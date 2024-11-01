Incisive CT le ayuda a alcanzar los retos más difíciles de su centro. Incisive CT de Philips le ofrece inteligencia en cada paso, desde la adquisición de imágenes hasta los resultados, y en todos los aspectos: económico, clínico y operativo. La eficiencia del diseño y el funcionamiento se unen como nunca antes para tomar las decisiones acertadas de principio a fin con la garantía sin precedentes Tube for Life¹. Ahora, con CT Smart Workflow, Incisive CT se ha diferenciado aún más. CT Smart Workflow es un paquete completamente nuevo de herramientas habilitadas para IA que le ofrecen la reconstrucción de IA más rápida del sector, la colocación automática de pacientes y mucho más para ayudar a realizar exámenes con éxito con resultados rápidos a dosis bajas. Desde la adquisición de imágenes cardiacas sin movimiento hasta los procedimientos intervencionistas con confianza, CT Smart Workflow le ofrece avances que importan en la adquisición de imágenes diaria.
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La garantía¹ de nuestro Tube for Life es un enfoque sin precedentes que ayuda a la reducción de costes en aproximadamente 420.000 USD². Tenemos tanta confianza en el tubo vMRC que lo sustituiremos si es necesario durante la vida total del sistema¹ sin ningún coste para usted.
Garantía Tube for Life
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Garantía Tube for Life
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Mejora sus servicios
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Imagine que no tuviera que preocuparse nunca más por los costes del tubo en su presupuesto operativo diario. Imagine que tuviera siempre la certeza de que su sistema de CT siempre cuenta con la tecnología más avanzada y evoluciona a la par que usted. Introducimos formas nuevas para ayudarle a mantener su competitividad en el mercado y gestionar los costes operativos mientras trabaja para optimizar el cuidado del paciente.
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Mantenga la competitividad y la modernidad de su sistema
Programa de optimización tecnológica
Con el programa de optimización tecnológica Technology Maximizer, puede estar a la vanguardia en el ámbito clínico a la vez que optimiza su inversión en los sistemas de adquisición de imágenes. Protéjase contra la obsolescencia, acceda a lo último en tecnología y no repita inversiones de capital con el presupuesto operativo planificado durante la vida útil de los sistemas.
Programa de optimización tecnológica
Con el programa de optimización tecnológica Technology Maximizer, puede estar a la vanguardia en el ámbito clínico a la vez que optimiza su inversión en los sistemas de adquisición de imágenes. Protéjase contra la obsolescencia, acceda a lo último en tecnología y no repita inversiones de capital con el presupuesto operativo planificado durante la vida útil de los sistemas.
Programa de optimización tecnológica
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Mantenga la competitividad y la modernidad de su sistema
Programa de optimización tecnológica
Con el programa de optimización tecnológica Technology Maximizer, puede estar a la vanguardia en el ámbito clínico a la vez que optimiza su inversión en los sistemas de adquisición de imágenes. Protéjase contra la obsolescencia, acceda a lo último en tecnología y no repita inversiones de capital con el presupuesto operativo planificado durante la vida útil de los sistemas.
Realice más tareas directamente desde el escáner
Controles del gantry OnPlan al lado del paciente
Minimice el tiempo que pasa lejos del paciente con los nuevos controles del gantry OnPlan al lado del paciente. Realice más tareas directamente desde el escáner, como la configuración y los ajustes previos a la exploración. Logre uniformidad entre los operadores y reduzca el tiempo de obtención de resultados en un 19% con la inteligencia adaptativa en cada paso de la exploración³.
Controles del gantry OnPlan al lado del paciente
Minimice el tiempo que pasa lejos del paciente con los nuevos controles del gantry OnPlan al lado del paciente. Realice más tareas directamente desde el escáner, como la configuración y los ajustes previos a la exploración. Logre uniformidad entre los operadores y reduzca el tiempo de obtención de resultados en un 19% con la inteligencia adaptativa en cada paso de la exploración³.
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Mejorar la confianza y reducir los tiempos de lectura
Mejorar la confianza y reducir los tiempos de lectura
Precise Image pone el poder de una red neuronal de aprendizaje profundo a su servicio para lograr una reducción drástica de la dosis y del ruido de la imagen, un aumento significativo en la detectabilidad de bajo contraste y una reducción del tiempo de lectura. Precise Image reduce la dosis de radiación hasta en un 80%, disminuye el ruido en un 85% y mejora la detectabilidad de bajo contraste en un 60% para ofrecer confianza en el diagnóstico, mientras proporciona una excelente atención al paciente.<sup>4</sup>
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Mejorar la confianza y reducir los tiempos de lectura
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Colocación automática del paciente mediante IA
Colocación automática del paciente mediante IA
La colocación incorrecta del paciente es una dificultad común y constatada en la adquisición de imágenes de TC, que puede tener consecuencias no deseadas, como el aumento de la dosis del paciente y el ruido de la imagen<sup>5</sup>. Con Precise Position, una cámara con IA permite la colocación automática del paciente para aumentar significativamente la precisión de la colocación y la uniformidad entre usuarios en una fracción de tiempo.
