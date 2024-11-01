Radiography 7000 C — DigitalDiagnost C90 Solución de radiografía digital montada en el techo

El sistema le permite atender cómodamente a más pacientes al día y acortar el tiempo de espera de los pacientes al reducir el tiempo hasta el diagnóstico gracias a herramientas innovadoras que contribuyen a un flujo de trabajo más eficiente. La cámara en vivo situada en el cabezal del tubo de DigitalDiagnost C90, las configuraciones versátiles de la sala y las tecnologías de automatización de exámenes se suman para garantizar una excelente productividad en la atención al paciente.