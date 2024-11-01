En Philips, nuestras soluciones de RM integradas ofrecen nuevos niveles de velocidad y productividad, ya que permiten realizar diagnósticos fiables y fomentan un futuro más brillante y seguro para todos. Nuestra colaboración no tiene fronteras, porque hoy en día, la salud no conoce límites y los cuidados de la salud tampoco deberían.
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Una nueva gama de soluciones de RM que ofrecen velocidad, comodidad y fiabilidad, con el objetivo de ayudar a mejorar la atención al paciente.
Acceda al visionado exclusivo del evento de Philips “El Futuro de la Radiología” donde podrá ver las ponencias con las que presentamos nuestras innovaciones en Radiología y Neurorradiología Intervencionista y en Resonancia Magnética, Inteligencia Artificial y Flujo de Trabajo.
En el evento contamos con las ponencias de los mejores especialistas y expertos nacionales e internacionales. Presentamos las nuevas soluciones y casos de aplicaciones en múltiples especialidades como oncología, cardiología, radiología, urología, imagen de mama, musculo esquelética, etc.
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Amplíe sus capacidades de RM y aporte un rendimiento de última generación a su sistema.
Aproveche las prácticas recomendadas de otros usuarios para sacar el máximo partido a su sistema.
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* Para uso exclusivo con implantes seguros para RM o de uso condicionado para RM, y con una estricta observancia de las Instrucciones de uso.
1. En comparación con el imán Ingenia 1.5T ZBO.
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