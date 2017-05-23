En la elección de un nuevo sistema de ultrasonidos, lo más importante es el equilibrio: poder obtener rápidamente información de diagnóstico precisa, una interfaz sencilla e intuitiva, fácil acceso a características críticas, diseño ergonómico y tecnología punta.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.
Siempre hace lo posible por proporcionar la mejor atención a sus pacientes, pero el tiempo y los recursos disminuyen, y el volumen de pacientes aumenta. Para equilibrar estas numerosas exigencias, necesita obtener los datos de diagnóstico con rapidez, además de funciones avanzadas en un sistema ergonómico fácil de usar y diseñado para soportar las exigencias diarias de un número de pacientes elevado.
Diseño equilibrado
Siempre hace lo posible por proporcionar la mejor atención a sus pacientes, pero el tiempo y los recursos disminuyen, y el volumen de pacientes aumenta. Para equilibrar estas numerosas exigencias, necesita obtener los datos de diagnóstico con rapidez, además de funciones avanzadas en un sistema ergonómico fácil de usar y diseñado para soportar las exigencias diarias de un número de pacientes elevado.
Diseño equilibrado
Siempre hace lo posible por proporcionar la mejor atención a sus pacientes, pero el tiempo y los recursos disminuyen, y el volumen de pacientes aumenta. Para equilibrar estas numerosas exigencias, necesita obtener los datos de diagnóstico con rapidez, además de funciones avanzadas en un sistema ergonómico fácil de usar y diseñado para soportar las exigencias diarias de un número de pacientes elevado.
Siempre hace lo posible por proporcionar la mejor atención a sus pacientes, pero el tiempo y los recursos disminuyen, y el volumen de pacientes aumenta. Para equilibrar estas numerosas exigencias, necesita obtener los datos de diagnóstico con rapidez, además de funciones avanzadas en un sistema ergonómico fácil de usar y diseñado para soportar las exigencias diarias de un número de pacientes elevado.
Su aliado en el día a día
Su aliado en el día a día
Philips Affiniti ofrece el equilibrio perfecto entre un diseño ergonómico avanzado e ingeniería de alta precisión, con el fin de ayudarle a trabajar de forma más cómoda e intuitiva. Su excepcional calidad de imagen le facilita los resultados necesarios para proporcionar al paciente la mejor atención posible. Compruebe lo que Philips Affiniti puede hacer en su consulta.
Su aliado en el día a día
Philips Affiniti ofrece el equilibrio perfecto entre un diseño ergonómico avanzado e ingeniería de alta precisión, con el fin de ayudarle a trabajar de forma más cómoda e intuitiva. Su excepcional calidad de imagen le facilita los resultados necesarios para proporcionar al paciente la mejor atención posible. Compruebe lo que Philips Affiniti puede hacer en su consulta.
Su aliado en el día a día
Philips Affiniti ofrece el equilibrio perfecto entre un diseño ergonómico avanzado e ingeniería de alta precisión, con el fin de ayudarle a trabajar de forma más cómoda e intuitiva. Su excepcional calidad de imagen le facilita los resultados necesarios para proporcionar al paciente la mejor atención posible. Compruebe lo que Philips Affiniti puede hacer en su consulta.
Philips Affiniti ofrece el equilibrio perfecto entre un diseño ergonómico avanzado e ingeniería de alta precisión, con el fin de ayudarle a trabajar de forma más cómoda e intuitiva. Su excepcional calidad de imagen le facilita los resultados necesarios para proporcionar al paciente la mejor atención posible. Compruebe lo que Philips Affiniti puede hacer en su consulta.
Innovación, eficacia y calidad de imagen
Innovación, eficacia y calidad de imagen
Con el sistema Affiniti 50 de Philips el flujo de trabajo se perfecciona, ya que permite realizar exploraciones rápidas y eficientes todos los días, e incorpora las innovaciones que convierten a nuestros sistemas de ultrasonidos en la opción elegida por quienes exigen imágenes de calidad y aplicaciones clínicas de eficacia demostrada.
Innovación, eficacia y calidad de imagen
Con el sistema Affiniti 50 de Philips el flujo de trabajo se perfecciona, ya que permite realizar exploraciones rápidas y eficientes todos los días, e incorpora las innovaciones que convierten a nuestros sistemas de ultrasonidos en la opción elegida por quienes exigen imágenes de calidad y aplicaciones clínicas de eficacia demostrada.
