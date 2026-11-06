SG60 está diseñado para adaptarse a los laboratorios con un flujo de trabajo Lean y la necesidad de escanear pequeños lotes de portaobjetos para lograr la excelencia operativa y tiempos de respuesta cortos mediante el escaneado de los lotes en paralelo. Con una elevada tasa de imagen correcta a la primera, un rendimiento alto y una carga y alejamiento de la exploración, el SG60 permite digitalizar las muestras histológicas y obtener imágenes clínicas de diagnóstico de gran calidad para su uso rutinario y en redes integradas de anatomía patológica. El Pathology Scanner SGi* con salida DICOM JPEG y JPEG XL nativa configurable reduce los tamaños de archivo sin comprometer la calidad del diagnóstico, lo que permite un ahorro de almacenamiento significativo y mejoras del rendimiento.