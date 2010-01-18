Controla tus costes con este monitor LCD de 81 cm (32") que se puede controlar por red. Ya se utilice en una red o como única pantalla pública, este modelo ofrece diversas prestaciones para ajustarse a las aplicaciones más exigentes de visualización de interés público y de empresas.
Este producto cumple los requisitos para la exención del IVA
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Compra este pack y ahorra Compra este pack y consigue 1 artículo gratis
Tus necesidades cubiertas en un sola compra
Precio del paquete
Omitir
Selecciona uno de los siguientes productos: Elige uno de los siguientes productos:
Añadir accesorios
Este producto
- {discount-value}
Monitor LCD
total
recurring payment
La mejor pantalla de señalización pública
para aplicaciones en interiores
81 cm (32")
multimedia
HD ready
Entrada HDMI para conexión de alta definición digital con un solo cable
HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Al eliminar la conversión de la señal a analógica, ofrece una imagen impecable. La señal no degradada reduce el parpadeo y produce una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida con el dispositivo fuente. La entrada es totalmente compatible con fuentes DVI anteriores pero incluye audio digital. HDMI utiliza la protección contra copias HDCP.
SmartPower para ahorrar energía
La intensidad de la retroiluminación se puede controlar y programar mediante el sistema, lo que puede disminuir el consumo de energía hasta un 50 %, con lo que se reducen notablemente los costes de energía.
Diseño para un funcionamiento 24/7
Los negocios nunca duermen, por eso nuestras pantallas de señalización se han diseñado para un funcionamiento 24/7. Utilizamos componentes de calidad superior para garantizar un mayor nivel de calidad, por lo que puedes confiar en que esta gama de modelos te ofrecerá una fiabilidad total.
Formato panorámico WXGA, resolución 1366 x 768 para una visión más nítida
El formato panorámico del panel LCD con resolución XGA puede mostrar 1366 x 768 píxeles; WXGA permite que los monitores sean no-entrelazados. De esta manera se asegura un mejor rendimiento de la pantalla y un efecto de color más preciso.
La función de zoom mejorada admite la aplicación de matriz de mosaico.
La función de zoom interno permite la implementación sencilla de videowall, sin necesidad de adquirir un equipo externo. Admite una configuración en mosaico de hasta 25 pantallas al permitir dividir horizontal y verticalmente cada pantalla en 5 pantallas.
Función avanzada antifijación de imágenes
Las imágenes estáticas que se quedan en la pantalla durante largos períodos de tiempo pueden dejar una "imagen fantasma" o causar un efecto de fijación de imagen en las pantallas LCD. Aunque la fijación de imágenes en pantallas LCD no es permanente, debe evitarse que esto ocurra, sobre todo, en lugares en los que el contenido se muestre las 24 horas al día, los 7 días a la semana.
Cumple los estándares RoHS para el cuidado del medio ambiente
Philips diseña y fabrica productos de visualización de acuerdo con los estrictos estándares sobre limitación de sustancias peligrosas (RoHS), que restringen el uso de plomo y otras sustancias tóxicas que pueden dañar el entorno.
Gestión y configuración remota a través de RS232
La gestión remota permite al usuario controlar y ajustar las pantallas a distancia a través del protocolo RS232. Mediante el uso de comandos CEC, podrás tener un control total de todas las pantallas de tu red de señalización en cualquier momento.
Funcionamiento en orientación vertical
Esta pantalla está preparada también para un montaje fiable y seguro en posición vertical.
Bucle intermedio VGA
Conecta varias pantallas para crear una pared de vídeo de hasta 150 pantallas mediante el sistema en cadena VGA para mejorar la experiencia visual. Sin necesidad de hardware adicional, son tan sencillas de instalar como atractivas para el público.