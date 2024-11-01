Buscar términos
QLAB está diseñado para facilitar la obtención de datos necesarios para tomar decisiones que pueden resultar en eficacia y calidad del cuidado del paciente. Visualización y cuestionamiento de datos sobre el carrito y fuera del carrito para mejorar la eficacia del flujo de trabajo del departamento.
Solicitar contacto
Estamos encantados de estar en contacto con usted
Díganos en qué le podemos ayudar.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Salud de la mujer 3DQ para cuantificación y visualización avanzada
Salud de la mujer 3DQ para cuantificación y visualización avanzada
Salud de la mujer 3DQ para cuantificación y visualización avanzada
Análisis de elastografía (EA) proporciona apoyo en la decisión
Análisis de elastografía (EA) proporciona apoyo en la decisión
Análisis de elastografía (EA) proporciona apoyo en la decisión
Imagen MicroVascular (MVI), mejora la visibilidad vascular
Imagen MicroVascular (MVI), mejora la visibilidad vascular
Imagen MicroVascular (MVI), mejora la visibilidad vascular
Grosor medio de capa íntima (IMT) para mediciones uniformes
Grosor medio de capa íntima (IMT) para mediciones uniformes
Grosor medio de capa íntima (IMT) para mediciones uniformes
La Cuantificación de la salud de la mujer ayuda en el análisis de contraste
La Cuantificación de la salud de la mujer ayuda en el análisis de contraste
La Cuantificación de la salud de la mujer ayuda en el análisis de contraste
Cuantificación de placa vascular para cuantificar la arterioesclerosis
Cuantificación de placa vascular para cuantificar la arterioesclerosis
Cuantificación de placa vascular para cuantificar la arterioesclerosis
La Navegación cardiaca fetal ayuda a evaluar el corazón del feto
La Navegación cardiaca fetal ayuda a evaluar el corazón del feto
La Navegación cardiaca fetal ayuda a evaluar el corazón del feto
Región de interés (ROI), aumenta la uniformidad de la medición
Región de interés (ROI), aumenta la uniformidad de la medición
Región de interés (ROI), aumenta la uniformidad de la medición
Salud de la mujer 3DQ para cuantificación y visualización avanzada
Salud de la mujer 3DQ para cuantificación y visualización avanzada
Salud de la mujer 3DQ para cuantificación y visualización avanzada
Análisis de elastografía (EA) proporciona apoyo en la decisión
Análisis de elastografía (EA) proporciona apoyo en la decisión
Análisis de elastografía (EA) proporciona apoyo en la decisión
Imagen MicroVascular (MVI), mejora la visibilidad vascular
Imagen MicroVascular (MVI), mejora la visibilidad vascular
Imagen MicroVascular (MVI), mejora la visibilidad vascular
Grosor medio de capa íntima (IMT) para mediciones uniformes
Grosor medio de capa íntima (IMT) para mediciones uniformes
Grosor medio de capa íntima (IMT) para mediciones uniformes
La Cuantificación de la salud de la mujer ayuda en el análisis de contraste
La Cuantificación de la salud de la mujer ayuda en el análisis de contraste
La Cuantificación de la salud de la mujer ayuda en el análisis de contraste
Cuantificación de placa vascular para cuantificar la arterioesclerosis
Cuantificación de placa vascular para cuantificar la arterioesclerosis
Cuantificación de placa vascular para cuantificar la arterioesclerosis
La Navegación cardiaca fetal ayuda a evaluar el corazón del feto
La Navegación cardiaca fetal ayuda a evaluar el corazón del feto
La Navegación cardiaca fetal ayuda a evaluar el corazón del feto
Región de interés (ROI), aumenta la uniformidad de la medición
Región de interés (ROI), aumenta la uniformidad de la medición
Región de interés (ROI), aumenta la uniformidad de la medición
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Seleccionar paísEspaña (Español)
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.
Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.