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EPIQ CVx

Ecógrafo de alta gama para cardiología

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EPIQ CVX, nuestro sistema de ultrasonidos cardiovasculares de gama alta está desarrollado a partir de nuestra innovadora plataforma modular líder en el sector, cuenta con potentes prestaciones basadas en IA y soluciones de diagnóstico avanzadas para ayudarle a superar las complejidades actuales y llevar la ecocardiografía intervencionista a una nueva dimensión. De este modo puede lograr una mayor consistencia, una innovación accesible, unos flujos de trabajo más inteligentes y una capacidad de ampliación más fácil.

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Características
AutoStrain LV con FE automatizada y deformación de capa media
AutoStrain LV con FE automatizada y deformación de capa media

AutoStrain LV con FE automatizada y deformación de capa media

Los avances en AutoStrain ofrecen resultados rápidos y reproducibles como parte de una evaluación completa del VI dentro de la misma aplicación para mejorar el flujo de trabajo y ahorrar tiempo. Smart View Select funciona en segundo plano y emplea IA para seleccionar automáticamente las imágenes óptimas para la evaluación 2D del VI.

AutoStrain LV con FE automatizada y deformación de capa media

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AutoStrain LV con FE automatizada y deformación de capa media
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Auto Segmental Wall Motion Scoring
Auto Segmental Wall Motion Scoring

Auto Segmental Wall Motion Scoring

Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.

Auto Segmental Wall Motion Scoring

Auto Segmental Wall Motion Scoring
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.

Auto Segmental Wall Motion Scoring

Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
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Auto Segmental Wall Motion Scoring
Auto Segmental Wall Motion Scoring

Auto Segmental Wall Motion Scoring

Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
El nuevo transductor ETE mini X11-4t de Philips. A medida de sus necesidades.
El nuevo transductor ETE mini X11-4t de Philips. A medida de sus necesidades.

El nuevo transductor ETE mini X11-4t de Philips. A medida de sus necesidades.

Al desenvolverse por espacios estrechos y casos complejos, el transductor ETE mini X11-4t de Philips se adapta a la perfección, proporcionándole el espacio, el alcance y los ángulos necesarios para ayudarle a diagnosticar y tratar a un mayor número de pacientes. El X11-4t está diseñado tanto para adultos como para pacientes pediátricos, a partir de 5 kg de peso. Todo ello con la facilidad de uso y la confianza que le ofrece Philips.

El nuevo transductor ETE mini X11-4t de Philips. A medida de sus necesidades.

El nuevo transductor ETE mini X11-4t de Philips. A medida de sus necesidades.
Al desenvolverse por espacios estrechos y casos complejos, el transductor ETE mini X11-4t de Philips se adapta a la perfección, proporcionándole el espacio, el alcance y los ángulos necesarios para ayudarle a diagnosticar y tratar a un mayor número de pacientes. El X11-4t está diseñado tanto para adultos como para pacientes pediátricos, a partir de 5 kg de peso. Todo ello con la facilidad de uso y la confianza que le ofrece Philips.

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Al desenvolverse por espacios estrechos y casos complejos, el transductor ETE mini X11-4t de Philips se adapta a la perfección, proporcionándole el espacio, el alcance y los ángulos necesarios para ayudarle a diagnosticar y tratar a un mayor número de pacientes. El X11-4t está diseñado tanto para adultos como para pacientes pediátricos, a partir de 5 kg de peso. Todo ello con la facilidad de uso y la confianza que le ofrece Philips.
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El nuevo transductor ETE mini X11-4t de Philips. A medida de sus necesidades.
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Al desenvolverse por espacios estrechos y casos complejos, el transductor ETE mini X11-4t de Philips se adapta a la perfección, proporcionándole el espacio, el alcance y los ángulos necesarios para ayudarle a diagnosticar y tratar a un mayor número de pacientes. El X11-4t está diseñado tanto para adultos como para pacientes pediátricos, a partir de 5 kg de peso. Todo ello con la facilidad de uso y la confianza que le ofrece Philips.
Cuantificación automática de flujo en color 3D***
Cuantificación automática de flujo en color 3D***

Cuantificación automática de flujo en color 3D***

Ofrece IA para un volumen de regurgitación de la válvula mitral (RVM) rápido, fácil y reproducible que ayuda a evaluar la gravedad de la RVM.

Cuantificación automática de flujo en color 3D***

Cuantificación automática de flujo en color 3D***
Ofrece IA para un volumen de regurgitación de la válvula mitral (RVM) rápido, fácil y reproducible que ayuda a evaluar la gravedad de la RVM.

