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Servicios de actualización

Servicios de actualización

Mantenga su equipo al día y seguro con nuestros servicios de actualización.

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    Nuestra cartera de servicios está diseñada para satisfacer todas sus necesidades, ahora y en el futuro. Trabajamos conjuntamente con usted para garantizar que la tecnología y los procesos que utilice sigan siendo fiables, y para mantenerlo operando de forma ininterrumpida y rentable. Nuestros servicios de actualización y renovación lo ayudan a mantenerse a la vanguardia de los nuevos desarrollos de hardware y software, así como aprovechar al máximo la tecnología de la que ya dispone.

    Los servicios de actualización y seguridad que ofrecemos

    Historias de los clientes

    Hacer más con menos

    Hacer más con menos

     

    "Creo que es justo decir que todo el entorno de la salud tiene que hacer más por menos. No hay un área en la que haya una atención sanitaria realmente en auge"

     

    Dr. Guy Lloyd, especialista en cardiología

    Barts Heart Centre, Londres, Reino Unido

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    Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

    Entendido

    You are about to visit a Philips global content page

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