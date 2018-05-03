En Philips, nos comprometemos a ofrecerle las respuestas que necesita en el momento de la atención adecuado, al tiempo que le ayudamos a reducir la presión cada vez mayor a la que se enfrenta. Estamos decididos a redefinir la experiencia de la Tomografía Computarizada con una nueva cartera de soluciones para ayudarle a mejorar la atención al paciente. Porque si hoy en dia la salud no tiene limites, la sanidad tampoco debería.
Incisive CT le ayuda a alcanzar los retos más difíciles de su centro. Incisive CT de Philips le ofrece inteligencia en cada paso, desde la adquisición de imágenes hasta los resultados, y en todos los aspectos: económico, clínico y operativo. La eficiencia del diseño y el funcionamiento se unen como nunca antes para tomar las decisiones acertadas de principio a fin con la garantía sin precedentes Tube for Life¹. Ahora, con CT Smart Workflow, Incisive CT se ha diferenciado aún más. CT Smart Workflow es un paquete completamente nuevo de herramientas habilitadas para IA que le ofrecen la reconstrucción de IA más rápida del sector, la colocación automática de pacientes y mucho más para ayudar a realizar exámenes con éxito con resultados rápidos a dosis bajas. Desde la adquisición de imágenes cardiacas sin movimiento hasta los procedimientos intervencionistas con confianza, CT Smart Workflow le ofrece avances que importan en la adquisición de imágenes diaria.
Spectral CT 7500 de Philips le ofrece resultados espectrales el 100% de las veces. Ahora es fácil que cada una de las exploraciones haga más, lo que facilita el diagnóstico preciso, esencial para sus pacientes. Spectral CT 7500 es una TC espectral basada en detector, lo que significa que obtiene el rendimiento que usted necesita en términos de calidad de la imagen, la dosis y el flujo de trabajo. La tecnología, las herramientas avanzadas y el soporte se combinan para ayudarle a sacarle el máximo rendimiento a la experiencia espectral.
Para obtener una calidad de imagen personalizada y mejorar el flujo de trabajo al tiempo que mantiene la satisfacción del personal y la tranquilidad de los pacientes.
* En un centro clínico, el uso de IMR puede reducir la dosis al paciente durante la CT dependiendo del procedimiento clínico, del tamaño del paciente, de la localización anatómica y de la práctica clínica. Se recomienda consultar con un radiólogo y un físico para determinar la dosis óptima que permita obtener imágenes con calidad diagnóstica para el procedimiento clínico concreto. La detectabilidad de bajo contraste y el ruido se evaluaron mediante un protocolo de referencia para cuerpo completo que compara IMR con FBP; se midieron con cortes de 0,8 mm y se han probado con el maniquí para calidad de imagen en CT del MITA (CCT183, The Phantom Laboratory) con observadores humanos.
Software de gestión de la exposición a la radiación
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Seguridad en el diagnóstico por imágenes
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