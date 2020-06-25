InnoSight Sistema de ultrasonidos compacto

El sistema de ultrasonidos InnoSight de Philips le permite explorar a pacientes en diferentes lugares donde administran cuidados. Este sistema, compacto y totalmente portátil, se caracteriza por un diseño ergonómico innovador y por su versatilidad clínica. Con él, podrá acercar la ecografía al punto de cuidados de los pacientes, ya sea en una consulta, en una clínica o en un hospital.