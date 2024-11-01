Los catéteres de soporte Quick-Cross fueron los primeros catéteres de soporte diseñados en torno al cable que recibieron la autorización de la FDA. Desde su autorización en 2004, la línea de productos Quick-Cross, líder del mercado, ha ayudado a miles de médicos a atravesar anatomías tortuosas, ha permitido el intercambio de cables guía y ha proporcionado un conducto para la administración de solución salina y agentes de contraste para el diagnóstico.
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*La disponibilidad de los productos está sujeta a autorización normativa. Póngase en contacto con el representante de ventas local para comprobar la disponibilidad en su país.
LifeSystems distribuye el catéter Quick-Cross en Australia y Nueva Zelanda.
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