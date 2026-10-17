Aviso legal

Disponible en determinados países. Consulte a su representante de Philips para obtener más información.

La compra no incluye un dispositivo inteligente compatible. Para acceder a una lista de las opciones de dispositivos inteligentes compatibles, visite: www.philips.com/lumify-compatible-devices.

[1] Basado en las dimensiones y el peso de los transductores, sin incluir el dispositivo inteligente.