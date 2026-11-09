Plataforma de obtención de imágenes corporativa nativa en la nube

Philips Advanced Image Insights es una solución SaaS gestionada alojada en la infraestructura en la nube de AWS que permite acceder a funciones avanzadas de análisis de imágenes prácticamente desde cualquier lugar y en cualquier momento. La plataforma incluye conectividad en la nube, funciones de integración la adquisición de imágenes corporativa, gestión de acceso e identidades, servicios de supervisión y operaciones gestionadas. Su arquitectura basada en la nube proporciona una base para acceder a nuevas funciones de IA, analíticas e investigación a medida que están disponibles. La privacidad y la seguridad están integradas por diseño, lo que ayuda a las organizaciones sanitarias a cumplir los requisitos regionales aplicables.