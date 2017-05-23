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IntelliBridge Enterprise

Solución de interoperabilidad

Philips IntelliBridge Enterprise proporciona un único punto de interoperabilidad, sencillo y basado en estándares, entre los sistemas de información clínica de Philips y los sistemas de información hospitalaria, lo que reduce la complejidad y el coste para el hospital.

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Características
Un único punto de interoperabilidad Philips

Un único punto de interoperabilidad de Philips reduce la complejidad

Con un único punto de interoperabilidad, IntelliBridge Enterprise reduce el número total de puntos de conexión, y la complejidad que esto conlleva, en el entorno sanitario. IntelliBridge Enterprise es una solución con alto grado de repetibilidad, ampliable y rentable.

Un único punto de interoperabilidad de Philips reduce la complejidad

Con un único punto de interoperabilidad, IntelliBridge Enterprise reduce el número total de puntos de conexión, y la complejidad que esto conlleva, en el entorno sanitario. IntelliBridge Enterprise es una solución con alto grado de repetibilidad, ampliable y rentable.

Un único punto de interoperabilidad de Philips reduce la complejidad

Con un único punto de interoperabilidad, IntelliBridge Enterprise reduce el número total de puntos de conexión, y la complejidad que esto conlleva, en el entorno sanitario. IntelliBridge Enterprise es una solución con alto grado de repetibilidad, ampliable y rentable.
Intercambio de datos HL7 basado en estándares

El intercambio de datos basado en HL7 es compatible con diferentes sistemas

Los estándares utilizados por Philips permiten que nuestras soluciones funcionen con productos de otros fabricantes, y ofrecen así un intercambio de datos coherente. IntelliBridge Enterprise automatiza la obtención de datos clínicos de un modo estandarizado, eficaz y seguro gracias a la flexibilidad y potencia de la interfaz HL7, compatible con los distintos proveedores de HCE.

El intercambio de datos basado en HL7 es compatible con diferentes sistemas

Los estándares utilizados por Philips permiten que nuestras soluciones funcionen con productos de otros fabricantes, y ofrecen así un intercambio de datos coherente. IntelliBridge Enterprise automatiza la obtención de datos clínicos de un modo estandarizado, eficaz y seguro gracias a la flexibilidad y potencia de la interfaz HL7, compatible con los distintos proveedores de HCE.

El intercambio de datos basado en HL7 es compatible con diferentes sistemas

Los estándares utilizados por Philips permiten que nuestras soluciones funcionen con productos de otros fabricantes, y ofrecen así un intercambio de datos coherente. IntelliBridge Enterprise automatiza la obtención de datos clínicos de un modo estandarizado, eficaz y seguro gracias a la flexibilidad y potencia de la interfaz HL7, compatible con los distintos proveedores de HCE.
Funciones automáticas

Las funciones de automatización reducen esfuerzos

IntelliBridge Enterprise automatiza la exportación de archivos de imágenes del paciente (como segmentos de la forma de onda) junto con sus datos de filiación, lo que evita la necesidad de imprimir, escanear y adjuntar manualmente las ondas a la historia clínica. De este modo, los profesionales disponen de más tiempo para atender al paciente.

Las funciones de automatización reducen esfuerzos

IntelliBridge Enterprise automatiza la exportación de archivos de imágenes del paciente (como segmentos de la forma de onda) junto con sus datos de filiación, lo que evita la necesidad de imprimir, escanear y adjuntar manualmente las ondas a la historia clínica. De este modo, los profesionales disponen de más tiempo para atender al paciente.

Las funciones de automatización reducen esfuerzos

IntelliBridge Enterprise automatiza la exportación de archivos de imágenes del paciente (como segmentos de la forma de onda) junto con sus datos de filiación, lo que evita la necesidad de imprimir, escanear y adjuntar manualmente las ondas a la historia clínica. De este modo, los profesionales disponen de más tiempo para atender al paciente.
Datos de investigación

Fácil acceso a los datos de investigación

IntelliBridge Enterprise también permite la conexión con otros sistemas de información, por ejemplo, con los asociados a estudios comparativos de investigación. De este modo, se simplifica la recopilación de datos para proyectos de investigación.

