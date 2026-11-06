Los Servicios de datos en la nube ofrecen acceso seguro a imágenes de anatomía patológica digital desde prácticamente cualquier lugar*, para facilitar los procesos clínicos y dar respuesta a las necesidades de investigación. Su almacenamiento escalable y económico reduce la complejidad de la infraestructura, permite la conservación de datos a largo plazo y ofrece un método flexible de gestionar el creciente volumen de imágenes, además de sentar las bases para el diagnóstico basado en inteligencia artificial y la integración de datos corporativa. Estas prestaciones pueden contribuir a acelerar la colaboración, a mantener la continuidad de los cuidados y a que los costes operativos sean predecibles.*