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      Signage Solutions

      Pantalla Q-Line

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      Destaca entre la multitud

      Tu pantalla 18/7 versátil y fácil de configurar

      • 65"
      • Retroiluminación LED directa
      • Ultra HD

      Conecta y controla tus contenidos a través de la nube

      Conecta y controla el contenido a través de la nube con el navegador HTML5 integrado. Con el navegador basado en Chromium, podrás diseñar los contenidos en línea y conectar una sola pantalla o toda tu red. Puedes mostrar el contenido en formato vertical u horizontal, con resolución Full HD. Solo tienes que conectar la pantalla a Internet mediante Wi-Fi o con un cable RJ45 y disfrutar de tus propias listas de reproducción.

      FailOver. Tu pantalla jamás se quedará en blanco

      Fundamental para las aplicaciones comerciales exigentes, FailOver es una tecnología revolucionaria que reproduce automáticamente una copia de seguridad del contenido en pantalla en el improbable caso de que falle la fuente de entrada o la aplicación. Solo tienes que seleccionar una conexión de entrada principal y una conexión de FailOver y empezarás a contar con protección instantánea del contenido.

      Programa fácilmente contenido desde USB o memoria interna

      Programa fácilmente contenidos para su reproducción desde un dispositivo USB o memoria interna. Tu pantalla profesional Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido y luego volver al modo de espera cuando termine.

      Interacción opcional para compartir la pantalla de forma inalámbrica

      Comparte la pantalla de forma inalámbrica utilizando tu red Wi-Fi existente para conectar dispositivos de forma instantánea y segura o utiliza nuestro dispositivo de protección HDMI Interact opcional para transmitir directamente a la pantalla sin conectarte a la red segura.

      Procesador SoC Android. Aplicaciones web y nativas

      Gracias a nuestra plataforma SoC Android 10, estos monitores profesionales de Philips dedicados están optimizados para aplicaciones Android nativas y también puedes instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Flexibles y seguros, lo que garantiza que las especificaciones de la pantalla se mantengan al día durante más tiempo.

      Prueba Wave para obtener resultados revolucionarios

      Libera el potencial, la versatilidad y la inteligencia de tus pantallas Philips Q-Line a distancia con Wave. Esta plataforma evolutiva en la nube te ofrece control total, con una instalación y configuración simplificadas, supervisión y control de pantallas, actualización del firmware, gestión de listas de reproducción y configuración de programas de consumo. Ahorra tiempo, energía e impacto medioambiental.

      Especificaciones técnicas

      • Imagen/Pantalla

        Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
        163.9  cm
        Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
        64.5  pulgada
        Relación de aspecto
        16:9
        Resolución de pantalla
        3840 x 2160
        Punto de píxel
        0,372 x 0,372 mm
        Resolución óptima
        3840 x 2160 a 60 Hz
        Brillo
        400  cd/m²
        Colores de pantalla
        1070 millones de colores
        Relación de contraste (típica)
        1200:1
        Relación de contraste dinámico
        500 000:1
        Tiempo de respuesta (típico)
        8  ms
        Ángulo de visión (horizontal)
        178  grado
        Ángulo de visión (vertical)
        178  grado
        Mejora de la imagen
        • 3/2 - 2/2 motion pull down
        • Progressive scan
        • Dynamic contrast enhancement
        Tecnología del panel
        ADS
        Sistema operativo
        Android 10
        Antirreflejo
        2 %

      • Conectividad

        Salida de audio
        3.5mm jack
        Entrada de vídeo
        • USB 2.0 (x2)
        • DVI-I (x 1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x1)
        Entrada de audio
        3.5 mm jack
        Otras conexiones
        • micro SD
        • OPS
        Control externo
        • RS232C (in/out) 2.5 mm jack
        • IR (in/out) 3.5 mm jack
        • RJ45

      • Comodidad

        Ubicación
        • Landscape (18/7)
        • Portrait (18/7)
        Matriz de mosaico
        Hasta 3 x 3
        Control de teclado
        • Hidden
        • Lockable
        Señal del mando a distancia
        Lockable
        Señal de bucle intermedio
        • RS232
        • IR Loopthrough
        Instalación simplificada
        Fácil inserción
        Funciones de bajo consumo
        Apagado/encendido inteligente
        Con control de red
        • RS232
        • RJ45

      • Sonido

        Altavoces integrados
        2 x 10 W RMS

      • Potencia

        Red eléctrica
        100 - 240 V~, 50/60 Hz
        Consumo (típico)
        153  W
        Consumo (máx.)
        310 W
        Consumo en modo de espera
        <0,5 W
        Funciones de ahorro de energía
        Smart Power
        Clase de etiqueta energética
        G

      • Resolución de pantalla compatible

        Formatos informáticos
        • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
        • 1152 x 864, 75Hz
        • 1280 x 1024, 60Hz
        • 1280 x 720, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1440 x 900, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1680 x 1050, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
        • 720 x 400, 70Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
        • 800 x 600, 56,60,72 Hz
        • 832 x 624, 75Hz
        Formatos de vídeo
        • 1080p, 50, 60Hz
        • 2160p, 50, 60Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 720p, 50,60 Hz

      • Dimensiones

        Anchura del dispositivo
        1462,3  mm
        Peso del producto
        28,5  kg
        Altura del dispositivo
        837,3  mm
        Profundidad del dispositivo
        68,9mm (profundidad en montaje en pared)/89,9mm (profundidad con asa)  mm
        Anchura del dispositivo (pulgadas)
        57,57  pulgada
        Altura del dispositivo (pulgadas)
        32.96  pulgada
        Sistema de montaje en pared
        400 mm x 400 mm, M8
        Profundidad del dispositivo (pulgadas)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  pulgada
        Anchura del bisel
        14,9 mm (bisel uniforme)
        Peso del producto (lb)
        62,83  libras

      • Condiciones de funcionamiento

        Altitud
        0 ~ 3000 m
        Rango de temperatura (funcionamiento)
        0 ~ 40   °C
        MTBF
        50 000  hora(s)
        Rango de temperaturas (almacenamiento)
        -20 ~ 60   °C
        Intervalo de humedad (en funcionamiento) [HR]
        20 ~ 80 % de humedad relativa (sin condensación)
        Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR]
        5 ~ 95 % de humedad relativa (sin condensación)

      • Aplicaciones multimedia

        Reproducción de vídeos a través de USB
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        Reproducción de imágenes a través de USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Reproducción de audio a través de USB
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Reproductor interno

        CPU
        Quad Core Cortex A55
        GPU
        G52 MC1
        Memoria
        • 16GB
        • 3GB DDR

      • Accesorios

        Accesorios incluidos
        • IR sensor cable (1.8 m) (x1)
        • RS232 daisy-chain cable
        • Philips logo (x1)
        • AC Power Cord
        • AC Switch Cover
        • Cable clip (x2)
        • HDMI cable (1.8 m) (x1)
        • Quick start guide
        • Remote control & AAA batteries
        • RS232 cable
        • USB Cover (x1)

      • Varios

        Idiomas de visualización en pantalla
        • Simplified Chinese
        • Traditional Chinese
        • English
        • French
        • German
        • Italian
        • Polish
        • Russian
        • Spanish
        • Turkish
        • Japanese
        • Arabic
        Garantía
        3 años de garantía
        Aprobación de regulaciones
        • CE
        • CB
        • FCC, Class A
        • VCCI
        • RoHS
        • UL

      Badge-D2C

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