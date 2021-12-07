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AngioSculpt

Catéter balón con marcas para ACTP

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Catéter balón de corte AngioSculpt ATP proporciona entre 15 y 25 veces más fuerza que los balones convencionales, con baja tasa de disección y de colocación de stent³.

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Características
Precisión: los bordes se bloquean para un deslizamiento mínimo
Precisión: los bordes se bloquean para un deslizamiento mínimo

Precisión: los bordes se bloquean para un deslizamiento mínimo

• Los bordes con marcas rectangulares bloquean el dispositivo en su lugar • No hay deslizamiento significativo del dispositivo, lo que significa un menor riesgo de daños a los tejidos sanos¹,²

Precisión: los bordes se bloquean para un deslizamiento mínimo

Precisión: los bordes se bloquean para un deslizamiento mínimo
• Los bordes con marcas rectangulares bloquean el dispositivo en su lugar • No hay deslizamiento significativo del dispositivo, lo que significa un menor riesgo de daños a los tejidos sanos¹,²

Precisión: los bordes se bloquean para un deslizamiento mínimo

• Los bordes con marcas rectangulares bloquean el dispositivo en su lugar • No hay deslizamiento significativo del dispositivo, lo que significa un menor riesgo de daños a los tejidos sanos¹,²
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Precisión: los bordes se bloquean para un deslizamiento mínimo
Precisión: los bordes se bloquean para un deslizamiento mínimo

Precisión: los bordes se bloquean para un deslizamiento mínimo

• Los bordes con marcas rectangulares bloquean el dispositivo en su lugar • No hay deslizamiento significativo del dispositivo, lo que significa un menor riesgo de daños a los tejidos sanos¹,²
Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción
Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción

Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción

• Los bordes frontales están diseñados para impulsar la expansión hacia el exterior con hasta una fuerza aproximadamente 15-25 veces superior a la de un balón convencional³ • El elemento helicoidal de nitinol de AngioSculpt crea una ampliación luminal inicial uniforme

Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción

Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción
• Los bordes frontales están diseñados para impulsar la expansión hacia el exterior con hasta una fuerza aproximadamente 15-25 veces superior a la de un balón convencional³ • El elemento helicoidal de nitinol de AngioSculpt crea una ampliación luminal inicial uniforme

Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción

• Los bordes frontales están diseñados para impulsar la expansión hacia el exterior con hasta una fuerza aproximadamente 15-25 veces superior a la de un balón convencional³ • El elemento helicoidal de nitinol de AngioSculpt crea una ampliación luminal inicial uniforme
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Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción
Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción

Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción

• Los bordes frontales están diseñados para impulsar la expansión hacia el exterior con hasta una fuerza aproximadamente 15-25 veces superior a la de un balón convencional³ • El elemento helicoidal de nitinol de AngioSculpt crea una ampliación luminal inicial uniforme
Seguridad: baja tasa de disección¹,²
Seguridad: baja tasa de disección¹,²

Seguridad: baja tasa de disección¹,²

• Tras la punción, las fuerzas externas están diseñadas para ser equivalentes a las de un balón convencional • Baja tasa de disección y perforaciones mínimas¹,² • Baja tasa de colocación de stents complementaria¹,² • Cero (0) disecciones que limiten el flujo⁵,⁶

Seguridad: baja tasa de disección¹,²

Seguridad: baja tasa de disección¹,²
• Tras la punción, las fuerzas externas están diseñadas para ser equivalentes a las de un balón convencional • Baja tasa de disección y perforaciones mínimas¹,² • Baja tasa de colocación de stents complementaria¹,² • Cero (0) disecciones que limiten el flujo⁵,⁶

Seguridad: baja tasa de disección¹,²

• Tras la punción, las fuerzas externas están diseñadas para ser equivalentes a las de un balón convencional • Baja tasa de disección y perforaciones mínimas¹,² • Baja tasa de colocación de stents complementaria¹,² • Cero (0) disecciones que limiten el flujo⁵,⁶
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Seguridad: baja tasa de disección¹,²
Seguridad: baja tasa de disección¹,²

