Gracias a su nuevo y revolucionario imán BlueSeal completamente sellado, Ingenia Ambition X le permite realizar procedimientos de RM sin helio más productivos¹. Ingenia Ambition X proporciona una extraordinaria calidad de imagen incluso en pacientes técnicamente difíciles y realiza exámenes de RM hasta un 50% más rápido² con aceleraciones Compressed SENSE para todas las zonas anatómicas, tanto en estudios 2D como 3D. Esta rapidez en la realización de cada examen se consigue gracias a la simplificación de la preparación del paciente en el tubo con la preparación guiada sin contacto. Además, Ingenia Ambition ofrece una experiencia audiovisual envolvente para tranquilizar a los pacientes y guiarles a través de los exámenes de RM.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.
Provee una experiencia visual envolvente
Provee una experiencia visual envolvente
El diseño de Ambient Experience permite ofrecer una experiencia sensorial relajante, ya que proporciona distracciones positivas a los pacientes mediante la incorporación de iluminación dinámica, proyecciones y sonido, lo que contribuye a un entorno favorable y atractivo para favorecer la calidad de la atención. Desde el momento del traslado del paciente al escáner hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y reducir al mínimo el movimiento.
Provee una experiencia visual envolvente
El diseño de Ambient Experience permite ofrecer una experiencia sensorial relajante, ya que proporciona distracciones positivas a los pacientes mediante la incorporación de iluminación dinámica, proyecciones y sonido, lo que contribuye a un entorno favorable y atractivo para favorecer la calidad de la atención. Desde el momento del traslado del paciente al escáner hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y reducir al mínimo el movimiento.
Provee una experiencia visual envolvente
El diseño de Ambient Experience permite ofrecer una experiencia sensorial relajante, ya que proporciona distracciones positivas a los pacientes mediante la incorporación de iluminación dinámica, proyecciones y sonido, lo que contribuye a un entorno favorable y atractivo para favorecer la calidad de la atención. Desde el momento del traslado del paciente al escáner hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y reducir al mínimo el movimiento.
El diseño de Ambient Experience permite ofrecer una experiencia sensorial relajante, ya que proporciona distracciones positivas a los pacientes mediante la incorporación de iluminación dinámica, proyecciones y sonido, lo que contribuye a un entorno favorable y atractivo para favorecer la calidad de la atención. Desde el momento del traslado del paciente al escáner hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y reducir al mínimo el movimiento.
Philips para una asistencia de por vida
Philips para una asistencia de por vida
Aproveche las ventajas del mantenimiento remoto, el mantenimiento predictivo habilitado para la IA, las actualizaciones frecuentes del sistema, la sustitución de bobinas perpetuas y la financiación personalizada para mejorar el tiempo de actividad y gestionar el coste operativo total durante toda la vida útil del sistema.
Philips para una asistencia de por vida
Aproveche las ventajas del mantenimiento remoto, el mantenimiento predictivo habilitado para la IA, las actualizaciones frecuentes del sistema, la sustitución de bobinas perpetuas y la financiación personalizada para mejorar el tiempo de actividad y gestionar el coste operativo total durante toda la vida útil del sistema.
Philips para una asistencia de por vida
Aproveche las ventajas del mantenimiento remoto, el mantenimiento predictivo habilitado para la IA, las actualizaciones frecuentes del sistema, la sustitución de bobinas perpetuas y la financiación personalizada para mejorar el tiempo de actividad y gestionar el coste operativo total durante toda la vida útil del sistema.
Aproveche las ventajas del mantenimiento remoto, el mantenimiento predictivo habilitado para la IA, las actualizaciones frecuentes del sistema, la sustitución de bobinas perpetuas y la financiación personalizada para mejorar el tiempo de actividad y gestionar el coste operativo total durante toda la vida útil del sistema.