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Ofrece IA para un volumen de regurgitación de la válvula mitral (RVM) rápido, fácil y reproducible que ayuda a evaluar la gravedad de la RVM.
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Cuantificación automática de flujo en color 3D***
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Ofrece IA para un volumen de regurgitación de la válvula mitral (RVM) rápido, fácil y reproducible que ayuda a evaluar la gravedad de la RVM.
Sistema de cuantificación automática 3D para válvula tricúspide***
Sistema de cuantificación automática 3D para válvula tricúspide***

Sistema de cuantificación automática 3D para válvula tricúspide***

La IA ayuda a confirmar o reevaluar el tamaño o la selección del dispositivo por medio de mediciones precisas y perioperatorias del anillo de la VT (medición inicial y planificación con TAC).

Sistema de cuantificación automática 3D para válvula tricúspide***

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La IA ayuda a confirmar o reevaluar el tamaño o la selección del dispositivo por medio de mediciones precisas y perioperatorias del anillo de la VT (medición inicial y planificación con TAC).

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La IA ayuda a confirmar o reevaluar el tamaño o la selección del dispositivo por medio de mediciones precisas y perioperatorias del anillo de la VT (medición inicial y planificación con TAC).
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Sistema de cuantificación automática 3D para válvula tricúspide***
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La IA ayuda a confirmar o reevaluar el tamaño o la selección del dispositivo por medio de mediciones precisas y perioperatorias del anillo de la VT (medición inicial y planificación con TAC).
Ampliación de nSight Plus a transductores clave
Ampliación de nSight Plus a transductores clave

Ampliación de nSight Plus a transductores clave

X5-1c, X8-2t y VeriSight Pro cuentan con la capacidad de formación de haces por software. Mejorados ahora con nSight Plus, nuestros transductores han elevado la calidad de imagen MPR e incrementado la velocidad de fotogramas.

Ampliación de nSight Plus a transductores clave

Ampliación de nSight Plus a transductores clave
X5-1c, X8-2t y VeriSight Pro cuentan con la capacidad de formación de haces por software. Mejorados ahora con nSight Plus, nuestros transductores han elevado la calidad de imagen MPR e incrementado la velocidad de fotogramas.

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Ampliación de nSight Plus a transductores clave
Ampliación de nSight Plus a transductores clave

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X5-1c, X8-2t y VeriSight Pro cuentan con la capacidad de formación de haces por software. Mejorados ahora con nSight Plus, nuestros transductores han elevado la calidad de imagen MPR e incrementado la velocidad de fotogramas.
Eficiencia en los flujos de trabajo de ETE
Eficiencia en los flujos de trabajo de ETE

Eficiencia en los flujos de trabajo de ETE

Flujo de trabajo eficaz para la colocación y el tamaño del dispositivo durante los procedimientos con MultiVue y Recall Settings (función de recordatorio de ajustes). MultiVue permite alinear con un solo clic la anatomía 3D, mientras que Recall Settings conserva los ajustes de adquisición y creación de imágenes al cambiar entre transductores de ecografía intracardiaca, transesofágica y transtorácica.

Eficiencia en los flujos de trabajo de ETE

Eficiencia en los flujos de trabajo de ETE
Flujo de trabajo eficaz para la colocación y el tamaño del dispositivo durante los procedimientos con MultiVue y Recall Settings (función de recordatorio de ajustes). MultiVue permite alinear con un solo clic la anatomía 3D, mientras que Recall Settings conserva los ajustes de adquisición y creación de imágenes al cambiar entre transductores de ecografía intracardiaca, transesofágica y transtorácica.

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Flujo de trabajo eficaz para la colocación y el tamaño del dispositivo durante los procedimientos con MultiVue y Recall Settings (función de recordatorio de ajustes). MultiVue permite alinear con un solo clic la anatomía 3D, mientras que Recall Settings conserva los ajustes de adquisición y creación de imágenes al cambiar entre transductores de ecografía intracardiaca, transesofágica y transtorácica.
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Eficiencia en los flujos de trabajo de ETE
Eficiencia en los flujos de trabajo de ETE

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Flujo de trabajo eficaz para la colocación y el tamaño del dispositivo durante los procedimientos con MultiVue y Recall Settings (función de recordatorio de ajustes). MultiVue permite alinear con un solo clic la anatomía 3D, mientras que Recall Settings conserva los ajustes de adquisición y creación de imágenes al cambiar entre transductores de ecografía intracardiaca, transesofágica y transtorácica.
Solución ecográfica de la orejuela izquierda
Solución ecográfica de la orejuela izquierda

Solución ecográfica de la orejuela izquierda

Diseñada para mostrar la morfología de la orejuela izquierda en imágenes 3D en tiempo real con TrueVue Glass para cardiología y para reducir el tiempo de cuantificación de la zona de entrada de la orejuela izquierda, incluso durante procedimientos intervencionistas complejos.