Seguridad: baja tasa de disección¹,²

• Tras la punción, las fuerzas externas están diseñadas para ser equivalentes a las de un balón convencional • Baja tasa de disección y perforaciones mínimas¹,² • Baja tasa de colocación de stents complementaria¹,² • Cero (0) disecciones que limiten el flujo⁵,⁶
  • Precisión: los bordes se bloquean para un deslizamiento mínimo
  • Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción
  • Seguridad: baja tasa de disección¹,²
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Precisión: los bordes se bloquean para un deslizamiento mínimo
Precisión: los bordes se bloquean para un deslizamiento mínimo

Precisión: los bordes se bloquean para un deslizamiento mínimo

• Los bordes con marcas rectangulares bloquean el dispositivo en su lugar • No hay deslizamiento significativo del dispositivo, lo que significa un menor riesgo de daños a los tejidos sanos¹,²

Precisión: los bordes se bloquean para un deslizamiento mínimo

Precisión: los bordes se bloquean para un deslizamiento mínimo
• Los bordes con marcas rectangulares bloquean el dispositivo en su lugar • No hay deslizamiento significativo del dispositivo, lo que significa un menor riesgo de daños a los tejidos sanos¹,²

Precisión: los bordes se bloquean para un deslizamiento mínimo

• Los bordes con marcas rectangulares bloquean el dispositivo en su lugar • No hay deslizamiento significativo del dispositivo, lo que significa un menor riesgo de daños a los tejidos sanos¹,²
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Precisión: los bordes se bloquean para un deslizamiento mínimo
Precisión: los bordes se bloquean para un deslizamiento mínimo

Precisión: los bordes se bloquean para un deslizamiento mínimo

• Los bordes con marcas rectangulares bloquean el dispositivo en su lugar • No hay deslizamiento significativo del dispositivo, lo que significa un menor riesgo de daños a los tejidos sanos¹,²
Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción
Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción

Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción

• Los bordes frontales están diseñados para impulsar la expansión hacia el exterior con hasta una fuerza aproximadamente 15-25 veces superior a la de un balón convencional³ • El elemento helicoidal de nitinol de AngioSculpt crea una ampliación luminal inicial uniforme

Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción

Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción
• Los bordes frontales están diseñados para impulsar la expansión hacia el exterior con hasta una fuerza aproximadamente 15-25 veces superior a la de un balón convencional³ • El elemento helicoidal de nitinol de AngioSculpt crea una ampliación luminal inicial uniforme

Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción

• Los bordes frontales están diseñados para impulsar la expansión hacia el exterior con hasta una fuerza aproximadamente 15-25 veces superior a la de un balón convencional³ • El elemento helicoidal de nitinol de AngioSculpt crea una ampliación luminal inicial uniforme
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Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción
Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción

Potencia: aproximadamente 15-25 veces la fuerza de punción

• Los bordes frontales están diseñados para impulsar la expansión hacia el exterior con hasta una fuerza aproximadamente 15-25 veces superior a la de un balón convencional³ • El elemento helicoidal de nitinol de AngioSculpt crea una ampliación luminal inicial uniforme
Seguridad: baja tasa de disección¹,²
Seguridad: baja tasa de disección¹,²

Seguridad: baja tasa de disección¹,²

• Tras la punción, las fuerzas externas están diseñadas para ser equivalentes a las de un balón convencional • Baja tasa de disección y perforaciones mínimas¹,² • Baja tasa de colocación de stents complementaria¹,² • Cero (0) disecciones que limiten el flujo⁵,⁶

Seguridad: baja tasa de disección¹,²

Seguridad: baja tasa de disección¹,²
• Tras la punción, las fuerzas externas están diseñadas para ser equivalentes a las de un balón convencional • Baja tasa de disección y perforaciones mínimas¹,² • Baja tasa de colocación de stents complementaria¹,² • Cero (0) disecciones que limiten el flujo⁵,⁶

Seguridad: baja tasa de disección¹,²

• Tras la punción, las fuerzas externas están diseñadas para ser equivalentes a las de un balón convencional • Baja tasa de disección y perforaciones mínimas¹,² • Baja tasa de colocación de stents complementaria¹,² • Cero (0) disecciones que limiten el flujo⁵,⁶
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Seguridad: baja tasa de disección¹,²
Seguridad: baja tasa de disección¹,²

