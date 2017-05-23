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Philips IntelliBridge Enterprise proporciona un único punto de interoperabilidad, sencillo y basado en estándares, entre los sistemas de información clínica de Philips y los sistemas de información hospitalaria, lo que reduce la complejidad y el coste para el hospital.
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Un único punto de interoperabilidad de Philips reduce la complejidad
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El intercambio de datos basado en HL7 es compatible con diferentes sistemas
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Las funciones de automatización reducen esfuerzos
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Fácil acceso a los datos de investigación
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Un único punto de interoperabilidad de Philips reduce la complejidad
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Fácil acceso a los datos de investigación
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