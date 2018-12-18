Benefíciese de una claridad y flexibilidad excepcionales para realizar intervenciones en una gran variedad de casos con nuestros sistemas de detector plano de cuarta generación. Forman parte de la gama de arcos en C móviles Zenition: una serie de arcos en C móviles armonizados que ofrecen una facilidad de uso contrastada y la capacidad de adaptarse a las necesidades futuras.
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El tiempo es esencial para la adquisición de imágenes quirúrgicas. En un estudio de usuarios[1], la interfaz de usuario táctil y las ayudas de navegación con un flujo de trabajo único, Unify, redujeron los errores de comunicación a casi la mitad, mientras que las memorias de posicionamiento redujeron el tiempo de (re)posicionamiento en un 20%.
Mejore la eficiencia en el quirófano
El tiempo es esencial para la adquisición de imágenes quirúrgicas. En un estudio de usuarios[1], la interfaz de usuario táctil y las ayudas de navegación con un flujo de trabajo único, Unify, redujeron los errores de comunicación a casi la mitad, mientras que las memorias de posicionamiento redujeron el tiempo de (re)posicionamiento en un 20%.
Mejore la eficiencia en el quirófano
El tiempo es esencial para la adquisición de imágenes quirúrgicas. En un estudio de usuarios[1], la interfaz de usuario táctil y las ayudas de navegación con un flujo de trabajo único, Unify, redujeron los errores de comunicación a casi la mitad, mientras que las memorias de posicionamiento redujeron el tiempo de (re)posicionamiento en un 20%.
El tiempo es esencial para la adquisición de imágenes quirúrgicas. En un estudio de usuarios[1], la interfaz de usuario táctil y las ayudas de navegación con un flujo de trabajo único, Unify, redujeron los errores de comunicación a casi la mitad, mientras que las memorias de posicionamiento redujeron el tiempo de (re)posicionamiento en un 20%.
Simplificando el uso de la flota de arcos en c sus quirófanos
Simplificando el uso de la flota de arcos en c sus quirófanos
Los operadores, cualquiera que sea su nivel de experiencia, pueden utilizar fácilmente el Zenition 70, u otros sistemas de la serie Zenition, gracias a un diseño intuitivo consistente en "apuntar y disparar" y a las indicaciones en pantalla. La interfaz de usuario de Zenition es sumamente sencilla y se sitúa en el top 12% de las más eficaces en cuanto a usabilidad del sistema[1].
Simplificando el uso de la flota de arcos en c sus quirófanos
Los operadores, cualquiera que sea su nivel de experiencia, pueden utilizar fácilmente el Zenition 70, u otros sistemas de la serie Zenition, gracias a un diseño intuitivo consistente en "apuntar y disparar" y a las indicaciones en pantalla. La interfaz de usuario de Zenition es sumamente sencilla y se sitúa en el top 12% de las más eficaces en cuanto a usabilidad del sistema[1].
Simplificando el uso de la flota de arcos en c sus quirófanos
Los operadores, cualquiera que sea su nivel de experiencia, pueden utilizar fácilmente el Zenition 70, u otros sistemas de la serie Zenition, gracias a un diseño intuitivo consistente en "apuntar y disparar" y a las indicaciones en pantalla. La interfaz de usuario de Zenition es sumamente sencilla y se sitúa en el top 12% de las más eficaces en cuanto a usabilidad del sistema[1].
Simplificando el uso de la flota de arcos en c sus quirófanos
Simplificando el uso de la flota de arcos en c sus quirófanos
Los operadores, cualquiera que sea su nivel de experiencia, pueden utilizar fácilmente el Zenition 70, u otros sistemas de la serie Zenition, gracias a un diseño intuitivo consistente en "apuntar y disparar" y a las indicaciones en pantalla. La interfaz de usuario de Zenition es sumamente sencilla y se sitúa en el top 12% de las más eficaces en cuanto a usabilidad del sistema[1].
Reducción del coste total de propiedad
Reducción del coste total de propiedad
Amplíe el rendimiento clínico de su sistema con plataforma Windows® estándar, lista para incorporar nuevas innovaciones y actualizaciones de software.
Reducción del coste total de propiedad
Amplíe el rendimiento clínico de su sistema con plataforma Windows® estándar, lista para incorporar nuevas innovaciones y actualizaciones de software.
Reducción del coste total de propiedad
Amplíe el rendimiento clínico de su sistema con plataforma Windows® estándar, lista para incorporar nuevas innovaciones y actualizaciones de software.
Amplíe el rendimiento clínico de su sistema con plataforma Windows® estándar, lista para incorporar nuevas innovaciones y actualizaciones de software.
Simplifique la configuración de su quirófano
Simplifique la configuración de su quirófano
Ahorre tiempo y esfuerzo al configurar un quirófano nuevo dejando en manos de Philips la organización y el equipamiento de las nuevas instalaciones. Puede conectar fácilmente todos los arcos en C móviles Zenition con otros sistemas de quirófano y con la infraestructura de su hospital por medio de herramientas avanzadas de conectividad e interoperabilidad, incluida la transferencia de datos inalámbrica de alta velocidad.
Simplifique la configuración de su quirófano
Ahorre tiempo y esfuerzo al configurar un quirófano nuevo dejando en manos de Philips la organización y el equipamiento de las nuevas instalaciones. Puede conectar fácilmente todos los arcos en C móviles Zenition con otros sistemas de quirófano y con la infraestructura de su hospital por medio de herramientas avanzadas de conectividad e interoperabilidad, incluida la transferencia de datos inalámbrica de alta velocidad.