Olvídese del helio gracias al imán BlueSeal
Olvídese del helio gracias al imán BlueSeal
BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido³, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
Olvídese del helio gracias al imán BlueSeal
BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido³, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
Olvídese del helio gracias al imán BlueSeal
BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido³, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
Hacia procedimientos de RM sin interrupciones
Hacia procedimientos de RM sin interrupciones
El imán BlueSeal le ayuda a prepararse para situaciones de emergencia y a resolver pequeños incidentes en menos de 6 horas para volver a ponerse en funcionamiento. Es el siguiente paso hacia unas operaciones diarias de RM ininterrumpidas y más productivas. EASYswitch basado en IA está diseñado para minimizar las paradas inesperadas. Permite descargar y recargar el imán BlueSeal detrás de la consola de RM, sin que se pierda helio.
Hacia procedimientos de RM sin interrupciones
El imán BlueSeal le ayuda a prepararse para situaciones de emergencia y a resolver pequeños incidentes en menos de 6 horas para volver a ponerse en funcionamiento. Es el siguiente paso hacia unas operaciones diarias de RM ininterrumpidas y más productivas. EASYswitch basado en IA está diseñado para minimizar las paradas inesperadas. Permite descargar y recargar el imán BlueSeal detrás de la consola de RM, sin que se pierda helio.
Hacia procedimientos de RM sin interrupciones
El imán BlueSeal le ayuda a prepararse para situaciones de emergencia y a resolver pequeños incidentes en menos de 6 horas para volver a ponerse en funcionamiento. Es el siguiente paso hacia unas operaciones diarias de RM ininterrumpidas y más productivas. EASYswitch basado en IA está diseñado para minimizar las paradas inesperadas. Permite descargar y recargar el imán BlueSeal detrás de la consola de RM, sin que se pierda helio.
Velocidad sin concesiones
Velocidad sin concesiones
SmartSpeed de Philips ofrece calidad de imagen y velocidad sin concesiones gracias a una galardonada tecnología de IA⁷ y a un motor de aceleración Compressed SENSE de última generación. Aumenta la velocidad de la adquisición de imágenes en hasta un factor de 3⁸, proporciona una resolución hasta un 65% mayor⁸ para ofrecer una calidad de imagen excepcional y es compatible con un 97% de protocolos clínicos⁹. Abarca imágenes en movimiento, imágenes cerca de implantes, imágenes con respiración libre e imágenes potenciadas en difusión para satisfacer las necesidades de una amplia gama de pacientes en varias condiciones.
Velocidad sin concesiones
SmartSpeed de Philips ofrece calidad de imagen y velocidad sin concesiones gracias a una galardonada tecnología de IA⁷ y a un motor de aceleración Compressed SENSE de última generación. Aumenta la velocidad de la adquisición de imágenes en hasta un factor de 3⁸, proporciona una resolución hasta un 65% mayor⁸ para ofrecer una calidad de imagen excepcional y es compatible con un 97% de protocolos clínicos⁹. Abarca imágenes en movimiento, imágenes cerca de implantes, imágenes con respiración libre e imágenes potenciadas en difusión para satisfacer las necesidades de una amplia gama de pacientes en varias condiciones.
Velocidad sin concesiones
SmartSpeed de Philips ofrece calidad de imagen y velocidad sin concesiones gracias a una galardonada tecnología de IA⁷ y a un motor de aceleración Compressed SENSE de última generación. Aumenta la velocidad de la adquisición de imágenes en hasta un factor de 3⁸, proporciona una resolución hasta un 65% mayor⁸ para ofrecer una calidad de imagen excepcional y es compatible con un 97% de protocolos clínicos⁹. Abarca imágenes en movimiento, imágenes cerca de implantes, imágenes con respiración libre e imágenes potenciadas en difusión para satisfacer las necesidades de una amplia gama de pacientes en varias condiciones.
Aumente la productividad con un flujo de trabajo inteligente
Aumente la productividad con SmartWorkflow
Permita que su personal se concentre menos en la tecnología y se involucre plenamente con los pacientes. Al reducir y simplificar el número de pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los nuevos usuarios que nunca hayan trabajado con el escáner podrán utilizarlo con confianza. SmartWorkflow sirve de guía cuando sea necesario y automatiza cuando sea posible, y gracias a ello logra una alta productividad a la vez que deja que su personal se centre en los pacientes.
