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QLAB Salud de la mujer

Software de cuantificación

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Características
Salud de la mujer 3DQ || Imagen avanzada

Salud de la mujer 3DQ para cuantificación y visualización avanzada

Herramientas 3D que son compatibles con la visualización y cuantificación de series de datos 3D. QLAB permite visualizar, navegar, girar, accesar y utilizar todos los controles de visión y realizar las mediciones diarias en series de datos de ultrasonido en 3D.

Salud de la mujer 3DQ para cuantificación y visualización avanzada

Herramientas 3D que son compatibles con la visualización y cuantificación de series de datos 3D. QLAB permite visualizar, navegar, girar, accesar y utilizar todos los controles de visión y realizar las mediciones diarias en series de datos de ultrasonido en 3D.

Salud de la mujer 3DQ para cuantificación y visualización avanzada

Herramientas 3D que son compatibles con la visualización y cuantificación de series de datos 3D. QLAB permite visualizar, navegar, girar, accesar y utilizar todos los controles de visión y realizar las mediciones diarias en series de datos de ultrasonido en 3D.
Análisis de elastografía (EA) || confianza en el diagnóstico

Análisis de elastografía (EA) proporciona apoyo en la decisión

Elasto Q-App proporciona análisis de elastografía de deformación de deformación de tejido con base en elastogramas y proporciona apoyo de decisión para rigidez del tejido

Análisis de elastografía (EA) proporciona apoyo en la decisión

Elasto Q-App proporciona análisis de elastografía de deformación de deformación de tejido con base en elastogramas y proporciona apoyo de decisión para rigidez del tejido

Análisis de elastografía (EA) proporciona apoyo en la decisión

Elasto Q-App proporciona análisis de elastografía de deformación de deformación de tejido con base en elastogramas y proporciona apoyo de decisión para rigidez del tejido
Imagen MicroVascular (MVI) || Imagen avanzada

Imagen MicroVascular (MVI), mejora la visibilidad vascular

Mapea la progresión del agente de contraste y mejora la visibilidad vascular.

Imagen MicroVascular (MVI), mejora la visibilidad vascular

Mapea la progresión del agente de contraste y mejora la visibilidad vascular.

Imagen MicroVascular (MVI), mejora la visibilidad vascular

Mapea la progresión del agente de contraste y mejora la visibilidad vascular.
Grosor medio de capa íntima (IMT) || confianza en el diagnóstico

Grosor medio de capa íntima (IMT) para mediciones uniformes

Este complemento proporciona medición uniforme y fácil de grosor de la capa íntima media en la carótidas y otros vasos superficiales

Grosor medio de capa íntima (IMT) para mediciones uniformes

Este complemento proporciona medición uniforme y fácil de grosor de la capa íntima media en la carótidas y otros vasos superficiales

Grosor medio de capa íntima (IMT) para mediciones uniformes

Este complemento proporciona medición uniforme y fácil de grosor de la capa íntima media en la carótidas y otros vasos superficiales
Cuantificación de la salud de la muje... || Imagen avanzada

La Cuantificación de la salud de la mujer ayuda en el análisis de contraste

Ayuda en la revisión y análisis de intensidades de contraste de lavado de entrada/ salida, expresa esos datos en un formato con código de color y fácil de interpretar.

La Cuantificación de la salud de la mujer ayuda en el análisis de contraste

Ayuda en la revisión y análisis de intensidades de contraste de lavado de entrada/ salida, expresa esos datos en un formato con código de color y fácil de interpretar.

La Cuantificación de la salud de la mujer ayuda en el análisis de contraste

Ayuda en la revisión y análisis de intensidades de contraste de lavado de entrada/ salida, expresa esos datos en un formato con código de color y fácil de interpretar.
Cuantificación de placa vascular || confianza en el diagnóstico

Cuantificación de placa vascular para cuantificar la arterioesclerosis

Utiliza tecnología 3D para visualizar y cuantificar el volumen general de la placa arterioesclerótica en la arteria carótida. Este Q-App mide automáticamente la carga de placa o cuánta placa está presente a través del volumen capturado. Mide el área porcentual de la reducción de vasos y otras características de composición plaquetaria.

Cuantificación de placa vascular para cuantificar la arterioesclerosis

Utiliza tecnología 3D para visualizar y cuantificar el volumen general de la placa arterioesclerótica en la arteria carótida. Este Q-App mide automáticamente la carga de placa o cuánta placa está presente a través del volumen capturado. Mide el área porcentual de la reducción de vasos y otras características de composición plaquetaria.

Cuantificación de placa vascular para cuantificar la arterioesclerosis

Utiliza tecnología 3D para visualizar y cuantificar el volumen general de la placa arterioesclerótica en la arteria carótida. Este Q-App mide automáticamente la carga de placa o cuánta placa está presente a través del volumen capturado. Mide el área porcentual de la reducción de vasos y otras características de composición plaquetaria.
Navegación cardiaca fetal || confianza en el diagnóstico

La Navegación cardiaca fetal ayuda a evaluar el corazón del feto

Proporciona un protocolo semiautomático que emplea conjuntos de datos en 3D para evaluar el corazón fetal.

La Navegación cardiaca fetal ayuda a evaluar el corazón del feto

Proporciona un protocolo semiautomático que emplea conjuntos de datos en 3D para evaluar el corazón fetal.