Simplifique la configuración de su quirófano
Ahorre tiempo y esfuerzo al configurar un quirófano nuevo dejando en manos de Philips la organización y el equipamiento de las nuevas instalaciones. Puede conectar fácilmente todos los arcos en C móviles Zenition con otros sistemas de quirófano y con la infraestructura de su hospital por medio de herramientas avanzadas de conectividad e interoperabilidad, incluida la transferencia de datos inalámbrica de alta velocidad.
Ahorre tiempo y esfuerzo al configurar un quirófano nuevo dejando en manos de Philips la organización y el equipamiento de las nuevas instalaciones. Puede conectar fácilmente todos los arcos en C móviles Zenition con otros sistemas de quirófano y con la infraestructura de su hospital por medio de herramientas avanzadas de conectividad e interoperabilidad, incluida la transferencia de datos inalámbrica de alta velocidad.
Propuesta equipamiento para cuidado de última generación
Propuesta equipamiento para cuidado de última generación
La plataforma Windows® estándar admite nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica del sistema, mientras que el programa Technology Maximizer[2] ofrece una forma rentable de gestionar las actualizaciones a lo largo del tiempo. Windows® también es compatible con los estándares de seguridad más recientes para proteger los datos de los pacientes y evitar ataques de malware que pudieran afectar a la prestación de servicios.
Propuesta equipamiento para cuidado de última generación
La plataforma Windows® estándar admite nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica del sistema, mientras que el programa Technology Maximizer[2] ofrece una forma rentable de gestionar las actualizaciones a lo largo del tiempo. Windows® también es compatible con los estándares de seguridad más recientes para proteger los datos de los pacientes y evitar ataques de malware que pudieran afectar a la prestación de servicios.
Propuesta equipamiento para cuidado de última generación
La plataforma Windows® estándar admite nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica del sistema, mientras que el programa Technology Maximizer[2] ofrece una forma rentable de gestionar las actualizaciones a lo largo del tiempo. Windows® también es compatible con los estándares de seguridad más recientes para proteger los datos de los pacientes y evitar ataques de malware que pudieran afectar a la prestación de servicios.
Propuesta equipamiento para cuidado de última generación
Propuesta equipamiento para cuidado de última generación
La plataforma Windows® estándar admite nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica del sistema, mientras que el programa Technology Maximizer[2] ofrece una forma rentable de gestionar las actualizaciones a lo largo del tiempo. Windows® también es compatible con los estándares de seguridad más recientes para proteger los datos de los pacientes y evitar ataques de malware que pudieran afectar a la prestación de servicios.
Realización de procedimientos complejos
Realización de procedimientos complejos
Benefíciese de las tecnologías de imágenes premium de Philips y el procesamiento avanzado de imágenes para visualizar estructuras complejas y anatomías densas con una claridad excepcional. La tecnología Flat Detector ofrece imágenes sin distorsión a dosis bajas, mientras que nuestras herramientas de software MetalSmart y BodySmart ofrecen todavía más ayuda para conseguir dosis eficientes e imágenes satisfactorias desde el primer momento.
Realización de procedimientos complejos
Benefíciese de las tecnologías de imágenes premium de Philips y el procesamiento avanzado de imágenes para visualizar estructuras complejas y anatomías densas con una claridad excepcional. La tecnología Flat Detector ofrece imágenes sin distorsión a dosis bajas, mientras que nuestras herramientas de software MetalSmart y BodySmart ofrecen todavía más ayuda para conseguir dosis eficientes e imágenes satisfactorias desde el primer momento.
Realización de procedimientos complejos
Benefíciese de las tecnologías de imágenes premium de Philips y el procesamiento avanzado de imágenes para visualizar estructuras complejas y anatomías densas con una claridad excepcional. La tecnología Flat Detector ofrece imágenes sin distorsión a dosis bajas, mientras que nuestras herramientas de software MetalSmart y BodySmart ofrecen todavía más ayuda para conseguir dosis eficientes e imágenes satisfactorias desde el primer momento.
Benefíciese de las tecnologías de imágenes premium de Philips y el procesamiento avanzado de imágenes para visualizar estructuras complejas y anatomías densas con una claridad excepcional. La tecnología Flat Detector ofrece imágenes sin distorsión a dosis bajas, mientras que nuestras herramientas de software MetalSmart y BodySmart ofrecen todavía más ayuda para conseguir dosis eficientes e imágenes satisfactorias desde el primer momento.
Los pacientes difíciles ya no son un problema
Los pacientes difíciles ya no son un problema
Cada paciente es único y el Zenition 70 le ayuda a obtener una calidad de imagen específica con unos niveles de dosis eficientes, sin importar las dificultades que presente el paciente. Por ejemplo, la fluoroscopia pulsada mejora la obtención de imágenes de regiones anatómicas densas y complejas para ayudarle a controlar la dosis, mientras que nuestras tecnologías de adquisición de imágenes de alta calidad realzan los pequeños detalles y anomalías en diversos tipos de pacientes.
Los pacientes difíciles ya no son un problema
Cada paciente es único y el Zenition 70 le ayuda a obtener una calidad de imagen específica con unos niveles de dosis eficientes, sin importar las dificultades que presente el paciente. Por ejemplo, la fluoroscopia pulsada mejora la obtención de imágenes de regiones anatómicas densas y complejas para ayudarle a controlar la dosis, mientras que nuestras tecnologías de adquisición de imágenes de alta calidad realzan los pequeños detalles y anomalías en diversos tipos de pacientes.