Aumente la productividad con SmartWorkflow
Permita que su personal se concentre menos en la tecnología y se involucre plenamente con los pacientes. Al reducir y simplificar el número de pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los nuevos usuarios que nunca hayan trabajado con el escáner podrán utilizarlo con confianza. SmartWorkflow sirve de guía cuando sea necesario y automatiza cuando sea posible, y gracias a ello logra una alta productividad a la vez que deja que su personal se centre en los pacientes.
Aumente la productividad con SmartWorkflow
Permita que su personal se concentre menos en la tecnología y se involucre plenamente con los pacientes. Al reducir y simplificar el número de pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los nuevos usuarios que nunca hayan trabajado con el escáner podrán utilizarlo con confianza. SmartWorkflow sirve de guía cuando sea necesario y automatiza cuando sea posible, y gracias a ello logra una alta productividad a la vez que deja que su personal se centre en los pacientes.
Trabaje de forma inteligente desde el principio
Trabaje de forma inteligente desde el principio
MR Workspace es la nueva consola de RM de Philips diseñada para impulsar la eficiencia y la satisfacción del personal en la sala de control a través de la asistencia integrada de IA, la orientación de tareas y la automatización. MR Workspace ayuda a los radiólogos, independientemente de su experiencia, a gestionar su carga de trabajo y mantener el horario diario bajo control mientras se mantiene la atención en el paciente. Proporciona un flujo de trabajo guiado y automatizado e incluye formación paso a paso hacia el análisis AV. El 80% de la planificación del examen está totalmente automatizada y los resultados se envían a PACS en un 30% menos de tiempo⁶.
Trabaje de forma inteligente desde el principio
MR Workspace es la nueva consola de RM de Philips diseñada para impulsar la eficiencia y la satisfacción del personal en la sala de control a través de la asistencia integrada de IA, la orientación de tareas y la automatización. MR Workspace ayuda a los radiólogos, independientemente de su experiencia, a gestionar su carga de trabajo y mantener el horario diario bajo control mientras se mantiene la atención en el paciente. Proporciona un flujo de trabajo guiado y automatizado e incluye formación paso a paso hacia el análisis AV. El 80% de la planificación del examen está totalmente automatizada y los resultados se envían a PACS en un 30% menos de tiempo⁶.
Trabaje de forma inteligente desde el principio
MR Workspace es la nueva consola de RM de Philips diseñada para impulsar la eficiencia y la satisfacción del personal en la sala de control a través de la asistencia integrada de IA, la orientación de tareas y la automatización. MR Workspace ayuda a los radiólogos, independientemente de su experiencia, a gestionar su carga de trabajo y mantener el horario diario bajo control mientras se mantiene la atención en el paciente. Proporciona un flujo de trabajo guiado y automatizado e incluye formación paso a paso hacia el análisis AV. El 80% de la planificación del examen está totalmente automatizada y los resultados se envían a PACS en un 30% menos de tiempo⁶.
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.
Provee una experiencia visual envolvente
Provee una experiencia visual envolvente
El diseño de Ambient Experience permite ofrecer una experiencia sensorial relajante, ya que proporciona distracciones positivas a los pacientes mediante la incorporación de iluminación dinámica, proyecciones y sonido, lo que contribuye a un entorno favorable y atractivo para favorecer la calidad de la atención. Desde el momento del traslado del paciente al escáner hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y reducir al mínimo el movimiento.
Provee una experiencia visual envolvente
El diseño de Ambient Experience permite ofrecer una experiencia sensorial relajante, ya que proporciona distracciones positivas a los pacientes mediante la incorporación de iluminación dinámica, proyecciones y sonido, lo que contribuye a un entorno favorable y atractivo para favorecer la calidad de la atención. Desde el momento del traslado del paciente al escáner hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y reducir al mínimo el movimiento.
