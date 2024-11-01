Este innovador sistema de RM de 1.5T funciona con el imán BlueSeal exclusivo de Philips para operaciones sin helio. Además, incorpora una gran variedad de tecnologías basadas en IA² para simplificar y automatizar las tareas clínicas y operativas más complejas. Para que pueda centrarse en lo que más importa: sus pacientes. Esta innovadora solución está diseñada para ayudar a aumentar la productividad de la RM, acelerar las exploraciones, permitir a los médicos tomar decisiones clínicas informadas y controlar los costes de la adquisición de imágenes de RM.
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BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido⁵, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
Olvídese del helio gracias al imán BlueSeal
BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido⁵, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
Olvídese del helio gracias al imán BlueSeal
BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido⁵, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido⁵, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
Hacia procedimientos de RM sin interrupciones
Hacia procedimientos de RM sin interrupciones
Gracias a controladores digitales y conectividad con e-Alerts³ (24 horas al día, 7 días a la semana), BlueSeal de Philips se considera el primer imán impulsado por inteligencia adaptativa que ofrece EasySwitch, un conjunto exclusivo de funciones de servicio. Las soluciones EasySwitch buscan minimizar el tiempo de inactividad inesperado, en caso de producirse un problema operativo de RM.
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Gracias a controladores digitales y conectividad con e-Alerts³ (24 horas al día, 7 días a la semana), BlueSeal de Philips se considera el primer imán impulsado por inteligencia adaptativa que ofrece EasySwitch, un conjunto exclusivo de funciones de servicio. Las soluciones EasySwitch buscan minimizar el tiempo de inactividad inesperado, en caso de producirse un problema operativo de RM.
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Gracias a controladores digitales y conectividad con e-Alerts³ (24 horas al día, 7 días a la semana), BlueSeal de Philips se considera el primer imán impulsado por inteligencia adaptativa que ofrece EasySwitch, un conjunto exclusivo de funciones de servicio. Las soluciones EasySwitch buscan minimizar el tiempo de inactividad inesperado, en caso de producirse un problema operativo de RM.
Céntrese en los pacientes
Centrarse en los pacientes en lugar de en la tecnología.
Smart Workflow reduce drásticamente el número de pasos necesarios para completar una exploración de RM con la configuración guiada del paciente en menos de un minuto, sin contacto con el paciente e iniciando las exploraciones rutinarias con un solo clic. Junto con nuestras bobinas Breeze, las más ligeras del sector, reducen en un 30%⁴ el tiempo que se tarda en cambiar al paciente para mantener al servicio de RM al día. ¿El resultado? Exploraciones más cortas y una mejor experiencia de RM para el personal y los pacientes.
Centrarse en los pacientes en lugar de en la tecnología.
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Sin desorden, sin contacto con la piel
Sin desorden, sin contacto con la piel
El manejo de los cables de la bobina ya no supone un reto gracias al colchón ComfortPlus Partner del MR 5300. Los surcos en forma de U se deslizan a lo largo del lateral, creando un canal continuo que separa los cables de la bobina de la piel del paciente. Las bobinas Breeze funcionan junto con el colchón ComfortPlus Partner para mejorar la experiencia del paciente⁵.
Sin desorden, sin contacto con la piel
El manejo de los cables de la bobina ya no supone un reto gracias al colchón ComfortPlus Partner del MR 5300. Los surcos en forma de U se deslizan a lo largo del lateral, creando un canal continuo que separa los cables de la bobina de la piel del paciente. Las bobinas Breeze funcionan junto con el colchón ComfortPlus Partner para mejorar la experiencia del paciente⁵.
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El manejo de los cables de la bobina ya no supone un reto gracias al colchón ComfortPlus Partner del MR 5300. Los surcos en forma de U se deslizan a lo largo del lateral, creando un canal continuo que separa los cables de la bobina de la piel del paciente. Las bobinas Breeze funcionan junto con el colchón ComfortPlus Partner para mejorar la experiencia del paciente⁵.
El manejo de los cables de la bobina ya no supone un reto gracias al colchón ComfortPlus Partner del MR 5300. Los surcos en forma de U se deslizan a lo largo del lateral, creando un canal continuo que separa los cables de la bobina de la piel del paciente. Las bobinas Breeze funcionan junto con el colchón ComfortPlus Partner para mejorar la experiencia del paciente⁵.
Convertir las imágenes en respuestas
Convierta las imágenes en respuestas, un 50% más rápido
Compressed SENSE acelera las exploraciones de RM hasta en un 50%⁷ sin prácticamente ninguna pérdida de calidad de imagen, lo que ayuda a acelerar el análisis de imágenes, aumentar la confianza en el diagnóstico y satisfacer las demandas de los médicos especialistas. Invertirá menos tiempo en organizar y gestionar exploraciones y más tiempo en atender a sus pacientes.
