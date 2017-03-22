Una gestión adecuada de las actividades de asistencia técnica en sus distintos sistemas de adquisición de imágenes y software es esencial, si bien no es tarea fácil. Necesita un único lugar desde el que gestionar sus activos. Con nuestro portal de atención al cliente, podrá gestionar con facilidad todas las piezas móviles del inventario de sus sistemas de adquisición de imágenes. De un simple vistazo, puede determinar el estado de un activo concreto por modalidad, contrato y ubicación. Introduzca en el sistema nuevas solicitudes de trabajo y haga un seguimiento de los datos de todos los servicios, tanto de los que están en curso como de los pasados, sin interrumpir el flujo de trabajo. Puede ver los informes, los datos del contrato y las listas de inventario en cualquier momento, 24 horas al día y siete días a la semana.Y se ofrece con todos los equipos de Philips.
Una gestión adecuada de las actividades de asistencia técnica en sus distintos sistemas de adquisición de imágenes y software es esencial, si bien no es tarea fácil. Necesita un único lugar desde el que gestionar sus activos. Con nuestro portal de atención al cliente, podrá gestionar con facilidad todas las piezas móviles del inventario de sus sistemas de adquisición de imágenes.
De un simple vistazo, puede determinar el estado de un activo concreto por modalidad, contrato y ubicación. Introduzca en el sistema nuevas solicitudes de trabajo y haga un seguimiento de los datos de todos los servicios, tanto de los que están en curso como de los pasados, sin interrumpir el flujo de trabajo. Puede ver los informes, los datos del contrato y las listas de inventario en cualquier momento, 24 horas al día y siete días a la semana.Y se ofrece con todos los equipos de Philips.
Vea la demostración del portal de atención al cliente y aprenda a agilizar el flujo de trabajo, ver contratos y obtener informes detallados prácticamente en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Acceda a la plataforma de gestión, controle sus solicitudes de servicio y revise sus activos.
Acceda a la plataforma de gestión, controle sus solicitudes de servicio y revise sus activos.
Póngase en contacto con nosotros para solicitar acceso a su cuenta o resolver sus dudas sobre la misma (solo disponible en determinados países).
Póngase en contacto con nosotros para solicitar acceso a su cuenta o resolver sus dudas sobre la misma (solo disponible en determinados países).
Mejora continua
Mejoras en los detalles sobre el contrato, visión detallada del balance de repuestos y mano de obra, y facilidad en la búsqueda
Flujo de trabajo eficiente
Una visión centralizada de los datos de sus activos le ayuda a agilizar el flujo de trabajo
Informes completos.
Agilice el flujo de trabajo con una mejor toma de decisiones respaldada por herramientas para la elaboración, la visualización y la descarga de informes
Cómodo acceso
Ya puede gestionar su software y equipos sanitarios de Philips desde un único lugar
Gestión de todos los casos de mantenimiento
Cree nuevos casos de mantenimiento, compruebe el estado de los existentes y revise todas las actividades de asistencia técnica de un vistazo
Consulta de sus contratos
Todos sus contratos con todos los detalles en un único lugar
Elaboración del contrato según sus necesidades
Basada en la información proporcionada por los clientes, cada lanzamiento del portal de atención al cliente le ofrece un mayor control, si cabe, sobre la productividad y el tiempo de disponibilidad del sistema.
Siempre preparado
Disponible 24 horas, los siete días de la semana, independientemente de donde se encuentre, el portal de atención al cliente le ayuda a saber qué activos de su organización están en buen estado y funcionando, o bien, a solicitar atención técnica de los que no lo están.
Erik Dupont, físico clínico en el Zeeland University Hospital, utiliza el portal de atención al cliente para mejorar la eficacia operativa, predecir la vida útil de los equipos y reducir las paradas no planificadas de manera simultánea.
Erik Dupont, físico clínico en el Zeeland University Hospital, utiliza el portal de atención al cliente para mejorar la eficacia operativa, predecir la vida útil de los equipos y reducir las paradas no planificadas de manera simultánea.
