Los ajustes preestablecidos optimizan el transductor según el examen
Cada transductor dispone de ajustes predefinidos que le ayudarán a sacar el máximo partido a sus exámenes. Realice toda una serie de exploraciones de forma fiable, incluidas ahora las oculares, con 14 preconfiguraciones personalizadas, como abdominal, cardiaco, FAST y musculoesquelético. Las funciones avanzadas de adquisición de imágenes, como imágenes armónicas tisulares, SonoCT y xRes, se utilizan para optimizar la calidad de imagen, reducir los artefactos y aumentar la definición de los bordes. Elija entre una amplia gama de transductores Lumify ligeros y de alta calidad: el transductor de array en fase de banda ancha S4-1, el transductor de array curvo de banda ancha C5-2 y el transductor de array lineal de banda ancha L12-4.