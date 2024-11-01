El sistema le permite atender cómodamente a más pacientes al día y acortar el tiempo de espera de los pacientes al reducir el tiempo hasta el diagnóstico gracias a herramientas innovadoras que contribuyen a un flujo de trabajo más eficiente. La cámara en vivo situada en el cabezal del tubo de DigitalDiagnost C90, las configuraciones versátiles de la sala y las tecnologías de automatización de exámenes se suman para garantizar una excelente productividad en la atención al paciente.
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La interfaz de usuario Eleva de Philips ofrece a los técnicos y radiólogos la oportunidad de personalizar la configuración del usuario para permitir un flujo de trabajo fluido y centrado en el paciente gracias a los ajustes predefinidos personalizables y a la automatización para una eficiencia excelente. El monitor táctil permite a los técnicos trabajar de forma rápida y con un número mínimo de clics.
Flujo de trabajo intuitivo
La interfaz de usuario Eleva de Philips ofrece a los técnicos y radiólogos la oportunidad de personalizar la configuración del usuario para permitir un flujo de trabajo fluido y centrado en el paciente gracias a los ajustes predefinidos personalizables y a la automatización para una eficiencia excelente. El monitor táctil permite a los técnicos trabajar de forma rápida y con un número mínimo de clics.
Flujo de trabajo intuitivo
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La interfaz de usuario Eleva de Philips ofrece a los técnicos y radiólogos la oportunidad de personalizar la configuración del usuario para permitir un flujo de trabajo fluido y centrado en el paciente gracias a los ajustes predefinidos personalizables y a la automatización para una eficiencia excelente. El monitor táctil permite a los técnicos trabajar de forma rápida y con un número mínimo de clics.
Fiabilidad del diagnóstico
Fiabilidad del diagnóstico
El procesamiento de imágenes con UNIQUE 2 de Philips utiliza un software de procesamiento de imágenes de última generación para proporcionar imágenes excelentes de todas las zonas anatómicas. UNIQUE 2 ofrece imágenes digitales, rápidas y extraordinarias. Mejora significativamente la calidad de la imagen, como con la utilización de fondos negros más homogéneos, la reducción del ruido y la mejora automática de los detalles más pequeños.
Fiabilidad del diagnóstico
El procesamiento de imágenes con UNIQUE 2 de Philips utiliza un software de procesamiento de imágenes de última generación para proporcionar imágenes excelentes de todas las zonas anatómicas. UNIQUE 2 ofrece imágenes digitales, rápidas y extraordinarias. Mejora significativamente la calidad de la imagen, como con la utilización de fondos negros más homogéneos, la reducción del ruido y la mejora automática de los detalles más pequeños.
Fiabilidad del diagnóstico
El procesamiento de imágenes con UNIQUE 2 de Philips utiliza un software de procesamiento de imágenes de última generación para proporcionar imágenes excelentes de todas las zonas anatómicas. UNIQUE 2 ofrece imágenes digitales, rápidas y extraordinarias. Mejora significativamente la calidad de la imagen, como con la utilización de fondos negros más homogéneos, la reducción del ruido y la mejora automática de los detalles más pequeños.
El procesamiento de imágenes con UNIQUE 2 de Philips utiliza un software de procesamiento de imágenes de última generación para proporcionar imágenes excelentes de todas las zonas anatómicas. UNIQUE 2 ofrece imágenes digitales, rápidas y extraordinarias. Mejora significativamente la calidad de la imagen, como con la utilización de fondos negros más homogéneos, la reducción del ruido y la mejora automática de los detalles más pequeños.
Flujo de trabajo rápido del cabezal del tubo Eleva
Flujo de trabajo rápido del cabezal del tubo Eleva
El cabezal de tubo Eleva de Philips dispone de una moderna interfaz táctil inteligente que permite al usuario cambiar rápidamente los parámetros más importantes de la rutina diaria directamente en el cabezal del tubo. El cabezal del tubo Eleva ofrece una imagen de cámara en vivo para mejorar el posicionamiento.
Flujo de trabajo rápido del cabezal del tubo Eleva
El cabezal de tubo Eleva de Philips dispone de una moderna interfaz táctil inteligente que permite al usuario cambiar rápidamente los parámetros más importantes de la rutina diaria directamente en el cabezal del tubo. El cabezal del tubo Eleva ofrece una imagen de cámara en vivo para mejorar el posicionamiento.