Seguridad: baja tasa de disección¹,²

• Tras la punción, las fuerzas externas están diseñadas para ser equivalentes a las de un balón convencional • Baja tasa de disección y perforaciones mínimas¹,² • Baja tasa de colocación de stents complementaria¹,² • Cero (0) disecciones que limiten el flujo⁵,⁶

Documentación

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Especificaciones

Número de modelo 2039-2010
Número de modelo 2039-2010
Diámetro del balón
  • 2 mm
Longitud del balón
  • 10 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 5 F
Número de modelo 2039-2020
Número de modelo 2039-2020
Diámetro del balón
  • 2 mm
Longitud del balón
  • 20 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 5 F
Número de modelo 2155-2040
Número de modelo 2155-2040
Diámetro del balón
  • 2 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 155 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 5 F
Número de modelo 2216-20100
Número de modelo 2216-20100
Diámetro del balón
  • 2 mm
Longitud del balón
  • 100 mm
Longitud del catéter
  • 155 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2155-25406
Número de modelo 2155-25406
Diámetro del balón
  • 2,5 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 155 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 5 F
Número de modelo 2216-25100
Número de modelo 2216-25100
Diámetro del balón
  • 2,5 mm
Longitud del balón
  • 100 mm
Longitud del catéter
  • 155 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2155-3040
Número de modelo 2155-3040
Diámetro del balón
  • 3 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 155 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 5 F
Número de modelo 2216-30100
Número de modelo 2216-30100
Diámetro del balón
  • 3 mm
Longitud del balón
  • 100 mm
Longitud del catéter
  • 155 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 5 F
Número de modelo 2155-3540
Número de modelo 2155-3540
Diámetro del balón
  • 3,5 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 155 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 5 F
Número de modelo 2216-35100
Número de modelo 2216-35100
Diámetro del balón
  • 3,5 mm
Longitud del balón
  • 100 mm
Longitud del catéter
  • 155 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2076-4020
Número de modelo 2076-4020
Diámetro del balón
  • 4 mm
Longitud del balón
  • 20 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2092-4040
Número de modelo 2092-4040
Diámetro del balón
  • 4 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 90 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2076-4040
Número de modelo 2076-4040
Diámetro del balón
  • 4 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2290-40100
Número de modelo 2290-40100
Diámetro del balón
  • 4 mm
Longitud del balón
  • 100 mm
Longitud del catéter
  • 90 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2237-40100
Número de modelo 2237-40100
Diámetro del balón
  • 4 mm
Longitud del balón
  • 100 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2249-40200
Número de modelo 2249-40200
Diámetro del balón
  • 4 mm
Longitud del balón
  • 200 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2076-5020
Número de modelo 2076-5020
Diámetro del balón
  • 5 mm
Longitud del balón
  • 20 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2092-5040
Número de modelo 2092-5040
Diámetro del balón
  • 5 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 90 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2076-5040
Número de modelo 2076-5040
Diámetro del balón
  • 5 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2290-50100
Número de modelo 2290-50100
Diámetro del balón
  • 5 mm
Longitud del balón
  • 100 mm
Longitud del catéter
  • 90 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2237-50100
Número de modelo 2237-50100
Diámetro del balón
  • 5 mm
Longitud del balón
  • 100 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2249-50200
Número de modelo 2249-50200
Diámetro del balón
  • 5 mm
Longitud del balón
  • 200 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2105-6020
Número de modelo 2105-6020
Diámetro del balón
  • 6 mm
Longitud del balón
  • 20 mm
Longitud del catéter
  • 50 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2092-6020
Número de modelo 2092-6020
Diámetro del balón
  • 6 mm
Longitud del balón
  • 20 mm
Longitud del catéter
  • 90 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2076-6020
Número de modelo 2076-6020
Diámetro del balón
  • 6 mm
Longitud del balón
  • 20 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2105-6040
Número de modelo 2105-6040
Diámetro del balón
  • 6 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 50 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2092-6040
Número de modelo 2092-6040
Diámetro del balón