Innovación, eficacia y calidad de imagen
Con el sistema Affiniti 50 de Philips el flujo de trabajo se perfecciona, ya que permite realizar exploraciones rápidas y eficientes todos los días, e incorpora las innovaciones que convierten a nuestros sistemas de ultrasonidos en la opción elegida por quienes exigen imágenes de calidad y aplicaciones clínicas de eficacia demostrada.
Con el sistema Affiniti 50 de Philips el flujo de trabajo se perfecciona, ya que permite realizar exploraciones rápidas y eficientes todos los días, e incorpora las innovaciones que convierten a nuestros sistemas de ultrasonidos en la opción elegida por quienes exigen imágenes de calidad y aplicaciones clínicas de eficacia demostrada.
Rendimiento real
Rendimiento real
La función de formación de haces de precisión, las preconfiguraciones específicas de tejidos (TSP) y las herramientas eficientes y automáticas del sistema Affiniti 50, aumentan la productividad y la fiabilidad. A esta calidad de imagen superior se suman funciones clínicas avanzadas como la elastografía y el sistema de ultrasonidos con Inteligencia Anatómica (AIUS).
Rendimiento real
La función de formación de haces de precisión, las preconfiguraciones específicas de tejidos (TSP) y las herramientas eficientes y automáticas del sistema Affiniti 50, aumentan la productividad y la fiabilidad. A esta calidad de imagen superior se suman funciones clínicas avanzadas como la elastografía y el sistema de ultrasonidos con Inteligencia Anatómica (AIUS).
Rendimiento real
La función de formación de haces de precisión, las preconfiguraciones específicas de tejidos (TSP) y las herramientas eficientes y automáticas del sistema Affiniti 50, aumentan la productividad y la fiabilidad. A esta calidad de imagen superior se suman funciones clínicas avanzadas como la elastografía y el sistema de ultrasonidos con Inteligencia Anatómica (AIUS).
La función de formación de haces de precisión, las preconfiguraciones específicas de tejidos (TSP) y las herramientas eficientes y automáticas del sistema Affiniti 50, aumentan la productividad y la fiabilidad. A esta calidad de imagen superior se suman funciones clínicas avanzadas como la elastografía y el sistema de ultrasonidos con Inteligencia Anatómica (AIUS).
Comodidad y competencia van de la mano
Comodidad y competencia van de la mano
Philips ha aplicado las experiencias de sus clientes al diseño de Affiniti 50 para dar respuesta a los retos de las exploraciones diarias. La falta de espacio, el gran número de pacientes (incluidos los técnicamente difíciles) y las limitaciones de tiempo son una realidad. Para ayudarle a aliviar la carga de trabajo, hemos cuidado al máximo todos los detalles.
Comodidad y competencia van de la mano
Philips ha aplicado las experiencias de sus clientes al diseño de Affiniti 50 para dar respuesta a los retos de las exploraciones diarias. La falta de espacio, el gran número de pacientes (incluidos los técnicamente difíciles) y las limitaciones de tiempo son una realidad. Para ayudarle a aliviar la carga de trabajo, hemos cuidado al máximo todos los detalles.
Comodidad y competencia van de la mano
Philips ha aplicado las experiencias de sus clientes al diseño de Affiniti 50 para dar respuesta a los retos de las exploraciones diarias. La falta de espacio, el gran número de pacientes (incluidos los técnicamente difíciles) y las limitaciones de tiempo son una realidad. Para ayudarle a aliviar la carga de trabajo, hemos cuidado al máximo todos los detalles.
Philips ha aplicado las experiencias de sus clientes al diseño de Affiniti 50 para dar respuesta a los retos de las exploraciones diarias. La falta de espacio, el gran número de pacientes (incluidos los técnicamente difíciles) y las limitaciones de tiempo son una realidad. Para ayudarle a aliviar la carga de trabajo, hemos cuidado al máximo todos los detalles.
Una inversión inteligente
Una inversión inteligente
El coste total de propiedad del equipo Affiniti 50 es muy reducido, lo que lo convierte en una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de uso, cuenta con: 1) un diseño modular para mejorar fiabilidad y acelerar la reparación; 2) la supervisión de los servicios remotos* de Philips, que permite corregir problemas a través de una conexión de Internet estándar, y reduce la necesidad de llamar al servicio técnico; 3) acceso a nuestra reconocida organización de servicio técnico.
