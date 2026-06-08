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eV14-2v Transducer

Transductor endovaginal de alto rendimiento de banda ancha

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Solución de transductor de alto rendimiento para imágenes ginecológicas y obstétricas precoz, que ofrece una resolución excepcional, una mayor penetración y capacidades avanzadas 3D/4D en un diseño ergonómico y ligero. Una visualización optimizada, una sensibilidad del color mejorada y un campo de visión más amplio facilitan un diagnóstico seguro para responder a las exigencias del exploratorio endovaginal. Descubra las especificaciones a continuación.

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Características
Flujo de trabajo sencillo con una solución de un transductor para ultrasonidos endovaginales
Flujo de trabajo sencillo con una solución de un transductor para ultrasonidos endovaginales

Flujo de trabajo sencillo con una solución de un transductor para ultrasonidos endovaginales

Este transductor ligero y ergonómico ofrece resolución y penetración, y está diseñado para ahorrar tiempo, esfuerzo y costes

Flujo de trabajo sencillo con una solución de un transductor para ultrasonidos endovaginales

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Este transductor ligero y ergonómico ofrece resolución y penetración, y está diseñado para ahorrar tiempo, esfuerzo y costes

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Flujo de trabajo sencillo con una solución de un transductor para ultrasonidos endovaginales
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Documentación

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Especificaciones

Especificaciones
Especificaciones
Tecnología
  • PureWave Mechanical 3D
Rango de frecuencia
  • Rango de frecuencias de 14 a 2 MHz
Nº de elementos
  • 218
Campo de visión
  • Campo de visión de 180°
Apertura
  • Radio de curvatura de 10,5 mm, 08,0 + 0,01 mm
Tipo de array
  • Array curvo de banda ancha. Array curvo de banda ancha de 1,25 D con enfoque elevacional de varias filas
Especificaciones
Especificaciones
Aplicaciones
  • OB temprana , GYN Pelvis, Fertilidad , OB Corazón Fetal
Especificaciones
Especificaciones
Campo de visión volumétrico
  • Barrido de 120° 3D
Compatibilidad con biopsias
Función de navegación de fusión de imágenes
  • NO
Especificaciones
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Tecnología
  • PureWave Mechanical 3D
Rango de frecuencia
  • Rango de frecuencias de 14 a 2 MHz
Especificaciones
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Aplicaciones
  • OB temprana , GYN Pelvis, Fertilidad , OB Corazón Fetal
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Especificaciones
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Tecnología
  • PureWave Mechanical 3D
Rango de frecuencia
  • Rango de frecuencias de 14 a 2 MHz
Nº de elementos
  • 218
Campo de visión
  • Campo de visión de 180°
Apertura
  • Radio de curvatura de 10,5 mm, 08,0 + 0,01 mm
Tipo de array
  • Array curvo de banda ancha. Array curvo de banda ancha de 1,25 D con enfoque elevacional de varias filas
Especificaciones
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Aplicaciones
  • OB temprana , GYN Pelvis, Fertilidad , OB Corazón Fetal
Especificaciones
Especificaciones
Campo de visión volumétrico
  • Barrido de 120° 3D
Compatibilidad con biopsias
Función de navegación de fusión de imágenes
  • NO
  • Disponible en determinados países en los que no se requiere registro adicional. Consulte a su representante de Philips para obtener más información.

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