El intercambio de datos basado en HL7 es compatible con diferentes sistemas

Los estándares utilizados por Philips permiten que nuestras soluciones funcionen con productos de otros fabricantes, y ofrecen así un intercambio de datos coherente. IntelliBridge Enterprise automatiza la obtención de datos clínicos de un modo estandarizado, eficaz y seguro gracias a la flexibilidad y potencia de la interfaz HL7, compatible con los distintos proveedores de HCE.