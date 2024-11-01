Bridge Balón de oclusión

Un desgarro en la vena cava superior (VCS) durante un procedimiento de extracción de electrodos es poco frecuente y se produce en solo el 0,5% de los casos¹. Pero cuando se produce un desgarro, el balón de oclusión transitoria Bridge se puede desplegar rápidamente para detener la pérdida de sangre y permitir la transición a la reparación quirúrgica⁵.