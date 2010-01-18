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    • La mejor pantalla de señalización pública La mejor pantalla de señalización pública La mejor pantalla de señalización pública

      Monitor LCD

      BDL3215E/00

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      La mejor pantalla de señalización pública

      Controla tus costes con este monitor LCD de 81 cm (32") que se puede controlar por red. Ya se utilice en una red o como única pantalla pública, este modelo ofrece diversas prestaciones para ajustarse a las aplicaciones más exigentes de visualización de interés público y de empresas.

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      Monitor LCD

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      La mejor pantalla de señalización pública

      para aplicaciones en interiores

      • 81 cm (32")
      • multimedia
      • HD ready
      Entrada HDMI para conexión de alta definición digital con un solo cable

      Entrada HDMI para conexión de alta definición digital con un solo cable

      HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Al eliminar la conversión de la señal a analógica, ofrece una imagen impecable. La señal no degradada reduce el parpadeo y produce una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida con el dispositivo fuente. La entrada es totalmente compatible con fuentes DVI anteriores pero incluye audio digital. HDMI utiliza la protección contra copias HDCP.

      SmartPower para ahorrar energía

      SmartPower para ahorrar energía

      La intensidad de la retroiluminación se puede controlar y programar mediante el sistema, lo que puede disminuir el consumo de energía hasta un 50 %, con lo que se reducen notablemente los costes de energía.

      Diseño para un funcionamiento 24/7

      Diseño para un funcionamiento 24/7

      Los negocios nunca duermen, por eso nuestras pantallas de señalización se han diseñado para un funcionamiento 24/7. Utilizamos componentes de calidad superior para garantizar un mayor nivel de calidad, por lo que puedes confiar en que esta gama de modelos te ofrecerá una fiabilidad total.

      Formato panorámico WXGA, resolución 1366 x 768 para una visión más nítida

      El formato panorámico del panel LCD con resolución XGA puede mostrar 1366 x 768 píxeles; WXGA permite que los monitores sean no-entrelazados. De esta manera se asegura un mejor rendimiento de la pantalla y un efecto de color más preciso.

      La función de zoom mejorada admite la aplicación de matriz de mosaico.

      La función de zoom interno permite la implementación sencilla de videowall, sin necesidad de adquirir un equipo externo. Admite una configuración en mosaico de hasta 25 pantallas al permitir dividir horizontal y verticalmente cada pantalla en 5 pantallas.

      Función avanzada antifijación de imágenes

      Las imágenes estáticas que se quedan en la pantalla durante largos períodos de tiempo pueden dejar una "imagen fantasma" o causar un efecto de fijación de imagen en las pantallas LCD. Aunque la fijación de imágenes en pantallas LCD no es permanente, debe evitarse que esto ocurra, sobre todo, en lugares en los que el contenido se muestre las 24 horas al día, los 7 días a la semana.

      Cumple los estándares RoHS para el cuidado del medio ambiente

      Philips diseña y fabrica productos de visualización de acuerdo con los estrictos estándares sobre limitación de sustancias peligrosas (RoHS), que restringen el uso de plomo y otras sustancias tóxicas que pueden dañar el entorno.

      Gestión y configuración remota a través de RS232

      La gestión remota permite al usuario controlar y ajustar las pantallas a distancia a través del protocolo RS232. Mediante el uso de comandos CEC, podrás tener un control total de todas las pantallas de tu red de señalización en cualquier momento.

      Funcionamiento en orientación vertical

      Esta pantalla está preparada también para un montaje fiable y seguro en posición vertical.

      Bucle intermedio VGA

      Conecta varias pantallas para crear una pared de vídeo de hasta 150 pantallas mediante el sistema en cadena VGA para mejorar la experiencia visual. Sin necesidad de hardware adicional, son tan sencillas de instalar como atractivas para el público.