Provee una experiencia visual envolvente
El diseño de Ambient Experience permite ofrecer una experiencia sensorial relajante, ya que proporciona distracciones positivas a los pacientes mediante la incorporación de iluminación dinámica, proyecciones y sonido, lo que contribuye a un entorno favorable y atractivo para favorecer la calidad de la atención. Desde el momento del traslado del paciente al escáner hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y reducir al mínimo el movimiento.
El diseño de Ambient Experience permite ofrecer una experiencia sensorial relajante, ya que proporciona distracciones positivas a los pacientes mediante la incorporación de iluminación dinámica, proyecciones y sonido, lo que contribuye a un entorno favorable y atractivo para favorecer la calidad de la atención. Desde el momento del traslado del paciente al escáner hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y reducir al mínimo el movimiento.
Philips para una asistencia de por vida
Philips para una asistencia de por vida
Aproveche las ventajas del mantenimiento remoto, el mantenimiento predictivo habilitado para la IA, las actualizaciones frecuentes del sistema, la sustitución de bobinas perpetuas y la financiación personalizada para mejorar el tiempo de actividad y gestionar el coste operativo total durante toda la vida útil del sistema.
Philips para una asistencia de por vida
Aproveche las ventajas del mantenimiento remoto, el mantenimiento predictivo habilitado para la IA, las actualizaciones frecuentes del sistema, la sustitución de bobinas perpetuas y la financiación personalizada para mejorar el tiempo de actividad y gestionar el coste operativo total durante toda la vida útil del sistema.
Philips para una asistencia de por vida
Aproveche las ventajas del mantenimiento remoto, el mantenimiento predictivo habilitado para la IA, las actualizaciones frecuentes del sistema, la sustitución de bobinas perpetuas y la financiación personalizada para mejorar el tiempo de actividad y gestionar el coste operativo total durante toda la vida útil del sistema.
Aproveche las ventajas del mantenimiento remoto, el mantenimiento predictivo habilitado para la IA, las actualizaciones frecuentes del sistema, la sustitución de bobinas perpetuas y la financiación personalizada para mejorar el tiempo de actividad y gestionar el coste operativo total durante toda la vida útil del sistema.
Olvídese del helio gracias al imán BlueSeal
Olvídese del helio gracias al imán BlueSeal
BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido³, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
Olvídese del helio gracias al imán BlueSeal
BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido³, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
Olvídese del helio gracias al imán BlueSeal
BlueSeal de Philips utiliza una novedosa tecnología de microrrefrigeración que solamente requiere una insignificante cantidad de helio líquido (menos del 0,5% del volumen actual¹) para la refrigeración. Este pequeño porcentaje de la cantidad habitual de helio líquido se coloca durante la fabricación en el imán que, posteriormente, se sella por completo. Como resultado, no pueden producirse fugas de helio líquido³, ya sea de manera repentina durante una pérdida de campo o de forma gradual.
Hacia procedimientos de RM sin interrupciones
Hacia procedimientos de RM sin interrupciones
El imán BlueSeal le ayuda a prepararse para situaciones de emergencia y a resolver pequeños incidentes en menos de 6 horas para volver a ponerse en funcionamiento. Es el siguiente paso hacia unas operaciones diarias de RM ininterrumpidas y más productivas. EASYswitch basado en IA está diseñado para minimizar las paradas inesperadas. Permite descargar y recargar el imán BlueSeal detrás de la consola de RM, sin que se pierda helio.
Hacia procedimientos de RM sin interrupciones
El imán BlueSeal le ayuda a prepararse para situaciones de emergencia y a resolver pequeños incidentes en menos de 6 horas para volver a ponerse en funcionamiento. Es el siguiente paso hacia unas operaciones diarias de RM ininterrumpidas y más productivas. EASYswitch basado en IA está diseñado para minimizar las paradas inesperadas. Permite descargar y recargar el imán BlueSeal detrás de la consola de RM, sin que se pierda helio.
