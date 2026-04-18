1. 505-0100.21, Manual del operador, Core Integrated, 3.4X (pág. 18); 505-0101.16, Manual del operador, s5 Series FFR_iFR Option, v3.4x (pág.15).
2. VAL RPT, software S5-Core V3.4 con mando de control Core 215-0007.02.
3. Especificaciones del producto 809480-001, 202-0407.01.
4. Especificación de requisitos del software Meridian VH, 806000-004 (pág. 84).
5. Un punto de corte iFR de 0,89 es el que mejor se corresponde con un punto de corte isquémico FFR de 0,80 con una especificidad del 87,8 % y una sensibilidad del 73,0 %. (Manual del operador de iFR 505-0101.23)
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*No se ha determinado el grado de seguridad y eficacia de los ultrasonidos intravasculares con histología virtual (VH IVUS) para la caracterización de las lesiones vasculares y los tipos de tejido