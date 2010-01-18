Función avanzada antifijación de imágenes

Las imágenes estáticas que se quedan en la pantalla durante largos períodos de tiempo pueden dejar una "imagen fantasma" o causar un efecto de fijación de imagen en las pantallas LCD. Aunque la fijación de imágenes en pantallas LCD no es permanente, debe evitarse que esto ocurra, sobre todo, en lugares en los que el contenido se muestre las 24 horas al día, los 7 días a la semana.