Los pacientes difíciles ya no son un problema
Cada paciente es único y el Zenition 70 le ayuda a obtener una calidad de imagen específica con unos niveles de dosis eficientes, sin importar las dificultades que presente el paciente. Por ejemplo, la fluoroscopia pulsada mejora la obtención de imágenes de regiones anatómicas densas y complejas para ayudarle a controlar la dosis, mientras que nuestras tecnologías de adquisición de imágenes de alta calidad realzan los pequeños detalles y anomalías en diversos tipos de pacientes.
Cada paciente es único y el Zenition 70 le ayuda a obtener una calidad de imagen específica con unos niveles de dosis eficientes, sin importar las dificultades que presente el paciente. Por ejemplo, la fluoroscopia pulsada mejora la obtención de imágenes de regiones anatómicas densas y complejas para ayudarle a controlar la dosis, mientras que nuestras tecnologías de adquisición de imágenes de alta calidad realzan los pequeños detalles y anomalías en diversos tipos de pacientes.
Reducción de las distracciones
Reducción de las distracciones
Cuando se realizan procedimientos complejos, reducir las distracciones y las deliberaciones técnicas puede contribuir a que los equipos quirúrgicos se concentren más en el paciente. Con las ayudas para la navegación del flujo de trabajo único de Unify, los equipos quirúrgicos experimentaron interacciones más fluidas y menos problemas de comunicación en un estudio de usabilidad[1]. Las memorias de posicionamiento redujeron los niveles de frustración durante las tareas de (re)posicionamiento[1].
Reducción de las distracciones
Cuando se realizan procedimientos complejos, reducir las distracciones y las deliberaciones técnicas puede contribuir a que los equipos quirúrgicos se concentren más en el paciente. Con las ayudas para la navegación del flujo de trabajo único de Unify, los equipos quirúrgicos experimentaron interacciones más fluidas y menos problemas de comunicación en un estudio de usabilidad[1]. Las memorias de posicionamiento redujeron los niveles de frustración durante las tareas de (re)posicionamiento[1].
Reducción de las distracciones
Cuando se realizan procedimientos complejos, reducir las distracciones y las deliberaciones técnicas puede contribuir a que los equipos quirúrgicos se concentren más en el paciente. Con las ayudas para la navegación del flujo de trabajo único de Unify, los equipos quirúrgicos experimentaron interacciones más fluidas y menos problemas de comunicación en un estudio de usabilidad[1]. Las memorias de posicionamiento redujeron los niveles de frustración durante las tareas de (re)posicionamiento[1].
Cuando se realizan procedimientos complejos, reducir las distracciones y las deliberaciones técnicas puede contribuir a que los equipos quirúrgicos se concentren más en el paciente. Con las ayudas para la navegación del flujo de trabajo único de Unify, los equipos quirúrgicos experimentaron interacciones más fluidas y menos problemas de comunicación en un estudio de usabilidad[1]. Las memorias de posicionamiento redujeron los niveles de frustración durante las tareas de (re)posicionamiento[1].
Funcionamiento más sencillo para los usuarios
Funcionamiento más sencillo para los usuarios
El flujo de trabajo de Unify se ha diseñado para hacer desaparecer la complejidad y la frustración de las tareas de imagenología quirúrgica entre los usuarios novatos y experimentados con el fin de mejorar la labor diaria del personal médico. Los usuarios se acostumbran muy rápido a usar Zenition gracias a su interfaz táctil que funciona como las tabletas y los smartphones convencionales.
Funcionamiento más sencillo para los usuarios
El flujo de trabajo de Unify se ha diseñado para hacer desaparecer la complejidad y la frustración de las tareas de imagenología quirúrgica entre los usuarios novatos y experimentados con el fin de mejorar la labor diaria del personal médico. Los usuarios se acostumbran muy rápido a usar Zenition gracias a su interfaz táctil que funciona como las tabletas y los smartphones convencionales.
Funcionamiento más sencillo para los usuarios
El flujo de trabajo de Unify se ha diseñado para hacer desaparecer la complejidad y la frustración de las tareas de imagenología quirúrgica entre los usuarios novatos y experimentados con el fin de mejorar la labor diaria del personal médico. Los usuarios se acostumbran muy rápido a usar Zenition gracias a su interfaz táctil que funciona como las tabletas y los smartphones convencionales.
El flujo de trabajo de Unify se ha diseñado para hacer desaparecer la complejidad y la frustración de las tareas de imagenología quirúrgica entre los usuarios novatos y experimentados con el fin de mejorar la labor diaria del personal médico. Los usuarios se acostumbran muy rápido a usar Zenition gracias a su interfaz táctil que funciona como las tabletas y los smartphones convencionales.
Fácil de manejar por un solo usuario
Fácil de manejar por un solo usuario
El sistema lo puede manejar fácilmente un solo usuario para reducir los costes de personal gracias a los sencillos movimientos de deslizamiento del arco en C perfectamente compensando y al peso reducido de la Mobile View Station.
Fácil de manejar por un solo usuario
El sistema lo puede manejar fácilmente un solo usuario para reducir los costes de personal gracias a los sencillos movimientos de deslizamiento del arco en C perfectamente compensando y al peso reducido de la Mobile View Station.
Fácil de manejar por un solo usuario
El sistema lo puede manejar fácilmente un solo usuario para reducir los costes de personal gracias a los sencillos movimientos de deslizamiento del arco en C perfectamente compensando y al peso reducido de la Mobile View Station.
