El nuevo transductor ETE mini X11-4t de Philips. A medida de sus necesidades.

Al desenvolverse por espacios estrechos y casos complejos, el transductor ETE mini X11-4t de Philips se adapta a la perfección, proporcionándole el espacio, el alcance y los ángulos necesarios para ayudarle a diagnosticar y tratar a un mayor número de pacientes. El X11-4t está diseñado tanto para adultos como para pacientes pediátricos, a partir de 5 kg de peso. Todo ello con la facilidad de uso y la confianza que le ofrece Philips.