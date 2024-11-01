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Quick-Cross

Catéter de soporte

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Los catéteres de soporte Quick-Cross fueron los primeros catéteres de soporte diseñados en torno al cable que recibieron la autorización de la FDA. Desde su autorización en 2004, la línea de productos Quick-Cross, líder del mercado, ha ayudado a miles de médicos a atravesar anatomías tortuosas, ha permitido el intercambio de cables guía y ha proporcionado un conducto para la administración de solución salina y agentes de contraste para el diagnóstico.

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Características
Eje translúcido

Eje translúcido

La fácil visualización de la sangre dentro del catéter confirma el acceso luminal.

Eje translúcido

La fácil visualización de la sangre dentro del catéter confirma el acceso luminal.

Eje translúcido

La fácil visualización de la sangre dentro del catéter confirma el acceso luminal.
Tres marcadores radiopacos

Tres marcadores radiopacos

Los distintos marcadores radiopacos confirman la posición del catéter.

Tres marcadores radiopacos

Los distintos marcadores radiopacos confirman la posición del catéter.

Tres marcadores radiopacos

Los distintos marcadores radiopacos confirman la posición del catéter.
Recubrimiento hidrofílico

Recubrimiento hidrofílico

El recubrimiento hidrofílico permite un desplazamiento suave.

Recubrimiento hidrofílico

El recubrimiento hidrofílico permite un desplazamiento suave.

Recubrimiento hidrofílico

El recubrimiento hidrofílico permite un desplazamiento suave.
Punta cónica de perfil bajo

Punta cónica de perfil bajo

La transición perfecta entre el catéter y el cable guía facilita el cruce de lesiones difíciles y permite el seguimiento a través de la anatomía tortuosa y la enfermedad difusa.

Punta cónica de perfil bajo

La transición perfecta entre el catéter y el cable guía facilita el cruce de lesiones difíciles y permite el seguimiento a través de la anatomía tortuosa y la enfermedad difusa.

Punta cónica de perfil bajo

La transición perfecta entre el catéter y el cable guía facilita el cruce de lesiones difíciles y permite el seguimiento a través de la anatomía tortuosa y la enfermedad difusa.
  • Eje translúcido
  • Tres marcadores radiopacos
  • Recubrimiento hidrofílico
  • Punta cónica de perfil bajo
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Eje translúcido

Eje translúcido

La fácil visualización de la sangre dentro del catéter confirma el acceso luminal.

Eje translúcido

La fácil visualización de la sangre dentro del catéter confirma el acceso luminal.

Eje translúcido

La fácil visualización de la sangre dentro del catéter confirma el acceso luminal.
Tres marcadores radiopacos

Tres marcadores radiopacos

Los distintos marcadores radiopacos confirman la posición del catéter.

Tres marcadores radiopacos

Los distintos marcadores radiopacos confirman la posición del catéter.

Tres marcadores radiopacos

Los distintos marcadores radiopacos confirman la posición del catéter.
Recubrimiento hidrofílico

Recubrimiento hidrofílico

El recubrimiento hidrofílico permite un desplazamiento suave.

Recubrimiento hidrofílico

El recubrimiento hidrofílico permite un desplazamiento suave.

Recubrimiento hidrofílico

El recubrimiento hidrofílico permite un desplazamiento suave.
Punta cónica de perfil bajo

Punta cónica de perfil bajo

La transición perfecta entre el catéter y el cable guía facilita el cruce de lesiones difíciles y permite el seguimiento a través de la anatomía tortuosa y la enfermedad difusa.

Punta cónica de perfil bajo

La transición perfecta entre el catéter y el cable guía facilita el cruce de lesiones difíciles y permite el seguimiento a través de la anatomía tortuosa y la enfermedad difusa.

Punta cónica de perfil bajo

La transición perfecta entre el catéter y el cable guía facilita el cruce de lesiones difíciles y permite el seguimiento a través de la anatomía tortuosa y la enfermedad difusa.