El sistema lo puede manejar fácilmente un solo usuario para reducir los costes de personal gracias a los sencillos movimientos de deslizamiento del arco en C perfectamente compensando y al peso reducido de la Mobile View Station.
Gestión optimizada de la flota
Gestión optimizada de la flota
La plataforma Windows® estándar simplifica la gestión del software en toda la flota de arcos en C. Con Support Connect de Philips, los administradores de sistemas pueden realizar numerosas tareas del sistema por sí mismos para evitar retrasos y costosas intervenciones de servicio técnico. Los ajustes del sistema y de conectividad inalámbrica se pueden exportar fácilmente a todos los sistemas Zenition para ahorrar tiempo.
Gestión optimizada de la flota
La plataforma Windows® estándar simplifica la gestión del software en toda la flota de arcos en C. Con Support Connect de Philips, los administradores de sistemas pueden realizar numerosas tareas del sistema por sí mismos para evitar retrasos y costosas intervenciones de servicio técnico. Los ajustes del sistema y de conectividad inalámbrica se pueden exportar fácilmente a todos los sistemas Zenition para ahorrar tiempo.
Gestión optimizada de la flota
La plataforma Windows® estándar simplifica la gestión del software en toda la flota de arcos en C. Con Support Connect de Philips, los administradores de sistemas pueden realizar numerosas tareas del sistema por sí mismos para evitar retrasos y costosas intervenciones de servicio técnico. Los ajustes del sistema y de conectividad inalámbrica se pueden exportar fácilmente a todos los sistemas Zenition para ahorrar tiempo.
La plataforma Windows® estándar simplifica la gestión del software en toda la flota de arcos en C. Con Support Connect de Philips, los administradores de sistemas pueden realizar numerosas tareas del sistema por sí mismos para evitar retrasos y costosas intervenciones de servicio técnico. Los ajustes del sistema y de conectividad inalámbrica se pueden exportar fácilmente a todos los sistemas Zenition para ahorrar tiempo.
Rápido soporte técnico y compartición de recursos
Rápido soporte técnico y compartición de recursos
Con nuestras opciones de asistencia remota, podemos iniciar sesión in situ para guiarle durante un problema técnico. De este modo, muchos problemas de servicio se resuelven sin una visita in situ para ahorrar tiempo y dinero. Puede acelerar el diagnóstico del sistema con nuestra herramienta CAT integrada. La opción de conectividad inalámbrica le permite compartir datos e imágenes en todo el hospital para una mayor eficiencia.
Rápido soporte técnico y compartición de recursos
Con nuestras opciones de asistencia remota, podemos iniciar sesión in situ para guiarle durante un problema técnico. De este modo, muchos problemas de servicio se resuelven sin una visita in situ para ahorrar tiempo y dinero. Puede acelerar el diagnóstico del sistema con nuestra herramienta CAT integrada. La opción de conectividad inalámbrica le permite compartir datos e imágenes en todo el hospital para una mayor eficiencia.
Rápido soporte técnico y compartición de recursos
Con nuestras opciones de asistencia remota, podemos iniciar sesión in situ para guiarle durante un problema técnico. De este modo, muchos problemas de servicio se resuelven sin una visita in situ para ahorrar tiempo y dinero. Puede acelerar el diagnóstico del sistema con nuestra herramienta CAT integrada. La opción de conectividad inalámbrica le permite compartir datos e imágenes en todo el hospital para una mayor eficiencia.
Con nuestras opciones de asistencia remota, podemos iniciar sesión in situ para guiarle durante un problema técnico. De este modo, muchos problemas de servicio se resuelven sin una visita in situ para ahorrar tiempo y dinero. Puede acelerar el diagnóstico del sistema con nuestra herramienta CAT integrada. La opción de conectividad inalámbrica le permite compartir datos e imágenes en todo el hospital para una mayor eficiencia.
Módulo de pantalla táctil
Mayor control en la adquisición de imágenes desde la mesa
El módulo de pantalla táctil aumenta el control desde la mesa del cirujano durante los procedimientos y, por tanto, mejora las capacidades clínicas de Zenition 70. Esta función opcional proporciona acceso instantáneo a las imágenes en el módulo de pantalla táctil y allana el camino para una comunicación fluida, directa y eficiente
Mayor control en la adquisición de imágenes desde la mesa
El módulo de pantalla táctil aumenta el control desde la mesa del cirujano durante los procedimientos y, por tanto, mejora las capacidades clínicas de Zenition 70. Esta función opcional proporciona acceso instantáneo a las imágenes en el módulo de pantalla táctil y allana el camino para una comunicación fluida, directa y eficiente
Mayor control en la adquisición de imágenes desde la mesa
El módulo de pantalla táctil aumenta el control desde la mesa del cirujano durante los procedimientos y, por tanto, mejora las capacidades clínicas de Zenition 70. Esta función opcional proporciona acceso instantáneo a las imágenes en el módulo de pantalla táctil y allana el camino para una comunicación fluida, directa y eficiente
Mayor control en la adquisición de imágenes desde la mesa
El módulo de pantalla táctil aumenta el control desde la mesa del cirujano durante los procedimientos y, por tanto, mejora las capacidades clínicas de Zenition 70. Esta función opcional proporciona acceso instantáneo a las imágenes en el módulo de pantalla táctil y allana el camino para una comunicación fluida, directa y eficiente
Mejore la eficiencia en el quirófano
Simplificando el uso de la flota de arcos en c sus quirófanos
El tiempo es esencial para la adquisición de imágenes quirúrgicas. En un estudio de usuarios[1], la interfaz de usuario táctil y las ayudas de navegación con un flujo de trabajo único, Unify, redujeron los errores de comunicación a casi la mitad, mientras que las memorias de posicionamiento redujeron el tiempo de (re)posicionamiento en un 20%.