Una inversión inteligente
El coste total de propiedad del equipo Affiniti 50 es muy reducido, lo que lo convierte en una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de uso, cuenta con: 1) un diseño modular para mejorar fiabilidad y acelerar la reparación; 2) la supervisión de los servicios remotos* de Philips, que permite corregir problemas a través de una conexión de Internet estándar, y reduce la necesidad de llamar al servicio técnico; 3) acceso a nuestra reconocida organización de servicio técnico.
Una inversión inteligente
El coste total de propiedad del equipo Affiniti 50 es muy reducido, lo que lo convierte en una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de uso, cuenta con: 1) un diseño modular para mejorar fiabilidad y acelerar la reparación; 2) la supervisión de los servicios remotos* de Philips, que permite corregir problemas a través de una conexión de Internet estándar, y reduce la necesidad de llamar al servicio técnico; 3) acceso a nuestra reconocida organización de servicio técnico.
El coste total de propiedad del equipo Affiniti 50 es muy reducido, lo que lo convierte en una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de uso, cuenta con: 1) un diseño modular para mejorar fiabilidad y acelerar la reparación; 2) la supervisión de los servicios remotos* de Philips, que permite corregir problemas a través de una conexión de Internet estándar, y reduce la necesidad de llamar al servicio técnico; 3) acceso a nuestra reconocida organización de servicio técnico.
TrueVue
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips proporciona imágenes fetales 3D extraordinarias y muy realistas. TrueVue, que incorpora una fuente de luz interna, ofrece a los médicos la posibilidad de manipular las luces y sombras en cualquier ubicación del volumen 3D.
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips proporciona imágenes fetales 3D extraordinarias y muy realistas. TrueVue, que incorpora una fuente de luz interna, ofrece a los médicos la posibilidad de manipular las luces y sombras en cualquier ubicación del volumen 3D.
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips proporciona imágenes fetales 3D extraordinarias y muy realistas. TrueVue, que incorpora una fuente de luz interna, ofrece a los médicos la posibilidad de manipular las luces y sombras en cualquier ubicación del volumen 3D.
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips proporciona imágenes fetales 3D extraordinarias y muy realistas. TrueVue, que incorpora una fuente de luz interna, ofrece a los médicos la posibilidad de manipular las luces y sombras en cualquier ubicación del volumen 3D.
Pantalla MaxVue de alta definición
Pantalla MaxVue de alta definición
Con solo pulsar un botón, la pantalla de alta definición MaxVue ofrece extraordinarias imágenes de la anatomía, al incorporar 1.179.648 píxeles adicionales en comparación con el modo de formato de pantalla estándar (4:3). MaxVue mejora la nitidez de las imágenes ecográficas y aumenta el área de visualización en un 38% para optimizar la presentación en pantalla de imagen dual, lado a lado, biplano y de desplazamiento de imagen en el tiempo.
Pantalla MaxVue de alta definición
Con solo pulsar un botón, la pantalla de alta definición MaxVue ofrece extraordinarias imágenes de la anatomía, al incorporar 1.179.648 píxeles adicionales en comparación con el modo de formato de pantalla estándar (4:3). MaxVue mejora la nitidez de las imágenes ecográficas y aumenta el área de visualización en un 38% para optimizar la presentación en pantalla de imagen dual, lado a lado, biplano y de desplazamiento de imagen en el tiempo.
Pantalla MaxVue de alta definición
Con solo pulsar un botón, la pantalla de alta definición MaxVue ofrece extraordinarias imágenes de la anatomía, al incorporar 1.179.648 píxeles adicionales en comparación con el modo de formato de pantalla estándar (4:3). MaxVue mejora la nitidez de las imágenes ecográficas y aumenta el área de visualización en un 38% para optimizar la presentación en pantalla de imagen dual, lado a lado, biplano y de desplazamiento de imagen en el tiempo.
Con solo pulsar un botón, la pantalla de alta definición MaxVue ofrece extraordinarias imágenes de la anatomía, al incorporar 1.179.648 píxeles adicionales en comparación con el modo de formato de pantalla estándar (4:3). MaxVue mejora la nitidez de las imágenes ecográficas y aumenta el área de visualización en un 38% para optimizar la presentación en pantalla de imagen dual, lado a lado, biplano y de desplazamiento de imagen en el tiempo.
