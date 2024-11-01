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El catéter de ultrasonidos intravasculares digital Eagle Eye Platinum ST ofrece una distancia de 2,5 mm entre la punta y el dispositivo de adquisición de imágenes diseñada para evaluar un segmento mayor de la estructura vascular que los catéteres convencionales al proporcionar vistas más cercanas de las lesiones con un alto grado de estenosis y de la anatomía distal. Este catéter de punta pequeña se puede introducir en todas las guías de 5 F y presenta todas las características de nuestro exitoso modelo Eagle Eye Platinum, tales como la sencillez de la función plug and play, tres marcadores radiopacos, recubrimiento hidrofílico GlyDx y compatibilidad con SyncVision.*
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Plug and play para una adquisición de imágenes inmediata
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Capacidad de administración mejorada en estructuras tortuosas
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Lubricidad mejorada
Lubricidad mejorada
Lubricidad mejorada
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Vistas más cercanas
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Dimensiones reducidas para casos complejos
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Compatibilidad con SyncVision
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Marcadores para cálculo de longitud
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Evaluación de lesiones en tiempo real en el laboratorio de cateterismo
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Evaluación de la aposición de las endoprótesis vasculares con ChromaFlo
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Plug and play para una adquisición de imágenes inmediata
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Capacidad de administración mejorada en estructuras tortuosas
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Lubricidad mejorada
Lubricidad mejorada
Lubricidad mejorada
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Vistas más cercanas
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Dimensiones reducidas para casos complejos
Dimensiones reducidas para casos complejos
Dimensiones reducidas para casos complejos
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Compatibilidad con SyncVision
Compatibilidad con SyncVision
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Marcadores para cálculo de longitud
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Evaluación de lesiones en tiempo real en el laboratorio de cateterismo
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Evaluación de la aposición de las endoprótesis vasculares con ChromaFlo
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|Catéter guía mínimo
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|Cable guía máximo
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|Diámetro máximo para adquisición de imágenes
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|Longitud útil
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|Frecuencia
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|Catéter guía mínimo
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|Cable guía máximo
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Los sistemas de terapia con guía de precisión Core permiten elegir entre adquisición de imágenes y fisiología en una única plataforma integrada.¹ Core contribuye a aportar claridad en el método utilizado, confianza en las decisiones y sencillez en el diagnóstico y los flujos de trabajo intervencionistas.
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Core Mobile está diseñado para impulsar el futuro de la terapia guiada de precisión y permite elegir entre adquisición de imágenes y fisiología en una única plataforma móvil.¹ Core Mobile ofrece además claridad en el método utilizado y confianza en los resultados al proporcionar más información durante la fase de diagnóstico, facilitando de este modo la toma de decisiones durante la intervención.
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El sistema de guía de precisión SyncVision agiliza la evaluación de las lesiones, simplifica el dimensionamiento de las estructuras vasculares y permite administrar una terapia precisa junto con el flujo de imágenes fluoroscópicas existente.
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