Mejore la eficiencia en el quirófano
El tiempo es esencial para la adquisición de imágenes quirúrgicas. En un estudio de usuarios[1], la interfaz de usuario táctil y las ayudas de navegación con un flujo de trabajo único, Unify, redujeron los errores de comunicación a casi la mitad, mientras que las memorias de posicionamiento redujeron el tiempo de (re)posicionamiento en un 20%.
Mejore la eficiencia en el quirófano
El tiempo es esencial para la adquisición de imágenes quirúrgicas. En un estudio de usuarios[1], la interfaz de usuario táctil y las ayudas de navegación con un flujo de trabajo único, Unify, redujeron los errores de comunicación a casi la mitad, mientras que las memorias de posicionamiento redujeron el tiempo de (re)posicionamiento en un 20%.
El tiempo es esencial para la adquisición de imágenes quirúrgicas. En un estudio de usuarios[1], la interfaz de usuario táctil y las ayudas de navegación con un flujo de trabajo único, Unify, redujeron los errores de comunicación a casi la mitad, mientras que las memorias de posicionamiento redujeron el tiempo de (re)posicionamiento en un 20%.
Simplificando el uso de la flota de arcos en c sus quirófanos
Simplificando el uso de la flota de arcos en c sus quirófanos
Los operadores, cualquiera que sea su nivel de experiencia, pueden utilizar fácilmente el Zenition 70, u otros sistemas de la serie Zenition, gracias a un diseño intuitivo consistente en "apuntar y disparar" y a las indicaciones en pantalla. La interfaz de usuario de Zenition es sumamente sencilla y se sitúa en el top 12% de las más eficaces en cuanto a usabilidad del sistema[1].
Simplificando el uso de la flota de arcos en c sus quirófanos
Los operadores, cualquiera que sea su nivel de experiencia, pueden utilizar fácilmente el Zenition 70, u otros sistemas de la serie Zenition, gracias a un diseño intuitivo consistente en "apuntar y disparar" y a las indicaciones en pantalla. La interfaz de usuario de Zenition es sumamente sencilla y se sitúa en el top 12% de las más eficaces en cuanto a usabilidad del sistema[1].
Simplificando el uso de la flota de arcos en c sus quirófanos
Los operadores, cualquiera que sea su nivel de experiencia, pueden utilizar fácilmente el Zenition 70, u otros sistemas de la serie Zenition, gracias a un diseño intuitivo consistente en "apuntar y disparar" y a las indicaciones en pantalla. La interfaz de usuario de Zenition es sumamente sencilla y se sitúa en el top 12% de las más eficaces en cuanto a usabilidad del sistema[1].
Simplificando el uso de la flota de arcos en c sus quirófanos
Simplificando el uso de la flota de arcos en c sus quirófanos
Los operadores, cualquiera que sea su nivel de experiencia, pueden utilizar fácilmente el Zenition 70, u otros sistemas de la serie Zenition, gracias a un diseño intuitivo consistente en "apuntar y disparar" y a las indicaciones en pantalla. La interfaz de usuario de Zenition es sumamente sencilla y se sitúa en el top 12% de las más eficaces en cuanto a usabilidad del sistema[1].
Reducción del coste total de propiedad
Reducción del coste total de propiedad
Amplíe el rendimiento clínico de su sistema con plataforma Windows® estándar, lista para incorporar nuevas innovaciones y actualizaciones de software.
Reducción del coste total de propiedad
Amplíe el rendimiento clínico de su sistema con plataforma Windows® estándar, lista para incorporar nuevas innovaciones y actualizaciones de software.
Reducción del coste total de propiedad
Amplíe el rendimiento clínico de su sistema con plataforma Windows® estándar, lista para incorporar nuevas innovaciones y actualizaciones de software.
Amplíe el rendimiento clínico de su sistema con plataforma Windows® estándar, lista para incorporar nuevas innovaciones y actualizaciones de software.
Simplifique la configuración de su quirófano
Simplifique la configuración de su quirófano
Ahorre tiempo y esfuerzo al configurar un quirófano nuevo dejando en manos de Philips la organización y el equipamiento de las nuevas instalaciones. Puede conectar fácilmente todos los arcos en C móviles Zenition con otros sistemas de quirófano y con la infraestructura de su hospital por medio de herramientas avanzadas de conectividad e interoperabilidad, incluida la transferencia de datos inalámbrica de alta velocidad.
Simplifique la configuración de su quirófano
Ahorre tiempo y esfuerzo al configurar un quirófano nuevo dejando en manos de Philips la organización y el equipamiento de las nuevas instalaciones. Puede conectar fácilmente todos los arcos en C móviles Zenition con otros sistemas de quirófano y con la infraestructura de su hospital por medio de herramientas avanzadas de conectividad e interoperabilidad, incluida la transferencia de datos inalámbrica de alta velocidad.
Simplifique la configuración de su quirófano
Ahorre tiempo y esfuerzo al configurar un quirófano nuevo dejando en manos de Philips la organización y el equipamiento de las nuevas instalaciones. Puede conectar fácilmente todos los arcos en C móviles Zenition con otros sistemas de quirófano y con la infraestructura de su hospital por medio de herramientas avanzadas de conectividad e interoperabilidad, incluida la transferencia de datos inalámbrica de alta velocidad.
