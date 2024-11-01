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Eagle Eye Platinum ST

Catéter digital por ultrasonidos intravasculares con punta corta

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El catéter de ultrasonidos intravasculares digital Eagle Eye Platinum ST ofrece una distancia de 2,5 mm entre la punta y el dispositivo de adquisición de imágenes diseñada para evaluar un segmento mayor de la estructura vascular que los catéteres convencionales al proporcionar vistas más cercanas de las lesiones con un alto grado de estenosis y de la anatomía distal. Este catéter de punta pequeña se puede introducir en todas las guías de 5 F y presenta todas las características de nuestro exitoso modelo Eagle Eye Platinum, tales como la sencillez de la función plug and play, tres marcadores radiopacos, recubrimiento hidrofílico GlyDx y compatibilidad con SyncVision.*

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Características
Sencilla función plug-and-play
Plug and play para una adquisición de imágenes inmediata

Plug and play para una adquisición de imágenes inmediata

El diseño robusto, con la sencillez de plug and play y digital del catéter digital de ultrasonidos intravasculares Eagle Eye Platinum ST ofrece una técnica rápida y fácil para la adquisición de imágenes IVUS. No se necesita motor de accionamiento, piezas móviles ni dispositivo de extracción. Además, no tendrá que preocuparse de lavar o cebar el transductor antes de un procedimiento.

Plug and play para una adquisición de imágenes inmediata

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El diseño robusto, con la sencillez de plug and play y digital del catéter digital de ultrasonidos intravasculares Eagle Eye Platinum ST ofrece una técnica rápida y fácil para la adquisición de imágenes IVUS. No se necesita motor de accionamiento, piezas móviles ni dispositivo de extracción. Además, no tendrá que preocuparse de lavar o cebar el transductor antes de un procedimiento.

Plug and play para una adquisición de imágenes inmediata

El diseño robusto, con la sencillez de plug and play y digital del catéter digital de ultrasonidos intravasculares Eagle Eye Platinum ST ofrece una técnica rápida y fácil para la adquisición de imágenes IVUS. No se necesita motor de accionamiento, piezas móviles ni dispositivo de extracción. Además, no tendrá que preocuparse de lavar o cebar el transductor antes de un procedimiento.
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Sencilla función plug-and-play
Plug and play para una adquisición de imágenes inmediata

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El diseño robusto, con la sencillez de plug and play y digital del catéter digital de ultrasonidos intravasculares Eagle Eye Platinum ST ofrece una técnica rápida y fácil para la adquisición de imágenes IVUS. No se necesita motor de accionamiento, piezas móviles ni dispositivo de extracción. Además, no tendrá que preocuparse de lavar o cebar el transductor antes de un procedimiento.
Capacidad de administración en estructuras tortuosas
Capacidad de administración mejorada en estructuras tortuosas

Capacidad de administración mejorada en estructuras tortuosas

El catéter Eagle Eye Platinum ST ofrece una capacidad de administración mejorada en estructuras tortuosas en comparación con el catéter Eagle Eye Platinum en un modelo de sobremesa tortuoso.*

Capacidad de administración mejorada en estructuras tortuosas

Capacidad de administración mejorada en estructuras tortuosas
El catéter Eagle Eye Platinum ST ofrece una capacidad de administración mejorada en estructuras tortuosas en comparación con el catéter Eagle Eye Platinum en un modelo de sobremesa tortuoso.*

Capacidad de administración mejorada en estructuras tortuosas

El catéter Eagle Eye Platinum ST ofrece una capacidad de administración mejorada en estructuras tortuosas en comparación con el catéter Eagle Eye Platinum en un modelo de sobremesa tortuoso.*
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Capacidad de administración en estructuras tortuosas
Capacidad de administración mejorada en estructuras tortuosas

Capacidad de administración mejorada en estructuras tortuosas

El catéter Eagle Eye Platinum ST ofrece una capacidad de administración mejorada en estructuras tortuosas en comparación con el catéter Eagle Eye Platinum en un modelo de sobremesa tortuoso.*
Recubrimiento hidrofílico GlyDx
Lubricidad mejorada

