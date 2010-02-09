Cuando la extracción de los electrodos es la opción correcta para un paciente, el dispositivo de bloqueo de electrodos (LLD) proporciona la flexibilidad y la tracción necesarias para una extracción segura de los electrodos. LLD combina lo mejor de la familia LLD original y el diseño mejorado de la punta con características de facilidad de uso para proporcionar una solución de tracción flexible para los electrodos que se van a extraer.
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LLD EZ y LLD E admiten una amplia gama de electrodos con diámetros de lumen interno de 0,015" (0,38 mm) a 0,023" (0,58 mm).
Tamaño de EZ
LLD EZ y LLD E admiten una amplia gama de electrodos con diámetros de lumen interno de 0,015" (0,38 mm) a 0,023" (0,58 mm).
Tamaño de EZ
LLD EZ y LLD E admiten una amplia gama de electrodos con diámetros de lumen interno de 0,015" (0,38 mm) a 0,023" (0,58 mm).
Seguimiento de EZ
Seguimiento de EZ
El diseño flexible de la punta de iridio de platino y el perfil elegante facilitan el seguimiento y el paso a través de los electrodos con curvas estrechas y pasan por algunos puntos de daño en el lumen del electrodo.
Seguimiento de EZ
El diseño flexible de la punta de iridio de platino y el perfil elegante facilitan el seguimiento y el paso a través de los electrodos con curvas estrechas y pasan por algunos puntos de daño en el lumen del electrodo.
Seguimiento de EZ
El diseño flexible de la punta de iridio de platino y el perfil elegante facilitan el seguimiento y el paso a través de los electrodos con curvas estrechas y pasan por algunos puntos de daño en el lumen del electrodo.
Visibilidad de EZ
Visibilidad de EZ
Permite un marcador radiopaco más largo y muy visible para facilitar la identificación de la ubicación de la punta de LLD E y LLD EZ bajo fluoroscopia.
Visibilidad de EZ
Permite un marcador radiopaco más largo y muy visible para facilitar la identificación de la ubicación de la punta de LLD E y LLD EZ bajo fluoroscopia.
Visibilidad de EZ
Permite un marcador radiopaco más largo y muy visible para facilitar la identificación de la ubicación de la punta de LLD E y LLD EZ bajo fluoroscopia.
LLD EZ y LLD E admiten una amplia gama de electrodos con diámetros de lumen interno de 0,015" (0,38 mm) a 0,023" (0,58 mm).
Tamaño de EZ
LLD EZ y LLD E admiten una amplia gama de electrodos con diámetros de lumen interno de 0,015" (0,38 mm) a 0,023" (0,58 mm).
Tamaño de EZ
LLD EZ y LLD E admiten una amplia gama de electrodos con diámetros de lumen interno de 0,015" (0,38 mm) a 0,023" (0,58 mm).
Seguimiento de EZ
Seguimiento de EZ
El diseño flexible de la punta de iridio de platino y el perfil elegante facilitan el seguimiento y el paso a través de los electrodos con curvas estrechas y pasan por algunos puntos de daño en el lumen del electrodo.
Seguimiento de EZ
El diseño flexible de la punta de iridio de platino y el perfil elegante facilitan el seguimiento y el paso a través de los electrodos con curvas estrechas y pasan por algunos puntos de daño en el lumen del electrodo.
Seguimiento de EZ
El diseño flexible de la punta de iridio de platino y el perfil elegante facilitan el seguimiento y el paso a través de los electrodos con curvas estrechas y pasan por algunos puntos de daño en el lumen del electrodo.
Visibilidad de EZ
Visibilidad de EZ
Permite un marcador radiopaco más largo y muy visible para facilitar la identificación de la ubicación de la punta de LLD E y LLD EZ bajo fluoroscopia.
Visibilidad de EZ
Permite un marcador radiopaco más largo y muy visible para facilitar la identificación de la ubicación de la punta de LLD E y LLD EZ bajo fluoroscopia.
Visibilidad de EZ
Permite un marcador radiopaco más largo y muy visible para facilitar la identificación de la ubicación de la punta de LLD E y LLD EZ bajo fluoroscopia.
