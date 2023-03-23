Mejora de la colaboración en tiempo real y del uso compartido de casos

Conéctese con sus compañeros de cualquier parte del mundo con nuestra herramienta de colaboración en tiempo real. Comparta la visualización de portaobjetos simultáneamente de una forma que reproduce un microscopio de varios cabezales. Los participantes comparten el control de la pantalla, incluidas las herramientas de anotación y medición, lo que les permite colaborar en el análisis del caso.