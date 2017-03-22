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Portal de atención al cliente

Portal de atención al cliente

La plataforma informática para el mantenimiento, la gestión y la elaboración de informes de sus activos a cualquier hora y en cualquier lugar

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    Gestión de las actividades de mantenimiento de todos sus activos de atención sanitaria
     

    Una gestión adecuada de las actividades de asistencia técnica en sus distintos sistemas de adquisición de imágenes y software es esencial, si bien no es tarea fácil. Necesita un único lugar desde el que gestionar sus activos. Con nuestro portal de atención al cliente, podrá gestionar con facilidad todas las piezas móviles del inventario de sus sistemas de adquisición de imágenes. 

     

    De un simple vistazo, puede determinar el estado de un activo concreto por modalidad, contrato y ubicación. Introduzca en el sistema nuevas solicitudes de trabajo y haga un seguimiento de los datos de todos los servicios, tanto de los que están en curso como de los pasados, sin interrumpir el flujo de trabajo. Puede ver los informes, los datos del contrato y las listas de inventario en cualquier momento, 24 horas al día y siete días a la semana.Y se ofrece con todos los equipos de Philips.

    Demostración del portal de atención al cliente

    Vea la demostración del portal de atención al cliente y aprenda a agilizar el flujo de trabajo, ver contratos y obtener informes detallados prácticamente en cualquier momento y desde cualquier lugar.

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    Acceda a la plataforma de gestión, controle sus solicitudes de servicio y revise sus activos.

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    Póngase en contacto con nosotros para solicitar acceso a su cuenta o resolver sus dudas sobre la misma (solo disponible en determinados países).

    Solicitud de acceso

    Formulario de solicitud de acceso al Portal de Atención al Cliente de Philips

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    [1] Esta información es necesaria para identificar al cliente en nuestros sistemas y facilitar el acceso en el Portal a los sistemas de Philips solicitados: Número de referencia del equipo, número de configuración o identificador del cliente. Estos números de referencia pueden aparecer en informes de servicio enviados anteriormente por Philips o en la documentación suministrada con el equipo. Es necesario facilitar, al menos, un identificador. También puede utilizar el campo de 'Comentarios Adicionales' para solicitar acceso a diferentes ubicaciones, categorías de equipos, etc.

    Philips respeta su privacidad y procesará la información facilitada de acuerdo con la Nota de Privacidad del portal. Por favor, lea la Nota de Privacidad del portal para más información.

    Una vez enviada su solicitud recibirá un mensaje de confirmación.

    Potentes funciones

    Mejora continua

    Mejora continua
    Mejoras en los detalles sobre el contrato, visión detallada del balance de repuestos y mano de obra, y facilidad en la búsqueda

    Agilizar el flujo de trabajo

    Flujo de trabajo eficiente
    Una visión centralizada de los datos de sus activos le ayuda a agilizar el flujo de trabajo

    Informes completos.

    Informes completos.
    Agilice el flujo de trabajo con una mejor toma de decisiones respaldada por herramientas para la elaboración, la visualización y la descarga de informes

    Cómodo acceso

    Cómodo acceso
    Ya puede gestionar su software y equipos sanitarios de Philips desde un único lugar

    Gestión de todos los casos de mantenimiento

    Gestión de todos los casos de mantenimiento
    Cree nuevos casos de mantenimiento, compruebe el estado de los existentes y revise todas las actividades de asistencia técnica de un vistazo

    Consulta de sus contratos

    Consulta de sus contratos
    Todos sus contratos con todos los detalles en un único lugar

    Siempre preparado

    Elaboración del contrato según sus necesidades
    Basada en la información proporcionada por los clientes, cada lanzamiento del portal de atención al cliente le ofrece un mayor control, si cabe, sobre la productividad y el tiempo de disponibilidad del sistema.

    Elaboración del contrato según sus necesidades

    Siempre preparado
    Disponible 24 horas, los siete días de la semana, independientemente de donde se encuentre, el portal de atención al cliente le ayuda a saber qué activos de su organización están en buen estado y funcionando, o bien, a solicitar atención técnica de los que no lo están.

    ¿Por qué decantarse por el portal de atención al cliente?

    Testimonio de un cliente: Erik Dupont

    Testimonio de un cliente Erik Dupont

     

    Erik Dupont, físico clínico en el Zeeland University Hospital, utiliza el portal de atención al cliente para mejorar la eficacia operativa, predecir la vida útil de los equipos y reducir las paradas no planificadas de manera simultánea.

     

    Ver el vídeo (en inglés)

    El Portal de servicios mejora la comunicación con Philips. Para nosotros es una herramienta que nos sirve para deshacernos de procedimientos que nos hacen perder el tiempo. Mejora el flujo de información y nos proporciona datos sobre los servicios de mantenimiento."

    - Erik Dupont, físico clínico, Zeeland University Hospital, Dinamarca

    Preguntas frecuentes 

    Preguntas generales acerca del portal de atención al cliente de Philips

    What is the Philips Customer Services Portal?

    Proper management of service activities across your various imaging systems and software is critical, yet challenging.  Philips Customer Services Portal makes life easier by giving you one place from which to manage your assets.

     

    Always there, always on

    Available 24/7, regardless of where you are located, the Customer Services Portal helps you to see which of your organization’s assets are up and running – or to order service for those that are not.


