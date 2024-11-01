Ultrasound Workspace

Ultrasound Workspace es un sistema completo y ampliable de generación de informes, análisis y visualización cardiovascular, basado en la plataforma TOMTEC-ARENA. Ofrece eficiencia clínica de alta calidad, ya que dota al equipo de profesionales sanitarios de flexibilidad del flujo de trabajo. De este modo, están disponibles las mismas capacidades tanto de forma integrada como independiente, se analizan los datos independientes, se hace uso de la IA en numerosas aplicaciones, y se dispone de un modelo de licencias y de una plataforma tecnológica con gran capacidad de ampliación, así como de asistencia integral personalizada.

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