Flujo de trabajo rápido del cabezal del tubo Eleva
El cabezal de tubo Eleva de Philips dispone de una moderna interfaz táctil inteligente que permite al usuario cambiar rápidamente los parámetros más importantes de la rutina diaria directamente en el cabezal del tubo. El cabezal del tubo Eleva ofrece una imagen de cámara en vivo para mejorar el posicionamiento.
Flujo de trabajo rápido del cabezal del tubo Eleva
Flujo de trabajo rápido del cabezal del tubo Eleva
El cabezal de tubo Eleva de Philips dispone de una moderna interfaz táctil inteligente que permite al usuario cambiar rápidamente los parámetros más importantes de la rutina diaria directamente en el cabezal del tubo. El cabezal del tubo Eleva ofrece una imagen de cámara en vivo para mejorar el posicionamiento.
Rentabilidad económica
Rentabilidad económica
DigitalDiagnost le ofrece la flexibilidad necesaria para confeccionar una configuración que se adapte a las necesidades clínicas y financieras específicas de su centro. DigitalDiagnost C90 ofrece múltiples opciones y funciones para el detector, como el uso compartido del detector SkyPlate. Utilice un único detector en varias salas de radiografía digital compatibles con Philips. Esto contribuirá a la rentabilidad económica de sus soluciones Philips.
Rentabilidad económica
DigitalDiagnost le ofrece la flexibilidad necesaria para confeccionar una configuración que se adapte a las necesidades clínicas y financieras específicas de su centro. DigitalDiagnost C90 ofrece múltiples opciones y funciones para el detector, como el uso compartido del detector SkyPlate. Utilice un único detector en varias salas de radiografía digital compatibles con Philips. Esto contribuirá a la rentabilidad económica de sus soluciones Philips.
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DigitalDiagnost le ofrece la flexibilidad necesaria para confeccionar una configuración que se adapte a las necesidades clínicas y financieras específicas de su centro. DigitalDiagnost C90 ofrece múltiples opciones y funciones para el detector, como el uso compartido del detector SkyPlate. Utilice un único detector en varias salas de radiografía digital compatibles con Philips. Esto contribuirá a la rentabilidad económica de sus soluciones Philips.
Paquete de cámara en vivo
Paquete de cámara en vivo
DigitalDiagnost C90 integra una pantalla táctil y una cámara en vivo en el cabezal del tubo Eleva para ampliar el control de Eleva en la misma sala de la exploración. La cámara en tiempo real facilita el posicionamiento del paciente al proporcionar una vista clara del área colimada, lo que puede ayudar a mitigar una posible colimación imprecisa, como en los pacientes obesos.
Paquete de cámara en vivo
DigitalDiagnost C90 integra una pantalla táctil y una cámara en vivo en el cabezal del tubo Eleva para ampliar el control de Eleva en la misma sala de la exploración. La cámara en tiempo real facilita el posicionamiento del paciente al proporcionar una vista clara del área colimada, lo que puede ayudar a mitigar una posible colimación imprecisa, como en los pacientes obesos.
Paquete de cámara en vivo
DigitalDiagnost C90 integra una pantalla táctil y una cámara en vivo en el cabezal del tubo Eleva para ampliar el control de Eleva en la misma sala de la exploración. La cámara en tiempo real facilita el posicionamiento del paciente al proporcionar una vista clara del área colimada, lo que puede ayudar a mitigar una posible colimación imprecisa, como en los pacientes obesos.
DigitalDiagnost C90 integra una pantalla táctil y una cámara en vivo en el cabezal del tubo Eleva para ampliar el control de Eleva en la misma sala de la exploración. La cámara en tiempo real facilita el posicionamiento del paciente al proporcionar una vista clara del área colimada, lo que puede ayudar a mitigar una posible colimación imprecisa, como en los pacientes obesos.
Compártalo como desee
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Las combinaciones de uso compartido de RD SkyPlate le permiten utilizar de forma eficiente su presupuesto y personalizar la implantación de sus detectores de RD en sus sistemas de Philips compatibles. La gama de aplicaciones especializadas de la SkyPlate pequeña de Philips permite su aplicación en diferentes salas RD/F y con una unidad RD móvil. Utilice la placa SkyPlate grande de Philips para realizar exámenes libres en diferentes zonas, o insértela en soportes verticales o en mesas.