Lubricidad mejorada

El recubrimiento hidrofílico GlyDx mejorado, aplicado en la parte distal del catéter, ofrece más lubricidad y durabilidad mientras se usa el dispositivo. La punta cónica y la luz larga de intercambio rápido permiten presionar más fácilmente.*

Lubricidad mejorada

Lubricidad mejorada
El recubrimiento hidrofílico GlyDx mejorado, aplicado en la parte distal del catéter, ofrece más lubricidad y durabilidad mientras se usa el dispositivo. La punta cónica y la luz larga de intercambio rápido permiten presionar más fácilmente.*

Lubricidad mejorada

El recubrimiento hidrofílico GlyDx mejorado, aplicado en la parte distal del catéter, ofrece más lubricidad y durabilidad mientras se usa el dispositivo. La punta cónica y la luz larga de intercambio rápido permiten presionar más fácilmente.*
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Recubrimiento hidrofílico GlyDx
Lubricidad mejorada

Lubricidad mejorada

El recubrimiento hidrofílico GlyDx mejorado, aplicado en la parte distal del catéter, ofrece más lubricidad y durabilidad mientras se usa el dispositivo. La punta cónica y la luz larga de intercambio rápido permiten presionar más fácilmente.*
Evaluación de un segmento mayor de la estructura vascular
Vistas más cercanas

Vistas más cercanas

Un diseño de punta más corta permite adelantar más el transductor en el interior de un vaso distal o con una estenosis acusada, lo que a su vez hace posible adquirir imágenes desde un plano más distal. Al igual que el catéter Eagle Eye Platinum, el dispositivo está indicado para la vasculatura coronaria y periférica.

Vistas más cercanas

Vistas más cercanas
Un diseño de punta más corta permite adelantar más el transductor en el interior de un vaso distal o con una estenosis acusada, lo que a su vez hace posible adquirir imágenes desde un plano más distal. Al igual que el catéter Eagle Eye Platinum, el dispositivo está indicado para la vasculatura coronaria y periférica.

Vistas más cercanas

Un diseño de punta más corta permite adelantar más el transductor en el interior de un vaso distal o con una estenosis acusada, lo que a su vez hace posible adquirir imágenes desde un plano más distal. Al igual que el catéter Eagle Eye Platinum, el dispositivo está indicado para la vasculatura coronaria y periférica.
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Evaluación de un segmento mayor de la estructura vascular
Vistas más cercanas

Vistas más cercanas

Un diseño de punta más corta permite adelantar más el transductor en el interior de un vaso distal o con una estenosis acusada, lo que a su vez hace posible adquirir imágenes desde un plano más distal. Al igual que el catéter Eagle Eye Platinum, el dispositivo está indicado para la vasculatura coronaria y periférica.
Dimensiones reducidas para casos complejos
Dimensiones reducidas para casos complejos

Dimensiones reducidas para casos complejos

Al igual que el Eagle Eye Platinum, el modelo ST cabe dentro de catéteres guía 5 F con un diámetro interior de 0,056”. Sus dimensiones reducidas y las transiciones de eje le confieren una mayor holgura en casos complejos donde es necesario introducir un catéter de ultrasonidos intravasculares contiguo en una guía de mayor tamaño con cables emparejados. Por ejemplo, el Eagle Eye Platinum se puede usar con un microcatéter Terumo Finecross en una guía 7 F.*

Dimensiones reducidas para casos complejos

Dimensiones reducidas para casos complejos
Al igual que el Eagle Eye Platinum, el modelo ST cabe dentro de catéteres guía 5 F con un diámetro interior de 0,056”. Sus dimensiones reducidas y las transiciones de eje le confieren una mayor holgura en casos complejos donde es necesario introducir un catéter de ultrasonidos intravasculares contiguo en una guía de mayor tamaño con cables emparejados. Por ejemplo, el Eagle Eye Platinum se puede usar con un microcatéter Terumo Finecross en una guía 7 F.*

Dimensiones reducidas para casos complejos

Al igual que el Eagle Eye Platinum, el modelo ST cabe dentro de catéteres guía 5 F con un diámetro interior de 0,056”. Sus dimensiones reducidas y las transiciones de eje le confieren una mayor holgura en casos complejos donde es necesario introducir un catéter de ultrasonidos intravasculares contiguo en una guía de mayor tamaño con cables emparejados. Por ejemplo, el Eagle Eye Platinum se puede usar con un microcatéter Terumo Finecross en una guía 7 F.*
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Dimensiones reducidas para casos complejos
Dimensiones reducidas para casos complejos