Siempre hace lo posible por proporcionar la mejor atención a sus pacientes, pero el tiempo y los recursos disminuyen, y el volumen de pacientes aumenta. Para equilibrar estas numerosas exigencias, necesita obtener los datos de diagnóstico con rapidez, además de funciones avanzadas en un sistema ergonómico fácil de usar y diseñado para soportar las exigencias diarias de un número de pacientes elevado.
Diseño equilibrado
Siempre hace lo posible por proporcionar la mejor atención a sus pacientes, pero el tiempo y los recursos disminuyen, y el volumen de pacientes aumenta. Para equilibrar estas numerosas exigencias, necesita obtener los datos de diagnóstico con rapidez, además de funciones avanzadas en un sistema ergonómico fácil de usar y diseñado para soportar las exigencias diarias de un número de pacientes elevado.
Diseño equilibrado
Siempre hace lo posible por proporcionar la mejor atención a sus pacientes, pero el tiempo y los recursos disminuyen, y el volumen de pacientes aumenta. Para equilibrar estas numerosas exigencias, necesita obtener los datos de diagnóstico con rapidez, además de funciones avanzadas en un sistema ergonómico fácil de usar y diseñado para soportar las exigencias diarias de un número de pacientes elevado.
Siempre hace lo posible por proporcionar la mejor atención a sus pacientes, pero el tiempo y los recursos disminuyen, y el volumen de pacientes aumenta. Para equilibrar estas numerosas exigencias, necesita obtener los datos de diagnóstico con rapidez, además de funciones avanzadas en un sistema ergonómico fácil de usar y diseñado para soportar las exigencias diarias de un número de pacientes elevado.
Su aliado en el día a día
Su aliado en el día a día
Philips Affiniti ofrece el equilibrio perfecto entre un diseño ergonómico avanzado e ingeniería de alta precisión, con el fin de ayudarle a trabajar de forma más cómoda e intuitiva. Su excepcional calidad de imagen le facilita los resultados necesarios para proporcionar al paciente la mejor atención posible. Compruebe lo que Philips Affiniti puede hacer en su consulta.
Su aliado en el día a día
Philips Affiniti ofrece el equilibrio perfecto entre un diseño ergonómico avanzado e ingeniería de alta precisión, con el fin de ayudarle a trabajar de forma más cómoda e intuitiva. Su excepcional calidad de imagen le facilita los resultados necesarios para proporcionar al paciente la mejor atención posible. Compruebe lo que Philips Affiniti puede hacer en su consulta.
Su aliado en el día a día
Philips Affiniti ofrece el equilibrio perfecto entre un diseño ergonómico avanzado e ingeniería de alta precisión, con el fin de ayudarle a trabajar de forma más cómoda e intuitiva. Su excepcional calidad de imagen le facilita los resultados necesarios para proporcionar al paciente la mejor atención posible. Compruebe lo que Philips Affiniti puede hacer en su consulta.
Philips Affiniti ofrece el equilibrio perfecto entre un diseño ergonómico avanzado e ingeniería de alta precisión, con el fin de ayudarle a trabajar de forma más cómoda e intuitiva. Su excepcional calidad de imagen le facilita los resultados necesarios para proporcionar al paciente la mejor atención posible. Compruebe lo que Philips Affiniti puede hacer en su consulta.
Innovación, eficacia y calidad de imagen
Innovación, eficacia y calidad de imagen
Con el sistema Affiniti 50 de Philips el flujo de trabajo se perfecciona, ya que permite realizar exploraciones rápidas y eficientes todos los días, e incorpora las innovaciones que convierten a nuestros sistemas de ultrasonidos en la opción elegida por quienes exigen imágenes de calidad y aplicaciones clínicas de eficacia demostrada.
Innovación, eficacia y calidad de imagen
Con el sistema Affiniti 50 de Philips el flujo de trabajo se perfecciona, ya que permite realizar exploraciones rápidas y eficientes todos los días, e incorpora las innovaciones que convierten a nuestros sistemas de ultrasonidos en la opción elegida por quienes exigen imágenes de calidad y aplicaciones clínicas de eficacia demostrada.
