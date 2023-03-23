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Pathology Scanner SG60

Escáner de patología totalmente automatizado

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SG60 está diseñado para adaptarse a los laboratorios con un flujo de trabajo Lean y la necesidad de escanear pequeños lotes de portaobjetos para lograr la excelencia operativa y tiempos de respuesta cortos mediante el escaneado de los lotes en paralelo. Con una elevada tasa de imagen correcta a la primera, un rendimiento alto y una carga y alejamiento de la exploración, el SG60 permite digitalizar las muestras histológicas y obtener imágenes clínicas de diagnóstico de gran calidad para su uso rutinario y en redes integradas de anatomía patológica. El Pathology Scanner SGi* con salida DICOM JPEG y JPEG XL nativa configurable reduce los tamaños de archivo sin comprometer la calidad del diagnóstico, lo que permite un ahorro de almacenamiento significativo y mejoras del rendimiento.

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Características
Optimización del flujo de trabajo digital para mejorar la experiencia del usuario
Optimización del flujo de trabajo digital para mejorar la experiencia del usuario

Optimización del flujo de trabajo digital para mejorar la experiencia del usuario

IMS ofrece herramientas especializadas para la medición, anotación, colaboración y gestión de archivos. Puede revisar los casos rápidamente utilizando transiciones rápidas entre portaobjetos y discutir sobre los casos utilizando una conexión de colaboración con un simple clic. Los detalles del caso se presentan mediante una bandeja digital de portaobjetos que organiza los portaobjetos como en una bandeja analógica. Incluye documentos relacionados con casos, imágenes macroscópicas y notas específicas del caso. Esta vista general de los portaobjetos puede indicar qué portaobjetos se han visto y anotado, y si se han pedido portaobjetos adicionales. Puede acceder a las listas de casos específicas en función de los permisos de usuario, así como las notas y los datos de cada paciente.

Optimización del flujo de trabajo digital para mejorar la experiencia del usuario

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IMS ofrece herramientas especializadas para la medición, anotación, colaboración y gestión de archivos. Puede revisar los casos rápidamente utilizando transiciones rápidas entre portaobjetos y discutir sobre los casos utilizando una conexión de colaboración con un simple clic. Los detalles del caso se presentan mediante una bandeja digital de portaobjetos que organiza los portaobjetos como en una bandeja analógica. Incluye documentos relacionados con casos, imágenes macroscópicas y notas específicas del caso. Esta vista general de los portaobjetos puede indicar qué portaobjetos se han visto y anotado, y si se han pedido portaobjetos adicionales. Puede acceder a las listas de casos específicas en función de los permisos de usuario, así como las notas y los datos de cada paciente.

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IMS ofrece herramientas especializadas para la medición, anotación, colaboración y gestión de archivos. Puede revisar los casos rápidamente utilizando transiciones rápidas entre portaobjetos y discutir sobre los casos utilizando una conexión de colaboración con un simple clic. Los detalles del caso se presentan mediante una bandeja digital de portaobjetos que organiza los portaobjetos como en una bandeja analógica. Incluye documentos relacionados con casos, imágenes macroscópicas y notas específicas del caso. Esta vista general de los portaobjetos puede indicar qué portaobjetos se han visto y anotado, y si se han pedido portaobjetos adicionales. Puede acceder a las listas de casos específicas en función de los permisos de usuario, así como las notas y los datos de cada paciente.
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Optimización del flujo de trabajo digital para mejorar la experiencia del usuario
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IMS ofrece herramientas especializadas para la medición, anotación, colaboración y gestión de archivos. Puede revisar los casos rápidamente utilizando transiciones rápidas entre portaobjetos y discutir sobre los casos utilizando una conexión de colaboración con un simple clic. Los detalles del caso se presentan mediante una bandeja digital de portaobjetos que organiza los portaobjetos como en una bandeja analógica. Incluye documentos relacionados con casos, imágenes macroscópicas y notas específicas del caso. Esta vista general de los portaobjetos puede indicar qué portaobjetos se han visto y anotado, y si se han pedido portaobjetos adicionales. Puede acceder a las listas de casos específicas en función de los permisos de usuario, así como las notas y los datos de cada paciente.
Mejora del análisis de tejidos con un visor de portaobjetos específico
Mejora del análisis de tejidos con un visor de portaobjetos específico