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Al igual que el Eagle Eye Platinum, el modelo ST cabe dentro de catéteres guía 5 F con un diámetro interior de 0,056”. Sus dimensiones reducidas y las transiciones de eje le confieren una mayor holgura en casos complejos donde es necesario introducir un catéter de ultrasonidos intravasculares contiguo en una guía de mayor tamaño con cables emparejados. Por ejemplo, el Eagle Eye Platinum se puede usar con un microcatéter Terumo Finecross en una guía 7 F.*
Reposicionamiento automático IVUS
Compatibilidad con SyncVision

Compatibilidad con SyncVision

El sistema de catéter digital de ultrasonidos intravasculares Eagle Eye Platinum ST es compatible con la función de reposicionamiento automático SyncVision, lo que crea una asociación a tres niveles entre las ubicaciones en el angiograma, la visualización IVUS longitudinal y las imágenes fijas IVUS tomográficas. SyncVision simplifica el dimensionamiento de las estructuras vasculares, agiliza la evaluación de las lesiones y permite administrar una terapia precisa.

Compatibilidad con SyncVision

Compatibilidad con SyncVision
El sistema de catéter digital de ultrasonidos intravasculares Eagle Eye Platinum ST es compatible con la función de reposicionamiento automático SyncVision, lo que crea una asociación a tres niveles entre las ubicaciones en el angiograma, la visualización IVUS longitudinal y las imágenes fijas IVUS tomográficas. SyncVision simplifica el dimensionamiento de las estructuras vasculares, agiliza la evaluación de las lesiones y permite administrar una terapia precisa.

Compatibilidad con SyncVision

El sistema de catéter digital de ultrasonidos intravasculares Eagle Eye Platinum ST es compatible con la función de reposicionamiento automático SyncVision, lo que crea una asociación a tres niveles entre las ubicaciones en el angiograma, la visualización IVUS longitudinal y las imágenes fijas IVUS tomográficas. SyncVision simplifica el dimensionamiento de las estructuras vasculares, agiliza la evaluación de las lesiones y permite administrar una terapia precisa.
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Reposicionamiento automático IVUS
Compatibilidad con SyncVision

Compatibilidad con SyncVision

El sistema de catéter digital de ultrasonidos intravasculares Eagle Eye Platinum ST es compatible con la función de reposicionamiento automático SyncVision, lo que crea una asociación a tres niveles entre las ubicaciones en el angiograma, la visualización IVUS longitudinal y las imágenes fijas IVUS tomográficas. SyncVision simplifica el dimensionamiento de las estructuras vasculares, agiliza la evaluación de las lesiones y permite administrar una terapia precisa.
Marcadores radiopacos
Marcadores para cálculo de longitud

Marcadores para cálculo de longitud

Sirviéndose únicamente de los angiogramas, puede resultar difícil calcular la longitud de las lesiones en bifurcaciones, ostiales y tortuosas. El catéter Eagle Eye Platinum ST incluye tres marcadores radiopacos con una separación de 10 mm que facilitan el cálculo de la longitud sin necesidades de un cable marcador o un dispositivo de extracción. La función de reposicionamiento automático SyncVision mide la longitud exacta con una extracción manual.

Marcadores para cálculo de longitud

Marcadores para cálculo de longitud
Sirviéndose únicamente de los angiogramas, puede resultar difícil calcular la longitud de las lesiones en bifurcaciones, ostiales y tortuosas. El catéter Eagle Eye Platinum ST incluye tres marcadores radiopacos con una separación de 10 mm que facilitan el cálculo de la longitud sin necesidades de un cable marcador o un dispositivo de extracción. La función de reposicionamiento automático SyncVision mide la longitud exacta con una extracción manual.