Innovación, eficacia y calidad de imagen
Con el sistema Affiniti 50 de Philips el flujo de trabajo se perfecciona, ya que permite realizar exploraciones rápidas y eficientes todos los días, e incorpora las innovaciones que convierten a nuestros sistemas de ultrasonidos en la opción elegida por quienes exigen imágenes de calidad y aplicaciones clínicas de eficacia demostrada.
Con el sistema Affiniti 50 de Philips el flujo de trabajo se perfecciona, ya que permite realizar exploraciones rápidas y eficientes todos los días, e incorpora las innovaciones que convierten a nuestros sistemas de ultrasonidos en la opción elegida por quienes exigen imágenes de calidad y aplicaciones clínicas de eficacia demostrada.
Rendimiento real
Rendimiento real
La función de formación de haces de precisión, las preconfiguraciones específicas de tejidos (TSP) y las herramientas eficientes y automáticas del sistema Affiniti 50, aumentan la productividad y la fiabilidad. A esta calidad de imagen superior se suman funciones clínicas avanzadas como la elastografía y el sistema de ultrasonidos con Inteligencia Anatómica (AIUS).
Rendimiento real
La función de formación de haces de precisión, las preconfiguraciones específicas de tejidos (TSP) y las herramientas eficientes y automáticas del sistema Affiniti 50, aumentan la productividad y la fiabilidad. A esta calidad de imagen superior se suman funciones clínicas avanzadas como la elastografía y el sistema de ultrasonidos con Inteligencia Anatómica (AIUS).
Rendimiento real
La función de formación de haces de precisión, las preconfiguraciones específicas de tejidos (TSP) y las herramientas eficientes y automáticas del sistema Affiniti 50, aumentan la productividad y la fiabilidad. A esta calidad de imagen superior se suman funciones clínicas avanzadas como la elastografía y el sistema de ultrasonidos con Inteligencia Anatómica (AIUS).
La función de formación de haces de precisión, las preconfiguraciones específicas de tejidos (TSP) y las herramientas eficientes y automáticas del sistema Affiniti 50, aumentan la productividad y la fiabilidad. A esta calidad de imagen superior se suman funciones clínicas avanzadas como la elastografía y el sistema de ultrasonidos con Inteligencia Anatómica (AIUS).
Comodidad y competencia van de la mano
Comodidad y competencia van de la mano
Philips ha aplicado las experiencias de sus clientes al diseño de Affiniti 50 para dar respuesta a los retos de las exploraciones diarias. La falta de espacio, el gran número de pacientes (incluidos los técnicamente difíciles) y las limitaciones de tiempo son una realidad. Para ayudarle a aliviar la carga de trabajo, hemos cuidado al máximo todos los detalles.
Comodidad y competencia van de la mano
Philips ha aplicado las experiencias de sus clientes al diseño de Affiniti 50 para dar respuesta a los retos de las exploraciones diarias. La falta de espacio, el gran número de pacientes (incluidos los técnicamente difíciles) y las limitaciones de tiempo son una realidad. Para ayudarle a aliviar la carga de trabajo, hemos cuidado al máximo todos los detalles.
Comodidad y competencia van de la mano
Philips ha aplicado las experiencias de sus clientes al diseño de Affiniti 50 para dar respuesta a los retos de las exploraciones diarias. La falta de espacio, el gran número de pacientes (incluidos los técnicamente difíciles) y las limitaciones de tiempo son una realidad. Para ayudarle a aliviar la carga de trabajo, hemos cuidado al máximo todos los detalles.
Philips ha aplicado las experiencias de sus clientes al diseño de Affiniti 50 para dar respuesta a los retos de las exploraciones diarias. La falta de espacio, el gran número de pacientes (incluidos los técnicamente difíciles) y las limitaciones de tiempo son una realidad. Para ayudarle a aliviar la carga de trabajo, hemos cuidado al máximo todos los detalles.
Una inversión inteligente
Una inversión inteligente
El coste total de propiedad del equipo Affiniti 50 es muy reducido, lo que lo convierte en una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de uso, cuenta con: 1) un diseño modular para mejorar fiabilidad y acelerar la reparación; 2) la supervisión de los servicios remotos* de Philips, que permite corregir problemas a través de una conexión de Internet estándar, y reduce la necesidad de llamar al servicio técnico; 3) acceso a nuestra reconocida organización de servicio técnico.