Ahorre tiempo y esfuerzo al configurar un quirófano nuevo dejando en manos de Philips la organización y el equipamiento de las nuevas instalaciones. Puede conectar fácilmente todos los arcos en C móviles Zenition con otros sistemas de quirófano y con la infraestructura de su hospital por medio de herramientas avanzadas de conectividad e interoperabilidad, incluida la transferencia de datos inalámbrica de alta velocidad.
Propuesta equipamiento para cuidado de última generación
Propuesta equipamiento para cuidado de última generación
La plataforma Windows® estándar admite nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica del sistema, mientras que el programa Technology Maximizer[2] ofrece una forma rentable de gestionar las actualizaciones a lo largo del tiempo. Windows® también es compatible con los estándares de seguridad más recientes para proteger los datos de los pacientes y evitar ataques de malware que pudieran afectar a la prestación de servicios.
Propuesta equipamiento para cuidado de última generación
La plataforma Windows® estándar admite nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica del sistema, mientras que el programa Technology Maximizer[2] ofrece una forma rentable de gestionar las actualizaciones a lo largo del tiempo. Windows® también es compatible con los estándares de seguridad más recientes para proteger los datos de los pacientes y evitar ataques de malware que pudieran afectar a la prestación de servicios.
Propuesta equipamiento para cuidado de última generación
La plataforma Windows® estándar admite nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica del sistema, mientras que el programa Technology Maximizer[2] ofrece una forma rentable de gestionar las actualizaciones a lo largo del tiempo. Windows® también es compatible con los estándares de seguridad más recientes para proteger los datos de los pacientes y evitar ataques de malware que pudieran afectar a la prestación de servicios.
Propuesta equipamiento para cuidado de última generación
Propuesta equipamiento para cuidado de última generación
La plataforma Windows® estándar admite nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica del sistema, mientras que el programa Technology Maximizer[2] ofrece una forma rentable de gestionar las actualizaciones a lo largo del tiempo. Windows® también es compatible con los estándares de seguridad más recientes para proteger los datos de los pacientes y evitar ataques de malware que pudieran afectar a la prestación de servicios.
Realización de procedimientos complejos
Realización de procedimientos complejos
Benefíciese de las tecnologías de imágenes premium de Philips y el procesamiento avanzado de imágenes para visualizar estructuras complejas y anatomías densas con una claridad excepcional. La tecnología Flat Detector ofrece imágenes sin distorsión a dosis bajas, mientras que nuestras herramientas de software MetalSmart y BodySmart ofrecen todavía más ayuda para conseguir dosis eficientes e imágenes satisfactorias desde el primer momento.
Realización de procedimientos complejos
Benefíciese de las tecnologías de imágenes premium de Philips y el procesamiento avanzado de imágenes para visualizar estructuras complejas y anatomías densas con una claridad excepcional. La tecnología Flat Detector ofrece imágenes sin distorsión a dosis bajas, mientras que nuestras herramientas de software MetalSmart y BodySmart ofrecen todavía más ayuda para conseguir dosis eficientes e imágenes satisfactorias desde el primer momento.
Realización de procedimientos complejos
Benefíciese de las tecnologías de imágenes premium de Philips y el procesamiento avanzado de imágenes para visualizar estructuras complejas y anatomías densas con una claridad excepcional. La tecnología Flat Detector ofrece imágenes sin distorsión a dosis bajas, mientras que nuestras herramientas de software MetalSmart y BodySmart ofrecen todavía más ayuda para conseguir dosis eficientes e imágenes satisfactorias desde el primer momento.
Benefíciese de las tecnologías de imágenes premium de Philips y el procesamiento avanzado de imágenes para visualizar estructuras complejas y anatomías densas con una claridad excepcional. La tecnología Flat Detector ofrece imágenes sin distorsión a dosis bajas, mientras que nuestras herramientas de software MetalSmart y BodySmart ofrecen todavía más ayuda para conseguir dosis eficientes e imágenes satisfactorias desde el primer momento.
Los pacientes difíciles ya no son un problema
Los pacientes difíciles ya no son un problema
Cada paciente es único y el Zenition 70 le ayuda a obtener una calidad de imagen específica con unos niveles de dosis eficientes, sin importar las dificultades que presente el paciente. Por ejemplo, la fluoroscopia pulsada mejora la obtención de imágenes de regiones anatómicas densas y complejas para ayudarle a controlar la dosis, mientras que nuestras tecnologías de adquisición de imágenes de alta calidad realzan los pequeños detalles y anomalías en diversos tipos de pacientes.
Los pacientes difíciles ya no son un problema
Cada paciente es único y el Zenition 70 le ayuda a obtener una calidad de imagen específica con unos niveles de dosis eficientes, sin importar las dificultades que presente el paciente. Por ejemplo, la fluoroscopia pulsada mejora la obtención de imágenes de regiones anatómicas densas y complejas para ayudarle a controlar la dosis, mientras que nuestras tecnologías de adquisición de imágenes de alta calidad realzan los pequeños detalles y anomalías en diversos tipos de pacientes.
Los pacientes difíciles ya no son un problema
Cada paciente es único y el Zenition 70 le ayuda a obtener una calidad de imagen específica con unos niveles de dosis eficientes, sin importar las dificultades que presente el paciente. Por ejemplo, la fluoroscopia pulsada mejora la obtención de imágenes de regiones anatómicas densas y complejas para ayudarle a controlar la dosis, mientras que nuestras tecnologías de adquisición de imágenes de alta calidad realzan los pequeños detalles y anomalías en diversos tipos de pacientes.
