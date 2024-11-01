Centrarse en los pacientes en lugar de en la tecnología.

Smart Workflow reduce drásticamente el número de pasos necesarios para completar una exploración de RM con la configuración guiada del paciente en menos de un minuto, sin contacto con el paciente e iniciando las exploraciones rutinarias con un solo clic. Junto con nuestras bobinas Breeze, las más ligeras del sector, reducen en un 30%⁴ el tiempo que se tarda en cambiar al paciente para mantener al servicio de RM al día. ¿El resultado? Exploraciones más cortas y una mejor experiencia de RM para el personal y los pacientes.