Mejora del análisis de tejidos con un visor de portaobjetos específico

Nuestro visor de portaobjetos específico incluye un amplio conjunto de herramientas para realizar anotaciones y mediciones exactas, lo que permite al patólogo desplazarse fácilmente por el tejido. Puede crear una galería de características tisulares resaltadas a las que puede volver con un solo clic de botón. Puede etiquetar los portaobjetos para su seguimiento en flujos de trabajo secundarios, como comités o mesas de análisis de tumores. Los algoritmos de flujo de trabajo inteligentes incluyen la alineación automática de imágenes, la detección y presentación de tejidos y la navegación con un solo clic. Las teclas de acceso rápido ayudan a mejorar el flujo de trabajo y la productividad.

Mejora del análisis de tejidos con un visor de portaobjetos específico

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Nuestro visor de portaobjetos específico incluye un amplio conjunto de herramientas para realizar anotaciones y mediciones exactas, lo que permite al patólogo desplazarse fácilmente por el tejido. Puede crear una galería de características tisulares resaltadas a las que puede volver con un solo clic de botón. Puede etiquetar los portaobjetos para su seguimiento en flujos de trabajo secundarios, como comités o mesas de análisis de tumores. Los algoritmos de flujo de trabajo inteligentes incluyen la alineación automática de imágenes, la detección y presentación de tejidos y la navegación con un solo clic. Las teclas de acceso rápido ayudan a mejorar el flujo de trabajo y la productividad.

Mejora del análisis de tejidos con un visor de portaobjetos específico

Nuestro visor de portaobjetos específico incluye un amplio conjunto de herramientas para realizar anotaciones y mediciones exactas, lo que permite al patólogo desplazarse fácilmente por el tejido. Puede crear una galería de características tisulares resaltadas a las que puede volver con un solo clic de botón. Puede etiquetar los portaobjetos para su seguimiento en flujos de trabajo secundarios, como comités o mesas de análisis de tumores. Los algoritmos de flujo de trabajo inteligentes incluyen la alineación automática de imágenes, la detección y presentación de tejidos y la navegación con un solo clic. Las teclas de acceso rápido ayudan a mejorar el flujo de trabajo y la productividad.
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Mejora del análisis de tejidos con un visor de portaobjetos específico
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Nuestro visor de portaobjetos específico incluye un amplio conjunto de herramientas para realizar anotaciones y mediciones exactas, lo que permite al patólogo desplazarse fácilmente por el tejido. Puede crear una galería de características tisulares resaltadas a las que puede volver con un solo clic de botón. Puede etiquetar los portaobjetos para su seguimiento en flujos de trabajo secundarios, como comités o mesas de análisis de tumores. Los algoritmos de flujo de trabajo inteligentes incluyen la alineación automática de imágenes, la detección y presentación de tejidos y la navegación con un solo clic. Las teclas de acceso rápido ayudan a mejorar el flujo de trabajo y la productividad.
Mejora de la colaboración en tiempo real y del uso compartido de casos
Mejora de la colaboración en tiempo real y del uso compartido de casos

Mejora de la colaboración en tiempo real y del uso compartido de casos

Conéctese con sus compañeros de cualquier parte del mundo con nuestra herramienta de colaboración en tiempo real. Comparta la visualización de portaobjetos simultáneamente de una forma que reproduce un microscopio de varios cabezales. Los participantes comparten el control de la pantalla, incluidas las herramientas de anotación y medición, lo que les permite colaborar en el análisis del caso.

Mejora de la colaboración en tiempo real y del uso compartido de casos

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Conéctese con sus compañeros de cualquier parte del mundo con nuestra herramienta de colaboración en tiempo real. Comparta la visualización de portaobjetos simultáneamente de una forma que reproduce un microscopio de varios cabezales. Los participantes comparten el control de la pantalla, incluidas las herramientas de anotación y medición, lo que les permite colaborar en el análisis del caso.