El Portal de servicios mejora la comunicación con Philips. Para nosotros es una herramienta que nos sirve para deshacernos de procedimientos que nos hacen perder el tiempo. Mejora el flujo de información y nos proporciona datos sobre los servicios de mantenimiento."
- Erik Dupont, físico clínico, Zeeland University Hospital, Dinamarca
Proper management of service activities across your various imaging systems and software is critical, yet challenging. Philips Customer Services Portal makes life easier by giving you one place from which to manage your assets. Always there, always on Available 24/7, regardless of where you are located, the Customer Services Portal helps you to see which of your organization’s assets are up and running – or to order service for those that are not. Understanding your needs, designed for you To truly understand your needs and provide the best response, we sought your advice. Based upon your feedback, each subsequent Customer Services Portal release will present new opportunities for even greater control over system uptime and productivity via online coordination.
The Customer Services Portal enables better decisions for your medical equipment and related services, and enhances your operational performance by streamlining workflow. It’s always there, always on.
Proper management of service activities across your various imaging systems and software is critical, yet challenging. Philips Customer Services Portal makes life easier by giving you one place from which to manage your assets.
Always there, always on
Available 24/7, regardless of where you are located, the Customer Services Portal helps you to see which of your organization’s assets are up and running – or to order service for those that are not.
Understanding your needs, designed for you
To truly understand your needs and provide the best response, we sought your advice. Based upon your feedback, each subsequent Customer Services Portal release will present new opportunities for even greater control over system uptime and productivity via online coordination.
Since your Healthcare facility can consist of multiple locations, departments etc., Philips Healthcare creates Accounts in its Event Management System to group the assets (medical devices). To make sure all dedicated accounts are visible in the Customer Services Portal for our customer we have created a Parent account to which these related accounts are assigned. If an asset, service case or service contract is not visible or information is not accurate displayed in the Customer Services Portal, please contact your local Philips Customer Services Portal contact.
Since your Healthcare facility can consist of multiple locations, departments etc., Philips Healthcare creates Accounts in its Event Management System to group the assets (medical devices).
To make sure all dedicated accounts are visible in the Customer Services Portal for our customer we have created a Parent account to which these related accounts are assigned.
If an asset, service case or service contract is not visible or information is not accurate displayed in the Customer Services Portal, please contact your local Philips Customer Services Portal contact.
There are two roles defined in Customer Services Portal: • Customer Portal User (CPU): a user that has access to the Customer Services Portal. The CPU can see the accounts of the Customer Services Portal Parent account that are assigned to this account. • Customer Portal Manager (CPM): this user has the same functionality as a CPU, in addition the CPM is also able to handle user management for this parent account: create new CPUs, change account assignment and disable accounts.
There are two roles defined in Customer Services Portal:
• Customer Portal User (CPU): a user that has access to the Customer Services Portal. The CPU can see the accounts of the Customer Services Portal Parent account that are assigned to this account.
• Customer Portal Manager (CPM): this user has the same functionality as a CPU, in addition the CPM is also able to handle user management for this parent account: create new CPUs, change account assignment and disable accounts.
|
Browser
|
Version
|
Internet Explorer
|
9 or higher
|
Google Chrome
|
All
|
Firefox
|
All
|
Terminology
|
Description
|
Asset Description
|
Philips internal asset description
|
Asset ID
|
Philips internal asset number
|
Case - Priority
|
1 - Critical Need
|
Case activity -Type
|
Problem Reported by customer
|
Case Number
|
Philips internal case number
|
Case Origin
|
Phone: case reported via Philips Customer Care center by phone Web: cases reported via Customer Services Portal
Phone: case reported via Philips Customer Care center by phone
Web: cases reported via Customer Services Portal
|
Case Status
|
New: Case is logged. In Process: Philips Service Engineer is handling the case Fixed: Reported issue has been solved. Closed: Case is closed and archived.
New: Case is logged.
In Process: Philips Service Engineer is handling the case
Fixed: Reported issue has been solved.