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Las combinaciones de uso compartido de RD SkyPlate le permiten utilizar de forma eficiente su presupuesto y personalizar la implantación de sus detectores de RD en sus sistemas de Philips compatibles. La gama de aplicaciones especializadas de la SkyPlate pequeña de Philips permite su aplicación en diferentes salas RD/F y con una unidad RD móvil. Utilice la placa SkyPlate grande de Philips para realizar exámenes libres en diferentes zonas, o insértela en soportes verticales o en mesas.
Philips Bone Suppression
Philips Bone Suppression
El software Philips Bone Suppression* ayuda a suprimir las estructuras óseas de las imágenes torácicas para una visión sin obstáculos del tejido blando. Esta visión clara puede ayudarle a garantizar una interpretación de la imagen más precisa. Como parte de la plataforma Eleva de Philips, Bone Suppression se integra en el flujo de trabajo habitual del sistema.
Philips Bone Suppression
El software Philips Bone Suppression* ayuda a suprimir las estructuras óseas de las imágenes torácicas para una visión sin obstáculos del tejido blando. Esta visión clara puede ayudarle a garantizar una interpretación de la imagen más precisa. Como parte de la plataforma Eleva de Philips, Bone Suppression se integra en el flujo de trabajo habitual del sistema.
Philips Bone Suppression
El software Philips Bone Suppression* ayuda a suprimir las estructuras óseas de las imágenes torácicas para una visión sin obstáculos del tejido blando. Esta visión clara puede ayudarle a garantizar una interpretación de la imagen más precisa. Como parte de la plataforma Eleva de Philips, Bone Suppression se integra en el flujo de trabajo habitual del sistema.
El software Philips Bone Suppression* ayuda a suprimir las estructuras óseas de las imágenes torácicas para una visión sin obstáculos del tejido blando. Esta visión clara puede ayudarle a garantizar una interpretación de la imagen más precisa. Como parte de la plataforma Eleva de Philips, Bone Suppression se integra en el flujo de trabajo habitual del sistema.
Contraste similar al de cuadrícula
Contraste similar al de cuadrícula
Cuando se realizan exámenes de radiografía digital sin una cuadrícula, Philips SkyFlow Plus produce imágenes con un contraste similar al que se obtendría con una cuadrícula. Reduce el efecto de la radiación dispersa en los exámenes torácicos en cabecera sin cuadrícula. SkyFlow Plus es el primer algoritmo de corrección de dispersión del sector destinado a equipos de radiografía portátiles. Proporciona un realce mediante contraste según la cantidad de dispersión para cada paciente.
Contraste similar al de cuadrícula
Cuando se realizan exámenes de radiografía digital sin una cuadrícula, Philips SkyFlow Plus produce imágenes con un contraste similar al que se obtendría con una cuadrícula. Reduce el efecto de la radiación dispersa en los exámenes torácicos en cabecera sin cuadrícula. SkyFlow Plus es el primer algoritmo de corrección de dispersión del sector destinado a equipos de radiografía portátiles. Proporciona un realce mediante contraste según la cantidad de dispersión para cada paciente.
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Cuando se realizan exámenes de radiografía digital sin una cuadrícula, Philips SkyFlow Plus produce imágenes con un contraste similar al que se obtendría con una cuadrícula. Reduce el efecto de la radiación dispersa en los exámenes torácicos en cabecera sin cuadrícula. SkyFlow Plus es el primer algoritmo de corrección de dispersión del sector destinado a equipos de radiografía portátiles. Proporciona un realce mediante contraste según la cantidad de dispersión para cada paciente.
Flujo de trabajo intuitivo
Fiabilidad del diagnóstico
Flujo de trabajo rápido del cabezal del tubo Eleva
La interfaz de usuario Eleva de Philips ofrece a los técnicos y radiólogos la oportunidad de personalizar la configuración del usuario para permitir un flujo de trabajo fluido y centrado en el paciente gracias a los ajustes predefinidos personalizables y a la automatización para una eficiencia excelente. El monitor táctil permite a los técnicos trabajar de forma rápida y con un número mínimo de clics.
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Fiabilidad del diagnóstico
Fiabilidad del diagnóstico
El procesamiento de imágenes con UNIQUE 2 de Philips utiliza un software de procesamiento de imágenes de última generación para proporcionar imágenes excelentes de todas las zonas anatómicas. UNIQUE 2 ofrece imágenes digitales, rápidas y extraordinarias. Mejora significativamente la calidad de la imagen, como con la utilización de fondos negros más homogéneos, la reducción del ruido y la mejora automática de los detalles más pequeños.