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Mejora de la colaboración en tiempo real y del uso compartido de casos
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Conéctese con sus compañeros de cualquier parte del mundo con nuestra herramienta de colaboración en tiempo real. Comparta la visualización de portaobjetos simultáneamente de una forma que reproduce un microscopio de varios cabezales. Los participantes comparten el control de la pantalla, incluidas las herramientas de anotación y medición, lo que les permite colaborar en el análisis del caso.
Mejora de la experiencia del usuario y de la productividad
Mejora de la experiencia del usuario y de la productividad

Mejora de la experiencia del usuario y de la productividad

Image Management System es su puerta de acceso para gestionar, revisar y analizar portaobjetos digitalizados. Este software de última generación incluye herramientas para optimizar la gestión diaria de casos, la navegación por casos e imágenes y la colaboración. Acceda a imágenes de portaobjetos completos (WSI) en el visor con numerosas funciones en un flujo de trabajo de diagnóstico optimizado y accesible.

Mejora de la experiencia del usuario y de la productividad

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Image Management System es su puerta de acceso para gestionar, revisar y analizar portaobjetos digitalizados. Este software de última generación incluye herramientas para optimizar la gestión diaria de casos, la navegación por casos e imágenes y la colaboración. Acceda a imágenes de portaobjetos completos (WSI) en el visor con numerosas funciones en un flujo de trabajo de diagnóstico optimizado y accesible.

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Mejora de la experiencia del usuario y de la productividad
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Gestionar su trabajo diario es ahora más fácil
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IMS permite organizar, revisar, gestionar y presentar fácilmente casos digitales. Facilita listas de trabajo personales organizadas y clasificadas según sus preferencias. Puede distinguir fácilmente los casos por estado e información relacionada con el caso, como el nombre del paciente, el número de portaobjetos por caso y el tipo de tejido. Puede encontrar el caso correcto rápidamente con la función avanzada de búsqueda y filtro.

Gestionar su trabajo diario es ahora más fácil

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IMS permite organizar, revisar, gestionar y presentar fácilmente casos digitales. Facilita listas de trabajo personales organizadas y clasificadas según sus preferencias. Puede distinguir fácilmente los casos por estado e información relacionada con el caso, como el nombre del paciente, el número de portaobjetos por caso y el tipo de tejido. Puede encontrar el caso correcto rápidamente con la función avanzada de búsqueda y filtro.
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Gestionar su trabajo diario es ahora más fácil
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Almacenamiento flexible para imágenes de anatomía patológica digitales
Almacenamiento flexible para imágenes de anatomía patológica digitales

Almacenamiento flexible para imágenes de anatomía patológica digitales

Almacenamiento flexible para imágenes de anatomía patológica digitales La gestión de imágenes de anatomía patológica se puede adaptar para satisfacer diversas necesidades, ya sea a través de una configuración de almacenamiento local personalizable o en combinación con un archivado seguro basado en la nube. La IntelliSite Pathology Solution de Philips ofrece una sólida gestión de repositorios con interoperabilidad LIS, flexibilidad de red e integración perfecta con los sistemas existentes. Los servicios de datos en la nube garantizan un almacenamiento ampliable y rentable con acceso instantáneo, retención a largo plazo y una base para el diagnóstico integrado basado en IA**.

Almacenamiento flexible para imágenes de anatomía patológica digitales

Almacenamiento flexible para imágenes de anatomía patológica digitales
Almacenamiento flexible para imágenes de anatomía patológica digitales La gestión de imágenes de anatomía patológica se puede adaptar para satisfacer diversas necesidades, ya sea a través de una configuración de almacenamiento local personalizable o en combinación con un archivado seguro basado en la nube. La IntelliSite Pathology Solution de Philips ofrece una sólida gestión de repositorios con interoperabilidad LIS, flexibilidad de red e integración perfecta con los sistemas existentes. Los servicios de datos en la nube garantizan un almacenamiento ampliable y rentable con acceso instantáneo, retención a largo plazo y una base para el diagnóstico integrado basado en IA**.