Colocación automática del paciente mediante IA
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La colocación incorrecta del paciente es una dificultad común y constatada en la adquisición de imágenes de TC, que puede tener consecuencias no deseadas, como el aumento de la dosis del paciente y el ruido de la imagen<sup>5</sup>. Con Precise Position, una cámara con IA permite la colocación automática del paciente para aumentar significativamente la precisión de la colocación y la uniformidad entre usuarios en una fracción de tiempo.
Seguimiento automático de la aguja
Seguimiento automático de la aguja
Con Precise Intervention, la guía de la aguja mejora el flujo de trabajo para realizar procedimientos intervencionistas de CT con seguridad. Calcula automáticamente la profundidad, el ángulo, la distancia entre la punta y el objetivo y la desviación del plan, lo que aumenta la velocidad y la eficiencia necesarias para realizar procedimientos intervencionistas rápidos y seguros. Además de Precise Intervention, los controles del gantry OnPlan proporcionan flexibilidad al flujo de trabajo del radiólogo intervencionista.
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Con Precise Intervention, la guía de la aguja mejora el flujo de trabajo para realizar procedimientos intervencionistas de CT con seguridad. Calcula automáticamente la profundidad, el ángulo, la distancia entre la punta y el objetivo y la desviación del plan, lo que aumenta la velocidad y la eficiencia necesarias para realizar procedimientos intervencionistas rápidos y seguros. Además de Precise Intervention, los controles del gantry OnPlan proporcionan flexibilidad al flujo de trabajo del radiólogo intervencionista.
Aporta predictibilidad a un mundo impredecible
Aporta predictibilidad a un mundo impredecible
Diseñado para ofrecer fiabilidad y mantenimiento sencillo, Incisive CT le ofrece una predictibilidad tranquilizadora. Gracias a la monitorización proactiva las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Philips le ayuda a resolver los problemas antes de que afecten a sus operaciones diarias, mientras que los servicios remotos permiten resolver rápidamente los problemas sin necesidad de un servicio in situ. Nuestro innovador conjunto de servicios proactivos tiene como objetivo ofrecer asistencia continua a su sistema de forma remota sin interrumpir su rutina diaria.
Aporta predictibilidad a un mundo impredecible
Diseñado para ofrecer fiabilidad y mantenimiento sencillo, Incisive CT le ofrece una predictibilidad tranquilizadora. Gracias a la monitorización proactiva las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Philips le ayuda a resolver los problemas antes de que afecten a sus operaciones diarias, mientras que los servicios remotos permiten resolver rápidamente los problemas sin necesidad de un servicio in situ. Nuestro innovador conjunto de servicios proactivos tiene como objetivo ofrecer asistencia continua a su sistema de forma remota sin interrumpir su rutina diaria.
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Adquisición de imágenes cardiacas sin movimiento mediante IA
Adquisición de imágenes cardiacas sin movimiento mediante IA
El movimiento ha sido durante mucho tiempo una dificultad en la adquisición de imágenes cardiacas, especialmente a frecuencias cardiacas altas. Precise Cardiac, que se utiliza de forma prospectiva o retrospectiva, corrige el movimiento en las imágenes cardiacas para mejorar la calidad de la imagen a frecuencias cardiacas altas.
Adquisición de imágenes cardiacas sin movimiento mediante IA
El movimiento ha sido durante mucho tiempo una dificultad en la adquisición de imágenes cardiacas, especialmente a frecuencias cardiacas altas. Precise Cardiac, que se utiliza de forma prospectiva o retrospectiva, corrige el movimiento en las imágenes cardiacas para mejorar la calidad de la imagen a frecuencias cardiacas altas.
Adquisición de imágenes cardiacas sin movimiento mediante IA
El movimiento ha sido durante mucho tiempo una dificultad en la adquisición de imágenes cardiacas, especialmente a frecuencias cardiacas altas. Precise Cardiac, que se utiliza de forma prospectiva o retrospectiva, corrige el movimiento en las imágenes cardiacas para mejorar la calidad de la imagen a frecuencias cardiacas altas.
