Servicios de mantenimiento

En Philips, ofrecemos mucho más que un simple mantenimiento de su tecnología. Nos comprometemos a ayudarle a impulsar el rendimiento, la facilidad de uso y la interoperabilidad manteniendo su tecnología sostenible y confiable. Acuda a nosotros para obtener soporte técnico telefónico, soporte in situ y resolución remota de problemas directamente de expertos con profundos conocimientos clínicos. Tanto si está buscando servicios a corto o largo plazo para equipos y software de Philips como de múltiples proveedores, podemos trabajar con usted para elegir las opciones más adecuadas que complementen sus capacidades y presupuesto interno.
En Philips, ofrecemos mucho más que un simple mantenimiento de su tecnología. Nos comprometemos a ayudarle a impulsar el rendimiento, la facilidad de uso y la interoperabilidad manteniendo su tecnología sostenible y confiable. Acuda a nosotros para obtener soporte técnico telefónico, soporte in situ y resolución remota de problemas directamente de expertos con profundos conocimientos clínicos.
Tanto si está buscando servicios a corto o largo plazo para equipos y software de Philips como de múltiples proveedores, podemos trabajar con usted para elegir las opciones más adecuadas que complementen sus capacidades y presupuesto interno.
Contratos de mantenimiento RightFit
Ponemos a su disposición diversos contratos de mantenimiento que se adaptan a sus prioridades y tecnología. Para proporcionarle versatilidad, Philips le ofrece una selección de asistencia técnica basada en sus necesidades específicas, que se realiza in situ o de forma remota.
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