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Almacenamiento flexible para imágenes de anatomía patológica digitales La gestión de imágenes de anatomía patológica se puede adaptar para satisfacer diversas necesidades, ya sea a través de una configuración de almacenamiento local personalizable o en combinación con un archivado seguro basado en la nube. La IntelliSite Pathology Solution de Philips ofrece una sólida gestión de repositorios con interoperabilidad LIS, flexibilidad de red e integración perfecta con los sistemas existentes. Los servicios de datos en la nube garantizan un almacenamiento ampliable y rentable con acceso instantáneo, retención a largo plazo y una base para el diagnóstico integrado basado en IA**.
Coste total de propiedad asequible por portaobjetos digitalizado
Coste total de propiedad asequible por portaobjetos digitalizado

Coste total de propiedad asequible por portaobjetos digitalizado

El SG300 se ha diseñado para laboratorios de tamaño medio a grande que implementan un flujo de trabajo tradicional con grandes lotes de portaobjetos que se procesan para su análisis en varias ocasiones al día. Al ofrecer una alta calidad de imagen, automatización completa y la misma tasa correcta a la primera que el SG60, el SG300 permite un alto rendimiento clínico representativo a través de su velocidad de exploración, manejo de portaobjetos y optimización de ROI no rectangular. Esto se traduce en n tiempos de respuesta cortos y un coste total de propiedad muy bajo (TCO/portaobjetos), ya que el escaneo por la noche permite un uso elevado del SG300.

Coste total de propiedad asequible por portaobjetos digitalizado

Coste total de propiedad asequible por portaobjetos digitalizado
El SG300 se ha diseñado para laboratorios de tamaño medio a grande que implementan un flujo de trabajo tradicional con grandes lotes de portaobjetos que se procesan para su análisis en varias ocasiones al día. Al ofrecer una alta calidad de imagen, automatización completa y la misma tasa correcta a la primera que el SG60, el SG300 permite un alto rendimiento clínico representativo a través de su velocidad de exploración, manejo de portaobjetos y optimización de ROI no rectangular. Esto se traduce en n tiempos de respuesta cortos y un coste total de propiedad muy bajo (TCO/portaobjetos), ya que el escaneo por la noche permite un uso elevado del SG300.

Coste total de propiedad asequible por portaobjetos digitalizado

El SG300 se ha diseñado para laboratorios de tamaño medio a grande que implementan un flujo de trabajo tradicional con grandes lotes de portaobjetos que se procesan para su análisis en varias ocasiones al día. Al ofrecer una alta calidad de imagen, automatización completa y la misma tasa correcta a la primera que el SG60, el SG300 permite un alto rendimiento clínico representativo a través de su velocidad de exploración, manejo de portaobjetos y optimización de ROI no rectangular. Esto se traduce en n tiempos de respuesta cortos y un coste total de propiedad muy bajo (TCO/portaobjetos), ya que el escaneo por la noche permite un uso elevado del SG300.
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Coste total de propiedad asequible por portaobjetos digitalizado
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El SG300 se ha diseñado para laboratorios de tamaño medio a grande que implementan un flujo de trabajo tradicional con grandes lotes de portaobjetos que se procesan para su análisis en varias ocasiones al día. Al ofrecer una alta calidad de imagen, automatización completa y la misma tasa correcta a la primera que el SG60, el SG300 permite un alto rendimiento clínico representativo a través de su velocidad de exploración, manejo de portaobjetos y optimización de ROI no rectangular. Esto se traduce en n tiempos de respuesta cortos y un coste total de propiedad muy bajo (TCO/portaobjetos), ya que el escaneo por la noche permite un uso elevado del SG300.
Tecnología 3D preparada
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Tecnología 3D preparada

La solución de hardware de escáneres de segunda generación para patología, preparada para análisis multicapa.

Tecnología 3D preparada

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  • Optimización del flujo de trabajo digital para mejorar la experiencia del usuario
  • Mejora del análisis de tejidos con un visor de portaobjetos específico
  • Mejora de la colaboración en tiempo real y del uso compartido de casos
  • Mejora de la experiencia del usuario y de la productividad
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Optimización del flujo de trabajo digital para mejorar la experiencia del usuario
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IMS ofrece herramientas especializadas para la medición, anotación, colaboración y gestión de archivos. Puede revisar los casos rápidamente utilizando transiciones rápidas entre portaobjetos y discutir sobre los casos utilizando una conexión de colaboración con un simple clic. Los detalles del caso se presentan mediante una bandeja digital de portaobjetos que organiza los portaobjetos como en una bandeja analógica. Incluye documentos relacionados con casos, imágenes macroscópicas y notas específicas del caso. Esta vista general de los portaobjetos puede indicar qué portaobjetos se han visto y anotado, y si se han pedido portaobjetos adicionales. Puede acceder a las listas de casos específicas en función de los permisos de usuario, así como las notas y los datos de cada paciente.

