El cable guía Phoenix es compatible con el sistema de aterectomía Phoenix. Está diseñado para que resulte fácil de usar y para admitir los catéteres Phoenix de seguimiento y deflectantes a medida que se adentran lentamente en el sistema vascular. Mantiene una resistencia y rigidez suficientes para poder dirigir un catéter de forma sencilla por el cable guía y proporciona información táctil para facilitar el desplazamiento por el vaso.
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Philips España
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