Fiabilidad del diagnóstico
El procesamiento de imágenes con UNIQUE 2 de Philips utiliza un software de procesamiento de imágenes de última generación para proporcionar imágenes excelentes de todas las zonas anatómicas. UNIQUE 2 ofrece imágenes digitales, rápidas y extraordinarias. Mejora significativamente la calidad de la imagen, como con la utilización de fondos negros más homogéneos, la reducción del ruido y la mejora automática de los detalles más pequeños.
Fiabilidad del diagnóstico
El procesamiento de imágenes con UNIQUE 2 de Philips utiliza un software de procesamiento de imágenes de última generación para proporcionar imágenes excelentes de todas las zonas anatómicas. UNIQUE 2 ofrece imágenes digitales, rápidas y extraordinarias. Mejora significativamente la calidad de la imagen, como con la utilización de fondos negros más homogéneos, la reducción del ruido y la mejora automática de los detalles más pequeños.
El procesamiento de imágenes con UNIQUE 2 de Philips utiliza un software de procesamiento de imágenes de última generación para proporcionar imágenes excelentes de todas las zonas anatómicas. UNIQUE 2 ofrece imágenes digitales, rápidas y extraordinarias. Mejora significativamente la calidad de la imagen, como con la utilización de fondos negros más homogéneos, la reducción del ruido y la mejora automática de los detalles más pequeños.
Flujo de trabajo rápido del cabezal del tubo Eleva
Flujo de trabajo rápido del cabezal del tubo Eleva
El cabezal de tubo Eleva de Philips dispone de una moderna interfaz táctil inteligente que permite al usuario cambiar rápidamente los parámetros más importantes de la rutina diaria directamente en el cabezal del tubo. El cabezal del tubo Eleva ofrece una imagen de cámara en vivo para mejorar el posicionamiento.
Flujo de trabajo rápido del cabezal del tubo Eleva
El cabezal de tubo Eleva de Philips dispone de una moderna interfaz táctil inteligente que permite al usuario cambiar rápidamente los parámetros más importantes de la rutina diaria directamente en el cabezal del tubo. El cabezal del tubo Eleva ofrece una imagen de cámara en vivo para mejorar el posicionamiento.
Flujo de trabajo rápido del cabezal del tubo Eleva
El cabezal de tubo Eleva de Philips dispone de una moderna interfaz táctil inteligente que permite al usuario cambiar rápidamente los parámetros más importantes de la rutina diaria directamente en el cabezal del tubo. El cabezal del tubo Eleva ofrece una imagen de cámara en vivo para mejorar el posicionamiento.
Flujo de trabajo rápido del cabezal del tubo Eleva
Flujo de trabajo rápido del cabezal del tubo Eleva
El cabezal de tubo Eleva de Philips dispone de una moderna interfaz táctil inteligente que permite al usuario cambiar rápidamente los parámetros más importantes de la rutina diaria directamente en el cabezal del tubo. El cabezal del tubo Eleva ofrece una imagen de cámara en vivo para mejorar el posicionamiento.
Rentabilidad económica
Rentabilidad económica
DigitalDiagnost le ofrece la flexibilidad necesaria para confeccionar una configuración que se adapte a las necesidades clínicas y financieras específicas de su centro. DigitalDiagnost C90 ofrece múltiples opciones y funciones para el detector, como el uso compartido del detector SkyPlate. Utilice un único detector en varias salas de radiografía digital compatibles con Philips. Esto contribuirá a la rentabilidad económica de sus soluciones Philips.
Rentabilidad económica
DigitalDiagnost le ofrece la flexibilidad necesaria para confeccionar una configuración que se adapte a las necesidades clínicas y financieras específicas de su centro. DigitalDiagnost C90 ofrece múltiples opciones y funciones para el detector, como el uso compartido del detector SkyPlate. Utilice un único detector en varias salas de radiografía digital compatibles con Philips. Esto contribuirá a la rentabilidad económica de sus soluciones Philips.
Rentabilidad económica
DigitalDiagnost le ofrece la flexibilidad necesaria para confeccionar una configuración que se adapte a las necesidades clínicas y financieras específicas de su centro. DigitalDiagnost C90 ofrece múltiples opciones y funciones para el detector, como el uso compartido del detector SkyPlate. Utilice un único detector en varias salas de radiografía digital compatibles con Philips. Esto contribuirá a la rentabilidad económica de sus soluciones Philips.