Optimización del flujo de trabajo digital para mejorar la experiencia del usuario

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Optimización del flujo de trabajo digital para mejorar la experiencia del usuario
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Mejora del análisis de tejidos con un visor de portaobjetos específico
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Mejora del análisis de tejidos con un visor de portaobjetos específico

Nuestro visor de portaobjetos específico incluye un amplio conjunto de herramientas para realizar anotaciones y mediciones exactas, lo que permite al patólogo desplazarse fácilmente por el tejido. Puede crear una galería de características tisulares resaltadas a las que puede volver con un solo clic de botón. Puede etiquetar los portaobjetos para su seguimiento en flujos de trabajo secundarios, como comités o mesas de análisis de tumores. Los algoritmos de flujo de trabajo inteligentes incluyen la alineación automática de imágenes, la detección y presentación de tejidos y la navegación con un solo clic. Las teclas de acceso rápido ayudan a mejorar el flujo de trabajo y la productividad.

Mejora del análisis de tejidos con un visor de portaobjetos específico

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Nuestro visor de portaobjetos específico incluye un amplio conjunto de herramientas para realizar anotaciones y mediciones exactas, lo que permite al patólogo desplazarse fácilmente por el tejido. Puede crear una galería de características tisulares resaltadas a las que puede volver con un solo clic de botón. Puede etiquetar los portaobjetos para su seguimiento en flujos de trabajo secundarios, como comités o mesas de análisis de tumores. Los algoritmos de flujo de trabajo inteligentes incluyen la alineación automática de imágenes, la detección y presentación de tejidos y la navegación con un solo clic. Las teclas de acceso rápido ayudan a mejorar el flujo de trabajo y la productividad.

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Mejora de la colaboración en tiempo real y del uso compartido de casos
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Conéctese con sus compañeros de cualquier parte del mundo con nuestra herramienta de colaboración en tiempo real. Comparta la visualización de portaobjetos simultáneamente de una forma que reproduce un microscopio de varios cabezales. Los participantes comparten el control de la pantalla, incluidas las herramientas de anotación y medición, lo que les permite colaborar en el análisis del caso.

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Conéctese con sus compañeros de cualquier parte del mundo con nuestra herramienta de colaboración en tiempo real. Comparta la visualización de portaobjetos simultáneamente de una forma que reproduce un microscopio de varios cabezales. Los participantes comparten el control de la pantalla, incluidas las herramientas de anotación y medición, lo que les permite colaborar en el análisis del caso.
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Mejora de la experiencia del usuario y de la productividad
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Image Management System es su puerta de acceso para gestionar, revisar y analizar portaobjetos digitalizados. Este software de última generación incluye herramientas para optimizar la gestión diaria de casos, la navegación por casos e imágenes y la colaboración. Acceda a imágenes de portaobjetos completos (WSI) en el visor con numerosas funciones en un flujo de trabajo de diagnóstico optimizado y accesible.

Mejora de la experiencia del usuario y de la productividad

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Gestionar su trabajo diario es ahora más fácil
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IMS permite organizar, revisar, gestionar y presentar fácilmente casos digitales. Facilita listas de trabajo personales organizadas y clasificadas según sus preferencias. Puede distinguir fácilmente los casos por estado e información relacionada con el caso, como el nombre del paciente, el número de portaobjetos por caso y el tipo de tejido. Puede encontrar el caso correcto rápidamente con la función avanzada de búsqueda y filtro.

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Almacenamiento flexible para imágenes de anatomía patológica digitales
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Almacenamiento flexible para imágenes de anatomía patológica digitales La gestión de imágenes de anatomía patológica se puede adaptar para satisfacer diversas necesidades, ya sea a través de una configuración de almacenamiento local personalizable o en combinación con un archivado seguro basado en la nube. La IntelliSite Pathology Solution de Philips ofrece una sólida gestión de repositorios con interoperabilidad LIS, flexibilidad de red e integración perfecta con los sistemas existentes. Los servicios de datos en la nube garantizan un almacenamiento ampliable y rentable con acceso instantáneo, retención a largo plazo y una base para el diagnóstico integrado basado en IA**.

