Buscar términos

Servicios de mantenimiento
Representante del centro de llamadas trabajando

Servicios de mantenimiento

Maximice la eficiencia operativa y reduzca el tiempo de inactividad no planificado de su equipo.

Contáctenos

    En Philips, ofrecemos mucho más que un simple mantenimiento de su tecnología. Nos comprometemos a ayudarle a impulsar el rendimiento, la facilidad de uso y la interoperabilidad manteniendo su tecnología sostenible y confiable. Acuda a nosotros para obtener soporte técnico telefónico, soporte in situ y resolución remota de problemas directamente de expertos con profundos conocimientos clínicos.

     

    Tanto si está buscando servicios a corto o largo plazo para equipos y software de Philips como de múltiples proveedores, podemos trabajar con usted para elegir las opciones más adecuadas que complementen sus capacidades y presupuesto interno.

    Servicios de mantenimiento de equipos médicos y software

    Nuestras capacidades de servicio

    Hablemos

    ¿Te interesan nuestros servicios? ¿Tienes una pregunta?
    Estaremos encantados de ayudarte.

    Contáctenos

    Servicios relacionados

    Más información sobre nuestros servicios

    Si necesita una licencia IP de mantenimiento de equipos independiente, contáctenos aquí.

    Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

    Entendido

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

    Entendido

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

    ¿Es usted profesional sanitario?
    No olvide seleccionar la casilla

    La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.

    Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.

    Aceptar Cancelar