Closed: Case is closed and archived.
|
Custom Asset Name
|
Customized asset name entered by Customer Portal Manager
|
Event Type
|
Corrective Maintenance
|
Expiration Status (Contracts)
|
Green: >90 days from today Yellow: >30 and <90 days from today Red: <30 days from today
Green: >90 days from today
Yellow: >30 and <90 days from today
Red: <30 days from today
|
Functional Location Description
|
Physical location of the device/asset as per Philips install base records
|
Install Date
|
Installation date as per Philips install base records
|
Line Item Description
|
Description of the Philips contract
|
Line Item Number
|
Entitlements number from Philips Contract Number associated to this asset
|
PO
|
Purchase Order
|
Product Modality
|
Group of Product family such as:
|
Report Closure Date
|
Closure date reported by Philips Service Engineer
|
SAP SWO
|
Internal Philips SAP reference number
|
Serial Number
|
Serial Number of the Asset
|
Service Contract
|
Philips Service Contract Number
|
Service Performance & Quality Report
|
If entitled for your asset, you're able to download the Service Performance and Quality Report for this asset
|
Service Type
|
Onsite
|
Ship To
|
Account to which the contract has been sold to
|
Status
|
Active, Inactive, …
|
Technical ID (Tech ID)
|
Philips internal technical ID
|
UDI
|
Unique Device Identifier
• Inicie sesión en el portal de atención al cliente de Philips: https://www.customerservices.philips.com como administrador del portal del cliente. • Vaya a la pestaña "Mi Cuenta", ordene por nombre de cuenta y seleccione la cuenta matriz. • Use los botones, Crear, Asignar o Ver contactos. Al crear nuevos usuarios, la fecha y hora de la notación, la zona horaria y el idioma se establecen según la configuración predeterminada del APC.
• Inicie sesión en el portal de atención al cliente de Philips: https://www.customerservices.philips.com como administrador del portal del cliente.
• Vaya a la pestaña "Mi Cuenta", ordene por nombre de cuenta y seleccione la cuenta matriz.
• Use los botones, Crear, Asignar o Ver contactos.
Al crear nuevos usuarios, la fecha y hora de la notación, la zona horaria y el idioma se establecen según la configuración predeterminada del APC.
• Inicie sesión en el portal de atención al cliente https://www.customerservices.philips.com • En ‘Mi perfil’ puede cambiar el idioma del portal de atención al cliente.
• Inicie sesión en el portal de atención al cliente https://www.customerservices.philips.com
• En ‘Mi perfil’ puede cambiar el idioma del portal de atención al cliente.
Inicie sesión en el portal del cliente y vaya a elaboración de informes para obtener más información sobre la elaboración de informes y consultar tutoriales sobre la elaboración común de los mismos.
En el portal de atención al cliente, puede crear un nuevo caso de mantenimiento de 3 formas: • Pantalla de inicio • En la pestaña Caso • En la pantalla de detalles de equipo No incluya información sanitaria personal o información que pueda servir para identificar a alguien. Tenga en cuenta que en caso de prioridad 1, debe ponerse en contacto de inmediato con el centro de contacto del servicio de atención al cliente de Philips local.
En el portal de atención al cliente, puede crear un nuevo caso de mantenimiento de 3 formas:
• Pantalla de inicio
• En la pestaña Caso
• En la pantalla de detalles de equipo
No incluya información sanitaria personal o información que pueda servir para identificar a alguien.
Tenga en cuenta que en caso de prioridad 1, debe ponerse en contacto de inmediato con el centro de contacto del servicio de atención al cliente de Philips local.
Contratos de mantenimiento RightFit
Ponemos a su disposición diversos contratos de mantenimiento que se adaptan a sus prioridades y tecnología. Para proporcionarle versatilidad, Philips le ofrece una selección de asistencia técnica basada en sus necesidades específicas, que se realiza in situ o de forma remota.
Más información
Maxine Moor
Vicepresidenta de Marketing de servicios de atención al cliente, sistemas de adquisición de imágenes
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.
Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.