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Coste total de propiedad asequible por portaobjetos digitalizado
Coste total de propiedad asequible por portaobjetos digitalizado

Coste total de propiedad asequible por portaobjetos digitalizado

El SG300 se ha diseñado para laboratorios de tamaño medio a grande que implementan un flujo de trabajo tradicional con grandes lotes de portaobjetos que se procesan para su análisis en varias ocasiones al día. Al ofrecer una alta calidad de imagen, automatización completa y la misma tasa correcta a la primera que el SG60, el SG300 permite un alto rendimiento clínico representativo a través de su velocidad de exploración, manejo de portaobjetos y optimización de ROI no rectangular. Esto se traduce en n tiempos de respuesta cortos y un coste total de propiedad muy bajo (TCO/portaobjetos), ya que el escaneo por la noche permite un uso elevado del SG300.

Coste total de propiedad asequible por portaobjetos digitalizado

Coste total de propiedad asequible por portaobjetos digitalizado
El SG300 se ha diseñado para laboratorios de tamaño medio a grande que implementan un flujo de trabajo tradicional con grandes lotes de portaobjetos que se procesan para su análisis en varias ocasiones al día. Al ofrecer una alta calidad de imagen, automatización completa y la misma tasa correcta a la primera que el SG60, el SG300 permite un alto rendimiento clínico representativo a través de su velocidad de exploración, manejo de portaobjetos y optimización de ROI no rectangular. Esto se traduce en n tiempos de respuesta cortos y un coste total de propiedad muy bajo (TCO/portaobjetos), ya que el escaneo por la noche permite un uso elevado del SG300.

Coste total de propiedad asequible por portaobjetos digitalizado

El SG300 se ha diseñado para laboratorios de tamaño medio a grande que implementan un flujo de trabajo tradicional con grandes lotes de portaobjetos que se procesan para su análisis en varias ocasiones al día. Al ofrecer una alta calidad de imagen, automatización completa y la misma tasa correcta a la primera que el SG60, el SG300 permite un alto rendimiento clínico representativo a través de su velocidad de exploración, manejo de portaobjetos y optimización de ROI no rectangular. Esto se traduce en n tiempos de respuesta cortos y un coste total de propiedad muy bajo (TCO/portaobjetos), ya que el escaneo por la noche permite un uso elevado del SG300.
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Coste total de propiedad asequible por portaobjetos digitalizado
Coste total de propiedad asequible por portaobjetos digitalizado

Coste total de propiedad asequible por portaobjetos digitalizado

El SG300 se ha diseñado para laboratorios de tamaño medio a grande que implementan un flujo de trabajo tradicional con grandes lotes de portaobjetos que se procesan para su análisis en varias ocasiones al día. Al ofrecer una alta calidad de imagen, automatización completa y la misma tasa correcta a la primera que el SG60, el SG300 permite un alto rendimiento clínico representativo a través de su velocidad de exploración, manejo de portaobjetos y optimización de ROI no rectangular. Esto se traduce en n tiempos de respuesta cortos y un coste total de propiedad muy bajo (TCO/portaobjetos), ya que el escaneo por la noche permite un uso elevado del SG300.
Tecnología 3D preparada
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La solución de hardware de escáneres de segunda generación para patología, preparada para análisis multicapa.

