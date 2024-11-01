Papel termoquímico, sin encabezado, sin cuadrícula
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|Categoría de producto
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|Dimensiones del papel
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|Tipo del producto
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|Sin látex de caucho natural
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|Estéril o no estéril
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|Peso del paquete
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|Unidad de embalaje
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|Duración mínima
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|Uso con equipos de terceros
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|Con certificación CE
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|Sin BPA
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|Uso con equipos Philips
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|Categoría de producto
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|Dimensiones del papel
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|Uso con equipos Philips
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|Dimensiones del papel
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|Tipo del producto
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|Sin látex de caucho natural
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|Estéril o no estéril
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|Peso del paquete
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|Duración mínima
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