Hacia procedimientos de RM sin interrupciones
El imán BlueSeal le ayuda a prepararse para situaciones de emergencia y a resolver pequeños incidentes en menos de 6 horas para volver a ponerse en funcionamiento. Es el siguiente paso hacia unas operaciones diarias de RM ininterrumpidas y más productivas. EASYswitch basado en IA está diseñado para minimizar las paradas inesperadas. Permite descargar y recargar el imán BlueSeal detrás de la consola de RM, sin que se pierda helio.
Velocidad sin concesiones
Velocidad sin concesiones
SmartSpeed de Philips ofrece calidad de imagen y velocidad sin concesiones gracias a una galardonada tecnología de IA⁷ y a un motor de aceleración Compressed SENSE de última generación. Aumenta la velocidad de la adquisición de imágenes en hasta un factor de 3⁸, proporciona una resolución hasta un 65% mayor⁸ para ofrecer una calidad de imagen excepcional y es compatible con un 97% de protocolos clínicos⁹. Abarca imágenes en movimiento, imágenes cerca de implantes, imágenes con respiración libre e imágenes potenciadas en difusión para satisfacer las necesidades de una amplia gama de pacientes en varias condiciones.
Velocidad sin concesiones
SmartSpeed de Philips ofrece calidad de imagen y velocidad sin concesiones gracias a una galardonada tecnología de IA⁷ y a un motor de aceleración Compressed SENSE de última generación. Aumenta la velocidad de la adquisición de imágenes en hasta un factor de 3⁸, proporciona una resolución hasta un 65% mayor⁸ para ofrecer una calidad de imagen excepcional y es compatible con un 97% de protocolos clínicos⁹. Abarca imágenes en movimiento, imágenes cerca de implantes, imágenes con respiración libre e imágenes potenciadas en difusión para satisfacer las necesidades de una amplia gama de pacientes en varias condiciones.
Velocidad sin concesiones
SmartSpeed de Philips ofrece calidad de imagen y velocidad sin concesiones gracias a una galardonada tecnología de IA⁷ y a un motor de aceleración Compressed SENSE de última generación. Aumenta la velocidad de la adquisición de imágenes en hasta un factor de 3⁸, proporciona una resolución hasta un 65% mayor⁸ para ofrecer una calidad de imagen excepcional y es compatible con un 97% de protocolos clínicos⁹. Abarca imágenes en movimiento, imágenes cerca de implantes, imágenes con respiración libre e imágenes potenciadas en difusión para satisfacer las necesidades de una amplia gama de pacientes en varias condiciones.
Aumente la productividad con un flujo de trabajo inteligente
Aumente la productividad con SmartWorkflow
Permita que su personal se concentre menos en la tecnología y se involucre plenamente con los pacientes. Al reducir y simplificar el número de pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los nuevos usuarios que nunca hayan trabajado con el escáner podrán utilizarlo con confianza. SmartWorkflow sirve de guía cuando sea necesario y automatiza cuando sea posible, y gracias a ello logra una alta productividad a la vez que deja que su personal se centre en los pacientes.
Aumente la productividad con SmartWorkflow
Permita que su personal se concentre menos en la tecnología y se involucre plenamente con los pacientes. Al reducir y simplificar el número de pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los nuevos usuarios que nunca hayan trabajado con el escáner podrán utilizarlo con confianza. SmartWorkflow sirve de guía cuando sea necesario y automatiza cuando sea posible, y gracias a ello logra una alta productividad a la vez que deja que su personal se centre en los pacientes.
Aumente la productividad con SmartWorkflow
Permita que su personal se concentre menos en la tecnología y se involucre plenamente con los pacientes. Al reducir y simplificar el número de pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los nuevos usuarios que nunca hayan trabajado con el escáner podrán utilizarlo con confianza. SmartWorkflow sirve de guía cuando sea necesario y automatiza cuando sea posible, y gracias a ello logra una alta productividad a la vez que deja que su personal se centre en los pacientes.