Marcadores para cálculo de longitud

Sirviéndose únicamente de los angiogramas, puede resultar difícil calcular la longitud de las lesiones en bifurcaciones, ostiales y tortuosas. El catéter Eagle Eye Platinum ST incluye tres marcadores radiopacos con una separación de 10 mm que facilitan el cálculo de la longitud sin necesidades de un cable marcador o un dispositivo de extracción. La función de reposicionamiento automático SyncVision mide la longitud exacta con una extracción manual.
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Marcadores radiopacos
Marcadores para cálculo de longitud

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Sirviéndose únicamente de los angiogramas, puede resultar difícil calcular la longitud de las lesiones en bifurcaciones, ostiales y tortuosas. El catéter Eagle Eye Platinum ST incluye tres marcadores radiopacos con una separación de 10 mm que facilitan el cálculo de la longitud sin necesidades de un cable marcador o un dispositivo de extracción. La función de reposicionamiento automático SyncVision mide la longitud exacta con una extracción manual.
VH IVUS
Evaluación de lesiones en tiempo real en el laboratorio de cateterismo

Evaluación de lesiones en tiempo real en el laboratorio de cateterismo

Las imágenes VH IVUS proporcionan un mapa tisular de la composición de la placa en colores con mediciones automáticas de la luz y de los vasos. La tecnología VH IVUS emplea avanzadas técnicas de análisis espectral patentadas para clasificar la placa en 4 tipos de tejidos con una precisión del 93-97 %.¹,²

Evaluación de lesiones en tiempo real en el laboratorio de cateterismo

Evaluación de lesiones en tiempo real en el laboratorio de cateterismo
Las imágenes VH IVUS proporcionan un mapa tisular de la composición de la placa en colores con mediciones automáticas de la luz y de los vasos. La tecnología VH IVUS emplea avanzadas técnicas de análisis espectral patentadas para clasificar la placa en 4 tipos de tejidos con una precisión del 93-97 %.¹,²

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Las imágenes VH IVUS proporcionan un mapa tisular de la composición de la placa en colores con mediciones automáticas de la luz y de los vasos. La tecnología VH IVUS emplea avanzadas técnicas de análisis espectral patentadas para clasificar la placa en 4 tipos de tejidos con una precisión del 93-97 %.¹,²
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VH IVUS
Evaluación de lesiones en tiempo real en el laboratorio de cateterismo

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Las imágenes VH IVUS proporcionan un mapa tisular de la composición de la placa en colores con mediciones automáticas de la luz y de los vasos. La tecnología VH IVUS emplea avanzadas técnicas de análisis espectral patentadas para clasificar la placa en 4 tipos de tejidos con una precisión del 93-97 %.¹,²
ChromaFlo
Evaluación de la aposición de las endoprótesis vasculares con ChromaFlo

Evaluación de la aposición de las endoprótesis vasculares con ChromaFlo

ChromaFlo resalta el flujo sanguíneo de color rojo para evaluar fácilmente la aposición de la endoprótesis, el tamaño de la luz y otros muchos factores. Es idóneo para los vasos periféricos y coronarios, incluida la arteria principal izquierda, las bifurcaciones, la arteria femoral superficial y la arteria ilíaca. Está diseñado para que el tamaño de la luz y la aposición de la endoprótesis se puedan reconocer al instante y ayuda a identificar ramificaciones, disecciones y placa en las bifurcaciones.

Evaluación de la aposición de las endoprótesis vasculares con ChromaFlo

Evaluación de la aposición de las endoprótesis vasculares con ChromaFlo
ChromaFlo resalta el flujo sanguíneo de color rojo para evaluar fácilmente la aposición de la endoprótesis, el tamaño de la luz y otros muchos factores. Es idóneo para los vasos periféricos y coronarios, incluida la arteria principal izquierda, las bifurcaciones, la arteria femoral superficial y la arteria ilíaca. Está diseñado para que el tamaño de la luz y la aposición de la endoprótesis se puedan reconocer al instante y ayuda a identificar ramificaciones, disecciones y placa en las bifurcaciones.

