Solución de transductor de alto rendimiento para imágenes ginecológicas y obstétricas precoz, que ofrece una resolución excepcional, una mayor penetración y capacidades avanzadas 3D/4D en un diseño ergonómico y ligero. Una visualización optimizada, una sensibilidad del color mejorada y un campo de visión más amplio facilitan un diagnóstico seguro para responder a las exigencias del exploratorio endovaginal. Descubra las especificaciones a continuación.
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|Tecnología
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|Rango de frecuencia
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|Nº de elementos
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|Campo de visión
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|Apertura
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|Tipo de array
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|Campo de visión volumétrico
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|Compatibilidad con biopsias
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|Función de navegación de fusión de imágenes
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