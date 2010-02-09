LLD Dispositivo de bloqueo de electrodos

Cuando la extracción de los electrodos es la opción correcta para un paciente, el dispositivo de bloqueo de electrodos (LLD) proporciona la flexibilidad y la tracción necesarias para una extracción segura de los electrodos. LLD combina lo mejor de la familia LLD original y el diseño mejorado de la punta con características de facilidad de uso para proporcionar una solución de tracción flexible para los electrodos que se van a extraer.