Especificaciones
Número de modelo 518-062
Número de modelo 518-062
Se bloquea a lo largo de todo el lumen del electrodo
Sí
Capacidad demostrada para desbloquear y volver a colocar
Sí
Resistencia media a la tracción**
8,6 kg (19 lb)
Asas de bucle de perfil bajo
Sí
Rango de bloqueo (diámetro)
De 0,015"/0,38 mm a 0,023"/0,58 mm
Longitud útil
65 cm
Empaquetado con estilete de limpieza
Sí; diámetro de 0,012"/0,30 mm
Número de modelo 518-039
Número de modelo 518-039
Se bloquea a lo largo de todo el lumen del electrodo
Sí
Capacidad demostrada para desbloquear y volver a colocar
Sí
Resistencia media a la tracción**
8,6 kg (19 lb)
Asas de bucle de perfil bajo
No
Rango de bloqueo (diámetro)
De 0,015"/0,38 mm a 0,023"/0,58 mm
Longitud útil
85 cm
Empaquetado con estilete de limpieza
Sí; diámetro de 0,012"/0,30 mm
Número de modelo 518-018
Número de modelo 518-018
Se bloquea a lo largo de todo el lumen del electrodo
Sí
Capacidad demostrada para desbloquear y volver a colocar
Sí
Resistencia media a la tracción**
5,4 kg (12 lb)
Asas de bucle de perfil bajo
No
Rango de bloqueo (diámetro)
De 0,013"/0,33 mm a 0,016"/0,41 mm
Longitud útil
65 cm
Empaquetado con estilete de limpieza
Sí; diámetro de 0,012"/0,30 mm
Número de modelo 518-019
Número de modelo 518-019
Se bloquea a lo largo de todo el lumen del electrodo
Sí
Capacidad demostrada para desbloquear y volver a colocar
Sí
Resistencia media a la tracción**
10,88 kg (24 lb)
Asas de bucle de perfil bajo
No
Rango de bloqueo (diámetro)
De 0,017"/0,43 mm a 0,026"/0,66 mm
Longitud útil
65 cm
Empaquetado con estilete de limpieza
Sí; diámetro de 0,015"/0,38 mm
Número de modelo 518-020
Número de modelo 518-020
Se bloquea a lo largo de todo el lumen del electrodo
Sí
Capacidad demostrada para desbloquear y volver a colocar
Sí
Resistencia media a la tracción**
20,4 kg (45 lb)
Asas de bucle de perfil bajo
No
Rango de bloqueo (diámetro)
De 0,027"/0,69 mm a 0,032"/0,81 mm
Longitud útil
65 cm
Empaquetado con estilete de limpieza
Sí; diámetro de 0,015"/0,38 mm
Kit de accesorios
Kit de accesorios
Número de modelo
518-027
Cortador de cables
Cortador de cables
Número de modelo
518-024
Número de modelo 518-062
Número de modelo 518-062
Se bloquea a lo largo de todo el lumen del electrodo
Sí
Capacidad demostrada para desbloquear y volver a colocar
Sí
Número de modelo 518-039
Número de modelo 518-039
Se bloquea a lo largo de todo el lumen del electrodo
Sí
Capacidad demostrada para desbloquear y volver a colocar
Se bloquea a lo largo de todo el lumen del electrodo
Sí
Capacidad demostrada para desbloquear y volver a colocar
Sí
Resistencia media a la tracción**
8,6 kg (19 lb)
Asas de bucle de perfil bajo
Sí
Rango de bloqueo (diámetro)
De 0,015"/0,38 mm a 0,023"/0,58 mm
Longitud útil
65 cm
Empaquetado con estilete de limpieza
Sí; diámetro de 0,012"/0,30 mm
Número de modelo 518-039
Número de modelo 518-039
Se bloquea a lo largo de todo el lumen del electrodo
Sí
Capacidad demostrada para desbloquear y volver a colocar
Sí
Resistencia media a la tracción**
8,6 kg (19 lb)
Asas de bucle de perfil bajo
No
Rango de bloqueo (diámetro)
De 0,015"/0,38 mm a 0,023"/0,58 mm
Longitud útil
85 cm
Empaquetado con estilete de limpieza
Sí; diámetro de 0,012"/0,30 mm
Número de modelo 518-018
Número de modelo 518-018
Se bloquea a lo largo de todo el lumen del electrodo
Sí
Capacidad demostrada para desbloquear y volver a colocar
Sí
Resistencia media a la tracción**
5,4 kg (12 lb)
Asas de bucle de perfil bajo
No
Rango de bloqueo (diámetro)
De 0,013"/0,33 mm a 0,016"/0,41 mm
Longitud útil
65 cm
Empaquetado con estilete de limpieza
Sí; diámetro de 0,012"/0,30 mm
Número de modelo 518-019
Número de modelo 518-019
Se bloquea a lo largo de todo el lumen del electrodo
Sí
Capacidad demostrada para desbloquear y volver a colocar
Sí
Resistencia media a la tracción**
10,88 kg (24 lb)
Asas de bucle de perfil bajo
No
Rango de bloqueo (diámetro)
De 0,017"/0,43 mm a 0,026"/0,66 mm
Longitud útil
65 cm
Empaquetado con estilete de limpieza
Sí; diámetro de 0,015"/0,38 mm
Número de modelo 518-020
Número de modelo 518-020
Se bloquea a lo largo de todo el lumen del electrodo
Sí
Capacidad demostrada para desbloquear y volver a colocar
Sí
Resistencia media a la tracción**
20,4 kg (45 lb)
Asas de bucle de perfil bajo
No
Rango de bloqueo (diámetro)
De 0,027"/0,69 mm a 0,032"/0,81 mm
Longitud útil
65 cm
Empaquetado con estilete de limpieza
Sí; diámetro de 0,015"/0,38 mm
Kit de accesorios
Kit de accesorios
Número de modelo
518-027
Cortador de cables
Cortador de cables
Número de modelo
518-024
Liberator es una marca comercial registrada de Cook Medical. El catálogo de los productos de Cook para la extracción de electrodos se consultó el 09/02/10 en http://www.cookmedical.com/lm/content/mmedia/LM-DM-EVOLCAT-EN-201003.pdf; las instrucciones de uso de Liberator se encuentran en el archivo.
**La especificación mínima para el LLD EZ, LLD E, LLD n.º 2 y LLD n.º 3 es de 4,5 kg (10 lb); la mínima para LLD n.º 1 es de 3,2 kg (7 lb).
La disponibilidad de productos está sujeta a autorización normativa. Póngase en contacto con el representante de ventas local para comprobar la disponibilidad en su país.
LifeSystems distribuye LLD en Australia y Nueva Zelanda.
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