Tecnología 3D preparada

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Especificaciones

Escáner de patología de segunda generación
Escáner de patología de segunda generación
Capacidad de portaobjetos
  • 60
Método de digitalización
  • Escaneo por líneas TDI
Modo de enfoque
  • Enfoque automático
Formato de salida
  • iSyntax, DICOM JPEG* y DICOM JPEG XL*
Gradilla de portaobjetos
  • Cesta de 20 portaobjetos (número máx. de portaobjetos: 20) Winlab LS-20/Winlab LSM-20, Sakura 4768
Temperatura de funcionamiento
  • 10 a 35 °C
Dimensiones (L x An x Al en mm) con las puertas cerradas
  • 680 x 800 x 675
Tiempo de exploración (sin incluir el manejo y la exploración previa por portaobjetos)
  • SG60 ≤ 45 s con aumento equivalente a 40x (área de digitalización de 15 x 15 mm)
Tiempo total de exploración (incluidos el manejo y la exploración previa) por portaobjetos
  • SG60 ≤ 67 s con aumento equivalente a 40x (área de digitalización de 15 x 15 mm)
Porcentaje promedio de tejido detectado y escaneado
  • ≥ 99,5%
Alimentación
  • 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 700 vatios
Objetivo de ampliación
  • AN de 0,75 Plan Apo
Tamaño de píxel/resolución
  • 0,25 μm/píxel
Cumplimiento de estándares
  • EN IEC 61010-1:2010 /A1:2016, EN IEC 61010-2-101:2018, EN IEC 61326-1:2013 FCC Parte 15, IEC 6132
  • IEC 61326-2-6 (IVD), IEC 61326-1:2012 IEC 61326-2-6:2012
Código de barras admitido
  • Tipo de código 1D: código 39 con suma de comprobación mod 43 (ISO/IEC 16388:2007)
  • Código 128 (ISO/IEC 15417:2007)
  • Tipo de código 2D: matriz de datos ECC 200 - Código 39,
  • Código 128 (ISO/IEC16022:2006) Tipo código barras recomendado para todos los portaobjetos de vidrio.
Humedad relativa (sin condensación)
  • Entre el 50% a 40 °C y el 80% a 31 °C
Peso (kg)
  • 145 000
Puertos de conectividad para SG
  • Cable Ethernet para 10 GB (se requiere cable CAT 6) / y cable de red de 1 GB/s con RJ45
  • conector (preferiblemente CAT 6)
Aplicaciones de revisión del sistema de gestión de imágenes
Aplicaciones de revisión del sistema de gestión de imágenes
CPU
  • Intel Xeon E5-1620 v3 a GHz o similar
RAM
  • 8 GB de memoria física
Conectividad
  • Ethernet 100 Mbit/s
Tarjeta de vídeo
  • Memoria de GPU: GeForce GTX 1050 Ti de 4 GB o similar*
  • *Se recomienda actualizar el controlador de tarjeta gráfica del equipo cliente a la última versión.
Requisitos de software en el equipo cliente
Requisitos de software en el equipo cliente
Sistema operativo
  • Microsoft Windows 8, 8.1 o 10-64 bits
Software de navegador compatible con el estándar HTML 5
  • Ethernet 100 Mbit/s
Conectividad
  • Chrome (recomendado), Internet Explorer***
  • *** Se requiere Chrome para la función de "Utilizar mi equipo" para el procesamiento de imágenes.
Tarjeta de vídeo
  • Memoria de GPU: 4 GB
  • GeForce GTX 1050 Ti o similar*
Otros programas de software
  • *Se recomienda actualizar el controlador de tarjeta gráfica del equipo cliente a la última versión.
Sistema de gestión de imágenes - Servidor de aplicaciones y software de almacenamiento
Sistema de gestión de imágenes - Servidor de aplicaciones y software de almacenamiento
CPU
  • Intel de 6 núcleos y doble zócalo a 2,3 GHz
RAM
  • 32 GB
Almacenamiento
  • Protección frente a errores en un único disco, p. ej., configuración RAID o replicación de datos.
  • Para su uso con 5 escáneres o más: discos Flash
Escáner de patología de segunda generación
Escáner de patología de segunda generación
Capacidad de portaobjetos
  • 60
Método de digitalización
  • Escaneo por líneas TDI
Aplicaciones de revisión del sistema de gestión de imágenes
Aplicaciones de revisión del sistema de gestión de imágenes
CPU
  • Intel Xeon E5-1620 v3 a GHz o similar
RAM
  • 8 GB de memoria física
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Escáner de patología de segunda generación
Escáner de patología de segunda generación
Capacidad de portaobjetos
  • 60
Método de digitalización
  • Escaneo por líneas TDI
Modo de enfoque
  • Enfoque automático
