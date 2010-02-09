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LLD

Dispositivo de bloqueo de electrodos

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Cuando la extracción de los electrodos es la opción correcta para un paciente, el dispositivo de bloqueo de electrodos (LLD) proporciona la flexibilidad y la tracción necesarias para una extracción segura de los electrodos. LLD combina lo mejor de la familia LLD original y el diseño mejorado de la punta con características de facilidad de uso para proporcionar una solución de tracción flexible para los electrodos que se van a extraer.

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Características
Tamaño de EZ

Tamaño de EZ

LLD EZ y LLD E admiten una amplia gama de electrodos con diámetros de lumen interno de 0,015" (0,38 mm) a 0,023" (0,58 mm).

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LLD EZ y LLD E admiten una amplia gama de electrodos con diámetros de lumen interno de 0,015" (0,38 mm) a 0,023" (0,58 mm).

Tamaño de EZ

LLD EZ y LLD E admiten una amplia gama de electrodos con diámetros de lumen interno de 0,015" (0,38 mm) a 0,023" (0,58 mm).
Seguimiento de EZ

Seguimiento de EZ

El diseño flexible de la punta de iridio de platino y el perfil elegante facilitan el seguimiento y el paso a través de los electrodos con curvas estrechas y pasan por algunos puntos de daño en el lumen del electrodo.

Seguimiento de EZ

El diseño flexible de la punta de iridio de platino y el perfil elegante facilitan el seguimiento y el paso a través de los electrodos con curvas estrechas y pasan por algunos puntos de daño en el lumen del electrodo.

Seguimiento de EZ

El diseño flexible de la punta de iridio de platino y el perfil elegante facilitan el seguimiento y el paso a través de los electrodos con curvas estrechas y pasan por algunos puntos de daño en el lumen del electrodo.
Visibilidad de EZ

Visibilidad de EZ

Permite un marcador radiopaco más largo y muy visible para facilitar la identificación de la ubicación de la punta de LLD E y LLD EZ bajo fluoroscopia.

Visibilidad de EZ

Permite un marcador radiopaco más largo y muy visible para facilitar la identificación de la ubicación de la punta de LLD E y LLD EZ bajo fluoroscopia.

Visibilidad de EZ

Permite un marcador radiopaco más largo y muy visible para facilitar la identificación de la ubicación de la punta de LLD E y LLD EZ bajo fluoroscopia.
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Tamaño de EZ

Tamaño de EZ

LLD EZ y LLD E admiten una amplia gama de electrodos con diámetros de lumen interno de 0,015" (0,38 mm) a 0,023" (0,58 mm).

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LLD EZ y LLD E admiten una amplia gama de electrodos con diámetros de lumen interno de 0,015" (0,38 mm) a 0,023" (0,58 mm).

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LLD EZ y LLD E admiten una amplia gama de electrodos con diámetros de lumen interno de 0,015" (0,38 mm) a 0,023" (0,58 mm).
Seguimiento de EZ

Seguimiento de EZ

El diseño flexible de la punta de iridio de platino y el perfil elegante facilitan el seguimiento y el paso a través de los electrodos con curvas estrechas y pasan por algunos puntos de daño en el lumen del electrodo.

Seguimiento de EZ

El diseño flexible de la punta de iridio de platino y el perfil elegante facilitan el seguimiento y el paso a través de los electrodos con curvas estrechas y pasan por algunos puntos de daño en el lumen del electrodo.

Seguimiento de EZ

El diseño flexible de la punta de iridio de platino y el perfil elegante facilitan el seguimiento y el paso a través de los electrodos con curvas estrechas y pasan por algunos puntos de daño en el lumen del electrodo.
Visibilidad de EZ

Visibilidad de EZ

Permite un marcador radiopaco más largo y muy visible para facilitar la identificación de la ubicación de la punta de LLD E y LLD EZ bajo fluoroscopia.

Visibilidad de EZ

Permite un marcador radiopaco más largo y muy visible para facilitar la identificación de la ubicación de la punta de LLD E y LLD EZ bajo fluoroscopia.

Visibilidad de EZ

Permite un marcador radiopaco más largo y muy visible para facilitar la identificación de la ubicación de la punta de LLD E y LLD EZ bajo fluoroscopia.