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ChromaFlo resalta el flujo sanguíneo de color rojo para evaluar fácilmente la aposición de la endoprótesis, el tamaño de la luz y otros muchos factores. Es idóneo para los vasos periféricos y coronarios, incluida la arteria principal izquierda, las bifurcaciones, la arteria femoral superficial y la arteria ilíaca. Está diseñado para que el tamaño de la luz y la aposición de la endoprótesis se puedan reconocer al instante y ayuda a identificar ramificaciones, disecciones y placa en las bifurcaciones.
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ChromaFlo
Evaluación de la aposición de las endoprótesis vasculares con ChromaFlo

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ChromaFlo resalta el flujo sanguíneo de color rojo para evaluar fácilmente la aposición de la endoprótesis, el tamaño de la luz y otros muchos factores. Es idóneo para los vasos periféricos y coronarios, incluida la arteria principal izquierda, las bifurcaciones, la arteria femoral superficial y la arteria ilíaca. Está diseñado para que el tamaño de la luz y la aposición de la endoprótesis se puedan reconocer al instante y ayuda a identificar ramificaciones, disecciones y placa en las bifurcaciones.
  • Sencilla función plug-and-play
  • Capacidad de administración en estructuras tortuosas
  • Recubrimiento hidrofílico GlyDx
  • Evaluación de un segmento mayor de la estructura vascular
Ver todas las características
Sencilla función plug-and-play
Plug and play para una adquisición de imágenes inmediata

Plug and play para una adquisición de imágenes inmediata

El diseño robusto, con la sencillez de plug and play y digital del catéter digital de ultrasonidos intravasculares Eagle Eye Platinum ST ofrece una técnica rápida y fácil para la adquisición de imágenes IVUS. No se necesita motor de accionamiento, piezas móviles ni dispositivo de extracción. Además, no tendrá que preocuparse de lavar o cebar el transductor antes de un procedimiento.

Plug and play para una adquisición de imágenes inmediata

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El diseño robusto, con la sencillez de plug and play y digital del catéter digital de ultrasonidos intravasculares Eagle Eye Platinum ST ofrece una técnica rápida y fácil para la adquisición de imágenes IVUS. No se necesita motor de accionamiento, piezas móviles ni dispositivo de extracción. Además, no tendrá que preocuparse de lavar o cebar el transductor antes de un procedimiento.

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El diseño robusto, con la sencillez de plug and play y digital del catéter digital de ultrasonidos intravasculares Eagle Eye Platinum ST ofrece una técnica rápida y fácil para la adquisición de imágenes IVUS. No se necesita motor de accionamiento, piezas móviles ni dispositivo de extracción. Además, no tendrá que preocuparse de lavar o cebar el transductor antes de un procedimiento.
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Capacidad de administración en estructuras tortuosas
Capacidad de administración mejorada en estructuras tortuosas

Capacidad de administración mejorada en estructuras tortuosas

El catéter Eagle Eye Platinum ST ofrece una capacidad de administración mejorada en estructuras tortuosas en comparación con el catéter Eagle Eye Platinum en un modelo de sobremesa tortuoso.*

Capacidad de administración mejorada en estructuras tortuosas

Capacidad de administración mejorada en estructuras tortuosas
El catéter Eagle Eye Platinum ST ofrece una capacidad de administración mejorada en estructuras tortuosas en comparación con el catéter Eagle Eye Platinum en un modelo de sobremesa tortuoso.*

Capacidad de administración mejorada en estructuras tortuosas

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Capacidad de administración en estructuras tortuosas
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Recubrimiento hidrofílico GlyDx
Lubricidad mejorada

Lubricidad mejorada

El recubrimiento hidrofílico GlyDx mejorado, aplicado en la parte distal del catéter, ofrece más lubricidad y durabilidad mientras se usa el dispositivo. La punta cónica y la luz larga de intercambio rápido permiten presionar más fácilmente.*

Lubricidad mejorada

Lubricidad mejorada
El recubrimiento hidrofílico GlyDx mejorado, aplicado en la parte distal del catéter, ofrece más lubricidad y durabilidad mientras se usa el dispositivo. La punta cónica y la luz larga de intercambio rápido permiten presionar más fácilmente.*

Lubricidad mejorada

El recubrimiento hidrofílico GlyDx mejorado, aplicado en la parte distal del catéter, ofrece más lubricidad y durabilidad mientras se usa el dispositivo. La punta cónica y la luz larga de intercambio rápido permiten presionar más fácilmente.*
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Recubrimiento hidrofílico GlyDx
Lubricidad mejorada