Formato de salida
  • iSyntax, DICOM JPEG* y DICOM JPEG XL*
Gradilla de portaobjetos
  • Cesta de 20 portaobjetos (número máx. de portaobjetos: 20) Winlab LS-20/Winlab LSM-20, Sakura 4768
Temperatura de funcionamiento
  • 10 a 35 °C
Dimensiones (L x An x Al en mm) con las puertas cerradas
  • 680 x 800 x 675
Tiempo de exploración (sin incluir el manejo y la exploración previa por portaobjetos)
  • SG60 ≤ 45 s con aumento equivalente a 40x (área de digitalización de 15 x 15 mm)
Tiempo total de exploración (incluidos el manejo y la exploración previa) por portaobjetos
  • SG60 ≤ 67 s con aumento equivalente a 40x (área de digitalización de 15 x 15 mm)
Porcentaje promedio de tejido detectado y escaneado
  • ≥ 99,5%
Alimentación
  • 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 700 vatios
Objetivo de ampliación
  • AN de 0,75 Plan Apo
Tamaño de píxel/resolución
  • 0,25 μm/píxel
Cumplimiento de estándares
  • EN IEC 61010-1:2010 /A1:2016, EN IEC 61010-2-101:2018, EN IEC 61326-1:2013 FCC Parte 15, IEC 6132
  • IEC 61326-2-6 (IVD), IEC 61326-1:2012 IEC 61326-2-6:2012
Código de barras admitido
  • Tipo de código 1D: código 39 con suma de comprobación mod 43 (ISO/IEC 16388:2007)
  • Código 128 (ISO/IEC 15417:2007)
  • Tipo de código 2D: matriz de datos ECC 200 - Código 39,
  • Código 128 (ISO/IEC16022:2006) Tipo código barras recomendado para todos los portaobjetos de vidrio.
Humedad relativa (sin condensación)
  • Entre el 50% a 40 °C y el 80% a 31 °C
Peso (kg)
  • 145 000
Puertos de conectividad para SG
  • Cable Ethernet para 10 GB (se requiere cable CAT 6) / y cable de red de 1 GB/s con RJ45
  • conector (preferiblemente CAT 6)
Aplicaciones de revisión del sistema de gestión de imágenes
Aplicaciones de revisión del sistema de gestión de imágenes
CPU
  • Intel Xeon E5-1620 v3 a GHz o similar
RAM
  • 8 GB de memoria física
Conectividad
  • Ethernet 100 Mbit/s
Tarjeta de vídeo
  • Memoria de GPU: GeForce GTX 1050 Ti de 4 GB o similar*
  • *Se recomienda actualizar el controlador de tarjeta gráfica del equipo cliente a la última versión.
Requisitos de software en el equipo cliente
Requisitos de software en el equipo cliente
Sistema operativo
  • Microsoft Windows 8, 8.1 o 10-64 bits
Software de navegador compatible con el estándar HTML 5
  • Ethernet 100 Mbit/s
Conectividad
  • Chrome (recomendado), Internet Explorer***
  • *** Se requiere Chrome para la función de "Utilizar mi equipo" para el procesamiento de imágenes.
Tarjeta de vídeo
  • Memoria de GPU: 4 GB
  • GeForce GTX 1050 Ti o similar*
Otros programas de software
  • *Se recomienda actualizar el controlador de tarjeta gráfica del equipo cliente a la última versión.
Sistema de gestión de imágenes - Servidor de aplicaciones y software de almacenamiento
Sistema de gestión de imágenes - Servidor de aplicaciones y software de almacenamiento
CPU
  • Intel de 6 núcleos y doble zócalo a 2,3 GHz
RAM
  • 32 GB
Almacenamiento
  • Protección frente a errores en un único disco, p. ej., configuración RAID o replicación de datos.
  • Para su uso con 5 escáneres o más: discos Flash
  • *Solo con el Pathology Scanner SGi de Philips, sin marcado CE y no disponible para su venta en EE. UU. ni en otros países. No se puede garantizar su disponibilidad en el futuro. Póngase en contacto con su representante local de ventas para conocer la disponibilidad en su país.
  • **Reclamaciones de terceros de AWS, que pueden no aplicarse en todos los mercados y pueden actualizarse periódicamente. Las funciones y ventajas de la solución dependen de la configuración y el uso específicos del cliente. Póngase en contacto con su representante local de Philips para conocer la disponibilidad (mercado).
  • No disponible para su visualización en EE. UU.
  • Philips IntelliSite Pathology Solution (PIPS) está en conformidad con el Reglamento de la UE 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de abril de 2017 relativo al diagnóstico in vitro (IVDR).

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