Un desgarro en la vena cava superior (VCS) durante un procedimiento de extracción de electrodos es poco frecuente y se produce en solo el 0,5% de los casos¹. Pero cuando se produce un desgarro, el balón de oclusión transitoria Bridge se puede desplegar rápidamente para detener la pérdida de sangre y permitir la transición a la reparación quirúrgica⁵.
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El balón de oclusión transitoria Bridge se puede desplegar en menos de dos minutos a través de un cable guía colocado previamente². Dicho balón es fácil de usar y no es necesaria una preparación adicional. Los marcadores radiopacos guían la colocación adecuada. El balón de oclusión transitoria Bridge está diseñado para cubrir toda la longitud y el diámetro de la VCS en el 90% de los pacientes³.
Un puente hacia el control
El balón de oclusión transitoria Bridge se puede desplegar en menos de dos minutos a través de un cable guía colocado previamente². Dicho balón es fácil de usar y no es necesaria una preparación adicional. Los marcadores radiopacos guían la colocación adecuada. El balón de oclusión transitoria Bridge está diseñado para cubrir toda la longitud y el diámetro de la VCS en el 90% de los pacientes³.
Un puente hacia el control
El balón de oclusión transitoria Bridge se puede desplegar en menos de dos minutos a través de un cable guía colocado previamente². Dicho balón es fácil de usar y no es necesaria una preparación adicional. Los marcadores radiopacos guían la colocación adecuada. El balón de oclusión transitoria Bridge está diseñado para cubrir toda la longitud y el diámetro de la VCS en el 90% de los pacientes³.
El balón de oclusión transitoria Bridge se puede desplegar en menos de dos minutos a través de un cable guía colocado previamente². Dicho balón es fácil de usar y no es necesaria una preparación adicional. Los marcadores radiopacos guían la colocación adecuada. El balón de oclusión transitoria Bridge está diseñado para cubrir toda la longitud y el diámetro de la VCS en el 90% de los pacientes³.
Seguridad
Un puente hacia la seguridad
Una vez desplegado, el balón de oclusión transitoria Bridge puede reducir drásticamente la pérdida de sangre hasta en un 90% de media en los desgarros de hasta 3,5 cm⁴. Con la utilización adecuada del balón, la supervivencia de los pacientes con desgarros de la VCS ha pasado del 56,4% al 91,7%¹.
Un puente hacia la seguridad
Una vez desplegado, el balón de oclusión transitoria Bridge puede reducir drásticamente la pérdida de sangre hasta en un 90% de media en los desgarros de hasta 3,5 cm⁴. Con la utilización adecuada del balón, la supervivencia de los pacientes con desgarros de la VCS ha pasado del 56,4% al 91,7%¹.
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Una vez desplegado, el balón de oclusión transitoria Bridge puede reducir drásticamente la pérdida de sangre hasta en un 90% de media en los desgarros de hasta 3,5 cm⁴. Con la utilización adecuada del balón, la supervivencia de los pacientes con desgarros de la VCS ha pasado del 56,4% al 91,7%¹.
Una vez desplegado, el balón de oclusión transitoria Bridge puede reducir drásticamente la pérdida de sangre hasta en un 90% de media en los desgarros de hasta 3,5 cm⁴. Con la utilización adecuada del balón, la supervivencia de los pacientes con desgarros de la VCS ha pasado del 56,4% al 91,7%¹.
Estabilidad
Un puente hacia la estabilidad
El balón de oclusión transitoria Bridge puede proporcionar al menos 30 minutos de hemostasis⁵ aceptable (tiempo para estabilizar a su paciente y la transición a la cirugía). Con el balón Bridge, el equipo quirúrgico puede abordar la reparación en un entorno controlado con un campo de visión claro.
Un puente hacia la estabilidad
El balón de oclusión transitoria Bridge puede proporcionar al menos 30 minutos de hemostasis⁵ aceptable (tiempo para estabilizar a su paciente y la transición a la cirugía). Con el balón Bridge, el equipo quirúrgico puede abordar la reparación en un entorno controlado con un campo de visión claro.
