Simplificando el uso de la flota de arcos en c sus quirófanos

Los operadores, cualquiera que sea su nivel de experiencia, pueden utilizar fácilmente el Zenition 70, u otros sistemas de la serie Zenition, gracias a un diseño intuitivo consistente en "apuntar y disparar" y a las indicaciones en pantalla. La interfaz de usuario de Zenition es sumamente sencilla y se sitúa en el top 12% de las más eficaces en cuanto a usabilidad del sistema[1].