La Navegación cardiaca fetal ayuda a evaluar el corazón del feto

Proporciona un protocolo semiautomático que emplea conjuntos de datos en 3D para evaluar el corazón fetal.
Región de interés (ROI) || confianza en el diagnóstico

Región de interés (ROI), aumenta la uniformidad de la medición

Diseñado para imágenes 2D y de contraste para mejorar la uniformidad y fiabilidad de las mediciones acústicas

Región de interés (ROI), aumenta la uniformidad de la medición

Diseñado para imágenes 2D y de contraste para mejorar la uniformidad y fiabilidad de las mediciones acústicas

Región de interés (ROI), aumenta la uniformidad de la medición

Diseñado para imágenes 2D y de contraste para mejorar la uniformidad y fiabilidad de las mediciones acústicas
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Salud de la mujer 3DQ || Imagen avanzada

Salud de la mujer 3DQ para cuantificación y visualización avanzada

Herramientas 3D que son compatibles con la visualización y cuantificación de series de datos 3D. QLAB permite visualizar, navegar, girar, accesar y utilizar todos los controles de visión y realizar las mediciones diarias en series de datos de ultrasonido en 3D.

Salud de la mujer 3DQ para cuantificación y visualización avanzada

Herramientas 3D que son compatibles con la visualización y cuantificación de series de datos 3D. QLAB permite visualizar, navegar, girar, accesar y utilizar todos los controles de visión y realizar las mediciones diarias en series de datos de ultrasonido en 3D.

Salud de la mujer 3DQ para cuantificación y visualización avanzada

Herramientas 3D que son compatibles con la visualización y cuantificación de series de datos 3D. QLAB permite visualizar, navegar, girar, accesar y utilizar todos los controles de visión y realizar las mediciones diarias en series de datos de ultrasonido en 3D.
Análisis de elastografía (EA) || confianza en el diagnóstico

Análisis de elastografía (EA) proporciona apoyo en la decisión

Elasto Q-App proporciona análisis de elastografía de deformación de deformación de tejido con base en elastogramas y proporciona apoyo de decisión para rigidez del tejido

Análisis de elastografía (EA) proporciona apoyo en la decisión

Elasto Q-App proporciona análisis de elastografía de deformación de deformación de tejido con base en elastogramas y proporciona apoyo de decisión para rigidez del tejido

Análisis de elastografía (EA) proporciona apoyo en la decisión

Elasto Q-App proporciona análisis de elastografía de deformación de deformación de tejido con base en elastogramas y proporciona apoyo de decisión para rigidez del tejido
Imagen MicroVascular (MVI) || Imagen avanzada

Imagen MicroVascular (MVI), mejora la visibilidad vascular

Mapea la progresión del agente de contraste y mejora la visibilidad vascular.

Imagen MicroVascular (MVI), mejora la visibilidad vascular

Mapea la progresión del agente de contraste y mejora la visibilidad vascular.

Imagen MicroVascular (MVI), mejora la visibilidad vascular

Mapea la progresión del agente de contraste y mejora la visibilidad vascular.
Grosor medio de capa íntima (IMT) || confianza en el diagnóstico

Grosor medio de capa íntima (IMT) para mediciones uniformes

Este complemento proporciona medición uniforme y fácil de grosor de la capa íntima media en la carótidas y otros vasos superficiales

Grosor medio de capa íntima (IMT) para mediciones uniformes

Este complemento proporciona medición uniforme y fácil de grosor de la capa íntima media en la carótidas y otros vasos superficiales

Grosor medio de capa íntima (IMT) para mediciones uniformes

Este complemento proporciona medición uniforme y fácil de grosor de la capa íntima media en la carótidas y otros vasos superficiales
Cuantificación de la salud de la muje... || Imagen avanzada

La Cuantificación de la salud de la mujer ayuda en el análisis de contraste

Ayuda en la revisión y análisis de intensidades de contraste de lavado de entrada/ salida, expresa esos datos en un formato con código de color y fácil de interpretar.

La Cuantificación de la salud de la mujer ayuda en el análisis de contraste

Ayuda en la revisión y análisis de intensidades de contraste de lavado de entrada/ salida, expresa esos datos en un formato con código de color y fácil de interpretar.

La Cuantificación de la salud de la mujer ayuda en el análisis de contraste

Ayuda en la revisión y análisis de intensidades de contraste de lavado de entrada/ salida, expresa esos datos en un formato con código de color y fácil de interpretar.
Cuantificación de placa vascular || confianza en el diagnóstico

Cuantificación de placa vascular para cuantificar la arterioesclerosis

Utiliza tecnología 3D para visualizar y cuantificar el volumen general de la placa arterioesclerótica en la arteria carótida. Este Q-App mide automáticamente la carga de placa o cuánta placa está presente a través del volumen capturado. Mide el área porcentual de la reducción de vasos y otras características de composición plaquetaria.

Cuantificación de placa vascular para cuantificar la arterioesclerosis

Utiliza tecnología 3D para visualizar y cuantificar el volumen general de la placa arterioesclerótica en la arteria carótida. Este Q-App mide automáticamente la carga de placa o cuánta placa está presente a través del volumen capturado. Mide el área porcentual de la reducción de vasos y otras características de composición plaquetaria.

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Navegación cardiaca fetal || confianza en el diagnóstico

La Navegación cardiaca fetal ayuda a evaluar el corazón del feto

Proporciona un protocolo semiautomático que emplea conjuntos de datos en 3D para evaluar el corazón fetal.

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Proporciona un protocolo semiautomático que emplea conjuntos de datos en 3D para evaluar el corazón fetal.

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Región de interés (ROI) || confianza en el diagnóstico

Región de interés (ROI), aumenta la uniformidad de la medición

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Región de interés (ROI), aumenta la uniformidad de la medición

Diseñado para imágenes 2D y de contraste para mejorar la uniformidad y fiabilidad de las mediciones acústicas

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Diseñado para imágenes 2D y de contraste para mejorar la uniformidad y fiabilidad de las mediciones acústicas

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