Lubricidad mejorada

El recubrimiento hidrofílico GlyDx mejorado, aplicado en la parte distal del catéter, ofrece más lubricidad y durabilidad mientras se usa el dispositivo. La punta cónica y la luz larga de intercambio rápido permiten presionar más fácilmente.*
Evaluación de un segmento mayor de la estructura vascular
Vistas más cercanas

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Un diseño de punta más corta permite adelantar más el transductor en el interior de un vaso distal o con una estenosis acusada, lo que a su vez hace posible adquirir imágenes desde un plano más distal. Al igual que el catéter Eagle Eye Platinum, el dispositivo está indicado para la vasculatura coronaria y periférica.

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Un diseño de punta más corta permite adelantar más el transductor en el interior de un vaso distal o con una estenosis acusada, lo que a su vez hace posible adquirir imágenes desde un plano más distal. Al igual que el catéter Eagle Eye Platinum, el dispositivo está indicado para la vasculatura coronaria y periférica.

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Evaluación de un segmento mayor de la estructura vascular
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Dimensiones reducidas para casos complejos
Dimensiones reducidas para casos complejos

Dimensiones reducidas para casos complejos

Al igual que el Eagle Eye Platinum, el modelo ST cabe dentro de catéteres guía 5 F con un diámetro interior de 0,056”. Sus dimensiones reducidas y las transiciones de eje le confieren una mayor holgura en casos complejos donde es necesario introducir un catéter de ultrasonidos intravasculares contiguo en una guía de mayor tamaño con cables emparejados. Por ejemplo, el Eagle Eye Platinum se puede usar con un microcatéter Terumo Finecross en una guía 7 F.*

Dimensiones reducidas para casos complejos

Dimensiones reducidas para casos complejos
Al igual que el Eagle Eye Platinum, el modelo ST cabe dentro de catéteres guía 5 F con un diámetro interior de 0,056”. Sus dimensiones reducidas y las transiciones de eje le confieren una mayor holgura en casos complejos donde es necesario introducir un catéter de ultrasonidos intravasculares contiguo en una guía de mayor tamaño con cables emparejados. Por ejemplo, el Eagle Eye Platinum se puede usar con un microcatéter Terumo Finecross en una guía 7 F.*

Dimensiones reducidas para casos complejos

Al igual que el Eagle Eye Platinum, el modelo ST cabe dentro de catéteres guía 5 F con un diámetro interior de 0,056”. Sus dimensiones reducidas y las transiciones de eje le confieren una mayor holgura en casos complejos donde es necesario introducir un catéter de ultrasonidos intravasculares contiguo en una guía de mayor tamaño con cables emparejados. Por ejemplo, el Eagle Eye Platinum se puede usar con un microcatéter Terumo Finecross en una guía 7 F.*
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Dimensiones reducidas para casos complejos
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Al igual que el Eagle Eye Platinum, el modelo ST cabe dentro de catéteres guía 5 F con un diámetro interior de 0,056”. Sus dimensiones reducidas y las transiciones de eje le confieren una mayor holgura en casos complejos donde es necesario introducir un catéter de ultrasonidos intravasculares contiguo en una guía de mayor tamaño con cables emparejados. Por ejemplo, el Eagle Eye Platinum se puede usar con un microcatéter Terumo Finecross en una guía 7 F.*
Reposicionamiento automático IVUS
Compatibilidad con SyncVision

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El sistema de catéter digital de ultrasonidos intravasculares Eagle Eye Platinum ST es compatible con la función de reposicionamiento automático SyncVision, lo que crea una asociación a tres niveles entre las ubicaciones en el angiograma, la visualización IVUS longitudinal y las imágenes fijas IVUS tomográficas. SyncVision simplifica el dimensionamiento de las estructuras vasculares, agiliza la evaluación de las lesiones y permite administrar una terapia precisa.

Compatibilidad con SyncVision

Compatibilidad con SyncVision
El sistema de catéter digital de ultrasonidos intravasculares Eagle Eye Platinum ST es compatible con la función de reposicionamiento automático SyncVision, lo que crea una asociación a tres niveles entre las ubicaciones en el angiograma, la visualización IVUS longitudinal y las imágenes fijas IVUS tomográficas. SyncVision simplifica el dimensionamiento de las estructuras vasculares, agiliza la evaluación de las lesiones y permite administrar una terapia precisa.

