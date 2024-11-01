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EPIQ CVxi, nuestro sistema de ultrasonido cardiovascular de gama alta basado en nuestra innovadora plataforma modular líder del sector, cuenta con potentes funciones basadas en IA e imágenes nSight para ayudarle a superar las complejidades actuales y llevar la ecocardiografía intervencionista a una nueva dimensión. Esto le permite adquirir confianza en los procedimientos con innovaciones accesibles y flujos de trabajo más inteligentes.
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El nuevo transductor ETE mini X11-4t de Philips. A medida de sus necesidades.
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Sistema de cuantificación automática 3D para válvula tricúspide***
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Cuantificación automática de flujo en color 3D***
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Ampliación de nSight Plus a transductores clave
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Eficiencia en los flujos de trabajo de ETE
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Solución ecográfica de la orejuela izquierda
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El nuevo transductor ETE mini X11-4t de Philips. A medida de sus necesidades.
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Sistema de cuantificación automática 3D para válvula tricúspide***
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Cuantificación automática de flujo en color 3D***
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VeriSight Pro
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Ampliación de nSight Plus a transductores clave
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Eficiencia en los flujos de trabajo de ETE
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Solución ecográfica de la orejuela izquierda
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EPIQ CVX, nuestro sistema de ultrasonidos cardiovasculares de gama alta está desarrollado a partir de nuestra innovadora plataforma modular líder en el sector, cuenta con potentes prestaciones basadas en IA y soluciones de diagnóstico avanzadas para ayudarle a superar las complejidades actuales y llevar la ecocardiografía intervencionista a una nueva dimensión. De este modo puede lograr una mayor consistencia, una innovación accesible, unos flujos de trabajo más inteligentes y una capacidad de ampliación más fácil.
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Transductor transesofágico sectorial de banda ancha xMATRIX de Philips con tecnología PureWave Crystal. Dispone de un rango de frecuencia ampliado de funcionamiento de 4-11 MHz que permite obtener imágenes en los modos 2D, xPlane en tiempo real, 3D en tiempo real, zoom 3D, volumen completo y 3D a color. Proporciona un botón configurable por el usuario en el mango para que el examen sea más eficiente. Incluye un cable de interfaz de ECG y un protector de punta desechable.
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Ultrasound Workspace es un sistema completo y ampliable de generación de informes, análisis y visualización cardiovascular, basado en la plataforma TOMTEC-ARENA. Ofrece eficiencia clínica de alta calidad, ya que dota al equipo de profesionales sanitarios de flexibilidad del flujo de trabajo. De este modo, están disponibles las mismas capacidades tanto de forma integrada como independiente, se analizan los datos independientes, se hace uso de la IA en numerosas aplicaciones, y se dispone de un modelo de licencias y de una plataforma tecnológica con gran capacidad de ampliación, así como de asistencia integral personalizada.
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