Cada paciente es único y el Zenition 70 le ayuda a obtener una calidad de imagen específica con unos niveles de dosis eficientes, sin importar las dificultades que presente el paciente. Por ejemplo, la fluoroscopia pulsada mejora la obtención de imágenes de regiones anatómicas densas y complejas para ayudarle a controlar la dosis, mientras que nuestras tecnologías de adquisición de imágenes de alta calidad realzan los pequeños detalles y anomalías en diversos tipos de pacientes.
Reducción de las distracciones
Reducción de las distracciones
Cuando se realizan procedimientos complejos, reducir las distracciones y las deliberaciones técnicas puede contribuir a que los equipos quirúrgicos se concentren más en el paciente. Con las ayudas para la navegación del flujo de trabajo único de Unify, los equipos quirúrgicos experimentaron interacciones más fluidas y menos problemas de comunicación en un estudio de usabilidad[1]. Las memorias de posicionamiento redujeron los niveles de frustración durante las tareas de (re)posicionamiento[1].
Reducción de las distracciones
Cuando se realizan procedimientos complejos, reducir las distracciones y las deliberaciones técnicas puede contribuir a que los equipos quirúrgicos se concentren más en el paciente. Con las ayudas para la navegación del flujo de trabajo único de Unify, los equipos quirúrgicos experimentaron interacciones más fluidas y menos problemas de comunicación en un estudio de usabilidad[1]. Las memorias de posicionamiento redujeron los niveles de frustración durante las tareas de (re)posicionamiento[1].
Reducción de las distracciones
Cuando se realizan procedimientos complejos, reducir las distracciones y las deliberaciones técnicas puede contribuir a que los equipos quirúrgicos se concentren más en el paciente. Con las ayudas para la navegación del flujo de trabajo único de Unify, los equipos quirúrgicos experimentaron interacciones más fluidas y menos problemas de comunicación en un estudio de usabilidad[1]. Las memorias de posicionamiento redujeron los niveles de frustración durante las tareas de (re)posicionamiento[1].
Cuando se realizan procedimientos complejos, reducir las distracciones y las deliberaciones técnicas puede contribuir a que los equipos quirúrgicos se concentren más en el paciente. Con las ayudas para la navegación del flujo de trabajo único de Unify, los equipos quirúrgicos experimentaron interacciones más fluidas y menos problemas de comunicación en un estudio de usabilidad[1]. Las memorias de posicionamiento redujeron los niveles de frustración durante las tareas de (re)posicionamiento[1].
Funcionamiento más sencillo para los usuarios
Funcionamiento más sencillo para los usuarios
El flujo de trabajo de Unify se ha diseñado para hacer desaparecer la complejidad y la frustración de las tareas de imagenología quirúrgica entre los usuarios novatos y experimentados con el fin de mejorar la labor diaria del personal médico. Los usuarios se acostumbran muy rápido a usar Zenition gracias a su interfaz táctil que funciona como las tabletas y los smartphones convencionales.
Funcionamiento más sencillo para los usuarios
El flujo de trabajo de Unify se ha diseñado para hacer desaparecer la complejidad y la frustración de las tareas de imagenología quirúrgica entre los usuarios novatos y experimentados con el fin de mejorar la labor diaria del personal médico. Los usuarios se acostumbran muy rápido a usar Zenition gracias a su interfaz táctil que funciona como las tabletas y los smartphones convencionales.
Funcionamiento más sencillo para los usuarios
El flujo de trabajo de Unify se ha diseñado para hacer desaparecer la complejidad y la frustración de las tareas de imagenología quirúrgica entre los usuarios novatos y experimentados con el fin de mejorar la labor diaria del personal médico. Los usuarios se acostumbran muy rápido a usar Zenition gracias a su interfaz táctil que funciona como las tabletas y los smartphones convencionales.
El flujo de trabajo de Unify se ha diseñado para hacer desaparecer la complejidad y la frustración de las tareas de imagenología quirúrgica entre los usuarios novatos y experimentados con el fin de mejorar la labor diaria del personal médico. Los usuarios se acostumbran muy rápido a usar Zenition gracias a su interfaz táctil que funciona como las tabletas y los smartphones convencionales.
Fácil de manejar por un solo usuario
Fácil de manejar por un solo usuario
El sistema lo puede manejar fácilmente un solo usuario para reducir los costes de personal gracias a los sencillos movimientos de deslizamiento del arco en C perfectamente compensando y al peso reducido de la Mobile View Station.
Fácil de manejar por un solo usuario
El sistema lo puede manejar fácilmente un solo usuario para reducir los costes de personal gracias a los sencillos movimientos de deslizamiento del arco en C perfectamente compensando y al peso reducido de la Mobile View Station.
Fácil de manejar por un solo usuario
El sistema lo puede manejar fácilmente un solo usuario para reducir los costes de personal gracias a los sencillos movimientos de deslizamiento del arco en C perfectamente compensando y al peso reducido de la Mobile View Station.
El sistema lo puede manejar fácilmente un solo usuario para reducir los costes de personal gracias a los sencillos movimientos de deslizamiento del arco en C perfectamente compensando y al peso reducido de la Mobile View Station.
Gestión optimizada de la flota
Gestión optimizada de la flota
La plataforma Windows® estándar simplifica la gestión del software en toda la flota de arcos en C. Con Support Connect de Philips, los administradores de sistemas pueden realizar numerosas tareas del sistema por sí mismos para evitar retrasos y costosas intervenciones de servicio técnico. Los ajustes del sistema y de conectividad inalámbrica se pueden exportar fácilmente a todos los sistemas Zenition para ahorrar tiempo.
