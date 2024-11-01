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EPIQ CVxi

Ecógrafo de alta gama para cardiología intervencionista

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EPIQ CVxi, nuestro sistema de ultrasonido cardiovascular de gama alta basado en nuestra innovadora plataforma modular líder del sector, cuenta con potentes funciones basadas en IA e imágenes nSight para ayudarle a superar las complejidades actuales y llevar la ecocardiografía intervencionista a una nueva dimensión. Esto le permite adquirir confianza en los procedimientos con innovaciones accesibles y flujos de trabajo más inteligentes.

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Características
El nuevo transductor ETE mini X11-4t de Philips. A medida de sus necesidades.
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El nuevo transductor ETE mini X11-4t de Philips. A medida de sus necesidades.

Al desenvolverse por espacios estrechos y casos complejos, el transductor ETE mini X11-4t de Philips se adapta a la perfección, proporcionándole el espacio, el alcance y los ángulos necesarios para ayudarle a diagnosticar y tratar a un mayor número de pacientes. El X11-4t está diseñado tanto para adultos como para pacientes pediátricos, a partir de 5 kg de peso. Todo ello con la facilidad de uso y la confianza que le ofrece Philips.

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Sistema de cuantificación automática 3D para válvula tricúspide***
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La IA ayuda a confirmar o reevaluar el tamaño o la selección del dispositivo por medio de mediciones precisas y perioperatorias del anillo de la VT (medición inicial y planificación con TAC).

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Cuantificación automática de flujo en color 3D***
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Ofrece IA para un volumen de regurgitación de la válvula mitral (RVM) rápido, fácil y reproducible que ayuda a evaluar la gravedad de la RVM.

Cuantificación automática de flujo en color 3D***

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VeriSight Pro
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VeriSight Pro ofrece imágenes 2D y 3D con EPIQ CVxi. Juntos, desarrollan una solución de guía completa que incluye opciones para cada necesidad. VeriSight Pro le permite brindar una atención excepcional, simplificar los flujos de trabajo de los procedimientos y moverse de un procedimiento a otro con facilidad.

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Ampliación de nSight Plus a transductores clave
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Philips X8-2t y VeriSight Pro cuentan ahora con la capacidad de formación de haces por software. Mejorados ahora con nSight Plus, nuestros transductores han elevado la calidad de imagen MPR e incrementado la velocidad de fotogramas.

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EchoNavigator
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EchoNavigator fusiona automáticamente ETE 3D en tiempo real y radiografía en tiempo real. La solución ayuda a los equipos cardiacos con una guía intuitiva por imágenes durante los procedimientos en los que se utilizan y fusionan imágenes tanto de rayos X como de ecocardiografía en tiempo real. EchoNavigator proporciona una fusión automatizada de imágenes ecocardiográficas y de radiografía, marcadores automatizados para contexto y orientación, y hasta tres vistas de ecocardiografía diferentes de forma simultánea.

EchoNavigator

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Eficiencia en los flujos de trabajo de ETE
Eficiencia en los flujos de trabajo de ETE

Eficiencia en los flujos de trabajo de ETE

Flujo de trabajo eficaz para la colocación y el tamaño del dispositivo durante los procedimientos con MultiVue y Recall Settings (función de recordatorio de ajustes). MultiVue permite alinear con un solo clic la anatomía 3D, mientras que Recall Settings conserva los ajustes de adquisición y creación de imágenes al cambiar entre transductores de ecografía intracardiaca y ecocardiografía transesofágica.

Eficiencia en los flujos de trabajo de ETE

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Flujo de trabajo eficaz para la colocación y el tamaño del dispositivo durante los procedimientos con MultiVue y Recall Settings (función de recordatorio de ajustes). MultiVue permite alinear con un solo clic la anatomía 3D, mientras que Recall Settings conserva los ajustes de adquisición y creación de imágenes al cambiar entre transductores de ecografía intracardiaca y ecocardiografía transesofágica.

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Eficiencia en los flujos de trabajo de ETE
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Solución ecográfica de la orejuela izquierda
Solución ecográfica de la orejuela izquierda

Solución ecográfica de la orejuela izquierda

Diseñada para mostrar la morfología de la orejuela izquierda en imágenes 3D en tiempo real con TrueVue Glass para cardiología y para reducir el tiempo de cuantificación de la zona de entrada de la orejuela izquierda, incluso durante procedimientos intervencionistas complejos.

Solución ecográfica de la orejuela izquierda

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Diseñada para mostrar la morfología de la orejuela izquierda en imágenes 3D en tiempo real con TrueVue Glass para cardiología y para reducir el tiempo de cuantificación de la zona de entrada de la orejuela izquierda, incluso durante procedimientos intervencionistas complejos.

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  • El nuevo transductor ETE mini X11-4t de Philips. A medida de sus necesidades.
  • Sistema de cuantificación automática 3D para válvula tricúspide***
  • Cuantificación automática de flujo en color 3D***
  • VeriSight Pro
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Al desenvolverse por espacios estrechos y casos complejos, el transductor ETE mini X11-4t de Philips se adapta a la perfección, proporcionándole el espacio, el alcance y los ángulos necesarios para ayudarle a diagnosticar y tratar a un mayor número de pacientes. El X11-4t está diseñado tanto para adultos como para pacientes pediátricos, a partir de 5 kg de peso. Todo ello con la facilidad de uso y la confianza que le ofrece Philips.

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Sistema de cuantificación automática 3D para válvula tricúspide***
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La IA ayuda a confirmar o reevaluar el tamaño o la selección del dispositivo por medio de mediciones precisas y perioperatorias del anillo de la VT (medición inicial y planificación con TAC).

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Cuantificación automática de flujo en color 3D***
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Ofrece IA para un volumen de regurgitación de la válvula mitral (RVM) rápido, fácil y reproducible que ayuda a evaluar la gravedad de la RVM.

Cuantificación automática de flujo en color 3D***

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VeriSight Pro
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Ampliación de nSight Plus a transductores clave
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Eficiencia en los flujos de trabajo de ETE
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Solución ecográfica de la orejuela izquierda
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Especificaciones

Dimensiones del sistema
Dimensiones del sistema
Ancho
  • 60,6 cm
Altura
  • 146 cm - 171,5 cm
Profundidad
  • 109,2 cm
Peso
  • 104,3 kg
Panel de control
Panel de control
Tamaño del monitor
  • 54,9 cm
Grados de movimiento
  • 180 grados
Ajuste de altura
  • 25,4 cm
Dimensiones del sistema
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Altura
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Altura
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Peso
  • 104,3 kg
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  • 54,9 cm
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  • EPIQ CVx/CVxi está disponible en determinados países. Consulte con su representante de Philips para obtener más información.
  • * A partir de las respuestas de 38 participantes.
  • ** Resultados obtenidos durante demostraciones para usuarios realizadas en diciembre de 2017 con los sistemas EPIQ CVx e iE33. El diseño y la supervisión de la investigación corrió a cargo de Use-Lab GmbH, una consultoría de ingeniería independiente especializada en el diseño de interfaces de usuario. En las pruebas participaron 42 profesionales sanitarios de 17 países. Los clientes del ámbito de la cardiología representados fueron los siguientes: diagnóstico para adultos e intervencionista, diagnóstico para adultos y diagnóstico pediátrico e intervencionista.
  • ***Aún no se han determinado el rendimiento y la seguridad clínicos de algunas características que todavía están pendientes de una autorización 510(k). No se comercializa en EE. UU.

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