Compatibilidad con SyncVision

El sistema de catéter digital de ultrasonidos intravasculares Eagle Eye Platinum ST es compatible con la función de reposicionamiento automático SyncVision, lo que crea una asociación a tres niveles entre las ubicaciones en el angiograma, la visualización IVUS longitudinal y las imágenes fijas IVUS tomográficas. SyncVision simplifica el dimensionamiento de las estructuras vasculares, agiliza la evaluación de las lesiones y permite administrar una terapia precisa.
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Reposicionamiento automático IVUS
Compatibilidad con SyncVision

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El sistema de catéter digital de ultrasonidos intravasculares Eagle Eye Platinum ST es compatible con la función de reposicionamiento automático SyncVision, lo que crea una asociación a tres niveles entre las ubicaciones en el angiograma, la visualización IVUS longitudinal y las imágenes fijas IVUS tomográficas. SyncVision simplifica el dimensionamiento de las estructuras vasculares, agiliza la evaluación de las lesiones y permite administrar una terapia precisa.
Marcadores radiopacos
Marcadores para cálculo de longitud

Marcadores para cálculo de longitud

Sirviéndose únicamente de los angiogramas, puede resultar difícil calcular la longitud de las lesiones en bifurcaciones, ostiales y tortuosas. El catéter Eagle Eye Platinum ST incluye tres marcadores radiopacos con una separación de 10 mm que facilitan el cálculo de la longitud sin necesidades de un cable marcador o un dispositivo de extracción. La función de reposicionamiento automático SyncVision mide la longitud exacta con una extracción manual.

Marcadores para cálculo de longitud

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Sirviéndose únicamente de los angiogramas, puede resultar difícil calcular la longitud de las lesiones en bifurcaciones, ostiales y tortuosas. El catéter Eagle Eye Platinum ST incluye tres marcadores radiopacos con una separación de 10 mm que facilitan el cálculo de la longitud sin necesidades de un cable marcador o un dispositivo de extracción. La función de reposicionamiento automático SyncVision mide la longitud exacta con una extracción manual.

Marcadores para cálculo de longitud

Sirviéndose únicamente de los angiogramas, puede resultar difícil calcular la longitud de las lesiones en bifurcaciones, ostiales y tortuosas. El catéter Eagle Eye Platinum ST incluye tres marcadores radiopacos con una separación de 10 mm que facilitan el cálculo de la longitud sin necesidades de un cable marcador o un dispositivo de extracción. La función de reposicionamiento automático SyncVision mide la longitud exacta con una extracción manual.
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Marcadores radiopacos
Marcadores para cálculo de longitud

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Sirviéndose únicamente de los angiogramas, puede resultar difícil calcular la longitud de las lesiones en bifurcaciones, ostiales y tortuosas. El catéter Eagle Eye Platinum ST incluye tres marcadores radiopacos con una separación de 10 mm que facilitan el cálculo de la longitud sin necesidades de un cable marcador o un dispositivo de extracción. La función de reposicionamiento automático SyncVision mide la longitud exacta con una extracción manual.
VH IVUS
Evaluación de lesiones en tiempo real en el laboratorio de cateterismo

Evaluación de lesiones en tiempo real en el laboratorio de cateterismo

Las imágenes VH IVUS proporcionan un mapa tisular de la composición de la placa en colores con mediciones automáticas de la luz y de los vasos. La tecnología VH IVUS emplea avanzadas técnicas de análisis espectral patentadas para clasificar la placa en 4 tipos de tejidos con una precisión del 93-97 %.¹,²

Evaluación de lesiones en tiempo real en el laboratorio de cateterismo

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Las imágenes VH IVUS proporcionan un mapa tisular de la composición de la placa en colores con mediciones automáticas de la luz y de los vasos. La tecnología VH IVUS emplea avanzadas técnicas de análisis espectral patentadas para clasificar la placa en 4 tipos de tejidos con una precisión del 93-97 %.¹,²