Tube for Life
Mejora sus servicios
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La garantía¹ de nuestro Tube for Life es un enfoque sin precedentes que ayuda a la reducción de costes en aproximadamente 420.000 USD². Tenemos tanta confianza en el tubo vMRC que lo sustituiremos si es necesario durante la vida total del sistema¹ sin ningún coste para usted.
Garantía Tube for Life
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Imagine que no tuviera que preocuparse nunca más por los costes del tubo en su presupuesto operativo diario. Imagine que tuviera siempre la certeza de que su sistema de CT siempre cuenta con la tecnología más avanzada y evoluciona a la par que usted. Introducimos formas nuevas para ayudarle a mantener su competitividad en el mercado y gestionar los costes operativos mientras trabaja para optimizar el cuidado del paciente.
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Realice más tareas directamente desde el escáner
Controles del gantry OnPlan al lado del paciente
Minimice el tiempo que pasa lejos del paciente con los nuevos controles del gantry OnPlan al lado del paciente. Realice más tareas directamente desde el escáner, como la configuración y los ajustes previos a la exploración. Logre uniformidad entre los operadores y reduzca el tiempo de obtención de resultados en un 19% con la inteligencia adaptativa en cada paso de la exploración³.
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Mejorar la confianza y reducir los tiempos de lectura
Mejorar la confianza y reducir los tiempos de lectura
Precise Image pone el poder de una red neuronal de aprendizaje profundo a su servicio para lograr una reducción drástica de la dosis y del ruido de la imagen, un aumento significativo en la detectabilidad de bajo contraste y una reducción del tiempo de lectura. Precise Image reduce la dosis de radiación hasta en un 80%, disminuye el ruido en un 85% y mejora la detectabilidad de bajo contraste en un 60% para ofrecer confianza en el diagnóstico, mientras proporciona una excelente atención al paciente.<sup>4</sup>
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Mejorar la confianza y reducir los tiempos de lectura
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Colocación automática del paciente mediante IA
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La colocación incorrecta del paciente es una dificultad común y constatada en la adquisición de imágenes de TC, que puede tener consecuencias no deseadas, como el aumento de la dosis del paciente y el ruido de la imagen<sup>5</sup>. Con Precise Position, una cámara con IA permite la colocación automática del paciente para aumentar significativamente la precisión de la colocación y la uniformidad entre usuarios en una fracción de tiempo.
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Seguimiento automático de la aguja
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Con Precise Intervention, la guía de la aguja mejora el flujo de trabajo para realizar procedimientos intervencionistas de CT con seguridad. Calcula automáticamente la profundidad, el ángulo, la distancia entre la punta y el objetivo y la desviación del plan, lo que aumenta la velocidad y la eficiencia necesarias para realizar procedimientos intervencionistas rápidos y seguros. Además de Precise Intervention, los controles del gantry OnPlan proporcionan flexibilidad al flujo de trabajo del radiólogo intervencionista.
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Aporta predictibilidad a un mundo impredecible
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Adquisición de imágenes cardiacas sin movimiento mediante IA
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¹Philips establece la vida útil del producto en 10 años. La garantía Tube for Life varía según el país. Póngase en contacto con el representante de ventas local de Philips para más información.
²Los costes operativos reales de los clientes pueden variar de manera significativa, ya que influyen numerosos factores (como la fabricación y el modelo de CT, el tamaño del hospital/centro de diagnóstico por imágenes, las necesidades específicas o el uso del sistema). El posible ahorro calculado se estima teniendo en cuenta que no se necesite adquirir un tubo de repuesto durante la vida útil de 10 años del sistema de CT, y basado en un precio de venta medio de 140.000 USD por tubo de repuesto y una vida estimada del tubo de 3 años. No puede garantizarse que todos los clientes alcancen este resultado.
³Basado en un estudio realizado en Oz Radiology Group. Los resultados de los estudios de casos no son indicativos de resultados de otros casos. Los resultados de otros casos pueden variar.
<sup>4</sup>La reducción de ruido en la imagen, la mejora de la detectabilidad de bajo contraste o la reducción de dosis se han analizado con protocolos de referencia para cuerpo completo. Todas las mediciones se han comprobado con maniquíes. Las pruebas de detectabilidad de bajo contraste se han realizado utilizando cortes de 1,0 mm y se han probado con el maniquí para calidad de imagen en TAC del MITA (CCT183, The Phantom Laboratory), con una herramienta automática "CHO" (Observador Hotelling Canalizado). Datos de archivo.
⁵Basado en la evaluación interna de Philips realizada por cinco expertos clínicos, que comparan la colocación manual con Precise Position en 40 casos clínicos con un maniquí de cuerpo humano. Los resultados de estudios de unos casos no predicen los resultados de otros casos. En otros casos, los resultados pueden variar.
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