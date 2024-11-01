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Thermal roll paper, 110mm wide

Rollo

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Especificaciones

Detalles del producto
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Categoría de producto
  • Papel
Dimensiones del papel
  • 110 mm x 28,5 m (4,3in x 93in)
Tipo del producto
  • Rollo
Uso en un solo paciente o multipaciente
  • Desechable
Estéril o no estéril
  • No estéril
Sin látex de caucho natural
Peso del paquete
  • 2,04 kg
Unidad de embalaje
  • 20 rollos por caja
Duración mínima
  • Ninguno
Con certificación CE
Uso con equipos de terceros
  • 860392
Uso con equipos Philips
  • No
Sin BPA
  • Sin BPA ni BPS
Detalles del producto
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  • Papel
Dimensiones del papel
  • 110 mm x 28,5 m (4,3in x 93in)
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  • Papel
Dimensiones del papel
  • 110 mm x 28,5 m (4,3in x 93in)
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  • Rollo
Uso en un solo paciente o multipaciente
  • Desechable
Estéril o no estéril
  • No estéril
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