Buscar términos

Cable guía Phoenix

Cable guía del sistema de aterectomía Phoenix

Buscar productos similares

El cable guía Phoenix es compatible con el sistema de aterectomía Phoenix. Está diseñado para que resulte fácil de usar y para admitir los catéteres Phoenix de seguimiento y deflectantes a medida que se adentran lentamente en el sistema vascular. Mantiene una resistencia y rigidez suficientes para poder dirigir un catéter de forma sencilla por el cable guía y proporciona información táctil para facilitar el desplazamiento por el vaso.

Contáctenos
Características
Recubrimiento de silicona, núcleo de nitinol
Recubrimiento de silicona, núcleo de nitinol

Recubrimiento de silicona, núcleo de nitinol

El cable guía Phoenix con recubrimiento de silicona y núcleo de nitinol es una opción ideal para utilizar con el sistema de aterectomía Phoenix.

Recubrimiento de silicona, núcleo de nitinol

Recubrimiento de silicona, núcleo de nitinol
El cable guía Phoenix con recubrimiento de silicona y núcleo de nitinol es una opción ideal para utilizar con el sistema de aterectomía Phoenix.

Recubrimiento de silicona, núcleo de nitinol

El cable guía Phoenix con recubrimiento de silicona y núcleo de nitinol es una opción ideal para utilizar con el sistema de aterectomía Phoenix.
Leer más
Recubrimiento de silicona, núcleo de nitinol
Recubrimiento de silicona, núcleo de nitinol

Recubrimiento de silicona, núcleo de nitinol

El cable guía Phoenix con recubrimiento de silicona y núcleo de nitinol es una opción ideal para utilizar con el sistema de aterectomía Phoenix.
  • Recubrimiento de silicona, núcleo de nitinol
Ver todas las características
Recubrimiento de silicona, núcleo de nitinol
Recubrimiento de silicona, núcleo de nitinol

Recubrimiento de silicona, núcleo de nitinol

El cable guía Phoenix con recubrimiento de silicona y núcleo de nitinol es una opción ideal para utilizar con el sistema de aterectomía Phoenix.

Recubrimiento de silicona, núcleo de nitinol

Recubrimiento de silicona, núcleo de nitinol
El cable guía Phoenix con recubrimiento de silicona y núcleo de nitinol es una opción ideal para utilizar con el sistema de aterectomía Phoenix.

Recubrimiento de silicona, núcleo de nitinol

El cable guía Phoenix con recubrimiento de silicona y núcleo de nitinol es una opción ideal para utilizar con el sistema de aterectomía Phoenix.
Leer más
Recubrimiento de silicona, núcleo de nitinol
Recubrimiento de silicona, núcleo de nitinol

Recubrimiento de silicona, núcleo de nitinol

El cable guía Phoenix con recubrimiento de silicona y núcleo de nitinol es una opción ideal para utilizar con el sistema de aterectomía Phoenix.

Especificaciones

Información sobre pedidos
Información sobre pedidos
Número de referencia
  • PG14300LF
Especificaciones del cable guía
Especificaciones del cable guía
Tipo
  • Silicone coated, nitinol core
Diámetro
  • 0.014 inches
Longitud
  • 300 cm
Punta
  • Floppy
Estilo
  • Light support
Información sobre pedidos
Información sobre pedidos
Número de referencia
  • PG14300LF
Especificaciones del cable guía
Especificaciones del cable guía
Tipo
  • Silicone coated, nitinol core
Diámetro
  • 0.014 inches
Ver todas las especificaciones
Información sobre pedidos
Información sobre pedidos
Número de referencia
  • PG14300LF
Especificaciones del cable guía
Especificaciones del cable guía
Tipo
  • Silicone coated, nitinol core
Diámetro
  • 0.014 inches
Longitud
  • 300 cm
Punta
  • Floppy
Estilo
  • Light support

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

¿Es usted profesional sanitario?
No olvide seleccionar la casilla

La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.

Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.

Aceptar Cancelar