Especificaciones

Número de modelo 518-032
Número de modelo 518-032
Perfil de punta distal
  • 1,5 F/0,020"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,026"
Longitud útil
  • 135 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,039"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Número de modelo 518-065
Número de modelo 518-065
Perfil de punta distal
  • 1,5 F/0,020"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,026"
Longitud útil
  • 150 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,039"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Número de modelo 518-033
Número de modelo 518-033
Perfil de punta distal
  • 1,8 F/0,023"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,03"
Longitud útil
  • 90 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,044"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Número de modelo 518-034
Número de modelo 518-034
Perfil de punta distal
  • 1,8 F/0,023"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,03"
Longitud útil
  • 135 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,044"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Número de modelo 518-035
Número de modelo 518-035
Perfil de punta distal
  • 1,8F/0,023"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,03"
Longitud útil
  • 150 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,044"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Número de modelo 518-066
Número de modelo 518-066
Perfil de punta distal
  • 3,1 F/0,041"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,05"
Longitud útil
  • 65 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la guía
  • 6 F
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,063"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 50 mm
Número de modelo 518-036
Número de modelo 518-036
Perfil de punta distal
  • 3,1 F/0,041"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,05"
Longitud útil
  • 90 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la guía
  • 6 F
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,063"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 50 mm
Número de modelo 518-037
Número de modelo 518-037
Perfil de punta distal
  • 3,1 F/0,041"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,05"
Longitud útil
  • 135 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la guía
  • 6 F
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,063"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 50 mm
Número de modelo 518-038
Número de modelo 518-038
Perfil de punta distal
  • 3,1 F/0,041"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,05"
Longitud útil
  • 150 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la guía
  • 6 F
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,063"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 50 mm
Número de modelo 518-032
Número de modelo 518-032
Perfil de punta distal
  • 1,5 F/0,020"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,026"
Número de modelo 518-065
Número de modelo 518-065
Perfil de punta distal
  • 1,5 F/0,020"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,026"
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Número de modelo 518-032
Número de modelo 518-032
Perfil de punta distal
  • 1,5 F/0,020"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,026"
Longitud útil
  • 135 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,039"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Número de modelo 518-065
Número de modelo 518-065
Perfil de punta distal
  • 1,5 F/0,020"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,026"
Longitud útil
  • 150 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,039"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Número de modelo 518-033
Número de modelo 518-033
Perfil de punta distal
  • 1,8 F/0,023"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,03"
Longitud útil
  • 90 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,044"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Número de modelo 518-034
Número de modelo 518-034
Perfil de punta distal
  • 1,8 F/0,023"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,03"
Longitud útil
  • 135 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,044"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Número de modelo 518-035
Número de modelo 518-035
Perfil de punta distal
  • 1,8F/0,023"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,03"
Longitud útil
  • 150 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,044"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Número de modelo 518-066
Número de modelo 518-066
Perfil de punta distal
  • 3,1 F/0,041"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,05"
Longitud útil
  • 65 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la guía
  • 6 F
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,063"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 50 mm
Número de modelo 518-036
Número de modelo 518-036
Perfil de punta distal
  • 3,1 F/0,041"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,05"
Longitud útil
  • 90 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la guía
  • 6 F
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,063"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 50 mm
Número de modelo 518-037
Número de modelo 518-037
Perfil de punta distal
  • 3,1 F/0,041"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,05"
Longitud útil
  • 135 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la guía
  • 6 F
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,063"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 50 mm
Número de modelo 518-038
Número de modelo 518-038
Perfil de punta distal
  • 3,1 F/0,041"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,05"
Longitud útil
  • 150 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la guía
  • 6 F
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,063"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 50 mm
  • *La disponibilidad de los productos está sujeta a autorización normativa. Póngase en contacto con el representante de ventas local para comprobar la disponibilidad en su país.
  • LifeSystems distribuye el catéter Quick-Cross en Australia y Nueva Zelanda.

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