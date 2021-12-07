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Precisión: los bordes se bloquean para un deslizamiento mínimo
Precisión: los bordes se bloquean para un deslizamiento mínimo
• Los bordes con marcas rectangulares bloquean el dispositivo en su lugar • No hay deslizamiento significativo del dispositivo, lo que significa un menor riesgo de daños a los tejidos sanos¹,²
Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción
Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción
• Los bordes frontales están diseñados para impulsar la expansión hacia el exterior con hasta una fuerza aproximadamente 15-25 veces superior a la de un balón convencional³ • El elemento helicoidal de nitinol de AngioSculpt crea una ampliación luminal inicial uniforme
Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción
• Los bordes frontales están diseñados para impulsar la expansión hacia el exterior con hasta una fuerza aproximadamente 15-25 veces superior a la de un balón convencional³ • El elemento helicoidal de nitinol de AngioSculpt crea una ampliación luminal inicial uniforme
Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción
• Los bordes frontales están diseñados para impulsar la expansión hacia el exterior con hasta una fuerza aproximadamente 15-25 veces superior a la de un balón convencional³ • El elemento helicoidal de nitinol de AngioSculpt crea una ampliación luminal inicial uniforme
Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción
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• Los bordes frontales están diseñados para impulsar la expansión hacia el exterior con hasta una fuerza aproximadamente 15-25 veces superior a la de un balón convencional³ • El elemento helicoidal de nitinol de AngioSculpt crea una ampliación luminal inicial uniforme
Seguridad: baja tasa de disección¹,²
Seguridad: baja tasa de disección¹,²
• Tras la punción, las fuerzas externas están diseñadas para ser equivalentes a las de un balón convencional • Baja tasa de disección y perforaciones mínimas¹,² • Baja tasa de colocación de stents complementaria¹,² • Cero (0) disecciones que limiten el flujo⁵,⁶
Seguridad: baja tasa de disección¹,²
• Tras la punción, las fuerzas externas están diseñadas para ser equivalentes a las de un balón convencional • Baja tasa de disección y perforaciones mínimas¹,² • Baja tasa de colocación de stents complementaria¹,² • Cero (0) disecciones que limiten el flujo⁵,⁶
Seguridad: baja tasa de disección¹,²
• Tras la punción, las fuerzas externas están diseñadas para ser equivalentes a las de un balón convencional • Baja tasa de disección y perforaciones mínimas¹,² • Baja tasa de colocación de stents complementaria¹,² • Cero (0) disecciones que limiten el flujo⁵,⁶
• Tras la punción, las fuerzas externas están diseñadas para ser equivalentes a las de un balón convencional • Baja tasa de disección y perforaciones mínimas¹,² • Baja tasa de colocación de stents complementaria¹,² • Cero (0) disecciones que limiten el flujo⁵,⁶
Precisión: los bordes se bloquean para un deslizamiento mínimo
Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción
Precisión: los bordes se bloquean para un deslizamiento mínimo
Precisión: los bordes se bloquean para un deslizamiento mínimo
• Los bordes con marcas rectangulares bloquean el dispositivo en su lugar • No hay deslizamiento significativo del dispositivo, lo que significa un menor riesgo de daños a los tejidos sanos¹,²
Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción
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• Los bordes frontales están diseñados para impulsar la expansión hacia el exterior con hasta una fuerza aproximadamente 15-25 veces superior a la de un balón convencional³ • El elemento helicoidal de nitinol de AngioSculpt crea una ampliación luminal inicial uniforme
Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción
• Los bordes frontales están diseñados para impulsar la expansión hacia el exterior con hasta una fuerza aproximadamente 15-25 veces superior a la de un balón convencional³ • El elemento helicoidal de nitinol de AngioSculpt crea una ampliación luminal inicial uniforme
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Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción
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• Los bordes frontales están diseñados para impulsar la expansión hacia el exterior con hasta una fuerza aproximadamente 15-25 veces superior a la de un balón convencional³ • El elemento helicoidal de nitinol de AngioSculpt crea una ampliación luminal inicial uniforme
Seguridad: baja tasa de disección¹,²
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• Tras la punción, las fuerzas externas están diseñadas para ser equivalentes a las de un balón convencional • Baja tasa de disección y perforaciones mínimas¹,² • Baja tasa de colocación de stents complementaria¹,² • Cero (0) disecciones que limiten el flujo⁵,⁶
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1. Kiesz RS, Scheinert D, Peeters PJ, et al. Results from the international registry of the AngioSculpt Scoring Balloon Catheter for the treatment of infrapopliteal disease. J Am Coll Cardiol. 2008;51:10 (suppl B);75.
2. Scheinert D, Peeters P, Bosiers M, et al. Results of the multicenter first-in-man study of a novel scoring balloon catheter for the treatment of infra-popliteal peripheral arterial disease. Catheter Cardiovasc Interv. 2007;70:1034-1039.
3. AngioSculpt Test Plan ST-1197 (2008), on file at AngioScore, Inc.
4. Fonseca A, Costa JR, Abizaid A, et al. Intravascular ultrasound assessment of the novel AngioSculpt Scoring Balloon Catheter for the treatment of complex coronary lesions. J Invasive Cardiol. 2008;20:21-27.
5. Bosiers et al, Use of the AngioSculpt Scoring Balloon for Infrapopliteal Lesions in Patients with Critical Limb Ischemia: 1-year Outcome Vascular, Vol. 17. No. 1, pp. 29-35. 2009.
6. MASCOT, presentación en Veith en 2009 (Nueva York) y CRT en 2010 (Washington, DC).
*Consulte el etiquetado del producto, incluidas las instrucciones de uso, para seleccionar el tamaño de dispositivo adecuado.
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