Fácil acceso a los datos de investigación

IntelliBridge Enterprise también permite la conexión con otros sistemas de información, por ejemplo, con los asociados a estudios comparativos de investigación. De este modo, se simplifica la recopilación de datos para proyectos de investigación.

Fácil acceso a los datos de investigación

IntelliBridge Enterprise también permite la conexión con otros sistemas de información, por ejemplo, con los asociados a estudios comparativos de investigación. De este modo, se simplifica la recopilación de datos para proyectos de investigación.
  • Un único punto de interoperabilidad Philips
  • Intercambio de datos HL7 basado en estándares
  • Funciones automáticas
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Un único punto de interoperabilidad Philips

Un único punto de interoperabilidad de Philips reduce la complejidad

Con un único punto de interoperabilidad, IntelliBridge Enterprise reduce el número total de puntos de conexión, y la complejidad que esto conlleva, en el entorno sanitario. IntelliBridge Enterprise es una solución con alto grado de repetibilidad, ampliable y rentable.

Un único punto de interoperabilidad de Philips reduce la complejidad

Con un único punto de interoperabilidad, IntelliBridge Enterprise reduce el número total de puntos de conexión, y la complejidad que esto conlleva, en el entorno sanitario. IntelliBridge Enterprise es una solución con alto grado de repetibilidad, ampliable y rentable.

Un único punto de interoperabilidad de Philips reduce la complejidad

Con un único punto de interoperabilidad, IntelliBridge Enterprise reduce el número total de puntos de conexión, y la complejidad que esto conlleva, en el entorno sanitario. IntelliBridge Enterprise es una solución con alto grado de repetibilidad, ampliable y rentable.
Intercambio de datos HL7 basado en estándares

El intercambio de datos basado en HL7 es compatible con diferentes sistemas

Los estándares utilizados por Philips permiten que nuestras soluciones funcionen con productos de otros fabricantes, y ofrecen así un intercambio de datos coherente. IntelliBridge Enterprise automatiza la obtención de datos clínicos de un modo estandarizado, eficaz y seguro gracias a la flexibilidad y potencia de la interfaz HL7, compatible con los distintos proveedores de HCE.

El intercambio de datos basado en HL7 es compatible con diferentes sistemas

Los estándares utilizados por Philips permiten que nuestras soluciones funcionen con productos de otros fabricantes, y ofrecen así un intercambio de datos coherente. IntelliBridge Enterprise automatiza la obtención de datos clínicos de un modo estandarizado, eficaz y seguro gracias a la flexibilidad y potencia de la interfaz HL7, compatible con los distintos proveedores de HCE.

El intercambio de datos basado en HL7 es compatible con diferentes sistemas

Los estándares utilizados por Philips permiten que nuestras soluciones funcionen con productos de otros fabricantes, y ofrecen así un intercambio de datos coherente. IntelliBridge Enterprise automatiza la obtención de datos clínicos de un modo estandarizado, eficaz y seguro gracias a la flexibilidad y potencia de la interfaz HL7, compatible con los distintos proveedores de HCE.
Funciones automáticas

Las funciones de automatización reducen esfuerzos

IntelliBridge Enterprise automatiza la exportación de archivos de imágenes del paciente (como segmentos de la forma de onda) junto con sus datos de filiación, lo que evita la necesidad de imprimir, escanear y adjuntar manualmente las ondas a la historia clínica. De este modo, los profesionales disponen de más tiempo para atender al paciente.

Las funciones de automatización reducen esfuerzos

IntelliBridge Enterprise automatiza la exportación de archivos de imágenes del paciente (como segmentos de la forma de onda) junto con sus datos de filiación, lo que evita la necesidad de imprimir, escanear y adjuntar manualmente las ondas a la historia clínica. De este modo, los profesionales disponen de más tiempo para atender al paciente.

Las funciones de automatización reducen esfuerzos

IntelliBridge Enterprise automatiza la exportación de archivos de imágenes del paciente (como segmentos de la forma de onda) junto con sus datos de filiación, lo que evita la necesidad de imprimir, escanear y adjuntar manualmente las ondas a la historia clínica. De este modo, los profesionales disponen de más tiempo para atender al paciente.
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Documentación

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