Una inversión inteligente
El coste total de propiedad del equipo Affiniti 50 es muy reducido, lo que lo convierte en una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de uso, cuenta con: 1) un diseño modular para mejorar fiabilidad y acelerar la reparación; 2) la supervisión de los servicios remotos* de Philips, que permite corregir problemas a través de una conexión de Internet estándar, y reduce la necesidad de llamar al servicio técnico; 3) acceso a nuestra reconocida organización de servicio técnico.
Una inversión inteligente
El coste total de propiedad del equipo Affiniti 50 es muy reducido, lo que lo convierte en una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de uso, cuenta con: 1) un diseño modular para mejorar fiabilidad y acelerar la reparación; 2) la supervisión de los servicios remotos* de Philips, que permite corregir problemas a través de una conexión de Internet estándar, y reduce la necesidad de llamar al servicio técnico; 3) acceso a nuestra reconocida organización de servicio técnico.
El coste total de propiedad del equipo Affiniti 50 es muy reducido, lo que lo convierte en una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de uso, cuenta con: 1) un diseño modular para mejorar fiabilidad y acelerar la reparación; 2) la supervisión de los servicios remotos* de Philips, que permite corregir problemas a través de una conexión de Internet estándar, y reduce la necesidad de llamar al servicio técnico; 3) acceso a nuestra reconocida organización de servicio técnico.
TrueVue
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips proporciona imágenes fetales 3D extraordinarias y muy realistas. TrueVue, que incorpora una fuente de luz interna, ofrece a los médicos la posibilidad de manipular las luces y sombras en cualquier ubicación del volumen 3D.
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips proporciona imágenes fetales 3D extraordinarias y muy realistas. TrueVue, que incorpora una fuente de luz interna, ofrece a los médicos la posibilidad de manipular las luces y sombras en cualquier ubicación del volumen 3D.
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips proporciona imágenes fetales 3D extraordinarias y muy realistas. TrueVue, que incorpora una fuente de luz interna, ofrece a los médicos la posibilidad de manipular las luces y sombras en cualquier ubicación del volumen 3D.
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips proporciona imágenes fetales 3D extraordinarias y muy realistas. TrueVue, que incorpora una fuente de luz interna, ofrece a los médicos la posibilidad de manipular las luces y sombras en cualquier ubicación del volumen 3D.
Pantalla MaxVue de alta definición
Pantalla MaxVue de alta definición
Con solo pulsar un botón, la pantalla de alta definición MaxVue ofrece extraordinarias imágenes de la anatomía, al incorporar 1.179.648 píxeles adicionales en comparación con el modo de formato de pantalla estándar (4:3). MaxVue mejora la nitidez de las imágenes ecográficas y aumenta el área de visualización en un 38% para optimizar la presentación en pantalla de imagen dual, lado a lado, biplano y de desplazamiento de imagen en el tiempo.
Pantalla MaxVue de alta definición
Con solo pulsar un botón, la pantalla de alta definición MaxVue ofrece extraordinarias imágenes de la anatomía, al incorporar 1.179.648 píxeles adicionales en comparación con el modo de formato de pantalla estándar (4:3). MaxVue mejora la nitidez de las imágenes ecográficas y aumenta el área de visualización en un 38% para optimizar la presentación en pantalla de imagen dual, lado a lado, biplano y de desplazamiento de imagen en el tiempo.
Pantalla MaxVue de alta definición
Con solo pulsar un botón, la pantalla de alta definición MaxVue ofrece extraordinarias imágenes de la anatomía, al incorporar 1.179.648 píxeles adicionales en comparación con el modo de formato de pantalla estándar (4:3). MaxVue mejora la nitidez de las imágenes ecográficas y aumenta el área de visualización en un 38% para optimizar la presentación en pantalla de imagen dual, lado a lado, biplano y de desplazamiento de imagen en el tiempo.
Con solo pulsar un botón, la pantalla de alta definición MaxVue ofrece extraordinarias imágenes de la anatomía, al incorporar 1.179.648 píxeles adicionales en comparación con el modo de formato de pantalla estándar (4:3). MaxVue mejora la nitidez de las imágenes ecográficas y aumenta el área de visualización en un 38% para optimizar la presentación en pantalla de imagen dual, lado a lado, biplano y de desplazamiento de imagen en el tiempo.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.