DigitalDiagnost le ofrece la flexibilidad necesaria para confeccionar una configuración que se adapte a las necesidades clínicas y financieras específicas de su centro. DigitalDiagnost C90 ofrece múltiples opciones y funciones para el detector, como el uso compartido del detector SkyPlate. Utilice un único detector en varias salas de radiografía digital compatibles con Philips. Esto contribuirá a la rentabilidad económica de sus soluciones Philips.
Paquete de cámara en vivo
Paquete de cámara en vivo
DigitalDiagnost C90 integra una pantalla táctil y una cámara en vivo en el cabezal del tubo Eleva para ampliar el control de Eleva en la misma sala de la exploración. La cámara en tiempo real facilita el posicionamiento del paciente al proporcionar una vista clara del área colimada, lo que puede ayudar a mitigar una posible colimación imprecisa, como en los pacientes obesos.
Paquete de cámara en vivo
DigitalDiagnost C90 integra una pantalla táctil y una cámara en vivo en el cabezal del tubo Eleva para ampliar el control de Eleva en la misma sala de la exploración. La cámara en tiempo real facilita el posicionamiento del paciente al proporcionar una vista clara del área colimada, lo que puede ayudar a mitigar una posible colimación imprecisa, como en los pacientes obesos.
Paquete de cámara en vivo
DigitalDiagnost C90 integra una pantalla táctil y una cámara en vivo en el cabezal del tubo Eleva para ampliar el control de Eleva en la misma sala de la exploración. La cámara en tiempo real facilita el posicionamiento del paciente al proporcionar una vista clara del área colimada, lo que puede ayudar a mitigar una posible colimación imprecisa, como en los pacientes obesos.
DigitalDiagnost C90 integra una pantalla táctil y una cámara en vivo en el cabezal del tubo Eleva para ampliar el control de Eleva en la misma sala de la exploración. La cámara en tiempo real facilita el posicionamiento del paciente al proporcionar una vista clara del área colimada, lo que puede ayudar a mitigar una posible colimación imprecisa, como en los pacientes obesos.
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Las combinaciones de uso compartido de RD SkyPlate le permiten utilizar de forma eficiente su presupuesto y personalizar la implantación de sus detectores de RD en sus sistemas de Philips compatibles. La gama de aplicaciones especializadas de la SkyPlate pequeña de Philips permite su aplicación en diferentes salas RD/F y con una unidad RD móvil. Utilice la placa SkyPlate grande de Philips para realizar exámenes libres en diferentes zonas, o insértela en soportes verticales o en mesas.
Las combinaciones de uso compartido de RD SkyPlate le permiten utilizar de forma eficiente su presupuesto y personalizar la implantación de sus detectores de RD en sus sistemas de Philips compatibles. La gama de aplicaciones especializadas de la SkyPlate pequeña de Philips permite su aplicación en diferentes salas RD/F y con una unidad RD móvil. Utilice la placa SkyPlate grande de Philips para realizar exámenes libres en diferentes zonas, o insértela en soportes verticales o en mesas.
Philips Bone Suppression
Philips Bone Suppression
El software Philips Bone Suppression* ayuda a suprimir las estructuras óseas de las imágenes torácicas para una visión sin obstáculos del tejido blando. Esta visión clara puede ayudarle a garantizar una interpretación de la imagen más precisa. Como parte de la plataforma Eleva de Philips, Bone Suppression se integra en el flujo de trabajo habitual del sistema.
Philips Bone Suppression
El software Philips Bone Suppression* ayuda a suprimir las estructuras óseas de las imágenes torácicas para una visión sin obstáculos del tejido blando. Esta visión clara puede ayudarle a garantizar una interpretación de la imagen más precisa. Como parte de la plataforma Eleva de Philips, Bone Suppression se integra en el flujo de trabajo habitual del sistema.
Philips Bone Suppression
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El software Philips Bone Suppression* ayuda a suprimir las estructuras óseas de las imágenes torácicas para una visión sin obstáculos del tejido blando. Esta visión clara puede ayudarle a garantizar una interpretación de la imagen más precisa. Como parte de la plataforma Eleva de Philips, Bone Suppression se integra en el flujo de trabajo habitual del sistema.
Contraste similar al de cuadrícula
Contraste similar al de cuadrícula
Cuando se realizan exámenes de radiografía digital sin una cuadrícula, Philips SkyFlow Plus produce imágenes con un contraste similar al que se obtendría con una cuadrícula. Reduce el efecto de la radiación dispersa en los exámenes torácicos en cabecera sin cuadrícula. SkyFlow Plus es el primer algoritmo de corrección de dispersión del sector destinado a equipos de radiografía portátiles. Proporciona un realce mediante contraste según la cantidad de dispersión para cada paciente.
