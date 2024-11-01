Incisive CT Escáner de CT

Incisive CT le ayuda a alcanzar los retos más difíciles de su centro. Incisive CT de Philips le ofrece inteligencia en cada paso, desde la adquisición de imágenes hasta los resultados, y en todos los aspectos: económico, clínico y operativo. La eficiencia del diseño y el funcionamiento se unen como nunca antes para tomar las decisiones acertadas de principio a fin con la garantía sin precedentes Tube for Life¹. Ahora, con CT Smart Workflow, Incisive CT se ha diferenciado aún más. CT Smart Workflow es un paquete completamente nuevo de herramientas habilitadas para IA que le ofrecen la reconstrucción de IA más rápida del sector, la colocación automática de pacientes y mucho más para ayudar a realizar exámenes con éxito con resultados rápidos a dosis bajas. Desde la adquisición de imágenes cardiacas sin movimiento hasta los procedimientos intervencionistas con confianza, CT Smart Workflow le ofrece avances que importan en la adquisición de imágenes diaria.