Un puente hacia la estabilidad
El balón de oclusión transitoria Bridge puede proporcionar al menos 30 minutos de hemostasis⁵ aceptable (tiempo para estabilizar a su paciente y la transición a la cirugía). Con el balón Bridge, el equipo quirúrgico puede abordar la reparación en un entorno controlado con un campo de visión claro.
El balón de oclusión transitoria Bridge puede proporcionar al menos 30 minutos de hemostasis⁵ aceptable (tiempo para estabilizar a su paciente y la transición a la cirugía). Con el balón Bridge, el equipo quirúrgico puede abordar la reparación en un entorno controlado con un campo de visión claro.
El balón de oclusión transitoria Bridge se puede desplegar en menos de dos minutos a través de un cable guía colocado previamente². Dicho balón es fácil de usar y no es necesaria una preparación adicional. Los marcadores radiopacos guían la colocación adecuada. El balón de oclusión transitoria Bridge está diseñado para cubrir toda la longitud y el diámetro de la VCS en el 90% de los pacientes³.
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El balón de oclusión transitoria Bridge se puede desplegar en menos de dos minutos a través de un cable guía colocado previamente². Dicho balón es fácil de usar y no es necesaria una preparación adicional. Los marcadores radiopacos guían la colocación adecuada. El balón de oclusión transitoria Bridge está diseñado para cubrir toda la longitud y el diámetro de la VCS en el 90% de los pacientes³.
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Un puente hacia la seguridad
Una vez desplegado, el balón de oclusión transitoria Bridge puede reducir drásticamente la pérdida de sangre hasta en un 90% de media en los desgarros de hasta 3,5 cm⁴. Con la utilización adecuada del balón, la supervivencia de los pacientes con desgarros de la VCS ha pasado del 56,4% al 91,7%¹.
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El balón de oclusión transitoria Bridge puede proporcionar al menos 30 minutos de hemostasis⁵ aceptable (tiempo para estabilizar a su paciente y la transición a la cirugía). Con el balón Bridge, el equipo quirúrgico puede abordar la reparación en un entorno controlado con un campo de visión claro.
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El balón de oclusión transitoria Bridge puede proporcionar al menos 30 minutos de hemostasis⁵ aceptable (tiempo para estabilizar a su paciente y la transición a la cirugía). Con el balón Bridge, el equipo quirúrgico puede abordar la reparación en un entorno controlado con un campo de visión claro.
1. Roger G. Carrillo, MD; Darren C. Tsang, BS; Ryan Azarrafiy, BA; Thomas A. Boyle, BS. Multi-Year Evaluation of Compliant Endovascular Balloon in Treating Superior Vena Cava Tears During Transvenous Lead Extraction. EHRA late-breaking trial, March 19, 2018.
2. Documento de archivo, D027562. El balón de oclusión transitoria Bridge se puede desplegar completamente en menos de un minuto (53 segundos) en un modelo animal cuando se coloca previamente en un cable guía, o en menos de dos minutos (1 minutos y 46 segundos) cuando no se coloca previamente.
3. Documento de archivo, D027563. El balón abarcará la longitud y el diámetro de la VCS en el 90% de la población, según se determinó en el análisis de 52 pacientes (N = 52, % de hombres = 48,1, edad media 47,1 ± 16,5, rango de edad 63 [18 a 81 años], altura media 170,8 cm ± 10,6, rango de altura 40,6 cm [152,4 a 193 cm], IMC medio 29,8 ± 7,2, rango de IMC 32,1 [18,2 a 50,3]).
4. Documento de archivo, D027561. Cuando se despliega, el balón de oclusión transitoria Bridge reduce la pérdida de sangre hasta en un 90%, por término medio, en un modelo animal con desgarros de la VCS. Las pruebas se realizaron en un modelo porcino heparinizado que tiene una longitud de VCS más corta que la típica en humanos. Para generar estos datos se utilizó un diseño de balón a escala para su uso específico en el modelo porcino.
5. Documento de archivo, D026197. En un modelo animal con desgarros de la VCS hasta 3,5 cm, con 2 electrodos de marcapasos y 1 electrodo de DCI.
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LifeSystems distribuye el balón de oclusión transitoria Bridge en Australia y Nueva Zelanda.
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