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Las imágenes VH IVUS proporcionan un mapa tisular de la composición de la placa en colores con mediciones automáticas de la luz y de los vasos. La tecnología VH IVUS emplea avanzadas técnicas de análisis espectral patentadas para clasificar la placa en 4 tipos de tejidos con una precisión del 93-97 %.¹,²
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VH IVUS
Evaluación de lesiones en tiempo real en el laboratorio de cateterismo

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ChromaFlo
Evaluación de la aposición de las endoprótesis vasculares con ChromaFlo

Evaluación de la aposición de las endoprótesis vasculares con ChromaFlo

ChromaFlo resalta el flujo sanguíneo de color rojo para evaluar fácilmente la aposición de la endoprótesis, el tamaño de la luz y otros muchos factores. Es idóneo para los vasos periféricos y coronarios, incluida la arteria principal izquierda, las bifurcaciones, la arteria femoral superficial y la arteria ilíaca. Está diseñado para que el tamaño de la luz y la aposición de la endoprótesis se puedan reconocer al instante y ayuda a identificar ramificaciones, disecciones y placa en las bifurcaciones.

Evaluación de la aposición de las endoprótesis vasculares con ChromaFlo

Evaluación de la aposición de las endoprótesis vasculares con ChromaFlo
ChromaFlo resalta el flujo sanguíneo de color rojo para evaluar fácilmente la aposición de la endoprótesis, el tamaño de la luz y otros muchos factores. Es idóneo para los vasos periféricos y coronarios, incluida la arteria principal izquierda, las bifurcaciones, la arteria femoral superficial y la arteria ilíaca. Está diseñado para que el tamaño de la luz y la aposición de la endoprótesis se puedan reconocer al instante y ayuda a identificar ramificaciones, disecciones y placa en las bifurcaciones.

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ChromaFlo resalta el flujo sanguíneo de color rojo para evaluar fácilmente la aposición de la endoprótesis, el tamaño de la luz y otros muchos factores. Es idóneo para los vasos periféricos y coronarios, incluida la arteria principal izquierda, las bifurcaciones, la arteria femoral superficial y la arteria ilíaca. Está diseñado para que el tamaño de la luz y la aposición de la endoprótesis se puedan reconocer al instante y ayuda a identificar ramificaciones, disecciones y placa en las bifurcaciones.
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ChromaFlo
Evaluación de la aposición de las endoprótesis vasculares con ChromaFlo

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ChromaFlo resalta el flujo sanguíneo de color rojo para evaluar fácilmente la aposición de la endoprótesis, el tamaño de la luz y otros muchos factores. Es idóneo para los vasos periféricos y coronarios, incluida la arteria principal izquierda, las bifurcaciones, la arteria femoral superficial y la arteria ilíaca. Está diseñado para que el tamaño de la luz y la aposición de la endoprótesis se puedan reconocer al instante y ayuda a identificar ramificaciones, disecciones y placa en las bifurcaciones.

Especificaciones

Especificaciones de tamaño de catéter
Especificaciones de tamaño de catéter
Catéter guía mínimo
  • 5 F (DI de 0,056")
Cable guía máximo
  • 0,014"
Diámetro máximo para adquisición de imágenes
  • 20 mm
Longitud útil
  • 150 cm
Frecuencia
  • 20 MHz
Especificaciones de tamaño de catéter
Especificaciones de tamaño de catéter
Catéter guía mínimo
  • 5 F (DI de 0,056")
Cable guía máximo
  • 0,014"
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Especificaciones de tamaño de catéter
Especificaciones de tamaño de catéter
Catéter guía mínimo
  • 5 F (DI de 0,056")
Cable guía máximo
  • 0,014"
Diámetro máximo para adquisición de imágenes
  • 20 mm
Longitud útil
  • 150 cm
Frecuencia
  • 20 MHz
  • 1. No se ha determinado el grado de seguridad y eficacia de los ultrasonidos intravasculares con histología virtual (VH IVUS) para la caracterización de las lesiones vasculares y los tipos de tejido.
  • 2. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120
  • *Datos de archivo
  • La disponibilidad de productos está sujeta a autorización normativa. Póngase en contacto con el representante de ventas local para comprobar la disponibilidad en su país.
  • Eagle Eye Platinum ST es distribuido por Intermed en Nueva Zelanda.

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