Gestión optimizada de la flota
La plataforma Windows® estándar simplifica la gestión del software en toda la flota de arcos en C. Con Support Connect de Philips, los administradores de sistemas pueden realizar numerosas tareas del sistema por sí mismos para evitar retrasos y costosas intervenciones de servicio técnico. Los ajustes del sistema y de conectividad inalámbrica se pueden exportar fácilmente a todos los sistemas Zenition para ahorrar tiempo.
Gestión optimizada de la flota
La plataforma Windows® estándar simplifica la gestión del software en toda la flota de arcos en C. Con Support Connect de Philips, los administradores de sistemas pueden realizar numerosas tareas del sistema por sí mismos para evitar retrasos y costosas intervenciones de servicio técnico. Los ajustes del sistema y de conectividad inalámbrica se pueden exportar fácilmente a todos los sistemas Zenition para ahorrar tiempo.
La plataforma Windows® estándar simplifica la gestión del software en toda la flota de arcos en C. Con Support Connect de Philips, los administradores de sistemas pueden realizar numerosas tareas del sistema por sí mismos para evitar retrasos y costosas intervenciones de servicio técnico. Los ajustes del sistema y de conectividad inalámbrica se pueden exportar fácilmente a todos los sistemas Zenition para ahorrar tiempo.
Rápido soporte técnico y compartición de recursos
Rápido soporte técnico y compartición de recursos
Con nuestras opciones de asistencia remota, podemos iniciar sesión in situ para guiarle durante un problema técnico. De este modo, muchos problemas de servicio se resuelven sin una visita in situ para ahorrar tiempo y dinero. Puede acelerar el diagnóstico del sistema con nuestra herramienta CAT integrada. La opción de conectividad inalámbrica le permite compartir datos e imágenes en todo el hospital para una mayor eficiencia.
Rápido soporte técnico y compartición de recursos
Con nuestras opciones de asistencia remota, podemos iniciar sesión in situ para guiarle durante un problema técnico. De este modo, muchos problemas de servicio se resuelven sin una visita in situ para ahorrar tiempo y dinero. Puede acelerar el diagnóstico del sistema con nuestra herramienta CAT integrada. La opción de conectividad inalámbrica le permite compartir datos e imágenes en todo el hospital para una mayor eficiencia.
Rápido soporte técnico y compartición de recursos
Con nuestras opciones de asistencia remota, podemos iniciar sesión in situ para guiarle durante un problema técnico. De este modo, muchos problemas de servicio se resuelven sin una visita in situ para ahorrar tiempo y dinero. Puede acelerar el diagnóstico del sistema con nuestra herramienta CAT integrada. La opción de conectividad inalámbrica le permite compartir datos e imágenes en todo el hospital para una mayor eficiencia.
Con nuestras opciones de asistencia remota, podemos iniciar sesión in situ para guiarle durante un problema técnico. De este modo, muchos problemas de servicio se resuelven sin una visita in situ para ahorrar tiempo y dinero. Puede acelerar el diagnóstico del sistema con nuestra herramienta CAT integrada. La opción de conectividad inalámbrica le permite compartir datos e imágenes en todo el hospital para una mayor eficiencia.
Módulo de pantalla táctil
Mayor control en la adquisición de imágenes desde la mesa
El módulo de pantalla táctil aumenta el control desde la mesa del cirujano durante los procedimientos y, por tanto, mejora las capacidades clínicas de Zenition 70. Esta función opcional proporciona acceso instantáneo a las imágenes en el módulo de pantalla táctil y allana el camino para una comunicación fluida, directa y eficiente
Mayor control en la adquisición de imágenes desde la mesa
El módulo de pantalla táctil aumenta el control desde la mesa del cirujano durante los procedimientos y, por tanto, mejora las capacidades clínicas de Zenition 70. Esta función opcional proporciona acceso instantáneo a las imágenes en el módulo de pantalla táctil y allana el camino para una comunicación fluida, directa y eficiente
Mayor control en la adquisición de imágenes desde la mesa
El módulo de pantalla táctil aumenta el control desde la mesa del cirujano durante los procedimientos y, por tanto, mejora las capacidades clínicas de Zenition 70. Esta función opcional proporciona acceso instantáneo a las imágenes en el módulo de pantalla táctil y allana el camino para una comunicación fluida, directa y eficiente
Mayor control en la adquisición de imágenes desde la mesa
El módulo de pantalla táctil aumenta el control desde la mesa del cirujano durante los procedimientos y, por tanto, mejora las capacidades clínicas de Zenition 70. Esta función opcional proporciona acceso instantáneo a las imágenes en el módulo de pantalla táctil y allana el camino para una comunicación fluida, directa y eficiente
1. Resultados obtenidos durante las pruebas realizadas en noviembre de 2013 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. En las pruebas participaron 30 profesionales sanitarios que desarrollaban su práctica en EE. UU. (15 médicos y 15 técnicos radiólogos o enfermeros) que llevaron a cabo procedimientos simulados con sistemas de radiología móviles de Philips en un entorno quirúrgico simulado. Ninguno de ellos había colaborado previamente.
2. Los contratos de mantenimiento compatibles están disponibles con Technology Maximizer.
3. Las imágenes clínicas se han obtenido con Veradius Unity y no representan la calidad de imagen final de los sistemas de arco en C móviles Zenition 70.
Los sistemas Zenition 70 están disponibles para la venta en un número limitado de países. Consulte con su representante local de Philips.
Algunas de las características mostradas solo son opcionales para el sistema Zenition 70,
La representación real del producto puede variar.
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