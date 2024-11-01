Educación y capacitación

Estamos encantados de estar en contacto con usted
Díganos en qué le podemos ayudar.
Con nuestra oferta de formación continua, en forma de presencia en congresos, seminarios y cursos, queremos ayudar a desarrollar al máximo, y fomentar, el potencial de los profesionales sanitarios, de la tecnología sanitaria y de las propias organizaciones sanitarias. Por medio de una formación en salud innovadora, relevante y basada en evidencias, queremos asegurar que nuestros cursos, programas, seminarios y presencia en congresos proporcionen a los profesionales de la salud información actualizada sobre nuestras tecnologías y equipos y las especialidades clínicas relacionadas. Queremos ofrecer una información actual y clínicamente relevante para ayudar a mejorar la eficiencia operacional de profesionales y equipos, así como la máxima calidad en la atención al paciente.
Encuentre materiales y recursos para saber más sobre los procedimientos clínicos, best practices y las últimas investigaciones
Encuentre materiales y recursos para saber más sobre los procedimientos clínicos, best practices y las últimas investigaciones
Encuentre materiales y recursos para ayudar a mejorar el uso del equipo médico y las aplicaciones de Philips
Encuentre materiales y recursos para ayudar a mejorar el uso del equipo médico y las aplicaciones de Philips
Encuentre materiales y recursos sobre productos y soluciones Philips adaptados a sus necesidades profesionales
Encuentre materiales y recursos sobre productos y soluciones Philips adaptados a sus necesidades profesionales
* Este material ha sido preparado únicamente para la realización de esta formación y en ningún caso sustituye las Instrucciones
de Uso o el Manual de Usuario del sistema. Para cualquier información acerca de la utilización del sistema, por favor consulten siempre las Instrucciones de Uso o el Manual de Usuario
* Este material ha sido preparado únicamente para la realización de esta formación y en ningún caso sustituye las Instrucciones
Estamos encantados de estar en contacto con usted
Díganos en qué le podemos ayudar.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.
Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.