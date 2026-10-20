El transductor eL18-4 es una sonda lineal de frecuencia ultraalta que incorpora tecnología PureWave Crystal de banda ultraancha con funciones de enfoque de elevación preciso y es capaz de generar frecuencias de banda ultraancha de 2 a 22 MHz. Su avanzado diseño ofrece un amplio campo de visión de imágenes trapezoidales y una extraordinaria resolución de los detalles 2D. Es compatible con multitud de aplicaciones de alta resolución, incluidas imágenes de mama o partes blandas, vasculares, pediátricas y musculoesqueléticas, además de ofrecer la penetración necesaria en exploraciones obstétricas y ginecológicas y ayudar a aumentar la fiabilidad clínica.