  • 6 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 90 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2076-6040
Número de modelo 2076-6040
Diámetro del balón
  • 6 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2290-60100
Número de modelo 2290-60100
Diámetro del balón
  • 6 mm
Longitud del balón
  • 100 mm
Longitud del catéter
  • 90 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2237-60100
Número de modelo 2237-60100
Diámetro del balón
  • 6 mm
Longitud del balón
  • 100 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2249-60200
Número de modelo 2249-60200
Diámetro del balón
  • 6 mm
Longitud del balón
  • 200 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2332-7040
Número de modelo 2332-7040
Diámetro del balón
  • 7 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 50 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2333-7040
Número de modelo 2333-7040
Diámetro del balón
  • 7 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 90 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2334-7040
Número de modelo 2334-7040
Diámetro del balón
  • 7 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2332-8040
Número de modelo 2332-8040
Diámetro del balón
  • 8 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 50 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2333-8040
Número de modelo 2333-8040
Diámetro del balón
  • 8 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 90 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2334-8040
Número de modelo 2334-8040
Diámetro del balón
  • 8 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2039-2010
Número de modelo 2039-2010
Diámetro del balón
  • 2 mm
Longitud del balón
  • 10 mm
Número de modelo 2039-2020
Número de modelo 2039-2020
Diámetro del balón
  • 2 mm
Longitud del balón
  • 20 mm
Ver todas las especificaciones
Número de modelo 2039-2010
Número de modelo 2039-2010
Diámetro del balón
  • 2 mm
Longitud del balón
  • 10 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 5 F
Número de modelo 2039-2020
Número de modelo 2039-2020
Diámetro del balón
  • 2 mm
Longitud del balón
  • 20 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 5 F
Número de modelo 2155-2040
Número de modelo 2155-2040
Diámetro del balón
  • 2 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 155 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 5 F
Número de modelo 2216-20100
Número de modelo 2216-20100
Diámetro del balón
  • 2 mm
Longitud del balón
  • 100 mm
Longitud del catéter
  • 155 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2155-25406
Número de modelo 2155-25406
Diámetro del balón
  • 2,5 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 155 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 5 F
Número de modelo 2216-25100
Número de modelo 2216-25100
Diámetro del balón
  • 2,5 mm
Longitud del balón
  • 100 mm
Longitud del catéter
  • 155 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2155-3040
Número de modelo 2155-3040
Diámetro del balón
  • 3 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 155 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 5 F
Número de modelo 2216-30100
Número de modelo 2216-30100
Diámetro del balón
  • 3 mm
Longitud del balón
  • 100 mm
Longitud del catéter
  • 155 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 5 F
Número de modelo 2155-3540
Número de modelo 2155-3540
Diámetro del balón
  • 3,5 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 155 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 5 F
Número de modelo 2216-35100
Número de modelo 2216-35100
Diámetro del balón
  • 3,5 mm
Longitud del balón
  • 100 mm
Longitud del catéter
  • 155 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2076-4020
Número de modelo 2076-4020
Diámetro del balón
  • 4 mm
Longitud del balón
  • 20 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2092-4040
Número de modelo 2092-4040
Diámetro del balón
  • 4 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 90 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2076-4040
Número de modelo 2076-4040
Diámetro del balón
  • 4 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2290-40100
Número de modelo 2290-40100
Diámetro del balón
  • 4 mm
Longitud del balón
  • 100 mm
Longitud del catéter
  • 90 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2237-40100
Número de modelo 2237-40100
Diámetro del balón
  • 4 mm
Longitud del balón
  • 100 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2249-40200
Número de modelo 2249-40200
Diámetro del balón
  • 4 mm
Longitud del balón
  • 200 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2076-5020
Número de modelo 2076-5020
Diámetro del balón
  • 5 mm
Longitud del balón
  • 20 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2092-5040
Número de modelo 2092-5040
Diámetro del balón
