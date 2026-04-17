The SnuggleUp is a soft, cozy support that helps provide proper positioning and physiological stability for preterm and ill babies. Once settled in the SnuggleUp, the baby can be weighed, moved, examined or transported.
Comfortable design gently maintains baby's position
Cloth style SnuggleUp is reusable
Disposable SnuggleUp for all situations
Características
SnuggleUp desechable para todas las situaciones
Los SnuggleUp desechables son idóneos para ingresos, procedimientos y traslados, o cuando no se dispone de servicio de lavandería. Están fabricados con un material a base de poliéster suave no inflamable y no tejido. SnuggleUp está disponible con o sin cierres de velcro en las tiras ajustables, para así mantener los brazos y piernas correctamente colocados y no entorpecer durante los ingresos o procedimientos.
Diseño cómodo que mantiene la posición del bebé con delicadeza
Gracias al tope inferior acolchado y a las tiras suaves y ajustables, se permite el movimiento al tiempo que se mantienen la posición y la flexión adecuadas.
Un tipo de tela reutilizable
La original tela con la que está fabricado SnuggleUp ofrece un entretejido suave de algodón/poliéster, y es lavable y reutilizable.