    The Customer Services Portal enables better decisions for your medical equipment and related services, and enhances your operational performance by streamlining workflow. It’s always there, always on.

     

    Understanding your needs, designed for you

    To truly understand your needs and provide the best response, we sought your advice. Based upon your feedback, each subsequent Customer Services Portal release will present new opportunities for even greater control over system uptime and productivity via online coordination.

    The Customer Services Portal structure

    Since your Healthcare facility can consist of multiple locations, departments etc., Philips Healthcare creates Accounts in its Event Management System to group the assets (medical devices).

    To make sure all dedicated accounts are visible in the Customer Services Portal for our customer we have created a Parent account to which these related accounts are assigned.

     

    If an asset, service case or service contract is not visible or information is not accurate displayed in the Customer Services Portal, please contact your local Philips Customer Services Portal contact.

    Types of user accounts

    There are two roles defined in Customer Services Portal:

     

    • Customer Portal User (CPU): a user that has access to the Customer Services Portal. The CPU can see the accounts of the Customer Services Portal Parent account that are assigned to this account.

    • Customer Portal Manager (CPM): this user has the same functionality as a CPU, in addition the CPM is also able to handle user management for this parent account: create new CPUs, change account assignment and disable accounts. 

    Which browsers are supported?

    Browser

    Version

    Internet Explorer

    9 or higher

    Google Chrome

    All

    Firefox

    All

    Glossary

    Terminology

    Description

    Asset Description

    Philips internal asset description

    Asset ID

    Philips internal asset number

    Case - Priority

    1 - Critical Need
    2 - System Down
    3 - System Restricted
    4 - Intermittent problem
    5 - Scheduled Activity

    Case activity -Type

    Problem Reported by customer
    Safety Question
    T2 Activities
    External Remarks

    Case Number

    Philips internal case number

    Case Origin

    Phone: case reported via Philips Customer Care center by phone

    Web: cases reported via Customer Services Portal

    Case Status

    New: Case is logged.  

    In Process: Philips Service Engineer is handling the case

    Fixed: Reported issue has been solved.

    Closed: Case is closed and archived.

    Custom Asset Name

    Customized asset name entered by Customer Portal Manager

    Event Type

    Corrective Maintenance
    Preventative Maintenance
    Field Change Order
    Installation
    Application Support
    Customer Information
    Contractual Upgrade

    Expiration Status (Contracts)

    Green: >90 days from today

    Yellow: >30 and <90 days from today

    Red: <30 days from today

    Functional Location Description

    Physical location of the device/asset as per Philips install base records

    Install Date

    Installation date as per Philips install base records

    Line Item Description

    Description of the Philips contract

    Line Item Number

    Entitlements number from Philips Contract Number associated to this asset

    PO

    Purchase Order

    Product Modality

    Group of Product family such as:
    MR: Magnetic Resonance
    US: Ultrasound,
    CT: Computed Tomography
    IXR: Interventional X-Ray

    Report Closure Date

    Closure date reported by Philips Service Engineer

    SAP SWO

    Internal Philips SAP reference number

    Serial Number

    Serial Number of the Asset

    Service Contract

    Philips Service Contract Number

    Service Performance & Quality Report

    If entitled for your asset, you're able to download the Service Performance and Quality Report for this asset

    Service Type

    Onsite
    Remote
    Bench repair
    Parts Only
    Sub-contractor service

    Ship To

    Account to which the contract has been sold to

    Status

    Active, Inactive, …

    Technical ID (Tech ID)

    Philips internal technical ID

    UDI

    Unique Device Identifier

    Preguntas sobre el uso del portal de atención al cliente de Philips

    ¿Cómo puedo crear cuentas de usuario como administrador del portal del cliente?

    • Inicie sesión en el portal de atención al cliente de Philips: https://www.customerservices.philips.com como administrador del portal del cliente.

    • Vaya a la pestaña "Mi Cuenta", ordene por nombre de cuenta y seleccione la cuenta matriz.

    • Use los botones, Crear, Asignar o Ver contactos.

    Al crear nuevos usuarios, la fecha y hora de la notación, la zona horaria y el idioma se establecen según la configuración predeterminada del APC.

    ¿Cómo puedo crear cuentas de CPU como administrador del portal del cliente?
    149.0 KB
    ¿Cómo puedo cambiar la configuración de idioma?

    • Inicie sesión en el portal de atención al cliente https://www.customerservices.philips.com

    • En ‘Mi perfil’ puede cambiar el idioma del portal de atención al cliente.

     

    ¿Cómo puedo cambiar la configuración de idioma?
    14.0 KB
    ¿Cómo puedo personalizar mis informes?

    Inicie sesión en el portal del cliente y vaya a elaboración de informes para obtener más información sobre la elaboración de informes y consultar tutoriales sobre la elaboración común de los mismos.

    ¿Cómo creo un caso de mantenimiento?

    En el portal de atención al cliente, puede crear un nuevo caso de mantenimiento de 3 formas:

    • Pantalla de inicio

    • En la pestaña Caso

    • En la pantalla de detalles de equipo

     

    No incluya información sanitaria personal o información que pueda servir para identificar a alguien.

    Tenga en cuenta que en caso de prioridad 1, debe ponerse en contacto de inmediato con el centro de contacto del servicio de atención al cliente de Philips local.

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    Maxime Moor

    Maxine Moor
    Vicepresidenta de Marketing de servicios de atención al cliente, sistemas de adquisición de imágenes

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