  • 5 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 90 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2076-5040
Número de modelo 2076-5040
Diámetro del balón
  • 5 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2290-50100
Número de modelo 2290-50100
Diámetro del balón
  • 5 mm
Longitud del balón
  • 100 mm
Longitud del catéter
  • 90 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2237-50100
Número de modelo 2237-50100
Diámetro del balón
  • 5 mm
Longitud del balón
  • 100 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2249-50200
Número de modelo 2249-50200
Diámetro del balón
  • 5 mm
Longitud del balón
  • 200 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2105-6020
Número de modelo 2105-6020
Diámetro del balón
  • 6 mm
Longitud del balón
  • 20 mm
Longitud del catéter
  • 50 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2092-6020
Número de modelo 2092-6020
Diámetro del balón
  • 6 mm
Longitud del balón
  • 20 mm
Longitud del catéter
  • 90 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2076-6020
Número de modelo 2076-6020
Diámetro del balón
  • 6 mm
Longitud del balón
  • 20 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2105-6040
Número de modelo 2105-6040
Diámetro del balón
  • 6 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 50 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2092-6040
Número de modelo 2092-6040
Diámetro del balón
  • 6 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 90 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2076-6040
Número de modelo 2076-6040
Diámetro del balón
  • 6 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2290-60100
Número de modelo 2290-60100
Diámetro del balón
  • 6 mm
Longitud del balón
  • 100 mm
Longitud del catéter
  • 90 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2237-60100
Número de modelo 2237-60100
Diámetro del balón
  • 6 mm
Longitud del balón
  • 100 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2249-60200
Número de modelo 2249-60200
Diámetro del balón
  • 6 mm
Longitud del balón
  • 200 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,014"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2332-7040
Número de modelo 2332-7040
Diámetro del balón
  • 7 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 50 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2333-7040
Número de modelo 2333-7040
Diámetro del balón
  • 7 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 90 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2334-7040
Número de modelo 2334-7040
Diámetro del balón
  • 7 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2332-8040
Número de modelo 2332-8040
Diámetro del balón
  • 8 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 50 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2333-8040
Número de modelo 2333-8040
Diámetro del balón
  • 8 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 90 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
Número de modelo 2334-8040
Número de modelo 2334-8040
Diámetro del balón
  • 8 mm
Longitud del balón
  • 40 mm
Longitud del catéter
  • 137 cm
Compatibilidad de la guía
  • 0,018"
Tamaño del introductor
  • 6 F
  • 1. Kiesz RS, Scheinert D, Peeters PJ, et al. Results from the international registry of the AngioSculpt Scoring Balloon Catheter for the treatment of infrapopliteal disease. J Am Coll Cardiol. 2008;51:10 (suppl B);75.
  • 2. Scheinert D, Peeters P, Bosiers M, et al. Results of the multicenter first-in-man study of a novel scoring balloon catheter for the treatment of infra-popliteal peripheral arterial disease. Catheter Cardiovasc Interv. 2007;70:1034-1039.
  • 3. AngioSculpt Test Plan ST-1197 (2008), on file at AngioScore, Inc.
  • 4. Fonseca A, Costa JR, Abizaid A, et al. Intravascular ultrasound assessment of the novel AngioSculpt Scoring Balloon Catheter for the treatment of complex coronary lesions. J Invasive Cardiol. 2008;20:21-27.
  • 5. Bosiers et al, Use of the AngioSculpt Scoring Balloon for Infrapopliteal Lesions in Patients with Critical Limb Ischemia: 1-year Outcome Vascular, Vol. 17. No. 1, pp. 29-35. 2009.
  • 6. MASCOT, presentación en Veith en 2009 (Nueva York) y CRT en 2010 (Washington, DC).
  • *Consulte el etiquetado del producto, incluidas las instrucciones de uso, para seleccionar el tamaño de dispositivo adecuado.
  • Lea siempre la etiqueta y siga las instrucciones de uso. Solo los médicos y los equipos formados en técnicas intervencionistas (y también para este producto) pueden utilizar los productos sanitarios de Philips. Póngase en contacto con su representante local de Philips. ©2025 Koniklijke Philips N.V. Reservados todos los derechos. Las marcas comerciales pertenecen a Koninklijke Philips N.V. o a sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin notificación previa.

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