Reduzca el consumo de helio

Philips BlueSeal protege la pequeña cantidad de helio líquido (7 litros) necesario para enfriar el interior del tubo de RM. No hay pérdida de helio, no hay recargas y no hay gastos inesperados relacionados con el helio durante la vida útil. No se necesitan conocimientos especializados sobre el helio in situ [5]. Su RM móvil se puede trasladar con facilidad, lo que le permite tratar a más pacientes que necesiten una resonancia magnética.