Contraste similar al de cuadrícula
Cuando se realizan exámenes de radiografía digital sin una cuadrícula, Philips SkyFlow Plus produce imágenes con un contraste similar al que se obtendría con una cuadrícula. Reduce el efecto de la radiación dispersa en los exámenes torácicos en cabecera sin cuadrícula. SkyFlow Plus es el primer algoritmo de corrección de dispersión del sector destinado a equipos de radiografía portátiles. Proporciona un realce mediante contraste según la cantidad de dispersión para cada paciente.
Contraste similar al de cuadrícula
Cuando se realizan exámenes de radiografía digital sin una cuadrícula, Philips SkyFlow Plus produce imágenes con un contraste similar al que se obtendría con una cuadrícula. Reduce el efecto de la radiación dispersa en los exámenes torácicos en cabecera sin cuadrícula. SkyFlow Plus es el primer algoritmo de corrección de dispersión del sector destinado a equipos de radiografía portátiles. Proporciona un realce mediante contraste según la cantidad de dispersión para cada paciente.
Cuando se realizan exámenes de radiografía digital sin una cuadrícula, Philips SkyFlow Plus produce imágenes con un contraste similar al que se obtendría con una cuadrícula. Reduce el efecto de la radiación dispersa en los exámenes torácicos en cabecera sin cuadrícula. SkyFlow Plus es el primer algoritmo de corrección de dispersión del sector destinado a equipos de radiografía portátiles. Proporciona un realce mediante contraste según la cantidad de dispersión para cada paciente.
Especificaciones
Cabezal del tubo Eleva
Cabezal del tubo Eleva
Anchura de la pantalla táctil LCD a todo color
30,7 cm (12,1 in)
Ángulo de visión mínimo en los campos de visualización horizontal y vertical
± 80°
Botones de control
6 botones de control por colores y un sensor capacitivo de desbloqueo del freno en tres ejes
Datos mostrados en el cabezal del tubo Eleva (entre otros)
Datos del paciente, vista previa de imágenes, configuración del generador, imagen de cámara en vivo
Mesa con altura regulable
Mesa con altura regulable
Ajuste de altura
51,5 cm a 91,5 cm (de 1' 8,3" a 3')
Dimensiones de la mesa
240 cm × 75 cm (7' 10,5" × 2' 5,5")
Rango de desplazamiento de la mesa
longitudinal ± 60 cm (1' 11"") transversal ± 12 cm (4,7"")
Carga máxima de paciente
375 kg (826,7 lb)
Soporte móvil vertical
Soporte móvil vertical
Intervalo de movimiento vertical
de 35 cm a 185 cm (de 13,8" a 6' 0,8")
Desplazamiento horizontal máximo
5,5 m (18' 0,5")
Dimensiones de la unidad del detector (An. × Al.)
59,6 cm x 57,5 cm (23,5" x 22,6")
Ángulo de inclinación
eje horizontal: -20° a +90° (motorizado), eje vertical: +45° a -23° (manual)
Suspensión de techo móvil
Suspensión de techo móvil
Desplazamiento con Comfort Track y Comfort Move
longitudinal 3,44 m (11' 3,4")
Desplazamiento con Comfort Position totalmente motorizado (opcional)
longitudinal 3,28 m (10' 9,1")
Altura del techo en distancia foco-imagen: 110 cm (44")
Lector/grabador de CD 24x Lector/grabador de DVD 8x
Detector SkyPlate grande
Detector SkyPlate grande
Tipo
Detector plano digital de yoduro de cesio
Tamaño del detector
35 cm x 43 cm (14" x 17")
Área activa
34,48 cm x 42,12 cm (13,6" x 16,6")
Tamaño de la matriz de la imagen
2330 x 2846 píxeles
Tamaño de píxel
148 μm
Detector fijo
Detector fijo
Tipo
Detector plano digital de yoduro de cesio
Tamaño del detector
43 cm x 43 cm (17" x 17")
Área activa
42 cm x 42,5 cm (13,6" x 16,6")
Tamaño de la matriz de la imagen
2840 x 2874 píxeles
Tamaño de píxel
148 μm
*ClearRead Bone Suppression de Riverain Technologies: https://www.riveraintech.com/
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