Trabaje de forma inteligente desde el principio
Trabaje de forma inteligente desde el principio
MR Workspace es la nueva consola de RM de Philips diseñada para impulsar la eficiencia y la satisfacción del personal en la sala de control a través de la asistencia integrada de IA, la orientación de tareas y la automatización. MR Workspace ayuda a los radiólogos, independientemente de su experiencia, a gestionar su carga de trabajo y mantener el horario diario bajo control mientras se mantiene la atención en el paciente. Proporciona un flujo de trabajo guiado y automatizado e incluye formación paso a paso hacia el análisis AV. El 80% de la planificación del examen está totalmente automatizada y los resultados se envían a PACS en un 30% menos de tiempo⁶.
Trabaje de forma inteligente desde el principio
MR Workspace es la nueva consola de RM de Philips diseñada para impulsar la eficiencia y la satisfacción del personal en la sala de control a través de la asistencia integrada de IA, la orientación de tareas y la automatización. MR Workspace ayuda a los radiólogos, independientemente de su experiencia, a gestionar su carga de trabajo y mantener el horario diario bajo control mientras se mantiene la atención en el paciente. Proporciona un flujo de trabajo guiado y automatizado e incluye formación paso a paso hacia el análisis AV. El 80% de la planificación del examen está totalmente automatizada y los resultados se envían a PACS en un 30% menos de tiempo⁶.
Trabaje de forma inteligente desde el principio
MR Workspace es la nueva consola de RM de Philips diseñada para impulsar la eficiencia y la satisfacción del personal en la sala de control a través de la asistencia integrada de IA, la orientación de tareas y la automatización. MR Workspace ayuda a los radiólogos, independientemente de su experiencia, a gestionar su carga de trabajo y mantener el horario diario bajo control mientras se mantiene la atención en el paciente. Proporciona un flujo de trabajo guiado y automatizado e incluye formación paso a paso hacia el análisis AV. El 80% de la planificación del examen está totalmente automatizada y los resultados se envían a PACS en un 30% menos de tiempo⁶.
Especificaciones
Sistema de imanes sellado
Sistema de imanes sellado
Intensidad de campo
1.5T
Diseño del tubo
70 cm
Peso del imán
2300 kg
Homogeneidad típica V-RMS
≤ 0,9 ppm (a 45 cm DSV)
Tecnología de microrrefrigeración
Sí
Campo de visión máximo
55 cm
Tipo de controladores del imán
Digital, con inteligencia adaptativa
Velocidad de evaporación del criógeno
No aplicable, completamente sellado
Requisitos del tubo de ventilación
No aplicable, completamente sellado
Gradiente Xtend - 3.0T Omega HP
Gradiente Xtend - 3.0T Omega HP
Amplitud máxima para cada eje
45 mT/m
Máxima velocidad de giro para cada eje
200 T/m/s
Información de ubicación
Información de ubicación
Requisitos de instalación mínimos
3,4 m x 5,3 m
Altura del techo (mínima)
2,56 m
Recepción de RF
Recepción de RF
Número de canales receptores independientes
Independiente de los canales
Ubicación del conversor analógico-digital (ADC)
En el interior de la bobina, cerca de los elementos receptores
Flujo de señal desde la bobina hasta el reconstructor
2. En comparación con las exploraciones de Philips sin Compressed SENSE.
3. Requiere conectividad remota.
4. Solo para uso con implantes seguros para RM o de uso condicionado para RM, y con una estricta observancia de las Instrucciones de uso.
5. Incluso en el improbable caso de que el imán perdiera el sellado, la baja cantidad de helio que se fugaría no afectaría de forma significativa al oxígeno de la sala.
6. En comparación con una estación de trabajo.
7. La tecnología Adaptive-C-SENSE que utiliza SmartSpeed ganó el Fast MRI Challenge (Reto de rapidez de RM) organizado por Facebook y el New York Langone Health en 2019.
8. En comparación con Philips SENSE.
9. En promedio, medido en una muestra de centros desde la base instalada de RM de Philips.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.