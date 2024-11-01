Diseñada para asistir los casos más extremos, la plataforma del catéter de soporte Quick-Cross Extreme cuenta con un nuevo nivel de resistencia. La trenza de acero inoxidable ofrece una mayor resistencia, torsión y presión. Incluye tres marcadores radiopacos espaciados de manera uniforme que ayudan a evaluar la geometría de la lesión y permiten confirmar la posición del catéter.
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*La disponibilidad de los productos está sujeta a autorización normativa. Póngase en contacto con el representante de ventas local para comprobar la disponibilidad en su país.
LifeSystems distribuye el catéter de soporte Quick-Cross Extreme en Australia y Nueva Zelanda.
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