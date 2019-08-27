Buscar términos

Homepage

    La mejor atención. Sin límites.


    En Philips tenemos el compromiso de ofrecerle las soluciones a todas las respuestas que necesita en el momento adecuado. Redefiniendo la experiencia de la medicina de la mano de la atención al paciente con el firme compromiso de liderar el futuro de la atención médica con una amplia cartera de soluciones.

    Si hoy en día la salud no tiene límites, la sanidad tampoco debería.

    Contactenos

    La mejor atención. Sin límites.


    En Philips tenemos el compromiso de ofrecerle las soluciones a todas las respuestas que necesita en el momento adecuado. Redefiniendo la experiencia de la medicina de la mano de la atención al paciente con el firme compromiso de liderar el futuro de la atención médica con una amplia cartera de soluciones.

    Si hoy en día la salud no tiene límites, la sanidad tampoco debería.

    Contactenos

    ¿No quiere perderse nuestras últimas novedades?

    Suscríbase ahora
    Cuidado cardiaco

    Cardiología
     

    Los cuidados cardiacos mejorados comienzan con diagnósticos definitivos, procedimientos innovadores y gestión de pacientes personalizada

     

    Descubra más
    COPD vías de atención

    Cuidados Respiratorios

    Conectamos el hospital y el hogar, y facilitamos el intercambio de datos entre médicos y pacientes para proporcionar un tratamiento personalizado.

     

    Descubra más
    Consultoría imagen

    Consultoría
     

    Afrontamos el reto de proporcionar una atención de calidad a un coste menor, al tiempo que aumentamos la satisfacción del paciente y del personal.

     

    Conozca más
    Cuidados Críticos

    Cuidados Críticos
     

    La atención al paciente no se detiene. Desde el ingreso hasta el alta, los latidos, la respiración, la atención del paciente y el entorno cambian, mientras que los conocimientos vitales evolucionan..

    Descubra más
    Informática Clínica

    Informática Clínica
           

    Ayudamos a nuestros clientes a adaptarse al mundo en evolución de la atención sanitaria y a avanzar en la transformación digital de la salud.
     

    Descubra más
    Terapia Guiada por Imagen

    Terapia Guiada por Imagen

    Sistemas de adquisición de imágenes intervencionistas, dispositivos inteligentes, software y servicios


     

    Descubra más
    Radiología imagen

    Radiología
     

    Soluciones integrales que proporcionan servicios de adquisición de imágenes de alta calidad a los profesionales sanitarios

     

    Descubra más
    Operaciones Hospitalarias

    Operaciones Hospitalarias

    Servicios diseñados para proporcionar el nivel de apoyo adecuado a los clientes para satisfacer sus necesidades operativas hospitalarias.
     

    Explore nuestro portfolio

    Cuidado cardiovascular

     

    Nuestras soluciones de atención cardiovascular ayudan a los profesionales de salud a satisfacer las demandas de una creciente población con enfermedades cardiovasculares, dentro y fuera del hospital.

    Resucitación y atención de emergencias 
    Terapia guiada por imágenes
    ECG de Diagnóstico 
    Cardiología Informática 

    Monitorización

     

    Diseñados para permitir la visibilidad del estado de un paciente prácticamente en cualquier momento y lugar, nuestros productos de monitorización de pacientes y herramientas de apoyo a la toma de decisiones clínicas ofrecen una experiencia de usuario más conectada a la vez que agilizan el flujo de trabajo.

    Monitorización central y alarmas
    Soluciones de movilidad
    Integración de datos
    Electrocardiógrafos

    Obtención de imágenes

     

    Desde la Tomografía Computarizada y la Resonancia Magnética hasta los rayos X y los ultrasonidos, toda nuestra cartera de productos de diagnóstico por imagen tiene como objetivo ofrecer a los profesionales sanitarios la imagen adecuada en el momento oportuno, para facilitar un diagnóstico más rápido y seguro.

    Tomografía Computarizada
    Radiografía y Fluoroscopia
    Terapia Guiada por Imágenes
    Resonancia Magnética
    Radio Oncología
    Ultrasonidos

    Informática clínica

     

    Nuestras soluciones de informática clínica tienen como objetivo transformar grandes cantidades de datos clínicos en información integrada que guíe la atención del paciente en toda su empresa.

    PACS
    Patología digital
    Informática radiología
    Informática perinatal
    Visualización avanzada

    Aplicaciones clínicas

     

    Para resolver algunos de los retos clínicos más importantes en la atención al paciente, ofrecemos una gama de aplicaciones clínicas que reúnen hardware, software, tecnologías y servicios que pueden adaptarse a las necesidades de su organización.

    Gestión de alarmas
    Guía de imágenes en vivo
    Gestión de la dosis de radiación

    Consultoría & Servicios

     

    Nuestros equipos aportan una gran experiencia en muchos aspectos de la atención médica, desde la excelencia clínica, la optimización del flujo de trabajo y la experiencia del paciente, hasta el mantenimiento de equipos y la capacitación y educación del personal.

    Educación y formación
    Servicio de mantenimiento
    Consultoría

    Salud de la población

     

    Nuestros programas de gestión de la salud de la población ayudan a impulsar la mejora de la calidad, el aumento de los ingresos y la transformación del negocio para los proveedores, los sistemas de salud, los empleadores y los pagadores en una plataforma única y completa

    Consúltenos

    Tecnologías de diagnóstico

     

    Los avances digitales en la atención sanitaria son muy prometedores para mejorar la velocidad y la fiabilidad del diagnóstico, así como la vía más adecuada para el tratamiento.

    Patología Digital
    Diagnóstico de precisión

    Estamos encantados de estar en contacto con usted

    Díganos en qué le podemos ayudar.

    1
    Seleccione su área de interés
    2
    Detalles de contacto

    Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

    Entendido

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

    Entendido

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

    ¿Es usted profesional sanitario?
    No olvide seleccionar la casilla

    La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.

    Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.

    Aceptar Cancelar