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Quick-Cross Extreme

Catéter de soporte

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Diseñada para asistir los casos más extremos, la plataforma del catéter de soporte Quick-Cross Extreme cuenta con un nuevo nivel de resistencia. La trenza de acero inoxidable ofrece una mayor resistencia, torsión y presión. Incluye tres marcadores radiopacos espaciados de manera uniforme que ayudan a evaluar la geometría de la lesión y permiten confirmar la posición del catéter.

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Características
Trenza de acero inoxidable

Trenza de acero inoxidable

Ofrece resistencia adicional, torsión y presión.

Trenza de acero inoxidable

Ofrece resistencia adicional, torsión y presión.

Trenza de acero inoxidable

Ofrece resistencia adicional, torsión y presión.
Tres marcadores radiopacos

Tres marcadores radiopacos

Los distintos marcadores radiopacos confirman la posición del catéter.

Tres marcadores radiopacos

Los distintos marcadores radiopacos confirman la posición del catéter.

Tres marcadores radiopacos

Los distintos marcadores radiopacos confirman la posición del catéter.
Recubrimiento hidrofílico

Recubrimiento hidrofílico

Recubrimiento hidrofílico para un desplazamiento suave.

Recubrimiento hidrofílico

Recubrimiento hidrofílico para un desplazamiento suave.

Recubrimiento hidrofílico

Recubrimiento hidrofílico para un desplazamiento suave.
Punta cónica de perfil bajo

Punta cónica de perfil bajo

La transición perfecta entre el catéter y el cable guía facilita el cruce de lesiones difíciles y permite el seguimiento a través de la anatomía tortuosa y la enfermedad difusa.

Punta cónica de perfil bajo

La transición perfecta entre el catéter y el cable guía facilita el cruce de lesiones difíciles y permite el seguimiento a través de la anatomía tortuosa y la enfermedad difusa.

Punta cónica de perfil bajo

La transición perfecta entre el catéter y el cable guía facilita el cruce de lesiones difíciles y permite el seguimiento a través de la anatomía tortuosa y la enfermedad difusa.
  • Trenza de acero inoxidable
  • Tres marcadores radiopacos
  • Recubrimiento hidrofílico
  • Punta cónica de perfil bajo
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Trenza de acero inoxidable

Trenza de acero inoxidable

Ofrece resistencia adicional, torsión y presión.

Trenza de acero inoxidable

Ofrece resistencia adicional, torsión y presión.

Trenza de acero inoxidable

Ofrece resistencia adicional, torsión y presión.
Tres marcadores radiopacos

Tres marcadores radiopacos

Los distintos marcadores radiopacos confirman la posición del catéter.

Tres marcadores radiopacos

Los distintos marcadores radiopacos confirman la posición del catéter.

Tres marcadores radiopacos

Los distintos marcadores radiopacos confirman la posición del catéter.
Recubrimiento hidrofílico

Recubrimiento hidrofílico

Recubrimiento hidrofílico para un desplazamiento suave.

Recubrimiento hidrofílico

Recubrimiento hidrofílico para un desplazamiento suave.

Recubrimiento hidrofílico

Recubrimiento hidrofílico para un desplazamiento suave.
Punta cónica de perfil bajo

Punta cónica de perfil bajo

La transición perfecta entre el catéter y el cable guía facilita el cruce de lesiones difíciles y permite el seguimiento a través de la anatomía tortuosa y la enfermedad difusa.

Punta cónica de perfil bajo

La transición perfecta entre el catéter y el cable guía facilita el cruce de lesiones difíciles y permite el seguimiento a través de la anatomía tortuosa y la enfermedad difusa.

Punta cónica de perfil bajo

La transición perfecta entre el catéter y el cable guía facilita el cruce de lesiones difíciles y permite el seguimiento a través de la anatomía tortuosa y la enfermedad difusa.

