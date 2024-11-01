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    Soluciones y sistemas de RM

    Conectar datos, tecnología y personas. Sin límites

    En Philips, nuestras soluciones de RM integradas ofrecen nuevos niveles de velocidad y productividad, ya que permiten realizar diagnósticos fiables y fomentan un futuro más brillante y seguro para todos.

    Nuestra colaboración no tiene fronteras, porque hoy en día, la salud no conoce límites y los cuidados de la salud tampoco deberían.

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    Sistemas de adquisición de imágenes de RM

    Una nueva gama de soluciones de RM que ofrecen velocidad, comodidad y fiabilidad, con el objetivo de ayudar a mejorar la atención al paciente.

    3,0 T

    1.5T

    Tratamiento guiado por RM

    sprectral
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    El Futuro de la Radiología

    Acceda al visionado exclusivo del evento de Philips “El Futuro de la Radiología” donde podrá ver las ponencias con las que presentamos nuestras innovaciones en Radiología y Neurorradiología Intervencionista y en Resonancia Magnética, Inteligencia Artificial y Flujo de Trabajo.


    En el evento contamos con las ponencias de los mejores especialistas y expertos nacionales e internacionales. Presentamos las nuevas soluciones y casos de aplicaciones en múltiples especialidades como oncología, cardiología, radiología, urología, imagen de mama, musculo esquelética, etc.


    Suscríbase y acceda ya a la playlist exclusiva.

    Innovaciones en RM


    Descubra las exclusivas tecnologías de RM que aumentan la productividad en radiología, al tiempo que ofrecen una calidad de imagen y una experiencia del paciente excepcionales.

    Opciones y actualizaciones


    Amplíe sus capacidades de RM y aporte un rendimiento de última generación a su sistema.

    Formación clínica en RM

    Learning Academy

    Aprenda de otros profesionales sanitarios

     

    Aproveche las prácticas recomendadas de otros usuarios para sacar el máximo partido a su sistema.

    Comunidad NetForum

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    Comunidad en línea para aprovechar las experiencias clínicas de profesionales sanitarios de todo el mundo. Comparta y descargue ExamCards y obtenga información sobre el rendimiento de su sistema.

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    MR Body Map

    MR Body Map
    Explore más de 100 casos clínicos de profesionales sanitarios de todo el mundo que muestran cómo la tecnología digital de RM de Philips refuerza sus necesidades en adquisición de imágenes.

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    Imagen principal del hub de cardio

    Descubra la nueva realidad en resonancias magnéticas con el
    equipo de RM Ingenia Ambition 1.5T

    El primer escáner de RM del mundo que ofrece la velocidad extraordinaria, la confianza clínica, la comodidad y la tranquilidad para el paciente propias de Philips con procedimientos de RM sin helio1

    Descubra Ingenia Ambition
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    Sistemas reacondicionados

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    * Para uso exclusivo con implantes seguros para RM o de uso condicionado para RM, y con una estricta observancia de las Instrucciones de uso.
    1. En comparación con el imán Ingenia 1.5T ZBO.

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