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Philips para una asistencia de por vida
Confíe en Philips para disfrutar de una asistencia de por vida
Aproveche las ventajas del mantenimiento remoto, el mantenimiento predictivo habilitado para la IA², las actualizaciones frecuentes del sistema, la sustitución de bobinas perpetuas y la financiación personalizada para mejorar el tiempo de actividad y gestionar el coste operativo total durante toda la vida útil del sistema.
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Las mejores imágenes: diagnóstico fiable
Un diagnóstico fiable depende de unas buenas imágenes
Las imágenes de diagnóstico de alta calidad permiten un diagnóstico fiable. Los métodos de exploración del MR 5300 están diseñados para generar imágenes de gran calidad. De este modo, dispondrá de la información y los conocimientos que necesita para ofrecer una atención de calidad consistente que diferencie su centro de imagen.
Un diagnóstico fiable depende de unas buenas imágenes
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Exploración con Breeze
Exploración con Breeze
Las bobinas y los conectores Breeze pesan hasta un 75% menos que las bobinas Anterior convencionales y, gracias a su versatilidad, pueden explorar una amplia variedad de anatomías. Junto con Smart Workflow, las bobinas Breeze permiten conectar y preparar rápidamente a los pacientes para la adquisición de imágenes, lo que ayuda a reducir el tiempo de preparación del paciente para las exploraciones rutinarias en hasta un 30%⁴. Al mismo tiempo, las bobinas Breeze ofrecen imágenes de RM de gran calidad y una alta satisfacción para el paciente.
Exploración con Breeze
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Exploración con Breeze
Las bobinas y los conectores Breeze pesan hasta un 75% menos que las bobinas Anterior convencionales y, gracias a su versatilidad, pueden explorar una amplia variedad de anatomías. Junto con Smart Workflow, las bobinas Breeze permiten conectar y preparar rápidamente a los pacientes para la adquisición de imágenes, lo que ayuda a reducir el tiempo de preparación del paciente para las exploraciones rutinarias en hasta un 30%⁴. Al mismo tiempo, las bobinas Breeze ofrecen imágenes de RM de gran calidad y una alta satisfacción para el paciente.
BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido⁵, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
Olvídese del helio gracias al imán BlueSeal
BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido⁵, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
Olvídese del helio gracias al imán BlueSeal
BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido⁵, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
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Hacia procedimientos de RM sin interrupciones
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Sin desorden, sin contacto con la piel
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Las mejores imágenes: diagnóstico fiable
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Exploración con Breeze
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Especificaciones
Sistema de imanes sellado
Sistema de imanes sellado
Intensidad de campo
1.5T
Diseño del tubo
70 cm
Peso del imán
2300 kg
Homogeneidad típica V-RMS
≤ 1,1 ppm (a 45 cm DSV)
Tecnología de microrrefrigeración
Sí
Campo de visión máximo
55 cm
Tipo de controladores del imán
Digital, AI
Velocidad de evaporación del criógeno
No aplicable, completamente sellado
Requisitos del tubo de ventilación
No aplicable, completamente sellado
Gradientes Omega
Gradientes Omega
Amplitud máx. para cada eje
33 mT/m
Velocidad máx. de cambio para cada eje
120 T/m/s
SmartWorkflow
SmartWorkflow
Configuración de exploración guiada
Sí
Centrado automático del paciente
Sí
Activación respiratoria sin tocar
Sí
Inicio de exploración en sala
Sí
ScanWise Implant
Sí
Planificación y exploración automatizadas
Sí
Orientación automatizada del paciente
Sí
Posprocesamiento automatizado
Sí
Recepción de RF dStream
Recepción de RF dStream
Número de canales receptores independientes
Independiente de los canales
Flujo de señal desde la interfaz de Breeze hasta el reconstructor
Flujo de señal desde la interfaz de Breeze hasta el reconstructor
Completamente digital
Juego de bobinas ultraligeras
Bobinas dS Breeze
1. En comparación con el imán Ingenia 1.5T ZBO.
2. De acuerdo con la definición de IA del Grupo de alto nivel de expertos en IA de la UE.
3. Requiere conectividad remota.
4. En comparación con la camilla entre los exploraciones rutinarias de cerebro, columna, cuerpo, cardiacos y musculoesqueléticos de Ingenia 1.5T/Ingenia Ambition 1.5T con bobinas dS Anterior y MSK específicas.
5. En comparación con la exploración sin colchón ComfortPlus, ComforTone y Compressed SENSE.
6. Incluso en el improbable caso de que el imán perdiera el sellado, la baja cantidad de helio que se fugaría no afectaría de forma significativa al oxígeno de la sala.
7. En comparación con las exploraciones de Philips sin Compressed SENSE
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