Especificaciones

Número de modelo 518-084
Número de modelo 518-084
Perfil de punta distal
  • 1,9 F/0,025"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,034"
Longitud útil
  • 135 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,042"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Número de modelo 518-086
Número de modelo 518-086
Perfil de punta distal
  • 1,9 F/0,025"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,034"
Longitud útil
  • 150 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,042"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Número de modelo 518-088
Número de modelo 518-088
Perfil de punta distal
  • 2,1 F/0,028"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,038"
Longitud útil
  • 90 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,044"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Número de modelo 518-090
Número de modelo 518-090
Perfil de punta distal
  • 2,1 F/0,028"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,038"
Longitud útil
  • 135 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,044"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Número de modelo 518-092
Número de modelo 518-092
Perfil de punta distal
  • 2,1 F/0,028"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,038"
Longitud útil
  • 150 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,044"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Número de modelo 518-076
Número de modelo 518-076
Perfil de punta distal
  • 3,2 F/0,042"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,052"
Longitud útil
  • 65 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la guía
  • N/D
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,059"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 50 mm
Número de modelo 518-078
Número de modelo 518-078
Perfil de punta distal
  • 3,2 F/0,042"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,052"
Longitud útil
  • 90 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la guía
  • N/D
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,059"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 50 mm
Número de modelo 518-080
Número de modelo 518-080
Perfil de punta distal
  • 3,2 F/0,042"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,052"
Longitud útil
  • 135 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la guía
  • N/D
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,059"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 50 mm
Número de modelo 518-082
Número de modelo 518-082
Perfil de punta distal
  • 3,2 F/0,042"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,052"
Longitud útil
  • 150 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la guía
  • N/D
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,059"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 50 mm
Número de modelo 518-084
Número de modelo 518-084
Perfil de punta distal
  • 1,9 F/0,025"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,034"
Número de modelo 518-086
Número de modelo 518-086
Perfil de punta distal
  • 1,9 F/0,025"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,034"
Ver todas las especificaciones
Número de modelo 518-084
Número de modelo 518-084
Perfil de punta distal
  • 1,9 F/0,025"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,034"
Longitud útil
  • 135 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,042"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Número de modelo 518-086
Número de modelo 518-086
Perfil de punta distal
  • 1,9 F/0,025"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,034"
Longitud útil
  • 150 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,042"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Número de modelo 518-088
Número de modelo 518-088
Perfil de punta distal
  • 2,1 F/0,028"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,038"
Longitud útil
  • 90 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,044"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Número de modelo 518-090
Número de modelo 518-090
Perfil de punta distal
  • 2,1 F/0,028"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,038"
Longitud útil
  • 135 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,044"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Número de modelo 518-092
Número de modelo 518-092
Perfil de punta distal
  • 2,1 F/0,028"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,038"
Longitud útil
  • 150 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,018"
Compatibilidad de la guía
  • 5 F
Compatibilidad de la vaina
  • 4 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,044"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 15 mm
Número de modelo 518-076
Número de modelo 518-076
Perfil de punta distal
  • 3,2 F/0,042"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,052"
Longitud útil
  • 65 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la guía
  • N/D
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,059"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 50 mm
Número de modelo 518-078
Número de modelo 518-078
Perfil de punta distal
  • 3,2 F/0,042"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,052"
Longitud útil
  • 90 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la guía
  • N/D
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,059"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 50 mm
Número de modelo 518-080
Número de modelo 518-080
Perfil de punta distal
  • 3,2 F/0,042"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,052"
Longitud útil
  • 135 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la guía
  • N/D
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,059"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 50 mm
Número de modelo 518-082
Número de modelo 518-082
Perfil de punta distal
  • 3,2 F/0,042"
Diámetro exterior del eje distal
  • 0,052"
Longitud útil
  • 150 cm
Compatibilidad del cable guía
  • 0,035"
Compatibilidad de la guía
  • N/D
Compatibilidad de la vaina
  • 5 F
Diámetro del eje proximal
  • 0,059"
Separación de los marcadores radiopacos
  • 50 mm
  • *La disponibilidad de los productos está sujeta a autorización normativa. Póngase en contacto con el representante de ventas local para comprobar la disponibilidad en su país.
  • LifeSystems distribuye el catéter de soporte Quick-Cross Extreme en Australia y Nueva Zelanda.

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