      Especificaciones técnicas

      • Imagen/Pantalla

        Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
        81  cm
        Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
        32  pulgada
        Relación de aspecto
        16:9
        Resolución de pantalla
        1366 x 768 p
        Punto de píxel
        0,511 x 0,511
        Resolución óptima
        1360 x 768 a 60 Hz
        Brillo
        450  cd/m²
        Colores de pantalla
        16,7 millones de colores
        Relación de contraste (típica)
        3000:1
        Tiempo de respuesta (típico)
        8  ms
        Ángulo de visión (horizontal)
        178  grado
        Ángulo de visión (vertical)
        178  grado
        Mejora de la imagen
        • Cámara lenta 3/2 - 2/2
        • Filtro de peine 3D
        • Desentrelazado de compensación de mov.
        • Escaneado progresivo
        • Desentrelazado 3D MA
        • Mejora del contraste dinámico

      • Conectividad

        Ordenador
        • Entrada VGA D-Sub 15 HD
        • Salida VGA D-Sub 15 HD
        • 1 DVI-D
        • RS232 D-Sub9
        • Salida RS232 D-sub9
        • 1 entrada de audio para PC de 3,5 mm
        entrada AV
        • HDMI x1
        • Componente (BNC) x1
        • Compuesto (RCA) x1
        • Compuesto (BNC) x1
        • 1 S-Vídeo
        • 2 audio (izq/dch)
        Salida AV
        • Compuesto (BNC) x1
        • 1 audio (izq/dch)

      • Comodidad

        Ubicación
        • Vertical
        • Horizontal
        Picture in Picture
        • Imagen a Imagen
        • PIP
        • POP
        Matriz de mosaico
        5 x 5
        Funciones de protección de pantalla
        Desviación de píxeles, bajo brillo
        Control de teclado
        • Oculto
        • Se puede bloquear
        Señal del mando a distancia
        Se puede bloquear
        Señal de bucle intermedio
        • RS232
        • VGA
        Instalación simplificada
        Asas de transporte
        Funciones de bajo consumo
        Apagado/encendido inteligente
        Rendimiento de imagen
        Control del color avanzado
        Con control de red
        RS232

      • Sonido

        Altavoces integrados
        2 x 7 W (8 ohmios)

      • Potencia

        Red eléctrica
        90-264 V CA, 50/60 Hz
        Consumo (modo de encendido)
        Típ. 67 W
        Consumo en modo de espera
        < 1 W

      • Resolución de pantalla compatible

        Formatos informáticos
        • 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        Formatos de vídeo
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Dimensiones

        Grosor del bisel
        4,6 cm / 1,81 pulgadas
        Altura del dispositivo (con soporte)
        531  mm
        Altura dispositivo (con soporte; pulg.)
        20.9  pulgada
        Anchura del dispositivo
        792  mm
        Peso del producto
        11,95  kg
        Profundidad dispositivo (con soporte)
        205  mm
        Altura del dispositivo
        487  mm
        Profundidad del dispositivo
        115  mm
        Profundidad disp. (con soporte; pulg.)
        8.1  pulgada
        Anchura del dispositivo (pulgadas)
        31,2  pulgada
        Altura del dispositivo (pulgadas)
        19.2  pulgada
        Sistema de montaje en pared
        200 x 200 mm, 400 x 200 mm
        Profundidad del dispositivo (pulgadas)
        4,5  pulgada
        Peso del producto (lb)
        26,35  libras

      • Condiciones de funcionamiento

        Rango de temperatura (funcionamiento)
        0 - 40   °C
        MTBF
        50.000  hora(s)
        Humedad relativa
        5 - 90  %

      • Accesorios

        Accesorios incluidos
        • Mando a distancia
        • Pilas para mando a distancia
        • Cable de alimentación de CA
        • Cable VGA
        • Manual de usuario en CD-ROM
        • Guía de inicio rápido
        • Soporte para la mesa
        Accesorios opcionales
        • Montaje en pared fijo
        • Montaje en pared flexible
        • Montaje en el techo

      • Varios

        Bisel
        antracita metálico
        Idiomas de visualización en pantalla
        • Inglés
        • Francés
        • Alemán
        • Italiano
        • Polaco
        • Turco
        • Ruso
        • Chino simplificado
        Garantía
        Europa/Norteamérica: 3 años
        Aprobación de regulaciones
        • CE
        • FCC Clase B
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS

      Contenido de la caja

      Otros elementos de la caja

      • Mando a distancia
      • Pilas para mando a distancia
      • Cable de alimentación de CA
      • Cable VGA
      • Manual de usuario en CD-ROM
      • Guía de inicio rápido
      • Soporte para la mesa
      • Accesorios opcionales: Montaje en pared fijo
      • Accesorios opcionales: Montaje en pared flexible
      • Accesorios opcionales: Montaje en el techo
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