Solución ecográfica de la orejuela izquierda

Solución ecográfica de la orejuela izquierda
Diseñada para mostrar la morfología de la orejuela izquierda en imágenes 3D en tiempo real con TrueVue Glass para cardiología y para reducir el tiempo de cuantificación de la zona de entrada de la orejuela izquierda, incluso durante procedimientos intervencionistas complejos.

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Diseñada para mostrar la morfología de la orejuela izquierda en imágenes 3D en tiempo real con TrueVue Glass para cardiología y para reducir el tiempo de cuantificación de la zona de entrada de la orejuela izquierda, incluso durante procedimientos intervencionistas complejos.
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Solución ecográfica de la orejuela izquierda
Solución ecográfica de la orejuela izquierda

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Diseñada para mostrar la morfología de la orejuela izquierda en imágenes 3D en tiempo real con TrueVue Glass para cardiología y para reducir el tiempo de cuantificación de la zona de entrada de la orejuela izquierda, incluso durante procedimientos intervencionistas complejos.
  • AutoStrain LV con FE automatizada y deformación de capa media
  • Auto Segmental Wall Motion Scoring
  • El nuevo transductor ETE mini X11-4t de Philips. A medida de sus necesidades.
  • Cuantificación automática de flujo en color 3D***
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AutoStrain LV con FE automatizada y deformación de capa media
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Auto Segmental Wall Motion Scoring
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Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.

Auto Segmental Wall Motion Scoring

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Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.

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Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
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Auto Segmental Wall Motion Scoring
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Proporciona una evaluación automatizada del movimiento parietal en una pantalla con vista de ojo de buey estándar de 17 segmentos para facilitar la evaluación objetiva de la pared del VI. Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
El nuevo transductor ETE mini X11-4t de Philips. A medida de sus necesidades.
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El nuevo transductor ETE mini X11-4t de Philips. A medida de sus necesidades.

Al desenvolverse por espacios estrechos y casos complejos, el transductor ETE mini X11-4t de Philips se adapta a la perfección, proporcionándole el espacio, el alcance y los ángulos necesarios para ayudarle a diagnosticar y tratar a un mayor número de pacientes. El X11-4t está diseñado tanto para adultos como para pacientes pediátricos, a partir de 5 kg de peso. Todo ello con la facilidad de uso y la confianza que le ofrece Philips.

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Al desenvolverse por espacios estrechos y casos complejos, el transductor ETE mini X11-4t de Philips se adapta a la perfección, proporcionándole el espacio, el alcance y los ángulos necesarios para ayudarle a diagnosticar y tratar a un mayor número de pacientes. El X11-4t está diseñado tanto para adultos como para pacientes pediátricos, a partir de 5 kg de peso. Todo ello con la facilidad de uso y la confianza que le ofrece Philips.
Cuantificación automática de flujo en color 3D***
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Ofrece IA para un volumen de regurgitación de la válvula mitral (RVM) rápido, fácil y reproducible que ayuda a evaluar la gravedad de la RVM.

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Sistema de cuantificación automática 3D para válvula tricúspide***
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La IA ayuda a confirmar o reevaluar el tamaño o la selección del dispositivo por medio de mediciones precisas y perioperatorias del anillo de la VT (medición inicial y planificación con TAC).

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Ampliación de nSight Plus a transductores clave
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Ampliación de nSight Plus a transductores clave

X5-1c, X8-2t y VeriSight Pro cuentan con la capacidad de formación de haces por software. Mejorados ahora con nSight Plus, nuestros transductores han elevado la calidad de imagen MPR e incrementado la velocidad de fotogramas.

Ampliación de nSight Plus a transductores clave

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Ampliación de nSight Plus a transductores clave
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Eficiencia en los flujos de trabajo de ETE
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Eficiencia en los flujos de trabajo de ETE
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Solución ecográfica de la orejuela izquierda
Solución ecográfica de la orejuela izquierda

Solución ecográfica de la orejuela izquierda

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Especificaciones

Dimensiones del sistema
Dimensiones del sistema
Ancho
  • 60,6 cm
Altura
  • 146 cm - 171,5 cm
Profundidad
  • 109,2 cm
Peso
  • 104,3 kg
Panel de control
Panel de control
Tamaño del monitor
  • 54,9 cm
Grados de movimiento
  • 180 grados
Ajuste de altura
  • 25,4 cm
Dimensiones del sistema
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Altura
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Panel de control
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Altura
  • 146 cm - 171,5 cm
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Peso
  • 104,3 kg
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  • EPIQ CVx/CVxi está disponible en determinados países. Consulte con su representante de Philips para obtener más información.
  • ***Aún no se han determinado el rendimiento y la seguridad clínicos de algunas características que todavía están pendientes de una autorización 510(k). No se comercializa en EE. UU.

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