Gestión de las actividades de mantenimiento de todos sus activos de atención sanitaria



Una gestión adecuada de las actividades de asistencia técnica en sus distintos sistemas de adquisición de imágenes y software es esencial, si bien no es tarea fácil. Necesita un único lugar desde el que gestionar sus activos. Con nuestro portal de atención al cliente, podrá gestionar con facilidad todas las piezas móviles del inventario de sus sistemas de adquisición de imágenes. De un simple vistazo, puede determinar el estado de un activo concreto por modalidad, contrato y ubicación. Introduzca en el sistema nuevas solicitudes de trabajo y haga un seguimiento de los datos de todos los servicios, tanto de los que están en curso como de los pasados, sin interrumpir el flujo de trabajo. Puede ver los informes, los datos del contrato y las listas de inventario en cualquier momento, 24 horas al día y siete días a la semana.Y se ofrece con todos los equipos de Philips.