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El sistema de rayos X Philips Diamond Select Allura Xper está renovado de fábrica a la condición "como nuevo". Este sistema avanzado ofrece imaginología de alta resolución para soportar procedimientos de cirugía cardíaca y cardiovasculares mínimamente invasivos.
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La tecnología de detector plano proporciona una calidad de imagen excepcional
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Ajustes Xper para agilizar los procedimientos
Ajustes Xper para agilizar los procedimientos
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Allura 3D-CA para una perspectiva clara dentro de la vasculatura tortuosa
Allura 3D-CA para una perspectiva clara dentro de la vasculatura tortuosa
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El proceso de renovación proporciona un estado "como nuevo"
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Protección al paciente BodyGuard para evitar retrasos
Protección al paciente BodyGuard para evitar retrasos
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StentBoost para mejorar la visualización
StentBoost para mejorar la visualización
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Un programa galardonado implica un desempeño galardonado
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La tecnología de detector plano proporciona una calidad de imagen excepcional
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Ajustes Xper para agilizar los procedimientos
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Allura 3D-CA para una perspectiva clara dentro de la vasculatura tortuosa
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El proceso de renovación proporciona un estado "como nuevo"
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Protección al paciente BodyGuard para evitar retrasos
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StentBoost para mejorar la visualización
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Un programa galardonado implica un desempeño galardonado
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El escáner de Tomografía Computada (CT) de 16 canales Brilliance Diamond Select de Philips constituye un sistema de alto rendimiento. Se ajusta idealmente a estudios de CT de rutina, Angiografía por Tomografía Computada (CTA) y aplicaciones avanzadas sensibles al movimiento, como es el caso de los estudios por CT colonográficos y pulmonares.
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Traiga intervenciones avanzadas a su sala de angiografía con tecnología de última generación, calidad de imagen y desempeño clínico fantásticos. El sistema de rayos X Philips Diamond Select Allura Xper FD20 está diseñado para soportar su práctica hacia el futuro.
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El sistema GEMINI GXL 16 Diamond Select es un sistema de PET/CT diseñado con el fin de ofrecer mayor comodidad para pacientes claustrofóbicos y pediátricos, así como para pacientes que tienen dificultad en recostarse sin moverse. Brinda flexibilidad en la planificación del diagnóstico y el tratamiento.
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El sistema de configuración de 16 canales del equipo GEMINI TF 16 de Diamond Select lo coloca por encima de la curva de aplicaciones. Además de ofrecerle confianza adicional durante estudios oncológicos con fludesoxiglucosa (FDG), la velocidad de adquisición de PET y CT le permite realizar aplicaciones de avanzada tales como sincronización pulmonar, estudios cardíacos y adquisición de imágenes moleculares.
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