Especificaciones

Número de modelo 518-062
Número de modelo 518-062
Se bloquea a lo largo de todo el lumen del electrodo
Capacidad demostrada para desbloquear y volver a colocar
Resistencia media a la tracción**
  • 8,6 kg (19 lb)
Asas de bucle de perfil bajo
Rango de bloqueo (diámetro)
  • De 0,015"/0,38 mm a 0,023"/0,58 mm
Longitud útil
  • 65 cm
Empaquetado con estilete de limpieza
  • Sí; diámetro de 0,012"/0,30 mm
Número de modelo 518-039
Número de modelo 518-039
Se bloquea a lo largo de todo el lumen del electrodo
Capacidad demostrada para desbloquear y volver a colocar
Resistencia media a la tracción**
  • 8,6 kg (19 lb)
Asas de bucle de perfil bajo
  • No
Rango de bloqueo (diámetro)
  • De 0,015"/0,38 mm a 0,023"/0,58 mm
Longitud útil
  • 85 cm
Empaquetado con estilete de limpieza
  • Sí; diámetro de 0,012"/0,30 mm
Número de modelo 518-018
Número de modelo 518-018
Se bloquea a lo largo de todo el lumen del electrodo
Capacidad demostrada para desbloquear y volver a colocar
Resistencia media a la tracción**
  • 5,4 kg (12 lb)
Asas de bucle de perfil bajo
  • No
Rango de bloqueo (diámetro)
  • De 0,013"/0,33 mm a 0,016"/0,41 mm
Longitud útil
  • 65 cm
Empaquetado con estilete de limpieza
  • Sí; diámetro de 0,012"/0,30 mm
Número de modelo 518-019
Número de modelo 518-019
Se bloquea a lo largo de todo el lumen del electrodo
Capacidad demostrada para desbloquear y volver a colocar
Resistencia media a la tracción**
  • 10,88 kg (24 lb)
Asas de bucle de perfil bajo
  • No
Rango de bloqueo (diámetro)
  • De 0,017"/0,43 mm a 0,026"/0,66 mm
Longitud útil
  • 65 cm
Empaquetado con estilete de limpieza
  • Sí; diámetro de 0,015"/0,38 mm
Número de modelo 518-020
Número de modelo 518-020
Se bloquea a lo largo de todo el lumen del electrodo
Capacidad demostrada para desbloquear y volver a colocar
Resistencia media a la tracción**
  • 20,4 kg (45 lb)
Asas de bucle de perfil bajo
  • No
Rango de bloqueo (diámetro)
  • De 0,027"/0,69 mm a 0,032"/0,81 mm
Longitud útil
  • 65 cm
Empaquetado con estilete de limpieza
  • Sí; diámetro de 0,015"/0,38 mm
Kit de accesorios
Kit de accesorios
Número de modelo
  • 518-027
Cortador de cables
Cortador de cables
Número de modelo
  • 518-024
Número de modelo 518-062
Número de modelo 518-062
Se bloquea a lo largo de todo el lumen del electrodo
Capacidad demostrada para desbloquear y volver a colocar
Número de modelo 518-039
Número de modelo 518-039
Se bloquea a lo largo de todo el lumen del electrodo
Capacidad demostrada para desbloquear y volver a colocar
Ver todas las especificaciones
Número de modelo 518-062
Número de modelo 518-062
Se bloquea a lo largo de todo el lumen del electrodo
Capacidad demostrada para desbloquear y volver a colocar
Resistencia media a la tracción**
  • 8,6 kg (19 lb)
Asas de bucle de perfil bajo
Rango de bloqueo (diámetro)
  • De 0,015"/0,38 mm a 0,023"/0,58 mm
Longitud útil
  • 65 cm
Empaquetado con estilete de limpieza
  • Sí; diámetro de 0,012"/0,30 mm
Número de modelo 518-039
Número de modelo 518-039
Se bloquea a lo largo de todo el lumen del electrodo
Capacidad demostrada para desbloquear y volver a colocar
Resistencia media a la tracción**
  • 8,6 kg (19 lb)
Asas de bucle de perfil bajo
  • No
Rango de bloqueo (diámetro)
  • De 0,015"/0,38 mm a 0,023"/0,58 mm
Longitud útil
  • 85 cm
Empaquetado con estilete de limpieza
  • Sí; diámetro de 0,012"/0,30 mm
Número de modelo 518-018
Número de modelo 518-018
Se bloquea a lo largo de todo el lumen del electrodo
Capacidad demostrada para desbloquear y volver a colocar
Resistencia media a la tracción**
  • 5,4 kg (12 lb)
Asas de bucle de perfil bajo
  • No
Rango de bloqueo (diámetro)
  • De 0,013"/0,33 mm a 0,016"/0,41 mm
Longitud útil
  • 65 cm
Empaquetado con estilete de limpieza
  • Sí; diámetro de 0,012"/0,30 mm
Número de modelo 518-019
Número de modelo 518-019
Se bloquea a lo largo de todo el lumen del electrodo
Capacidad demostrada para desbloquear y volver a colocar
Resistencia media a la tracción**
  • 10,88 kg (24 lb)
Asas de bucle de perfil bajo
  • No
Rango de bloqueo (diámetro)
  • De 0,017"/0,43 mm a 0,026"/0,66 mm
Longitud útil
  • 65 cm
Empaquetado con estilete de limpieza
  • Sí; diámetro de 0,015"/0,38 mm
Número de modelo 518-020
Número de modelo 518-020
Se bloquea a lo largo de todo el lumen del electrodo
Capacidad demostrada para desbloquear y volver a colocar
Resistencia media a la tracción**
  • 20,4 kg (45 lb)
Asas de bucle de perfil bajo
  • No
Rango de bloqueo (diámetro)
  • De 0,027"/0,69 mm a 0,032"/0,81 mm
Longitud útil
  • 65 cm
Empaquetado con estilete de limpieza
  • Sí; diámetro de 0,015"/0,38 mm
Kit de accesorios
Kit de accesorios
Número de modelo
  • 518-027
Cortador de cables
Cortador de cables
Número de modelo
  • 518-024
  • Liberator es una marca comercial registrada de Cook Medical. El catálogo de los productos de Cook para la extracción de electrodos se consultó el 09/02/10 en http://www.cookmedical.com/lm/content/mmedia/LM-DM-EVOLCAT-EN-201003.pdf; las instrucciones de uso de Liberator se encuentran en el archivo.
  • **La especificación mínima para el LLD EZ, LLD E, LLD n.º 2 y LLD n.º 3 es de 4,5 kg (10 lb); la mínima para LLD n.º 1 es de 3,2 kg (7 lb).
  • La disponibilidad de productos está sujeta a autorización normativa. Póngase en contacto con el representante de ventas local para comprobar la disponibilidad en su país.
  • LifeSystems distribuye LLD en Australia y Nueva Zelanda.

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